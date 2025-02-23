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Готов оставить пост президента, если это даст мир Украине. Могу поменять это на НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Зеленского спросили, готов ли он оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины.
"Если мир для Украины, если Вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов", - отметил он.
"Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу. Чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня. Я не собираюсь быть у власти десятилетия, поэтому это наверняка мой фокус и желаемая мечта", - добавил президент.
Топ комментарии
+23 Валерій Кваша
показать весь комментарий23.02.2025 16:43 Ответить Ссылка
+19 Kan Kan #518965
показать весь комментарий23.02.2025 16:47 Ответить Ссылка
+17 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий23.02.2025 16:43 Ответить Ссылка
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як розпізнати - абсолютно безтолкове і абсолютно красиве.
Взагалі ********.
в 2025 році Зеленський висуває умови, щоб він залишив свою посаду