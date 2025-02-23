Всегда приглашаю Трампа в Украину, но пока визита достичь не удалось, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что неоднократно приглашал Дональда Трампа в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

"Приглашал ли я президента Трампа? Всегда приглашаю во всех наших контактах. Очень хотел бы, чтобы он был в Украине. Здесь был Келлог, также был министр финансов. Безусловно, многие сенаторы, конгрессмены очень часто приезжают к нам. Я бы очень хотел, чтобы он приехал, но пока что нам этого не удалось", - пояснил он.

Лучшим будет, если в Украину приедет Трамп, считает президент. Или же Зеленский приедет в Вашингтон.

Читайте: Счет этой войны на сегодня - $320 млрд, - Зеленский