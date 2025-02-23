Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году, - Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Для этого, по его словам, необходимо консолидировать международную поддержку Украины со стороны партнеров.

"Наращиваем контакты с США на уровне президентов. Мы нуждаемся в США для завершения войны. Нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира...Украина должна выходить на переговоры в сильной позиции", - подчеркнул он.

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