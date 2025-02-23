Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

Президент Владимир Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с США.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, зарабатывают ли они 100%? Все нормально, я просто хочу диалога с президентом Трампом. Мне кажется, я справедлив в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - сказал он.

Президент добавил, что хочет поговорить лично с Трампом.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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