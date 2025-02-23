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Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено, - Зеленский о помощи от США
Президент Владимир Зеленский ответил, остановили ли США помощь Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше - 15 миллиардов еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено. А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать. Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этом соглашении",- сказал Зеленский.
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+3 Павел Куравлев
показать весь комментарий23.02.2025 17:38 Ответить Ссылка
+2 Влад #592330
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+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий23.02.2025 17:35 Ответить Ссылка
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