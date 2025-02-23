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Новости Заявления о мире
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Готов оставить пост президента, если это даст мир Украине. Могу поменять это на НАТО, - Зеленский

Зеленский может покинуть пост президента и назвал условие

Президент Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Зеленского спросили, готов ли он оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины.

"Если мир для Украины, если Вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов", - отметил он.

"Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу. Чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня. Я не собираюсь быть у власти десятилетия, поэтому это наверняка мой фокус и желаемая мечта", - добавил президент.

Также читайте: Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Президент (4425)


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Топ комментарии
+23
Чергова обіцянка-цяцянка
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23.02.2025 16:43 Ответить
+19
Якби у 2022 був інший президент, то війни би не було
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23.02.2025 16:47 Ответить
+17
Пішли "лякалки"
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23.02.2025 16:43 Ответить
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Чергова обіцянка-цяцянка
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23.02.2025 16:43 Ответить
Тут все вірно сказав. Але ніхто не піде на такий "обмін" (Зеленський з поста - Україна в НАТО). Орган й Фіцо як мінімум будуть проти.
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23.02.2025 16:52 Ответить
так и само НАТО пойдем путем реорганизации причем жестко ведь Устав НАТО можно поменять переписать уточнить и переписать внести изменения не требуется согласие всех 16 стран членов НАТО кто не помнит напомню из НАТО выходила несколько раз Франция и ничего не случилось.. так что.. трамп придурок может только пугать что США выйдут из НАТО ага счась там все так прописано в Договорах по базам что американцам дешевле подарить чем платить неустойки.. Фицо и Орбан не вечные раз ---второе им есть чем купить и просто закрыть рот.. да и у власти им осталось недолго до выборов.. блок НАТО с целью разрешения конфликтов с США и с такими недоумками членами как Словакия и венгрия вполне себе может переформатироваться потому что ОДНА Украина на сегодня заменяет по качеству и количеству скопом всех недомерков в НАТО Албания Словакия Венгрия..
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23.02.2025 16:59 Ответить
Пішли "лякалки"
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23.02.2025 16:43 Ответить
Царь всєя рації Іван Грозний теж тікав з Кремля у свою вотчину, удаючи що він полишив своє крісло. А бояри просили повернутись БЛАГОДЄТЄЛЯ.
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23.02.2025 16:47 Ответить
Вивчи слово "обіцянки" . Ти трішки не зрозумів написаного . Тебе ніхто нічим не лякав , звісно якщо ти на зєлю ночами не молишся , як свого часу совок на сраліна ((
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23.02.2025 18:36 Ответить
Мухожук! Ловіт , бо з'#беться...
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23.02.2025 16:44 Ответить
Хлопці, мені вже більше не наливайте, я вже така я треба...
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23.02.2025 16:45 Ответить
БЛД ж його Єрмака мть!!! НАТО МІНЯЄ НА БЕЗПЕКУ СЕБЕ Й ЄРМАКА ?
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23.02.2025 16:45 Ответить
Слова, слова. Насправді він і це забуде через п'ять хвилин.
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23.02.2025 16:48 Ответить
Прикинь , а якщо трумп скаже що нас на саміті НАТО беруть туди якщо найвеличніший прямо там же підпише "зречення від трону " , що тоді скажеш ?
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23.02.2025 18:39 Ответить
у вас немає жодного поста без матюків , ви точно жінка ?
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23.02.2025 17:03 Ответить
ви разом ?
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23.02.2025 17:17 Ответить
а про трампа як ?
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23.02.2025 17:19 Ответить
я вам відповім цитатою одної неоднозначної людини...... Якщо твої друзі вмовляють тебе порозумітися з твоїм ворогом , будь впевнений що тебе вже зрадили . Трамп зрадив в першу чергу Америку , яка була гарантом майже всього в цьому світі і це кажуть самі американці.
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23.02.2025 17:42 Ответить
від готовності до дії ...навіть шагу не треба ,візьми ручку до рук ,постав підпис ...і дай Україні шанс вижити !!!
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23.02.2025 16:45 Ответить
Підпис на чистому аркуші ?
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23.02.2025 16:49 Ответить
А якщо без якщо
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23.02.2025 16:46 Ответить
Якби у 2022 був інший президент, то війни би не було
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23.02.2025 16:47 Ответить
То Ваш президент вже би був нашим президентом?
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23.02.2025 16:50 Ответить
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23.02.2025 16:53 Ответить
Всі ви приЗеденти...
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23.02.2025 20:45 Ответить
Аби.... але ж на Засрашці немає виборів раби - кацапи не мають права обирати.
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23.02.2025 16:53 Ответить
Умови для нападу методично робились з 2019-го. Зміна президента перед вторгненням мало б на що вже вплинула...
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24.02.2025 06:53 Ответить
А ответить за все чудеса готов???
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23.02.2025 16:49 Ответить
"Я устал я ухожу"?
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23.02.2025 16:49 Ответить
"Кто по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли..." (с)
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23.02.2025 16:49 Ответить
З усього видно що Зеля зараз починає ставити нереальні умови, щоб воювати далі і залишатись при владі. Європу це вже влаштовує, а США це влаштує відразу після отримання українських надр.
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23.02.2025 16:49 Ответить
Він ТОРГУЄТЬСЯ ! З народом України. Я можу піти з посади, а можу не піти поки не "домовлюсь" ? Зв мною він точно не домовиться. Йди геть, чортяка у комбінезоні !
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23.02.2025 16:52 Ответить
Та ну. З штатів видніше. Чи зіідки насправді?
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23.02.2025 16:52 Ответить
Конечно. Лучше не глядя подписать кабальную бумажку от кyйловского агента трампуши, а взамен получить дулю с маслом.
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23.02.2025 17:38 Ответить
памперс собі поміняй
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23.02.2025 16:49 Ответить
Оце самооцінка, в НАТО потрібна особиста жертва нашого спасителя? Боже скажи , що ми спимо. Хто ходить на 95 квартал, ви не українці, ви хворі збоченці 🤬
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23.02.2025 16:50 Ответить
Та ясно 20% країни вже нема,ще підпишіть щоб Трамп з Маском обмародерили що залишилось,та й можна вже на пенсію,з почуттям виконаного боргу.Хуже вже не будет.
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23.02.2025 16:53 Ответить
Иди уже!!! Это одна вещь хорошая которую ты сделаешь для Украины. А так с тобой 6 лет хаоса
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23.02.2025 16:53 Ответить
Не словом, а ділом!
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23.02.2025 16:53 Ответить
на кожній подібній зустрічі з пресою усі без виключення українські президенти мали заготовлене запитання і заготовлену відповідь - це одна з них.
як розпізнати - абсолютно безтолкове і абсолютно красиве.
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23.02.2025 16:55 Ответить
Як його слухати ? Я не поважаю його посаду, яку він привласнив. Так, це посада президента, яка за ЗГОДОЮ була надана йому п'ять років. До самого зєлєнського я можу відноситись залежно від його людських рис. Шкода що він втрачає людське, і стає ПОТВОРОЮ.
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23.02.2025 16:56 Ответить
Хутчіш рояль тягніть! Останні гастролі!!
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23.02.2025 16:59 Ответить
що воно звиздить?! ця курва зубами і нігтями буде хапатись за владу за любих обставин.
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23.02.2025 16:59 Ответить
А щоб не обісрати президента, то й день пройшов дарма. Хоча кожен з цих серунів і пальцем не поворушив для допомоги країні.
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23.02.2025 17:00 Ответить
Всі беруть приклад з тебе. Бо ти поворухнув великим пальцем на правій нозі ? Йому, тварині, допомогли ВИЖИТИ В БУНКЕРІ 24 лютого. Його рятували генерали весь 2022 рік. А він відплатив оцим чесним людям .... великим язиком.
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23.02.2025 17:03 Ответить
У практичній площині - ГОТОВИЙ, то ГЕТЬ з Банкової !
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23.02.2025 17:01 Ответить
ти тільки не тікай
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23.02.2025 17:03 Ответить
Ключевая фраза-"Можу поменяти"
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23.02.2025 17:03 Ответить
Для ішака головне втриматись при владі, а там якось буде. Приблизно таке його бачення назараз. Гарантії, які воно вимагає (НАТО) -це завідомо неприйнятні заклики, щоб потягнути волинку.
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23.02.2025 17:06 Ответить
Ги. Маніакальна самооцінка
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23.02.2025 17:09 Ответить
ну да на нато, зная что это третья мировая и никто на это не пойдет
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23.02.2025 17:11 Ответить
Кацапа, щезнеш саме, чи тобі допогти?
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23.02.2025 20:01 Ответить
Презеденте, ви не підете, ви сядете.
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23.02.2025 17:12 Ответить
Тобто він свою смердючу шкуру розцінює як еквівалент вступу в НАТО? Їй же ціна 5 баксів.
Взагалі ********.
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23.02.2025 17:15 Ответить
Скотина брехлива.
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23.02.2025 17:16 Ответить
Якщо воно таке заявило, значить хтось йому вже зробив пропозицію, від якої гундос не може відмовитися. Золотий парашут і гарантії власної безпеки.
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23.02.2025 17:16 Ответить
Вперше сказав щось путнє: якщо його не буде і його швалі, то й перспективи вступу в НАТО стануть реальними.
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23.02.2025 17:28 Ответить
Щось цікаве: ніби розуміє, що в НАТО Україну с його шоблою бачити не хочуть. Тварина, скільки смертей, втрачених домівок, ресурсів, перспектив, навіть під час війни, котику під хвоста, обмежене падло.
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23.02.2025 17:34 Ответить
Дивлюсь я на нього, і так мені його шкода, шкода, що він не в СІЗО.
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23.02.2025 17:49 Ответить
Та ніхто нас в НАТО зараз не візьме , хвате про це пи..іть, краще закупайся технікою, готовою в кредит в Туреччині Польщі Італії Іспанії Великобританії, Австралії Голондії, Норвегії Швеції, Канаді, Фінляндії що мало?
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23.02.2025 17:53 Ответить
в 2019 році Зеленський обіцяв, що йде тільки на ОДИН президенський срок.
в 2025 році Зеленський висуває умови, щоб він залишив свою посаду
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23.02.2025 18:31 Ответить
Спочатку подай у відставку - країні точно від цього гірше не стане зате з'явиться шанс!
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23.02.2025 18:51 Ответить
Американці повністю командують парадом а значить і питати не будуть.
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23.02.2025 19:06 Ответить
"Понти" для приїжджих"... Одночасно цей "засранець" виторгує особисті гарантії від кримінального переслідування, для себе...
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23.02.2025 19:21 Ответить
Якби ж ти готувався до війни був би мир.Якби не ти і твої потужні менеджери то 24.02.2022 був би звичайним днем.Був би!
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23.02.2025 19:23 Ответить
А тебе Боневтіке ніхто і пеитатися не буде. Українці знають, що з тобою нам не виграти війну, а без тебе все ще можливо.
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23.02.2025 19:39 Ответить
Zєльонський: "Нада лі нам в ЄС і НАТО? Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним". Цитата НАЙВЕЛЧНІШОГО У Й О Б К А .
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24.02.2025 12:00 Ответить
 
 