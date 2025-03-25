74% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос

74% украинцев верят в победу, в то же время 16% не разделяют этой уверенности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Самый высокий уровень уверенности у жителей запада (81,5%) и центра (79%), на востоке этот показатель составляет 67%, а на юге - 56%.

Не верят в победу 16% респондентов, больше всего - среди жителей юга (24%) и востока (23%).

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Что украинцы считают победой?

Среди тех, кто верит в победу, мнения относительно ее определения распределились так:

30% считают победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года;

22% - восстановление статуса-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года;

17% - уничтожение российской армии и содействие распаду РФ;

11% - освобождение всех территорий, кроме Крыма;

10% - прекращение войны даже при условии сохранения оккупированных территорий.

Оценка развития событий в Украине

По результатам исследования, 32% граждан считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения. Этот показатель снизился по сравнению с пиковыми значениями в 2023 году, когда доля оптимистов достигала 61%.

Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face в подконтрольных Украине регионах, где не ведутся боевые действия, среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - не более 2,3%.

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