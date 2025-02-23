Готов оставить пост президента, если это даст мир Украине. Могу поменять это на НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Зеленского спросили, готов ли он оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины.

"Если мир для Украины, если Вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов", - отметил он.

"Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу. Чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня. Я не собираюсь быть у власти десятилетия, поэтому это наверняка мой фокус и желаемая мечта", - добавил президент.

Также читайте: Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году, - Сибига