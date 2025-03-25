74% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос
74% украинцев верят в победу, в то же время 16% не разделяют этой уверенности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Самый высокий уровень уверенности у жителей запада (81,5%) и центра (79%), на востоке этот показатель составляет 67%, а на юге - 56%.
Не верят в победу 16% респондентов, больше всего - среди жителей юга (24%) и востока (23%).
Что украинцы считают победой?
Среди тех, кто верит в победу, мнения относительно ее определения распределились так:
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30% считают победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года;
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22% - восстановление статуса-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года;
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17% - уничтожение российской армии и содействие распаду РФ;
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11% - освобождение всех территорий, кроме Крыма;
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10% - прекращение войны даже при условии сохранения оккупированных территорий.
Оценка развития событий в Украине
По результатам исследования, 32% граждан считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения. Этот показатель снизился по сравнению с пиковыми значениями в 2023 году, когда доля оптимистов достигала 61%.
Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face в подконтрольных Украине регионах, где не ведутся боевые действия, среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - не более 2,3%.
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чи це перемога? я думаю ні.
чи ти думаєш хтось бігає по вулицях та відловлює респондентів ?
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........Спілкуючись з такою людиною, відчуваєш, що говориш не з ним, не з його особистістю, а з опанувавшими ним гаслами та закликами. Ставши знаряддям, дурень здатен на будь-яке зло, і разом з тим він вже не здатен розпізнати зло.
Дітріх Бонхеффер (1906-1945), євангельський пастор, герой антинацистського спротиву у Німеччині
боти падляка ви такі кумедні
Що значить, не вірити у перемогу України?!
Чия це замова?!