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Новости Иностранные военные в Украине
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Вопрос отправки миротворцев в Украину еще преждевременный, - премьер Чехии Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала об отправке миротворцев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что вопрос отправки миротворцев в Украину является преждевременным, поскольку нет соглашения о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Однако мы должны быть открыты для любого варианта, который остановит любую российскую агрессию в будущем", - сказал он.

По его словам, правительство должно будет одобрить отправку чешского контингента в Украину.

Напомним, Литва готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня.

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Автор: 

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"то ще рано, то вже пізно, то усе одно" (с)
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25.03.2025 12:49 Ответить
А Вже стільки говорено - переговорено - потрібно перемир"я
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25.03.2025 12:49 Ответить
поки Європа буде чекати слушного моменту, в Україну зайдуть "китайські миротворці " без припинення вогню
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25.03.2025 12:51 Ответить
 
 