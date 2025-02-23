Счет этой войны на сегодня - $320 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько уже потратили на войну с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"100 млрд помощи от США. Не 500, не 350, не 250, не 700. 100 Украина получила. И мы за это очень благодарны. Счет этой войны на сегодня - 320 млрд. 120 - Украина, 100 - Европа плюс партнеры, например Япония, и 100 - США. Так выглядит экономика этой трагедии", - сказал он.

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