Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено, - Зеленский о помощи от США

Президент Владимир Зеленский ответил, остановили ли США помощь Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше - 15 миллиардов еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено. А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать. Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этом соглашении",- сказал Зеленский.

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