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Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году, - Сибига

Сибига в 80 годовщину Ялтинской конференции предостерег партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Для этого, по его словам, необходимо консолидировать международную поддержку Украины со стороны партнеров.

"Наращиваем контакты с США на уровне президентов. Мы нуждаемся в США для завершения войны. Нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира...Украина должна выходить на переговоры в сильной позиции", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночной атаке РФ по Украине: Избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Сибига Андрей (541) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+21
- Таваріщч прапорщік, зупиніть потяг!
- Потяяяг стій!!! Ррраз-двааа!
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23.02.2025 14:38 Ответить
+18
Друже Трамп пам'ятай
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23.02.2025 14:33 Ответить
+17
Я якщо не закінчить піде? Він ще коли таке обіцяв!
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23.02.2025 14:35 Ответить
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Друже Трамп пам'ятай
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23.02.2025 14:33 Ответить
А щоб шашлики були на травень 22 року вже не ставить завдання?
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23.02.2025 14:56 Ответить
Так наказав майбутній президент Буданов - позавчора він так заявив про кінець 25-го.
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23.02.2025 15:24 Ответить
Я якщо не закінчить піде? Він ще коли таке обіцяв!
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23.02.2025 14:35 Ответить
що ти розумієш???
це він ставить задачу трампу!!!!!
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23.02.2025 15:08 Ответить
⚡️Ніяких компромісів з нашою територіальною цілісністю, незалежністю та суверенітетом, - Єрмак.
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23.02.2025 14:36 Ответить
Это он за кацапию,наверное, гундел?
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23.02.2025 14:42 Ответить
для этого запиляй еще один видосик, включи телемарафет и поствь будку незламности
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23.02.2025 14:35 Ответить
Навіть не будки, палатки незламності стоять
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23.02.2025 16:26 Ответить
ага ,закінчуй ,а кацапи будуть продовжувати нас бомбить
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23.02.2025 14:35 Ответить
О@@їтельно поставлене завдання! А він не сказав, що якщо капітулювати - то його можна виконати достроково?
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23.02.2025 14:37 Ответить
- Таваріщч прапорщік, зупиніть потяг!
- Потяяяг стій!!! Ррраз-двааа!
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23.02.2025 14:38 Ответить
- Товаріщ прапорщік, заглушити потяг!
- ААААААААААААААААА!
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23.02.2025 16:07 Ответить
Для зеленого розстріл і шибениця буде дуже великим подарунком. Гнида влаштувала спідран зі знищення країни і хоче залишитися при владі, щоб далі красти
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23.02.2025 14:38 Ответить
Війна, стій! Зеленський наказав!
Дебіли у керма держави.
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23.02.2025 14:38 Ответить
Є спосіб від нього же: Просто пєрєстать стрєлять!
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23.02.2025 14:43 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
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23.02.2025 14:39 Ответить
а чо не завтра?
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23.02.2025 14:39 Ответить
Це кому він такі "завдання" ставить, армії, генералам?
Тьху, прострочка срана...
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23.02.2025 14:39 Ответить
він дочекається поки Америка остаточно втратить інтерес і закінчить війну ще з меншими територіями і без грошей на відбудову країни
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23.02.2025 14:39 Ответить
Трамп ненавидит и косплеит Зеленского. Несет чушь про Путина, как Зеля в 2019 году и потужно обсырает его, как сам Зеля годами обсырал украинских политиков.
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23.02.2025 14:40 Ответить
Поїзд стій, раз-два
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23.02.2025 14:42 Ответить
війна, стій! Раз-два.
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23.02.2025 14:42 Ответить
Зєля має піти ***** і якнайскоріше, бо всі теперішні наслідки - результат його недолугого та самозакоханого керівництва…
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23.02.2025 14:43 Ответить
А хто має прийти на місце Зеленського? Ну на вашу, особисту думку?
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23.02.2025 14:52 Ответить
Хто б не прийшов, вже точно хуженєбудєт
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23.02.2025 15:08 Ответить
Захворів стокгольмським синдромом? Ніяких варіантів не бачиш окрім ..незламного..?
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23.02.2025 15:40 Ответить
Навіть пес Патрон буде краще - він милий і розміновує там, де потрібно…
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23.02.2025 17:53 Ответить
Чего не ермаку?
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23.02.2025 14:43 Ответить
Кому завдання ставить? Трампу?
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23.02.2025 14:44 Ответить
Это он наверное поставил такую задачу трампу и путлеру?
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23.02.2025 14:44 Ответить
Арестович казав війна закінчиться ще у 2022 році.
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23.02.2025 14:45 Ответить
А для нього вона і не починалась
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23.02.2025 15:30 Ответить
Ну зрозуміло. Якщо Трамп заткне війну, то це буде заслуга Найшашличнішого, бо саме він поставив таку задачу Трампу.
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23.02.2025 14:45 Ответить
Ставленник завдань..
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23.02.2025 14:46 Ответить
Хай Сибіга відкриє статут ООН та знайде там, що таке справедливий мир. А після цього пояснить, як цього можна добитися в цьому році, враховуючи *****..ий ****..ць у вигляді ***** та трампа
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23.02.2025 14:46 Ответить
Ви трошки плутаєте справедливий мир і "справедливий мир по Зеленському". Марахвон все пояснить суспільству за мир.
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23.02.2025 14:48 Ответить
Чому капітулювати збираються не ті, хто воює, а ухилянти?
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23.02.2025 14:46 Ответить
це як?-капітуляція трампом?
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23.02.2025 14:48 Ответить
черговий словесний зелений понос
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23.02.2025 14:48 Ответить
Смішні зелені дєбілоїди...
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23.02.2025 14:49 Ответить
Що він сам, як Верховний Головнокомандувач, окрім бла-бла-бла, зробив?Міжнародну дипломатію і ту завалив.
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23.02.2025 14:55 Ответить
Нехай той цілитель піде на кладовища, та підніме хлопців, що лежать під прапорами.(
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23.02.2025 15:13 Ответить
То це вже ЗЄльониш вимагає,а не старий,рижий цап??? І як зупиняти думає? Окриком:"Война стоять! Раз-два!"???
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23.02.2025 15:01 Ответить
Їм уже нічого не залишилося крім пиз.юти, при чому навіть не "фільтруючи базар" - Україна на межі капітуляції і їх уже ніхто не слухає. Вони уже все просрали і прої.али, вони добивають АРмію останню нашу Надію і Опору.. Надіюсь - через роки, десятиліття знайдуться і організуються люди, Українці, які їх повишукують по норах і перевішають цих зелених мерзотників.
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23.02.2025 15:02 Ответить
так що таки буде кава в Ялті на Новий Рік?
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23.02.2025 15:11 Ответить
Буде баланда за Уралом.
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23.02.2025 15:12 Ответить
Трамп хоче закінчити війну наступного тижня, а Зєля в цьому році. Хотєлки блазнів не співпадають.
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23.02.2025 15:14 Ответить
Президент України Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну в цьому році.

И чтобы Солнце на час раньше вставало...
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23.02.2025 15:15 Ответить
Пишіть краще німецькою. У Вашому тексті кацапською забагато помилок.
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23.02.2025 15:26 Ответить
кацепе тут не твоя аудиторія. Водки тоже нет
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23.02.2025 15:35 Ответить
Тупе кацапе, ти надряпало стільки помилок щоби показати що ти не кацап?
У 2013 році середня зарплатня в Україні складала десь 330$. Навіщо ти брешеш про Румунію та Польщу що вони ото "заздрили при Януковичі"?
Та й про усе інше ти брешеш.
Наші президенти - то не твоя псяча справа.
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23.02.2025 15:47 Ответить
Кацапе, чого ти лізеш на форум зі своєю кацапською брехнею, хто тобі повірить? Від твоєї маячні так й тхне кацапською нацистською "величчю", кацапе.
Ти настільки тупе що не розумієш - шо таке середня зарплатня, а лізеш когось повчати.
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23.02.2025 16:44 Ответить
Пришла зима, настало лето
Спасибо партии за это
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23.02.2025 15:26 Ответить
На левом фланге строчил пулемет.. Вдруг, пулемет перестал строчить.Красный командир: -Рядовой Иванов, разузнай в чем дело..
Иванов ползет на левый фланг..
-Товарищ Петров, в чем дело, почему не строчит пулемет?
- Так, патроны кончились, товарищ Иванов..
- Но ты же коммунист...
.. И пулемет снова застрочил...
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23.02.2025 15:40 Ответить
Зеленський може собі клізму поставити🤡!
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23.02.2025 15:40 Ответить
Знову і довбані заяви. Та це чмо нуль, від нього нічого не залежить
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23.02.2025 15:50 Ответить
Консолідуй, не консолідуй, все одне получиш .......... .
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23.02.2025 15:52 Ответить
А що, так можна було?😬
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23.02.2025 15:53 Ответить
Зебіл го-нокомандуючий, Нада проста перестать стрлєлять.
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23.02.2025 15:56 Ответить
Що означає "закінчити"?
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23.02.2025 16:03 Ответить
Виполнім і пєрєвиполнім плани пятілєткі досрочно !
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23.02.2025 16:18 Ответить
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23.02.2025 16:24 Ответить
"Спасибо вам и сердцем ,и душой за то, что вы не зная сами меня так любите....."-.тра-та-та-та і тата і тата-та,і що там по цій темі ?
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23.02.2025 16:56 Ответить
вбий путєна, і війна скінчиться.
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24.02.2025 00:36 Ответить
 
 