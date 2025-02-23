РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11447 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
6 075 93

Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

Зеленский прокомментировал соглашение об ископаемых с США

Президент Владимир Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с США.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, зарабатывают ли они 100%? Все нормально, я просто хочу диалога с президентом Трампом. Мне кажется, я справедлив в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - сказал он.

Президент добавил, что хочет поговорить лично с Трампом.

Также читайте: Зеленский предложил обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Также читайте: Всегда приглашаю Трампа в Украину, но пока визита достичь не удалось, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) редкоземельные металлы (167)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Це не угода, а ультиматум.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:08 Ответить
+14
А тобі яке діло?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
+13
Это правильно, такой бред подписывать нельзя.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тобі яке діло?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
він в США - йому вже на нас чхати а доходів в бюджет США - чом би і ні
показать весь комментарий
23.02.2025 17:17 Ответить
100 до 1 що воно в Горловці або Рубєжному...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:25 Ответить
Стокгольмський синдром.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:32 Ответить
Зеленський молодець!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:34 Ответить
Він думав, що копалини українців вже в його реднеківській кишені і скоро можна буде зʼїхати з прокуреного алкотрейлеру.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:28 Ответить
чтобы закрыть рот США и Додику Украине надо разослав ЕС и ООН копии подготовить свой Договор о компенсационных выплатах 500 млрд долларов с США и России как подписантов будапештской промокашки по доводам--- 1 США настояли на разоружении Украины и том чтобы ракеты передали в Россию а 2 Россия поддержала и настояла на таком варианте для Украины и забрала ядерку и не только включая стратегические бомбардировщики входящие в Триумвиат ядерной доктрины РФ... и 3 именно США ЗАСТАИВЛИ КРАВЧУКА ПОЙТИ НА КАКИЕ ТО высосанные хотелки переговоры с Россией так называемые Массандровские и Кравчук в угоду США и РФ согласился поделить флот Черноморский который был изначально на 100% Украинским но по факту Россия захапала себе боевые единицы 68% а Украине остался мотлох чуть более 30% а остальное пошло в утиль..
показать весь комментарий
23.02.2025 17:33 Ответить
йому мабуть дали гарантію безпеки а його втарой палавінке ні- от й летить зараз Єрмак у США ( на "раунд перемовин" - так в ОПУ сказали ) , Прадва ще зЕлену через щ свою з уряду
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
СТРІМ. Що думає Трамп про Україну? Марія Барабаш, Юрій Кондеревич-ютуб

Кондеревич та Барабаш щільно працюють зі Спартсна знищення МАРОДЕРНІ АЛЕ - Кондеревич це людина Медведчука , Барабаш ніби то волонтер
показать весь комментарий
23.02.2025 17:13 Ответить
ШІ -

Ставлення до Юрія Кондеревича в українській діаспорі США є неоднозначним через його акції "УКРАЇНА ВСІМ НАБРИДЛА" біля Білого Дому за часів Байдена та зв"ямками з росіянами, тоді як Марія Барабаш користується повагою за свою діяльність.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:31 Ответить
Зараз ти можеш триндіти, що завгодно, подивимся на дії.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:08 Ответить
Якщо Трамп повторив слова ***** про легітимність нашого Лідора, то що це означає ? Щоб не підписав наш Лідор - не законно. Треба дивитись на дії США більш.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:13 Ответить
Трамп нічого про легітимність не говорив, бо він визнає легітимність президента України де факто своєю взаємодією із ним на рівні глав держав. Він брякав про низьку підтримку, але не про легітимність.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:30 Ответить
Це не угода, а ультиматум.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:08 Ответить
Тебе дійсно чітко видно.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:11 Ответить
Навіть, якщо б ти українським прапором прикрився від тебе лаптями смерділо б.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:13 Ответить
Нічого нікуди не йде, кицюня, ці копалини ніхто не починав щє видобувати ніколи.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:32 Ответить
До речі, тонкіше будь, москалику. Трампонів-антисіоністів не буває.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:33 Ответить
Ввечері Трамп прокинеться 😸. Після цієї прес-конференції в ньому точно срака згорить😸
показать весь комментарий
23.02.2025 17:09 Ответить
В нього* вибачте Т9😸
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
****, я тобі не рашисько зелена ботва. Так що точно не за адресою.🤬
показать весь комментарий
23.02.2025 17:13 Ответить
Ніхто не бачить що ти не підписуєш і тому не зрозуміло чому, а вірити немає підстав, віра забагато разів дуже дорого коштувала. Може шкурні інтереси не враховані?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
Трамп користається моментом - от і склав таку ціну на зброю
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
Это правильно, такой бред подписывать нельзя.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:10 Ответить
Поки що тільки ти тут.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:14 Ответить
Ти самовпевнений імбіцил, та сереш на всіх гілках. Йди нахгеть. Оператори, забаньте довболюба
показать весь комментарий
23.02.2025 17:19 Ответить
Я буду рад, если ты хотя-бы попробуешь голову свою больную полечить.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:24 Ответить
Деякі республіканці , на жаль в невеликій поки що кількості, кажуть що Зеленський може послати до біса трампа з його забаганками . Вони також наводять приклади такі ж як і президент Зеленський .
показать весь комментарий
23.02.2025 17:11 Ответить
Стаття 13 розділу ІІ "Загальні засади" Конституції України визначає, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Де наші %⁉️
показать весь комментарий
23.02.2025 17:12 Ответить
Так гаранта Конституції давно немає, ВР перетворилась на кнопкодавів, а силові органи на обслугу влали. Тому, що і де написано це не про нашу владу
показать весь комментарий
23.02.2025 17:18 Ответить
Там рік потрібен тільки доробити цей договір . Тому що можно підрахувати тільки видобуток від копалин, а ніяк то що лежить в землі. На місяці теж щось лежить, але ніхто не оцінює копалини там.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:14 Ответить
Очевидно що угода не для підписати, а для того щоб Україна відмовилась і у Трампа був формальний привід Україніу злити.
Вони в принципі не дуже це й маскують...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:15 Ответить
Ніхто навіть небачив угоди
показать весь комментарий
23.02.2025 17:19 Ответить
Була в британському Телеграф.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:28 Ответить
То була чернетка, над зміною якої йде зараз робота по узгодженню фінального варіанту. Трамп торгується, як базарна баба.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:39 Ответить
А привіз так звану чернетку цілий міністр економіки, якщо не помиляюсь ?
показать весь комментарий
23.02.2025 18:18 Ответить
Скоріше представник адміністрації гопоти, в економіці він навряд чи щось дуплить.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:25 Ответить
Та да, до рівня Гетьманцева явно не дотягує. Якось незадалося з кадрами на Вашингтоншині...
показать весь комментарий
23.02.2025 19:38 Ответить
Чому він мовчить про борг США по Буд. Меморандуму?
Що США його зараз злочинної порушує і чинить екон. тиск?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:15 Ответить
Бо нема ніякого боргу.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:18 Ответить
Мем, ви його читали?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:21 Ответить
Схоже що ви його не читали
показать весь комментарий
28.02.2025 19:29 Ответить
Мододець!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:16 Ответить
ригозелені перейняли тактику сросіяк,заповнити інфополе різними,спірними вкидами по темі,а потім поставити перед фактом,так і тут,одна інфа від українских меністрів що договір доробляють,розглядають,договір буде підписаний,тут зеля каже небуде,а потім але оп все вже давно підписано,а мудрий нарід побурчить тиждень в коментах йому ще якусь зашкварну новину підкинуть,вони і забудуть,терпіли блд.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:19 Ответить
а що саме "вони і забудуть", ти забув написати, нєтерпіла блд
показать весь комментарий
23.02.2025 17:41 Ответить
Цей ідіот добикуеться. Але інтереси власних олігархів і мародерів важливіші за країну
показать весь комментарий
23.02.2025 17:20 Ответить
Благодаря отупевшему зелеДрочерному Быдлу и их выбору Украина в полном дерьме, сейчас тампон проведёт со своим сбродом аудит фин.и гум. помощи , хотя они и так всё знают и бенин Оманский Нарик подпишет всё......а потом агент краснов с ботаксным педофилом решат как будут делить....
показать весь комментарий
23.02.2025 17:21 Ответить
Розумно
показать весь комментарий
23.02.2025 17:21 Ответить
Не хоче, скотиняка забиратися геть і все тут. З сірскім да пабєднава канца!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:26 Ответить
На х#й трампа і його ********* .
показать весь комментарий
23.02.2025 17:28 Ответить
Україну злили ще в Омані,а тепер просто закінчення сценарію,повноцінна світова хуцпа тепер усі хором (добрими та злими висловами)"відбілють" одного зрадника.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:30 Ответить
Щось якось сценарій закінчується, а щє 80% України не злито. Не встигли?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:44 Ответить
коли це Зечмо за продаж України хвилювався? особисту долю надто замаленьку намалювали
показать весь комментарий
23.02.2025 17:36 Ответить
а шо є варіанти? не підписуй, ***** підпише
показать весь комментарий
23.02.2025 17:40 Ответить
Трамп хоче українські копалини на 350 чи 500 млрд. доларів? Ок. А чому б йому не запропонувати альтернативу: США ФІЗИЧНО знищує путлера (разом з родиною) і отримує мінерали на 100 млрд. доларів; потім за кожного знищеного члена московської ради безпеки та оборони та керівників Ради Федерації та Держдуми, які голосували за вторгнення в Україну ще по 5 млрд.? І нехай Трамп думає!!!
В цьому сенсі, я цілком згодний з думкою Невзорова, що найкращими американськими перемовниками з московським керівництвом є виключно "морські котики", які продемонстрували неабиякі "дипломатичні здібності" в ситуації з бен Ладеном.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:41 Ответить
"Не віддамо наші корисні копалини клятим амєріканськім іперіалістам ,що ж тоді залишиться українським і кацапським олігархам ! " В.О. Зеленський .
показать весь комментарий
23.02.2025 17:44 Ответить
Українські олігархи, на відміну від імперіалістичних, хоча б якусь частину податків в Україні сплачують і підтримують баланс GDP.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:46 Ответить
Де вони сплачують податки ,в офшорах ,може вже досить молоти цю гівномарафонівську маячню про українських олігархів -патріотів.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:58 Ответить
Кицюня, погугли скільки експорт ахметівського і арселорівського металопрокату дає в бюджет Україні.

А ти думав ми тут існуємо за рахунок твоїх податків, з твоєї офіційної частини зарплати під назвою "мінімалка"?
показать весь комментарий
23.02.2025 18:29 Ответить
Логично, наконец включил голову, 500 миллиардов это фантастический долг для Украины
показать весь комментарий
23.02.2025 17:45 Ответить
Який героїчний борцюн за надра України і її народу.. Сам запропонував , сам тепер героїчно і мужньо не підписує, не піддається на тиск клятих буржуїнів..
показать весь комментарий
23.02.2025 17:46 Ответить
Це курва якийсь Стокгольмський синдром!!!
Значить Ахметову, Коломойському, Жеваго і росіянам яких тут представляють "типу українські Фунти" можна розробляти копалини, по мутних схемах, виводячи гроші і сировину за кордон, а американцям не можна??!!
Я впевнений, що в ОПі постало питання, яке часто задають чиновники, розвалившись в кріслі і включивши нудьгуючий вигляд - "...а де мій інтерес"?
І можна не розповідати їм про бізнес розрахунки прибутковості, інвестиції в місцеві громади, сплату податків і т.д.
Вони не чують що їм особисто від цього і їм легше вбити будь-яку ідею, ніж почуватися лохом, який проскочив "повз касу".
А гарні слова, патріотизм і турботу про наступні покоління це ширма.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:48 Ответить
То він не угоду підпише,а собі вирок
показать весь комментарий
23.02.2025 17:49 Ответить
Дуже вірогідно, що в пуйла теж є така угода, але підписана раніше, може ще в Омані. Ось він і менжується , справа серйозна, а янелох- щеневтік.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:09 Ответить
Корисні копалини в обмін на бла бла бла)))))
показать весь комментарий
23.02.2025 18:03 Ответить
Володєнька, це ж твоя пропозиція, твій " мирний план" , забув чи як? Чи то була така шутка юмора? Схоже Трамп вболіває за іншу команду КВК.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:05 Ответить
Можливо.Тоді виходить,що ми примусили кацапське кодло відрихтувати собі щелепи і вивчити людську мову.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:37 Ответить
Потужний і справжний лідор нації. На виборах всією родиною проголосуємо за нього.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:45 Ответить
А коли Коломойський доїв Нафтогаз на тих самих умовах - всіх все влаштовувало... І Фірташ... А тут "щось трапилось", і від США гроші не потрібні. "Кабала, літійнаш" і все таке.
показать весь комментарий
23.02.2025 20:43 Ответить
Підпише підпише!
показать весь комментарий
23.02.2025 21:04 Ответить
А воно має відповідний фах, щоб робити цю угоду ворожою?
І якщо країна не може їх добувати, то в землі від них користі немає. Це великі капіталовкладення, а він на початках вже демонструє не надійним підписантом.
показать весь комментарий
23.02.2025 22:38 Ответить
 
 