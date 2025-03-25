Вопрос отправки миротворцев в Украину еще преждевременный, - премьер Чехии Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что вопрос отправки миротворцев в Украину является преждевременным, поскольку нет соглашения о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Однако мы должны быть открыты для любого варианта, который остановит любую российскую агрессию в будущем", - сказал он.

По его словам, правительство должно будет одобрить отправку чешского контингента в Украину.

Напомним, Литва готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня.

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