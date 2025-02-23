Закончить войну без Украины невозможно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность обсуждать мир в Украине с Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Придет время, момент, мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно. Закончить войну без одной стороны - без Украины, без жертвы - невозможно. Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договорится с русскими о нас без нас, то успеха в этой сделке не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения. Все", - отметил глава государства.

По словам президента, возможная встреча Трампа сначала с Путиным, а не с Зеленским является опасностью.

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