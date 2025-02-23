Намеков на остановку помощи от США не было, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что намеков на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, не было.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты наши над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink - неправильно, потому что речь идет о 45 тысячах систем. Не буду говорить, сколько их и где, но тысячи. Это больницы, садики, школы, университеты. Вся эта жизнь там питается.
Там без старлинков будет очень сложно и очень плохо, я считаю, что это гуманитарный вызов для нас. Один из вызовов. Мы платим деньги за это, я благодарю партнеров. Польша и Германия платят за это деньги. То есть мы платим, это не бесплатно", - пояснил президент.
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Трампон, давай так - ми тобі гундоса відправим, а ти від нас від'******. Гарна угода ?
Трамп сказав це під час https://www.youtube.com/watch?v=11CnoIJidr8 виступу в Маямі, повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/16/7498618/ Suspilne.
За словами Трампа, Сполучені Штати витратили "на 200 мільярдів доларів США більше, ніж Європа" на допомогу Україні. Він підкреслив, що "Європа дає гроші за гарантіями і отримує гроші назад, це форма позики. Ми просто віддаємо наші гроші", - сказав американський президент.
Трамп також зазначив, що угода про рідкоземельні метали повинна була бути способом повернути частину витрачених грошей. "Ми просто роздаємо свої гроші,"
Thursday, 05 December 2019 09:20 | https://www.volianarodu.org.ua/index.php?view=article&catid=36%3A2010-07-20-02-11-48&id=16249%3A2019-12-05-08-02-09&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=30 https://www.volianarodu.org.ua/en/Politics/ Politics
Степан Хмара: Покидьків, які хочуть розпродати українську землю, потрібно викинути
Вони мають зникнути, як роса на сонці!
Про це Герой України Степан Хмара заявив 4 грудня 2019 року у Верховній Раді України. Степан Хмара під час імітованих ЗЕ-командою парламентських слухань з питання "ринку землі" закликав українців у випадку голосування за антиконституційні закони про розпродаж нашої землі - прийти і викинути усю цю зелену шпану з органів влади. Цю зграю ліквідаторів Української Державності чекає трибунал. Вони не мають ні совісті, ні патріотизму, ні віри. Ці покидьки прийшли розпродати державні прибуткові підприємства та землю. Вони мають зникнути, як роса на сонці.
Нет!!!
Значит - будут.....
Намьок пойняла,прийду!