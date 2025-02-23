Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев
Президент Владимир Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с США.
Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, зарабатывают ли они 100%? Все нормально, я просто хочу диалога с президентом Трампом. Мне кажется, я справедлив в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - сказал он.
Президент добавил, что хочет поговорить лично с Трампом.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кондеревич та Барабаш щільно працюють зі Спартсна знищення МАРОДЕРНІ АЛЕ - Кондеревич це людина Медведчука , Барабаш ніби то волонтер
Ставлення до Юрія Кондеревича в українській діаспорі США є неоднозначним через його акції "УКРАЇНА ВСІМ НАБРИДЛА" біля Білого Дому за часів Байдена та зв"ямками з росіянами, тоді як Марія Барабаш користується повагою за свою діяльність.
Де наші %⁉️
Вони в принципі не дуже це й маскують...
Що США його зараз злочинної порушує і чинить екон. тиск?
В цьому сенсі, я цілком згодний з думкою Невзорова, що найкращими американськими перемовниками з московським керівництвом є виключно "морські котики", які продемонстрували неабиякі "дипломатичні здібності" в ситуації з бен Ладеном.
А ти думав ми тут існуємо за рахунок твоїх податків, з твоєї офіційної частини зарплати під назвою "мінімалка"?
Значить Ахметову, Коломойському, Жеваго і росіянам яких тут представляють "типу українські Фунти" можна розробляти копалини, по мутних схемах, виводячи гроші і сировину за кордон, а американцям не можна??!!
Я впевнений, що в ОПі постало питання, яке часто задають чиновники, розвалившись в кріслі і включивши нудьгуючий вигляд - "...а де мій інтерес"?
І можна не розповідати їм про бізнес розрахунки прибутковості, інвестиції в місцеві громади, сплату податків і т.д.
Вони не чують що їм особисто від цього і їм легше вбити будь-яку ідею, ніж почуватися лохом, який проскочив "повз касу".
А гарні слова, патріотизм і турботу про наступні покоління це ширма.
І якщо країна не може їх добувати, то в землі від них користі немає. Це великі капіталовкладення, а він на початках вже демонструє не надійним підписантом.