Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году, - Сибига
Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу закончить войну в этом году.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.
Для этого, по его словам, необходимо консолидировать международную поддержку Украины со стороны партнеров.
"Наращиваем контакты с США на уровне президентов. Мы нуждаемся в США для завершения войны. Нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира...Украина должна выходить на переговоры в сильной позиции", - подчеркнул он.
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+21 Leonid Mefodovskiy
показать весь комментарий23.02.2025 14:38 Ответить Ссылка
+18 YU ST
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+17 Валерій Кваша
показать весь комментарий23.02.2025 14:35 Ответить Ссылка
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це він ставить задачу трампу!!!!!
- Потяяяг стій!!! Ррраз-двааа!
- ААААААААААААААААА!
Дебіли у керма держави.
Тьху, прострочка срана...
И чтобы Солнце на час раньше вставало...
У 2013 році середня зарплатня в Україні складала десь 330$. Навіщо ти брешеш про Румунію та Польщу що вони ото "заздрили при Януковичі"?
Та й про усе інше ти брешеш.
Наші президенти - то не твоя псяча справа.
Ти настільки тупе що не розумієш - шо таке середня зарплатня, а лізеш когось повчати.
Спасибо партии за это
Иванов ползет на левый фланг..
-Товарищ Петров, в чем дело, почему не строчит пулемет?
- Так, патроны кончились, товарищ Иванов..
- Но ты же коммунист...
.. И пулемет снова застрочил...