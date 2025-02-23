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Всегда приглашаю Трампа в Украину, но пока визита достичь не удалось, - Зеленский

Владимир Зеленский приглашал Дональда Трампа в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что неоднократно приглашал Дональда Трампа в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

"Приглашал ли я президента Трампа? Всегда приглашаю во всех наших контактах. Очень хотел бы, чтобы он был в Украине. Здесь был Келлог, также был министр финансов. Безусловно, многие сенаторы, конгрессмены очень часто приезжают к нам. Я бы очень хотел, чтобы он приехал, но пока что нам этого не удалось", - пояснил он.

Лучшим будет, если в Украину приедет Трамп, считает президент. Или же Зеленский приедет в Вашингтон.

Читайте: Счет этой войны на сегодня - $320 млрд, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+2
Потрібно якісь заманухи - легенькии бордерльєро - бо през в поважному віці
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23.02.2025 16:57 Ответить
+2
Трамп виходить на Київ Пас. з вагону потяга Варшава-Київ.
Хтось уявляє таке???
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23.02.2025 16:57 Ответить
+1
Припиняй то лизання,Володя,то не допоможе вже.
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23.02.2025 16:55 Ответить
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Припиняй то лизання,Володя,то не допоможе вже.
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23.02.2025 16:55 Ответить
Та як би...не дуже і треба в Україні того Краснова.
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23.02.2025 17:47 Ответить
ПАТАШЬОНОК буратінка - Трамп не стояв привселюдно на колінах пере хйлом !!! А ти стояв зафіксовано , на сцені Кремля!!!
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23.02.2025 16:56 Ответить
Потрібно якісь заманухи - легенькии бордерльєро - бо през в поважному віці
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23.02.2025 16:57 Ответить
Трамп виходить на Київ Пас. з вагону потяга Варшава-Київ.
Хтось уявляє таке???
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23.02.2025 16:57 Ответить
.............
А уявляєте, напередодні прилітають пару крил (по нашому - ескадрилій) F-35, заїжджають пару десятків "Петріот" і Трамп на літаку президентському приземляється на слідуючий день в Борисполі! Оце було б весело!!!
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23.02.2025 18:12 Ответить
Трамп показав без КРИВЛЯНЬ. Йому не подобаються подібні типи як зєлєнський та дЄрмак. Кривляння - це для КВН та Кварталу.
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23.02.2025 16:59 Ответить
Дуже велика помилка що на всі ці закидони Трампа Зеленський відповідає сам. Це має робити шостий клерк в МЗС і тоді Трамп заткнеться, бо не з руки від цілому трампу реагувати на слова персонала.
А оце гав-гав через океан дійсно нічого доброго не принесе....
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23.02.2025 17:00 Ответить
Нічого не буде. Він такий же звіздабол як буба...
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23.02.2025 17:06 Ответить
Він мародер,який в пораненої країни,ще кишені вивертає,той твій президент миру. Як би Україна хотіла віддати свої землі,то нащо твій Трамп би був потрібний? Підписати капітуляцію на кацапських умовах за посередництвом Трампа,який за це хоче всі корисні копалини🤦Це ж повний Краснов,такий майже як ти.
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23.02.2025 17:55 Ответить
Зеленского придумал Ленин
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23.02.2025 17:06 Ответить
а ніхто не зауважив що сьогодня всі як з цепа зірвалися???
один зперед одного строчать дописи на всі теми!!!
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23.02.2025 17:10 Ответить
може треба не на нуль запрошувати а хоча б в располагу?
бо той гнидський трамп комизиться.
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23.02.2025 17:36 Ответить
***** було відправляти до США дєрьмака, замість справжніх дипломатів, коли тебе попереджали, дебіл…
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23.02.2025 18:07 Ответить
Келлог відмовився відвідувати передову через страх спіймати ракету, а хочеш їщоб Трамп спіймав її в Києві? Та сцикуни вони.
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23.02.2025 18:12 Ответить
Насыпать мешочек ,,редкоземельки,, для Тампона и оно на ракете Масюка сразу заявится
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23.02.2025 21:40 Ответить
 
 