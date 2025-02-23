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Новости
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Сибига о ночной атаке РФ по Украине: Избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является

Сибига о ночной атаке РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на сегодняшний ночной обстрел Украины Россией, во время которого оккупанты выпустили рекордное количество дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИДа написал в соцсети Х.

Так, Сибига напомнил, что этой ночью Россия запустила по Украине рекордные 267 смертоносных беспилотников, нацеленных на гражданских лиц и критическую инфраструктуру.

"Это свидетельствует о том, что избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является. Никто не должен верить словам Путина. Зато посмотрите на его действия", - говорится в заметке.

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Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма. По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов

Автор: 

обстрел (28254) Сибига Андрей (541) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+7
Як би пропагандони Вовачку не називали, але він патріотом України не є
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23.02.2025 13:45 Ответить
+7
Ще трохи недолугої єрмаківської дипломатії і дід Дональд називатиме Україну терористичною організацією, а рашку - жертвою агресії.
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23.02.2025 13:47 Ответить
+7
А пан Сибіга може нам розкаже про здобутки МЗС на полях дипломатії? Як в США працює наша дипломатія? Може я щось пропустив? Це робота Сибіги наввипередки з зєзеленським звітувати про кількість ординських безпілотників, которі вдарили по Україні?
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23.02.2025 14:12 Ответить
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Як би пропагандони Вовачку не називали, але він патріотом України не є
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23.02.2025 13:45 Ответить
Так ведь и вас по говномарафету не называют ворами и киздунами, а вы ими являетесь.
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23.02.2025 13:46 Ответить
Ще трохи недолугої єрмаківської дипломатії і дід Дональд називатиме Україну терористичною організацією, а рашку - жертвою агресії.
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23.02.2025 13:47 Ответить
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23.02.2025 14:03 Ответить
Давно пора ввести поняття уникантів!
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23.02.2025 14:05 Ответить
почєму Трамп не льюбіт Зеленського? він що, не дивився Слугу народа чи телемарафони? це працює на нормальних людей, Дональд явно ненормальний
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23.02.2025 14:06 Ответить
Ну назвуть московвю агресором , тобі легше стане бовдуре!?
світ живе нормальним життям , подорожують, виховують дітей , планують , розвиваються і т д
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23.02.2025 14:12 Ответить
А пан Сибіга може нам розкаже про здобутки МЗС на полях дипломатії? Як в США працює наша дипломатія? Може я щось пропустив? Це робота Сибіги наввипередки з зєзеленським звітувати про кількість ординських безпілотників, которі вдарили по Україні?
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23.02.2025 14:12 Ответить
москальня в коментах чимось не задоволена 🤣
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23.02.2025 14:48 Ответить
Тільки ворог України може шкодити своєму війську. І хто цей ворог ?
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23.02.2025 15:13 Ответить
 
 