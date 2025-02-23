Всегда приглашаю Трампа в Украину, но пока визита достичь не удалось, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что неоднократно приглашал Дональда Трампа в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс-конференции.
"Приглашал ли я президента Трампа? Всегда приглашаю во всех наших контактах. Очень хотел бы, чтобы он был в Украине. Здесь был Келлог, также был министр финансов. Безусловно, многие сенаторы, конгрессмены очень часто приезжают к нам. Я бы очень хотел, чтобы он приехал, но пока что нам этого не удалось", - пояснил он.
Лучшим будет, если в Украину приедет Трамп, считает президент. Или же Зеленский приедет в Вашингтон.
Топ комментарии
+2 Валентин Коваль #587289
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+2 Толя Онопрієнко
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+1 темний лорд
показать весь комментарий23.02.2025 16:55 Ответить Ссылка
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Хтось уявляє таке???
А уявляєте, напередодні прилітають пару крил (по нашому - ескадрилій) F-35, заїжджають пару десятків "Петріот" і Трамп на літаку президентському приземляється на слідуючий день в Борисполі! Оце було б весело!!!
А оце гав-гав через океан дійсно нічого доброго не принесе....
один зперед одного строчать дописи на всі теми!!!
бо той гнидський трамп комизиться.