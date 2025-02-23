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Новости Помощь Украине
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Намеков на остановку помощи от США не было, - Зеленский

США не намекали на возможность остановки помощи

Президент Владимир Зеленский рассказал, что намеков на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, не было.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты наши над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink - неправильно, потому что речь идет о 45 тысячах систем. Не буду говорить, сколько их и где, но тысячи. Это больницы, садики, школы, университеты. Вся эта жизнь там питается.

Там без старлинков будет очень сложно и очень плохо, я считаю, что это гуманитарный вызов для нас. Один из вызовов. Мы платим деньги за это, я благодарю партнеров. Польша и Германия платят за это деньги. То есть мы платим, это не бесплатно", - пояснил президент.

Читайте: Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено, - Зеленский о помощи от США

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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+7
Цю шпану ліквідаторів української держави чекає трибунал, - Герой України Степан Хмара (ВІДЕО)

Thursday, 05 December 2019 09:20 | https://www.volianarodu.org.ua/index.php?view=article&catid=36%3A2010-07-20-02-11-48&id=16249%3A2019-12-05-08-02-09&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=30 https://www.volianarodu.org.ua/en/Politics/ Politics

Степан Хмара: Покидьків, які хочуть розпродати українську землю, потрібно викинути
Вони мають зникнути, як роса на сонці!
Про це Герой України Степан Хмара заявив 4 грудня 2019 року у Верховній Раді України. Степан Хмара під час імітованих ЗЕ-командою парламентських слухань з питання "ринку землі" закликав українців у випадку голосування за антиконституційні закони про розпродаж нашої землі - прийти і викинути усю цю зелену шпану з органів влади. Цю зграю ліквідаторів Української Державності чекає трибунал. Вони не мають ні совісті, ні патріотизму, ні віри. Ці покидьки прийшли розпродати державні прибуткові підприємства та землю. Вони мають зникнути, як роса на сонці.
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23.02.2025 17:40 Ответить
+4
Заколєбал!
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23.02.2025 17:39 Ответить
+3
ZVO - ПНХ!
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23.02.2025 17:41 Ответить
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23.02.2025 17:36 Ответить
Це цитата з останньої зустріч Трампа з активістами республіканської партії - прибічниками МАГА
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23.02.2025 17:44 Ответить
Це там де збитий Україною шахід, що привіз Сікорський , видавали за іранський збитий над Ізраїлем? Клоуни тільки затерли кирилицю...
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23.02.2025 17:49 Ответить
й підпис для цього фото

Трампон, давай так - ми тобі гундоса відправим, а ти від нас від'******. Гарна угода ?
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23.02.2025 17:38 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна порушила угоду про рідкоземельні корисні копалини, яка повинна була допомогти Сполученим Штатам компенсувати витрати на підтримку Києва.

Трамп сказав це під час https://www.youtube.com/watch?v=11CnoIJidr8 виступу в Маямі, повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/16/7498618/ Suspilne.

За словами Трампа, Сполучені Штати витратили "на 200 мільярдів доларів США більше, ніж Європа" на допомогу Україні. Він підкреслив, що "Європа дає гроші за гарантіями і отримує гроші назад, це форма позики. Ми просто віддаємо наші гроші", - сказав американський президент.

Трамп також зазначив, що угода про рідкоземельні метали повинна була бути способом повернути частину витрачених грошей. "Ми просто роздаємо свої гроші,"
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23.02.2025 17:53 Ответить
Заколєбал!
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23.02.2025 17:39 Ответить
Цю шпану ліквідаторів української держави чекає трибунал, - Герой України Степан Хмара (ВІДЕО)

Thursday, 05 December 2019 09:20 | https://www.volianarodu.org.ua/index.php?view=article&catid=36%3A2010-07-20-02-11-48&id=16249%3A2019-12-05-08-02-09&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=30 https://www.volianarodu.org.ua/en/Politics/ Politics

Степан Хмара: Покидьків, які хочуть розпродати українську землю, потрібно викинути
Вони мають зникнути, як роса на сонці!
Про це Герой України Степан Хмара заявив 4 грудня 2019 року у Верховній Раді України. Степан Хмара під час імітованих ЗЕ-командою парламентських слухань з питання "ринку землі" закликав українців у випадку голосування за антиконституційні закони про розпродаж нашої землі - прийти і викинути усю цю зелену шпану з органів влади. Цю зграю ліквідаторів Української Державності чекає трибунал. Вони не мають ні совісті, ні патріотизму, ні віри. Ці покидьки прийшли розпродати державні прибуткові підприємства та землю. Вони мають зникнути, як роса на сонці.
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23.02.2025 17:40 Ответить
У вас на стройке НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ были?
Нет!!!
Значит - будут.....
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23.02.2025 17:40 Ответить
Польща вже хоче оплати за допомогу
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23.02.2025 17:41 Ответить
Не Польша, а одна епанутая конфедератка, из тех шо блокировали переходы, предложила в сейме.
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23.02.2025 17:51 Ответить
ZVO - ПНХ!
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23.02.2025 17:41 Ответить
Марисько,приходь вечером до стодоли,буду тя грати!
Намьок пойняла,прийду!
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23.02.2025 17:43 Ответить
Так никто и ничего не остановит. ЗАЧЕМ это СЩА? Зачем это Трампу?
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23.02.2025 17:44 Ответить
Завтра замовлю автомобільний автоочисник з омивачем, що встановили на мій монітор, бо вже слини не хватає ...
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23.02.2025 17:45 Ответить
Дуже надіюся що ти не звиздиш...
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23.02.2025 17:51 Ответить
Тут піддержую зеленського-все вірно сказав
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23.02.2025 18:19 Ответить
 
 