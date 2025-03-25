Вопрос отправки миротворцев в Украину еще преждевременный, - премьер Чехии Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что вопрос отправки миротворцев в Украину является преждевременным, поскольку нет соглашения о прекращении огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Однако мы должны быть открыты для любого варианта, который остановит любую российскую агрессию в будущем", - сказал он.
По его словам, правительство должно будет одобрить отправку чешского контингента в Украину.
Напомним, Литва готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр #592594
показать весь комментарий25.03.2025 12:49 Ответить Мне нравится 0
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий25.03.2025 12:49 Ответить Мне нравится 0
Ruslana #601225
показать весь комментарий25.03.2025 12:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль