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Закончить войну без Украины невозможно, - Зеленский

Зеленский о важности Украины за столом переговоров

Президент Владимир Зеленский отметил важность обсуждать мир в Украине с Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Придет время, момент, мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно. Закончить войну без одной стороны - без Украины, без жертвы - невозможно. Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договорится с русскими о нас без нас, то успеха в этой сделке не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения. Все", - отметил глава государства.

По словам президента, возможная встреча Трампа сначала с Путиным, а не с Зеленским является опасностью.

Также читайте: Намеков на остановку помощи от США не было, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+8
Заканчивать надо не с войной а с Кацапским **********.
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23.02.2025 18:35 Ответить
+5
тупий трамп не розуміє, що зараз в нього найкращий шанс це зробити
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23.02.2025 18:41 Ответить
+2
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23.02.2025 18:39 Ответить
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Заканчивать надо не с войной а с Кацапским **********.
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23.02.2025 18:35 Ответить
тупий трамп не розуміє, що зараз в нього найкращий шанс це зробити
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23.02.2025 18:41 Ответить
А вдруг понимает, вдруг это у него такой хитрый план?
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23.02.2025 18:53 Ответить
Трамп не тупий, як і земакака. Вони оба завербовані мацквою-кгб-фсб. Земакака у 1997-му, трамп у 80-х під позивним "Краснов". Але БИДЛО в нас рахує, шо вміє "думати", але від "синдрому Шевченка" лікуватись не хоче, тому все "не на часі" окрім шмарклів зі слізками... Україна, як теща Іполіта Матвійовича з "12 стільців", котиться до гробу, а він(БИДЛО наше) тільки розпитує, де бабло...
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23.02.2025 18:58 Ответить
ліки приймай
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23.02.2025 19:00 Ответить
Ти дебіл? Бидлятина тільки скавуліти й вміє.
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23.02.2025 19:04 Ответить
козляра, почитай, що ти пишеш - таке враження що від санітарів втік
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23.02.2025 19:05 Ответить
Ти само найми перекладача, чмо недорозвинуте. ПНХ!
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23.02.2025 19:23 Ответить
паскудо, псьов нах за мацквою
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23.02.2025 19:24 Ответить
Гнидоза, я з 14-го на Війні. Повзи, гнидоза, так, би тебе не чули й не бачили. Поки іпло тобі не порвали мої вихованці.
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23.02.2025 19:27 Ответить
видно мізків тобі віна не додала - шкода твоїх вихованців
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23.02.2025 19:29 Ответить
Диванним смердючим пердунам твоєї породи краще підмитися. Порада.
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23.02.2025 19:30 Ответить
ти видно не почув, нах за мацквою
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23.02.2025 19:32 Ответить
Підмивайся, чмошник, порвуть тобі сфінктер - гарантовано. Купа бажаючих
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23.02.2025 19:37 Ответить
вряд ставайте - буду вашою мамою, але цицю маю одну -тому отримаєте по черзі
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23.02.2025 19:49 Ответить
Троляка москальська, шо ти мелеш? А ну швидко злився на паРашу!
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23.02.2025 19:32 Ответить
Ти дебіл? На пару слів мозгів в тебе не вистачає, чмо?
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23.02.2025 19:38 Ответить
Поки земакака не висить на арці дружбинародаFF за шию на шнурку, а не на плакаті, шансів зеро. Воно продалося у 1997-му, трамп у 80-х завербований під позивним "Краснов". Працюють тупо в парі "пасами". Все елементарно. Досить розбити "пару" й все завалиться.
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23.02.2025 18:42 Ответить
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23.02.2025 18:39 Ответить
Дійсно?)))))))))))))))) ржунємагу
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23.02.2025 19:25 Ответить
А ти ржача, де ховалась в цей час? В Італію здриснула?
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23.02.2025 19:35 Ответить
Зебіле, я давно одружена з італійцем))
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23.02.2025 19:48 Ответить
О как плющит от грибов на сакрально черепных болотАх. Многих тут комментаторов ботов с рашки...
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23.02.2025 18:47 Ответить
Я на нулях, уйопок ти кончений! А от урЮцкій ізік - перша ознака розумового сифілісу, відсутності честі й совісті. Лизати земакаку не втомися, гнидоза.
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23.02.2025 18:53 Ответить
И что тебе ..пи пи пи цензура даёт право быть мразью и хамить оскорблять иных? нуль он и есть нуль не твое хохлянское мнение на каком языке мне тут писать хуторская недоразвитость хуже порой кацапской недо имперкости ... Ты дебил .
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23.02.2025 19:03 Ответить
Урюцкая кзлятина, повзи собі. СМЕРДИШ.
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23.02.2025 19:05 Ответить
У#бок хохляндский в отличии от тебя козломордого хуторского я Украинец
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23.02.2025 19:12 Ответить
З тебе навіть лайно українське не зробити, - урюцкагавняча козломорда худоба ти, скот.
Урюцкая кзлятина, повзи собі. СМЕРДИШ.
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23.02.2025 19:24 Ответить
Смотри не стань грузом 300 или того хуже ...А ненависть направь на врага..правда вопрос-- ты с какой стороны на нуле с восточной или...такое впечатление что тебе не больше 12-13 лет табуретом твой мосх не нагружен а пол- извилины работает только при дефекации..
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23.02.2025 19:28 Ответить
ГНИДОЗА кончена урюцкагавняча ти. З тебе навіть лайно українське не зробити, - урюцкагавняча козломорда худоба ти, скот.
Урюцкая кзлятина, повзи собі. СМЕРДИШ.
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23.02.2025 19:40 Ответить
Типовий козломардянЄн ти, - вони поголівно про "дефекацію" мріють
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23.02.2025 19:41 Ответить
Таке враження що я слухаю німця не знаючи німецької мови.
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23.02.2025 18:41 Ответить
Будь ласка, докладно, як ти реагував на 52 повідомлення від Заходу про напад московії.?
Покроково кожний день! Чекаємо на відповідь)))
А якщо не дочекаємося, то можна знайти відповіді тут:
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
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23.02.2025 18:43 Ответить
все правильно-зелень все правильно каже
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23.02.2025 18:47 Ответить
Де відставка?
Оно щось говорив про відставку?
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23.02.2025 18:47 Ответить
Тобто капітуляція ? Тобто правду люди кажуть, що Трамп за ваші зелені домовленості Стамбульські учепився .
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23.02.2025 19:24 Ответить
Ну тож ясно, Україна і сама повинна її закінчити та вибити кацапів зі своєї території!
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23.02.2025 20:52 Ответить
Ти, вава, дуже здивуєшся, як усе буде. Це тобі не потужно в мікрофон для українських журналістів лозунги про перемогу піз...ти
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23.02.2025 23:52 Ответить
 
 