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Новости Выборы во время войны
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Вопрос проведения выборов - это формат давления на Украину, - Зеленский

Зеленский прокомментировал возможность выборов

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос выборов поднимала РФ, есть много информации об этом. Вопрос выборов начал звучать сегодня в США и секрета в этом не было. Но этого не было. Ни разу партнеры этого не поднимали. Это такая волна, я считаю, что она серьезная, и она входит в опасные шаги для того или иного формата давления на Украину.

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И подготовки соответствующих документов, которые устраивали кого-то, но не нас. Поэтому нам надо держать строй и быть крепкими, бороться за свою независимость. Потому что вопрос будет поднят именно такой. Я считаю, что это опасная волна и поэтому резко отношусь к этому и останавливаю эти волны как могу. Не только сам", - сказал президент.

Также президент заявил, что если сейчас проводить выборы, то для Украины важен и вопрос безопасности.

"Как люди будут голосовать на войне, на фронте? Я не понимаю, как это. Все это вне украинского законодательства, Конституции и так далее. Что важно - безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Сегодня прилетели 267 дронов. Американские партнеры говорят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, который хочет завершения войны? Как будет голосование в Сумской области, Харьковской? Что будет с Купянском, когда там людей вывозят? Что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями?" - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

выборы (24765) Зеленский Владимир (21096) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+13
Це формат для тебе чмо, щоб триматись при владі. Ти на...й потрібне як і в Україні так і за її межами. З тебе користі, як з козла молока, лише одна шкода, як від паршивого кота, який тільки гадить.
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23.02.2025 18:53 Ответить
+11
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23.02.2025 18:51 Ответить
+10
Потрібно було Порошенкові вїбати військовий стан і все, і далі ти скакав би на сцені. І хер би ти тоді був таким " патріотом". А війна дійсно така б при Порошенкові не почалася
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23.02.2025 18:59 Ответить
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Ну выборы это тема щекотливая, выборы конечно проводить надо, выборы всех и вся, но только после войны, тут нет альтернативы.
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23.02.2025 18:48 Ответить
обов'язково вибори, але тільки після війни
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23.02.2025 18:50 Ответить
всі війни закінчуються - так було всю історію людства
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23.02.2025 18:53 Ответить
військовий стан і війна - брудні маніпуляції.
де юре, Україна з рф війни не веде.
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23.02.2025 18:54 Ответить
Шо прямо так Скабеева и сказала?
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23.02.2025 18:56 Ответить
Краще б війна була на папері, ніж реальна фактична, найбільша в Європі з 1945 року, і найбільша на планеті після ірано-іракськської 1980-1988 рр.
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23.02.2025 19:05 Ответить
тааааа, а хто?
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23.02.2025 23:03 Ответить
Ми в патовій ситуації, коли щось робити все ж треба. Без виборів ми лишаємо біля керма тих самих некомпетентних "5-6 менеджерів", з якими точно полетимо в прірву.
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23.02.2025 18:55 Ответить
Провести сейчас выборы просто невозможно по целой куче причин, да и про самых некомпетентных тоже перебор, если бы они были такими уж некомпетентными то мы бы сейчас говорили не о выборах в Украине а совсем о других вещах, если вообще бы говорили.
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23.02.2025 19:01 Ответить
Серый Волк, а ты уверен, что в выборах, это существо, разбирается? Ему методичку сунули, мол, иди пиши, требуй, ворчи, остальное не твое дело - выберут тех: кого уже не раз выбирали на дострочных - кучму, кучу зеленого дерьма в парламент, чтоб только уважить хотелки *****. Поэтому вся эта украинская хитрожопая, стукачковая глубинная сущность, колхозных рагулей и разных подонков, должна умерить свою активность: отказаться от эрпэцешной зависимости. Вообще, дегенераты не могут понять, что они дегенераты, и, поэтому, на выборы должны не приходить в идеале, пока с фронта не возвратятся хотя бы те, кто воевал за Украину. Не фиг делать профанацию.
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23.02.2025 19:38 Ответить
Ти москворота істота, що ти розбираєшся в виборах? Сидячи по закордонню та ховаючись від мобілізації. Твоє відношення до українців, це не що інше, як споковічне відношення татаро-угро-фінських ********* до народу, який є нащадком Русі, а не золотої орди, як вони. Тож, що ти чмошне, гнидне створіння тут на цих сторінках загубило?
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24.02.2025 08:30 Ответить
Недоносок. Моє відношення до таких як ти, - треба активно гнобити. Я укранець уже багато років, і зробивший для неї чимало, - як мені здається, - можу говорити тут скільки заманеться; а ти - недавно навчений скавчати з поребрикового підворіття, - для мене ніде ніхто, і звать тебе ніяк. Так, що затисни свою гузку у жмені, і не цвіринчи, опудало. Чувирло, сопляче.
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24.02.2025 14:36 Ответить
Вибори будут проведені. Питання вирішени і стоїть другим в переговорах США і раші.
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23.02.2025 19:04 Ответить
Никакие США и никакие ПАраши не будут решать проводить выборы в Украине или нет и когда их проводить, это будут решать УКРАИНЦЫ и никто другой.
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23.02.2025 19:07 Ответить
Не будут, к сожалению. Страна полностью зависима.
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23.02.2025 22:22 Ответить
кацапа, ну зміни методичку,, вона вже протухла.
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23.02.2025 23:04 Ответить
Зате ви всі з рашистами будете "рєшать" на які поступки України має піти задля капітуляції перед московським агресором.
Українці давно вирішили в Конституції що вибори президентства проводяться кожні 5 років, незалежно від війни чи вагітності якось там диктатора зеленського
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23.02.2025 23:30 Ответить
Сєрий , на днях ДБР викрило суддю в Дніпрі який віджав у власниці орендовану ним квартиру , і в цьому йому допоміг інший суддя , це ******* вселенського масштабу !!! Після такого вся суддівська вертикаль повинна пройти найжорсткіший аудит щоб інші судді боялися навіть думки порушити закон .А у нас що ? Тільки і спромоглися на підозру . В кожному кабінеті ЗЕвлади сидять мародери , кого не копни то корупційний упирь .То як це лайно прибрати без виборів ?
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23.02.2025 19:28 Ответить
Главное, что их взяли за жопу, если бы всё быто так хреново как ты говоришь, то никто бы их и не пытался отлавливать.
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23.02.2025 19:46 Ответить
а в польщі вкрали 90 лямів на генераторах для нас. Оце подія!!
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23.02.2025 20:22 Ответить
Імена суддів злочинців, номер кримінального провадження державна таємниця?
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23.02.2025 23:33 Ответить
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23.02.2025 18:51 Ответить
Що ж ви, долекоглядні вилупаші, зареєструвались тільки зараз, щоб донести цю думку до нас, недолугих. Йдіть впевненонах, а ми вам допоможемо, як сможемо
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23.02.2025 18:58 Ответить
Москалику ти теж іди куди посилаєш
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23.02.2025 19:05 Ответить
який ти смішний одноразовий
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23.02.2025 19:17 Ответить
Та ви ж обидва недолекоглядні вилупаші зареєструвались з ним одночасно та підспівуєте та ставите плюсики. Нема бога на землі, якщо б Він був, то не дозволив би вам, купувати клавіатуру, ваш максимум - калькулятор
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23.02.2025 19:26 Ответить
не палай зебіле
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23.02.2025 19:31 Ответить
Не вибирав і не збираюсь, що скажеш, мудень?
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23.02.2025 19:36 Ответить
що мудень твій батько. і відповідно ти мудило
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23.02.2025 19:38 Ответить
Обісрався, Паламарчук Iван. Як твого діда звали? Прощавай, недолугий
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23.02.2025 19:42 Ответить
мого діда звали Степан
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24.02.2025 07:18 Ответить
разом з гундосом
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23.02.2025 23:05 Ответить
спочатку ***** твого сотрьот
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23.02.2025 18:55 Ответить
а як щодо Єрмака?
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23.02.2025 18:56 Ответить
всіх сотрьот,як сам не стреться 🤣
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23.02.2025 18:59 Ответить
👍👍👍 все так
Гуантанамо на них вже чекає
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23.02.2025 18:55 Ответить
Грьобаний кацап ти взагалі не маєш права голосу бо поняттям нерукоподаваєме діряве
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23.02.2025 19:07 Ответить
Кацапсяча похибка 44 ти яким боком до Укоаїни вас як свиней різать треба а ти голос подажш
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23.02.2025 19:12 Ответить
Так і буде! Як не Трамп, то інший Президент США. Але фініш для них буде такий в любому випадку. Рано чи пізно.
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23.02.2025 19:22 Ответить
Саме запустило виборичі механізми, а тепер розказує про тиск!
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23.02.2025 18:52 Ответить
Це формат для тебе чмо, щоб триматись при владі. Ти на...й потрібне як і в Україні так і за її межами. З тебе користі, як з козла молока, лише одна шкода, як від паршивого кота, який тільки гадить.
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23.02.2025 18:53 Ответить
Але Вові прийдеться відповідати за 111 статтею кримінального кодексу україни - "державна зрада - це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України."
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23.02.2025 18:57 Ответить
Цитата Кримінального Кодексу - саме та що потрібно.
Золоті слова.
Дай то Боже!
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23.02.2025 21:16 Ответить
Ні якої чоловічої гідності. Вхопився за владу ногами.
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23.02.2025 18:59 Ответить
Ну, в 2019 усе перелічене теж було. І фронт, і біженці, і проблеми з спостерігачами на фронті, і обстріли прифронтових територій. Просто нагадаю, як поливали ту ж Мар'їнку та Красногорівку, обстріли Маріуполя, та по усій прифронтовій. Але і заперечувати ці об'єктивно існуючі препони неможливо. Так, усе перелічене Президентом є і є проблемою. Я лише хочу зауважити, що це є проблемою вже 11 років.

Напевно, якщо буде припинення вогню, то тоді можна цілком говорити про вибори.
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23.02.2025 18:59 Ответить
Потрібно було Порошенкові вїбати військовий стан і все, і далі ти скакав би на сцені. І хер би ти тоді був таким " патріотом". А війна дійсно така б при Порошенкові не почалася
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23.02.2025 18:59 Ответить
1000000000%
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23.02.2025 19:20 Ответить
згадайте який тоді гвалт почався на цензорі. Клятий порошок проти виборів. Ату його!
публіка зараз та ж
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23.02.2025 20:25 Ответить
Хто ж заважав після захоплення Криму? Не вийшло б, бо трупчінав сам його кацапам здав
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23.02.2025 23:38 Ответить
Це і через 20 років буде формат на Зеленського, якщо все не зробити зараз.
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23.02.2025 19:02 Ответить
Тиску
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23.02.2025 19:07 Ответить
все правильно сказав зеленський-вибори після війни
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23.02.2025 19:03 Ответить
Володя, не панікуй!
Відпишися від них в Facebook i Telegram.
Хай знають !
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23.02.2025 19:07 Ответить
А піти геть за власним бажанням не хочеш?! Тоді і виборів не треба
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23.02.2025 19:14 Ответить
.ука, .лять, напиши заяву на вихід і не буде ніяких проблем в Україні!!!!
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23.02.2025 19:19 Ответить
Проведення президентських виборів необхідно якнайскоріше, бо керування зє-дебіла приведе Україну до загибелі…
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23.02.2025 19:38 Ответить
Кацапські наративи - це шашлики, зустрітись посередині, та знайти мир в очах прутєна, замість продовження ракетних програм та руйнація економіки, заради наживи, що всі прибуткові державні корпорації в один 2019-й рік стали збитковими…
то піди в дупу, зелений довпойоп…
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23.02.2025 20:18 Ответить
Кацапські наративи це завершення війни, мирні переговори з агресором при окупованих кацапом територіях, вбитих сотнях тисячах громадян, Стамбульські капітуляційні "угоди"
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23.02.2025 23:43 Ответить
Йди на відпочинок, а тимчасовий уряд на чолі з спікером будуть налагоджувати зв'язки для мопочі.
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23.02.2025 22:30 Ответить
 
 