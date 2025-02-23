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Закончить войну без Украины невозможно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил важность обсуждать мир в Украине с Украиной.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Придет время, момент, мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно. Закончить войну без одной стороны - без Украины, без жертвы - невозможно. Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договорится с русскими о нас без нас, то успеха в этой сделке не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения. Все", - отметил глава государства.
По словам президента, возможная встреча Трампа сначала с Путиным, а не с Зеленским является опасностью.
Топ комментарии
+8 Серый Вовк
показать весь комментарий23.02.2025 18:35 Ответить Ссылка
+5 Oleksiy Tym
показать весь комментарий23.02.2025 18:41 Ответить Ссылка
+2 Виталий #548501
показать весь комментарий23.02.2025 18:39 Ответить Ссылка
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Урюцкая кзлятина, повзи собі. СМЕРДИШ.
Урюцкая кзлятина, повзи собі. СМЕРДИШ.
Покроково кожний день! Чекаємо на відповідь)))
А якщо не дочекаємося, то можна знайти відповіді тут:
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
Оно щось говорив про відставку?