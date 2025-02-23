Намеков на остановку помощи от США не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что намеков на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, не было.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты наши над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink - неправильно, потому что речь идет о 45 тысячах систем. Не буду говорить, сколько их и где, но тысячи. Это больницы, садики, школы, университеты. Вся эта жизнь там питается.

Там без старлинков будет очень сложно и очень плохо, я считаю, что это гуманитарный вызов для нас. Один из вызовов. Мы платим деньги за это, я благодарю партнеров. Польша и Германия платят за это деньги. То есть мы платим, это не бесплатно", - пояснил президент.

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