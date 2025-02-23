Счет этой войны на сегодня - $320 млрд, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько уже потратили на войну с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"100 млрд помощи от США. Не 500, не 350, не 250, не 700. 100 Украина получила. И мы за это очень благодарны. Счет этой войны на сегодня - 320 млрд. 120 - Украина, 100 - Европа плюс партнеры, например Япония, и 100 - США. Так выглядит экономика этой трагедии", - сказал он.
Топ комментарии
+13 Олексій Ващенко
показать весь комментарий23.02.2025 16:52 Ответить Ссылка
+9 Viacheslav #589490
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+7 Наталия Гончар
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щось Оманська Гнида заграється в геополітику
"Поэтому все эти цифры, которые я назвал - 27 миллиардов долларов военной помощи, 31 с небольшой миллиардом долларов бюджетной помощи, совокупная помощь за 3 года 58 миллиардов долларов - это официальные цифры правительственных органов Соединённых Штатов Америки, Пентагона, Государственного департамента, Белого дома, Конгресса Соединённых Штатов Америки и большой группы аудиторов, отвечающих за различные органы государственной власти Соединённых Штатов Америки. Цифры опубликованы, регулярно публикуются, они доступны для всех желающих". (с.)
https://investigator.org.ua/opinions/273960/
Себто трампуша має ще доплатити 400 щоб підписати угоду про "повернення" отих 500? Інакше як?
НЛС в дії 🤡
А євреї просто більш шустріші та згуртованіші та і все, тому що їх з дитинства в синагозі, навчають не кланятись до самого низу а різних виходів з життєвих ситуацій та дружити з оточенням...
Фигасе какого фантастически наглого афериста смогла взрастить страна Украина.
В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.
Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому
НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.
І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:
здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".