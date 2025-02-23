Вопрос проведения выборов - это формат давления на Украину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос выборов поднимала РФ, есть много информации об этом. Вопрос выборов начал звучать сегодня в США и секрета в этом не было. Но этого не было. Ни разу партнеры этого не поднимали. Это такая волна, я считаю, что она серьезная, и она входит в опасные шаги для того или иного формата давления на Украину.

Также читайте: Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

И подготовки соответствующих документов, которые устраивали кого-то, но не нас. Поэтому нам надо держать строй и быть крепкими, бороться за свою независимость. Потому что вопрос будет поднят именно такой. Я считаю, что это опасная волна и поэтому резко отношусь к этому и останавливаю эти волны как могу. Не только сам", - сказал президент.

Также президент заявил, что если сейчас проводить выборы, то для Украины важен и вопрос безопасности.

"Как люди будут голосовать на войне, на фронте? Я не понимаю, как это. Все это вне украинского законодательства, Конституции и так далее. Что важно - безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Сегодня прилетели 267 дронов. Американские партнеры говорят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, который хочет завершения войны? Как будет голосование в Сумской области, Харьковской? Что будет с Купянском, когда там людей вывозят? Что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями?" - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Закончить войну без Украины невозможно, - Зеленский