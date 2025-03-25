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Новости Опрос о войне КМИС
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74% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос

українці

74% украинцев верят в победу, в то же время 16% не разделяют этой уверенности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Самый высокий уровень уверенности у жителей запада (81,5%) и центра (79%), на востоке этот показатель составляет 67%, а на юге - 56%.

Не верят в победу 16% респондентов, больше всего - среди жителей юга (24%) и востока (23%).

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Что украинцы считают победой?

Среди тех, кто верит в победу, мнения относительно ее определения распределились так:

  • 30% считают победой изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года;

  • 22% - восстановление статуса-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года;

  • 17% - уничтожение российской армии и содействие распаду РФ;

  • 11% - освобождение всех территорий, кроме Крыма;

  • 10% - прекращение войны даже при условии сохранения оккупированных территорий.

Оценка развития событий в Украине

По результатам исследования, 32% граждан считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения. Этот показатель снизился по сравнению с пиковыми значениями в 2023 году, когда доля оптимистов достигала 61%.

Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face в подконтрольных Украине регионах, где не ведутся боевые действия, среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - не более 2,3%.

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опрос (2821) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+9
Ці 74% вже на фронті, чи вдома і заброньованому в перемогу все таки легше вірити?
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25.03.2025 14:04
+4
вірять 74, а бусифікують 26
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25.03.2025 13:58
+4
Ну раз верят в Перемогу, тогда почему не идут на фронт? Или может на Быдло Марафоне уже сказали, что мы побеждаем?
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25.03.2025 14:32
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вірять 74, а бусифікують 26
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25.03.2025 13:58 Ответить
буде те , що трамп сказав. закінчення війни по лінії фронту, невступ України до НАТО і надання Україні якихось куценьких гарантій.

чи це перемога? я думаю ні.
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25.03.2025 14:02 Ответить
"По линии фронта" еще оптимистические ожидания, требования москвы гораздо жестче. А кого будут додавливать(Трампу привет)? Угу.
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25.03.2025 14:07 Ответить
Тут найголовніше - ДЕ буде та лінія фронту через місяць , або через два ...?
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25.03.2025 14:09 Ответить
Ти назвав ще непоганий варіант, на жаль, пуйло не погодиться на заморозка по лінії фронту.
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25.03.2025 14:11 Ответить
ну це вже проблеми трампа! він оголосив цей план . хай сам добивається його реалізації.
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25.03.2025 14:36 Ответить
в зaвисимости от того кaк рaсскaжут пропaгaндисты
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25.03.2025 16:43 Ответить
Ці 74% вже на фронті, чи вдома і заброньованому в перемогу все таки легше вірити?
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25.03.2025 14:04 Ответить
Ага, на фронті) якби ці 74% були на фронті, то армія збільшилася б у 3-4 рази, якщо не більше.
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25.03.2025 14:15 Ответить
Скоріш за все, ніяких "74%" і близько немає - ці всі опитування є звичайною заказухою ОП.
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25.03.2025 14:17 Ответить
а на фронті можливо провести опитування??
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25.03.2025 14:17 Ответить
а типу нереально чи що ?, якось же спілкуються з рідними хлопці на нулі(виключення хіба найбільш гарячі ділянки де постійно йдуть бої, як то Торецьк чи Часік), то ж і опитування можуть пройти.
чи ти думаєш хтось бігає по вулицях та відловлює респондентів ?
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25.03.2025 14:35 Ответить
Дурість - набагато більш небезпечний ворог добра, ніж зло. Проти дурості ми беззахисні. Тут нічого не добитись ні протестами, ні силою; докази тут не допомагають; фактам, що протирічать власному судженню, просто не вірять - в таких випадках дурень перетворюється у критика, а якщо факти неспростовні, їх відкидають як неважливу випадковість. До того дурень, на відміну від злодія, абсолютно задоволений собою; і навіть стає небезпечним, коли у роздратуванні переходить у напад. Ні в якому разі не можна намагатися переконати дурня розумними доказами, це безнадійно та небезпечно.

.
........Спілкуючись з такою людиною, відчуваєш, що говориш не з ним, не з його особистістю, а з опанувавшими ним гаслами та закликами. Ставши знаряддям, дурень здатен на будь-яке зло, і разом з тим він вже не здатен розпізнати зло.

Дітріх Бонхеффер (1906-1945), євангельський пастор, герой антинацистського спротиву у Німеччині
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25.03.2025 14:05 Ответить
Тільки русня вміє робити з дурнів своїх слухняних цуциків.
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25.03.2025 14:07 Ответить
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25.03.2025 14:34 Ответить
Якщо подивитись ЩО люди вважають за перемогу - нема ніяких 72% , а цю цифру треба ділити на 5 окремих частин !
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25.03.2025 14:07 Ответить
В принципі вже той факт, що ядерна ерефія на змогла окупувати в десятки разів меншу країну та захопити їх столицю, вже можна вважати перемогою України.
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25.03.2025 14:14 Ответить
як казала скабеєвамосейчук перемога це збереження столиці та виходу до моря.
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25.03.2025 14:41 Ответить
Як їм взагалі вистачає совісті так нахабно публікувати подібну фігню? Навіть першокласнику зрозуміло ж, що такі "результати опитування" - це абсолютний фейк.
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25.03.2025 14:16 Ответить
Разом до перемоги! Для її наближення потрібно відкинути все особисте і долучатися до війська!
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25.03.2025 14:20 Ответить
яке це за рахунком загострення у членограя?
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25.03.2025 14:20 Ответить
Ну раз верят в Перемогу, тогда почему не идут на фронт? Или может на Быдло Марафоне уже сказали, что мы побеждаем?
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25.03.2025 14:32 Ответить
Ви не праві. Зрозумівши, щод від русні не треба очікувати нічого доброго, після фактичного провалу переговорів зі встановлення справедливого миру, сьогодні після обіду вже потрошку почали утворюватися черги біля тцк. Разом переможемо!
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25.03.2025 14:36 Ответить
невже і Кирило в черзі стоїть.
боти падляка ви такі кумедні
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25.03.2025 14:43 Ответить
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25.03.2025 14:49 Ответить
🤣 ти за яким номиром в черзі?
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25.03.2025 14:58 Ответить
Сумно читати такі дописи людей, що не вірять в перемогу України. А між тим це правда. Був свідком непорозуміння між працівником тцк і поліцейським з групи оповіщення, які сперечалися за чергу на проходження ВЛК.
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25.03.2025 15:03 Ответить
І хто переміг?
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25.03.2025 15:46 Ответить
Тебе сколько лет, Кирилл?
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25.03.2025 15:52 Ответить
чиї бусифіковані мають перші пройти "ВЛК" мабуть сперичались
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25.03.2025 17:40 Ответить
Стандартна похибка 1%. Тобто кількість ідіотів в Україні стабільна.
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25.03.2025 14:43 Ответить
Вірять в розп'яття на березах, тих що данину збирали?
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25.03.2025 14:50 Ответить
в шашличного 78% вірять, в перемогу 74% де вони опитування проводять? обзвонюють оті лояльні рила яких порозставляли біля кормушок?
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25.03.2025 14:51 Ответить
І це слушно, бо Україна вже перемогла і має тільки довести війну до кінця звільнивши усі свої території!
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25.03.2025 14:52 Ответить
74% вірять, що і без них 26% здобудуть перемогу...
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25.03.2025 15:01 Ответить
Це опитування вже саме по собі - провокаці п'ятої колони!
Що значить, не вірити у перемогу України?!
Чия це замова?!
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25.03.2025 15:54 Ответить
то і значить. Я наприклад не вірю. Хіба якесь диво нас врятує
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26.03.2025 01:40 Ответить
Вірити і бажати-то два різних по суті запитання. Але головне не запитали-чим ви готові пожертвувати ради віри? Найголовнішим? чи тільки єфемерними "навіть якщо не буде допомоги чи партнери відвернутся" Але такі запитання не задають в ціх маніпулятивних опросах.
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25.03.2025 16:59 Ответить
серед 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - не більше 2,3%.
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25.03.2025 18:43 Ответить
 
 