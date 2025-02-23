РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11447 посетителей онлайн
Новости Война
7 806 54

Счет этой войны на сегодня - $320 млрд, - Зеленский

Зеленский назвал расходы на войну с 2022 года

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько уже потратили на войну с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"100 млрд помощи от США. Не 500, не 350, не 250, не 700. 100 Украина получила. И мы за это очень благодарны. Счет этой войны на сегодня - 320 млрд. 120 - Украина, 100 - Европа плюс партнеры, например Япония, и 100 - США. Так выглядит экономика этой трагедии", - сказал он.

Также читайте: Готов оставить пост президента, если это даст мир Украине. Могу поменять это на НАТО, - Зеленский

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21096) США (27336) экономика (3889) война в Украине (5001)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
А скільки команда Зеленського з цього собі взяла?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:52 Ответить
+9
Пздц ему
показать весь комментарий
23.02.2025 16:53 Ответить
+7
А якщо додати наофшорене - ти там в Еміратах перевів на Скумбрію свою все - встиг?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
300 - 350 та що ж це за числа? Може хто шарить в сатанізмі?😸
показать весь комментарий
23.02.2025 16:51 Ответить
А якщо додати наофшорене - ти там в Еміратах перевів на Скумбрію свою все - встиг?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:54 Ответить
Дали 100 млрд, за них. мусимо віддати 500 млрд. А за нові кредити потрібно платити 100% відсотки. Оце бізнес для рижих п.дорів. Нахрена їм всякі наркотрафіки.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:56 Ответить
Оскільки воно оцінює життя українців і разруху що натворили кацапи ????!!!Зелєнього вже треба підвисити!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:30 Ответить
Доки Зеленський зображає стійкого президента України, його регент Дєрьмак за спиною українського народу веде активні переговори, в яких задіяна Стефанішина, зі зграєю Трампа.
показать весь комментарий
23.02.2025 20:20 Ответить
А таки дійсно схоже на інформаційний шум...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:24 Ответить
ОПа вже скидається?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:51 Ответить
А скільки команда Зеленського з цього собі взяла?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:52 Ответить
нібито 183 млрд... а не 100

щось Оманська Гнида заграється в геополітику
показать весь комментарий
23.02.2025 16:52 Ответить
100 це саме те, що отримала Україна за 3 роки. З них понад 60 це озброєння - передане зі складів і законтрактоване (багато чого з цієї суми буде передаватись ще місяці і навіть роки). І 35 млрд - це підтримка бюджету на соціальні виплати. Решта 80 млрд пішло на укріплення східних флангів НАТО, боротьбу США з російським впливом в різних кутках світу, різні рішення в самих штатах
показать весь комментарий
23.02.2025 17:06 Ответить
Вроде бы, 67, со слов трамписта Илларионова. За три года.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:09 Ответить
откуда тогда 100 ярдов? 30% - демократические откаты? или всякие топ-менеджеры, бывшие сексологини, а сейчас "советники", "послицы" и цельный госаппарат (с *********** бюджетом во время войны) в международных отношениях не совсем профильным делом занимались и умеют считать только личное бабло (и государственное, которое как-то стало личным)?
показать весь комментарий
23.02.2025 20:28 Ответить
Я ошибся. Вот, что сказал Илларионов:

"Поэтому все эти цифры, которые я назвал - 27 миллиардов долларов военной помощи, 31 с небольшой миллиардом долларов бюджетной помощи, совокупная помощь за 3 года 58 миллиардов долларов - это официальные цифры правительственных органов Соединённых Штатов Америки, Пентагона, Государственного департамента, Белого дома, Конгресса Соединённых Штатов Америки и большой группы аудиторов, отвечающих за различные органы государственной власти Соединённых Штатов Америки. Цифры опубликованы, регулярно публикуются, они доступны для всех желающих". (с.)

https://investigator.org.ua/opinions/273960/
показать весь комментарий
23.02.2025 20:56 Ответить
Пздц ему
показать весь комментарий
23.02.2025 16:53 Ответить
Пофиг на него, но вешать долги в пол триллиона на украинцев, это не пройдёт . Пусть Трумп забирает себе Зелю и из него выбивает гроши
показать весь комментарий
23.02.2025 17:48 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 18:08 Ответить
Буба, а ну попрыгай!
показать весь комментарий
23.02.2025 16:54 Ответить
100 млрд допомоги від США

Себто трампуша має ще доплатити 400 щоб підписати угоду про "повернення" отих 500? Інакше як?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:54 Ответить
Не кажіть, чубчік загрався і несподівано для себе попав на бабло. Тепер його хід.
показать весь комментарий
23.02.2025 18:24 Ответить
Бл.дь виліз!
НЛС в дії 🤡
показать весь комментарий
23.02.2025 16:54 Ответить
я гадаю що вже нікому не треба доводити що у рудого тампона проста деменція . На нього більш вплинула та козюля, яку об його стіл витер маск молодший, чим ті різні суми які він озвучував собі під ніс .
показать весь комментарий
23.02.2025 16:55 Ответить
трамп твій гандон , а путін-***** . Можеш лярва приїхати до Вінниці , таким же станеш як і твій трампон .
показать весь комментарий
23.02.2025 16:58 Ответить
в очах такого дурепи як ти , всі такі. Вдихай .
показать весь комментарий
23.02.2025 17:07 Ответить
Бидло під ніком Мирко Грубий, ти прийшов на форум до людей. Свої бидлячі замашки залиши при собі.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:24 Ответить
То є не бидло , то кацапська гнида .
показать весь комментарий
23.02.2025 19:01 Ответить
а нічого що в тебе когнітивний дисонанс?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:00 Ответить
для досить тупорилих, "етно-кримінальне угруповання" - під словом "етно" ти мав на увазі єврєїв... Зеленський - єврей, зять Трампа - єврей, Трамп вцілому підтримує Ізраїль... роблю висновок, що ти просто тупий дебіл-антисеміт, який міг би написати просто "кримінальне угруповання" без "етно"...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:15 Ответить
Свої нічим не краще інших національностей, просто система така, що тільки люди з поглядами прийди та вкради попадають у владу... Тому що цю систему формує група людей що грабують українські ресурси ще з часів Кучми і нажаль дальше підтримує 56% відсотків населення, незважаючи ні на що....
А євреї просто більш шустріші та згуртованіші та і все, тому що їх з дитинства в синагозі, навчають не кланятись до самого низу а різних виходів з життєвих ситуацій та дружити з оточенням...
показать весь комментарий
23.02.2025 17:51 Ответить
І що таке "Дя"? це якою мовою?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:17 Ответить
До американського підрахуя додався ще один правдоруб
показать весь комментарий
23.02.2025 16:58 Ответить
тільки йому ?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:01 Ответить
війна одинадцятий рік ...... ви точно не помиляєтесь ?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:06 Ответить
а що у вас недолюдей все через засунь в дупу , а кацапе ? чи ти не знав що в українській мові є слово дупа ?
показать весь комментарий
23.02.2025 17:16 Ответить
Зеленский с 4℅ поддержки населения захватил власть в Украине,биолабораторий понаставил выращивал там биогусей, потом напал на Россию, затем ограбил США на $500 млрдов, а теперь ещё и кинул США с редкоземельными металлами. И ещё играл на своей марионетке Байдене как на скрипке!
Фигасе какого фантастически наглого афериста смогла взрастить страна Украина.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:11 Ответить
про біогусей сподобалось. Але ми ставимо на котиків - це найкращі звірі
показать весь комментарий
23.02.2025 17:27 Ответить
З тезою "с 4℅ поддержки населения захватил власть в Украине" в Україні ніхто не сумнівається
показать весь комментарий
23.02.2025 22:53 Ответить
На органи продати зелених слуг та олігархів бандитів арештувати їх кошти в офшорних країнах та усе майно кораблі Ахметова пінчука фірташа порода кулі в лоб юлі коломойського та москалів жидів бандитів які були в 90 роках!
показать весь комментарий
23.02.2025 17:43 Ответить
Публічно назвав донні брехуном. Ох незабаром полетить у відповідь...
показать весь комментарий
23.02.2025 18:22 Ответить
Рахунок будапештського меморандуму?? Не кажучи вже про життя і втрату територій
показать весь комментарий
23.02.2025 19:14 Ответить
С яйцами по 17, дронами от слуг и пр.
показать весь комментарий
23.02.2025 19:23 Ответить
це з урахуванням що накрало самє зьо чи разом зі своєю опою?
показать весь комментарий
23.02.2025 19:55 Ответить
А як це рахували? іноземна допомога? А давайте порахуємо інакше - скільки втратили люди? Майна, потенційного доходу, скільки коштували безкінечні переїзди подалі від лінії фронту, за кордон, а космічна оренда? От особисто моя сі'мя втратила коло 50 тис доларів США, і це по дуже скромним підрахункам. А нас таких мільйони. І ні копійки Україна нам це не компенсує.
показать весь комментарий
23.02.2025 20:24 Ответить
"Ayuda", en absoluto es un préstamo o crédito para devolver, es "ayuda". Subnormal de Donald Trump busca excusas para provocar y dejar de "ayudar" a Ucrania. Europa jamás y nunca reclamará devolver el dinero de "ayuda", la ayuda es gratuita no un préstamo.
показать весь комментарий
23.02.2025 21:03 Ответить
Щодо "угоди про надра України" - НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВА І КОРИСНА стаття "Конвенції від деменції", яку написав Борис Бабін - https://censor.net/ua/b3537451

В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.

Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому

НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.

І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:

здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".
показать весь комментарий
24.02.2025 01:49 Ответить
Боже. Уявляю як ржуть кацапи.
показать весь комментарий
24.02.2025 04:35 Ответить
 
 