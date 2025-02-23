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Новости Помощь Украине
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Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено, - Зеленский о помощи от США

Зеленский о помощи от США

Президент Владимир Зеленский ответил, остановили ли США помощь Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше - 15 миллиардов еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено. А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать. Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этом соглашении",- сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) помощь (7906) США (27336)


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Топ комментарии
+3
Багато Венесула та рф живуть маючи найбільші запаси нафти? Може не в капалинах справа?
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23.02.2025 17:38 Ответить
+2
Брехун,Брехун,Брехун.....
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23.02.2025 17:32 Ответить
+2
Так - Трамп навіть не заікається про віиськову допомогу - поки все від Баидена
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23.02.2025 17:35 Ответить
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Брехун,Брехун,Брехун.....
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23.02.2025 17:32 Ответить
вір Вовкі
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23.02.2025 17:36 Ответить
Тобі яке діло? Чи кацап під проксі?
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23.02.2025 17:35 Ответить
Ротяку завали, зебіляка міши падалЬюки. Сказано безліч раз було гундосому, дєрьмака зміни - чому твоє єрипате не хоче, цінний кадр? А як Залужного, то мигом. Повідривав би кадики вам, ***** 2019 року.
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23.02.2025 17:40 Ответить
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23.02.2025 17:55 Ответить
Здаси копалини підорасу трампу - тебе точно повісять.
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23.02.2025 17:34 Ответить
а шо там копать ,одні кацапи дохлі
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23.02.2025 17:37 Ответить
Багато Венесула та рф живуть маючи найбільші запаси нафти? Може не в капалинах справа?
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23.02.2025 17:38 Ответить
ти будеш вішати?
У нас смертна кара відмінена!
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23.02.2025 17:38 Ответить
Сьогодні зелений вечір.
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23.02.2025 17:35 Ответить
якщо ви не помітили , то це все друкує Цензор . Ви на цензорі вечір проводите .
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23.02.2025 17:38 Ответить
Так я читаю тільки цензор.
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23.02.2025 17:40 Ответить
співчуваю
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23.02.2025 17:56 Ответить
А Ви теж як би тут - що заборонено крім Вас тут знаходитись?
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23.02.2025 17:41 Ответить
людина пише - зелений вечір , ОК ? я кажу що цей вечір влаштував цензор . Так зрозуміло ?
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23.02.2025 17:44 Ответить
я уже писав раніше, що виступ "розтягнуть" на цитати і будемо цілий тиждень обсмоктувати, аж до трампівського перемир"я! І не тільки на Цензорі!!! На всіх ЗМІ!
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23.02.2025 17:46 Ответить
Так - Трамп навіть не заікається про віиськову допомогу - поки все від Баидена
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23.02.2025 17:35 Ответить
Трам вже з аутістом гроші рахують. На війну йому пох. В них зараз бізнесплан як обдерти Україну.
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23.02.2025 17:43 Ответить
Я не визнаю і $100 млрд, ми домовлялися із Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок.-- Зеленський
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23.02.2025 17:40 Ответить
Я знаю, як підписувати угоди з серйозними хлопцями - Зеленський
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23.02.2025 17:41 Ответить
❗️Трамп не назавжди, а нам потрібен мир на багато років, - Зеленський.
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23.02.2025 17:44 Ответить
А они никому ничем не обязаны....кроме папы и мамы.... Так же, Вова?
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23.02.2025 17:57 Ответить
 
 