Вопрос проведения выборов - это формат давления на Украину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос выборов поднимала РФ, есть много информации об этом. Вопрос выборов начал звучать сегодня в США и секрета в этом не было. Но этого не было. Ни разу партнеры этого не поднимали. Это такая волна, я считаю, что она серьезная, и она входит в опасные шаги для того или иного формата давления на Украину.
И подготовки соответствующих документов, которые устраивали кого-то, но не нас. Поэтому нам надо держать строй и быть крепкими, бороться за свою независимость. Потому что вопрос будет поднят именно такой. Я считаю, что это опасная волна и поэтому резко отношусь к этому и останавливаю эти волны как могу. Не только сам", - сказал президент.
Также президент заявил, что если сейчас проводить выборы, то для Украины важен и вопрос безопасности.
"Как люди будут голосовать на войне, на фронте? Я не понимаю, как это. Все это вне украинского законодательства, Конституции и так далее. Что важно - безопасность. Как будут голосовать военные? Никак. Сегодня прилетели 267 дронов. Американские партнеры говорят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, который хочет завершения войны? Как будет голосование в Сумской области, Харьковской? Что будет с Купянском, когда там людей вывозят? Что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что делать с временно оккупированными территориями?" - подчеркнул глава государства.
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де юре, Україна з рф війни не веде.
Українці давно вирішили в Конституції що вибори президентства проводяться кожні 5 років, незалежно від війни чи вагітності якось там диктатора зеленського
Гуантанамо на них вже чекає
Золоті слова.
Дай то Боже!
Напевно, якщо буде припинення вогню, то тоді можна цілком говорити про вибори.
публіка зараз та ж
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Хай знають !
то піди в дупу, зелений довпойоп…