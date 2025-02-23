Сибига о ночной атаке РФ по Украине: Избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на сегодняшний ночной обстрел Украины Россией, во время которого оккупанты выпустили рекордное количество дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИДа написал в соцсети Х.
Так, Сибига напомнил, что этой ночью Россия запустила по Украине рекордные 267 смертоносных беспилотников, нацеленных на гражданских лиц и критическую инфраструктуру.
"Это свидетельствует о том, что избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является. Никто не должен верить словам Путина. Зато посмотрите на его действия", - говорится в заметке.
Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма. По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов
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