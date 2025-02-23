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Россияне применили против Украины почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 КАБов и 35 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью Россия применила против Украины 267 ударных дронов, всего за всю неделю - почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимиро Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день наши люди противостоят воздушному террору. Накануне третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам. Всего за всю неделю почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов", - сообщил он.

Читайте: Игнат о ночной атаке РФ на Украину: Враг применил рекордное количество дронов

Также президент поблагодарил всех, кто ежедневно отражает такие нападения: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. А также тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, Нацполиция.

"Война продолжается. Абсолютно всем, кто способен помочь с ПВО, надо работать, чтобы усилить защиту жизни людей. Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров - нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира. Спасибо всем нашим партнерам, кто помогает и понимает это!" - добавил Зеленский.

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Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма. По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) обстрел (28274) ракеты (3640) КАБ (399) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+16
Запахло "справедливим миром", чи то здалося...
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23.02.2025 12:40 Ответить
+15
а ти що застосував, Гнида ? - асфальт та шашлики

чи може на трембіті заграв..
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23.02.2025 12:36 Ответить
+15
зеленою "перемогою" смердить
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23.02.2025 12:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
рейтингом вова шахеди та ракети не зіб*єш
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23.02.2025 12:34 Ответить
а ти що застосував, Гнида ? - асфальт та шашлики

чи може на трембіті заграв..
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23.02.2025 12:36 Ответить
Зараз у вечірніх відосиках зникли слова навіть про нашу потужну відповідь
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23.02.2025 13:55 Ответить
Зє"потужності" не вистачає!
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23.02.2025 16:08 Ответить
И что? Ты покажешь это Трампону и он расплачется? Где ответка? Трое суток ее нет уже. Почему?
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23.02.2025 12:36 Ответить
асфальт закінчився ..а до травневих шашликів ще місяць
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23.02.2025 12:42 Ответить
методичку зміни, застаріла - щось про рідкоземельні можеш 3.14зданутть?
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23.02.2025 13:05 Ответить
Это в твоём асфальте в пересчёте на ольху и другие ракеты сколько?
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23.02.2025 12:36 Ответить
По відкатам треба у кірюші спросити він в курсі
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23.02.2025 14:08 Ответить
Може їх, тойво, захмарним рейтингом збивати?
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23.02.2025 12:38 Ответить
Запахло "справедливим миром", чи то здалося...
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23.02.2025 12:40 Ответить
зеленою "перемогою" смердить
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23.02.2025 12:44 Ответить
То лайном з ОПи засмерділо.
Може від зє?
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23.02.2025 16:06 Ответить
А ми у відповідь беспілотниками з 30кг вибухівки, що тільки дирки роблять в колонах НПЗ, ті їх заварюють за тиждень і толку нуль... Лищ відео ефектне з пожаром... але економіці орків то суттєвої шкоди не наносить, щоб підсилити свої позиції на преговорах..

А ще більішсть тих повільних беспілотників, не факт що долітають до цілі, якщо у нас шахеди збивають то і орки маючи багато вертольотів з більш ********* системами наведення, також..

Ракети потрібно і не з 20кг вибухівки а з 250кг, щоб урон неможливо було так швидко усунути...
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23.02.2025 12:41 Ответить
А скільки по Москві за тиждень прилетіло?
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23.02.2025 12:41 Ответить
цур вас, ще "сватів" не показуватимуть.
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23.02.2025 12:59 Ответить
А Ваван наш в математиці гаразд!
Ті ракети він помножив на шахеди,
Та додав до їх він КАБи, 3,14дорас.
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23.02.2025 12:41 Ответить
А у відповідь полетіло 30 дронів з авіамодельного гуртка з 20 кг вибухівки, з яких збили 25, 4 нікуди не влучили, а один підірвав бочку з паливом - рівноцінний обмін.
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23.02.2025 12:43 Ответить
А потім буде класичне:"закрийте небо..."
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23.02.2025 12:43 Ответить


Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=361215681363815 використанням новітніх технологій.

Людина - вища цінність!
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=341491676447656 надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398883477323269 скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
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23.02.2025 13:08 Ответить
Здобув! Країну своєї мрії.
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23.02.2025 16:02 Ответить
Різниця є!
На московії *****,в Україні під*****вник!
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23.02.2025 16:04 Ответить
"...1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів", - повідомив він." Джерело: https://censor.net/ua/v3537411

Повідомлятель...
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23.02.2025 12:51 Ответить
Счетовод.
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23.02.2025 12:56 Ответить
А як ти "путужно" заявляв у Мюнхені "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну"
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23.02.2025 13:16 Ответить
Не сумнівалася, що цей куколд буде срати ротом. Єдине, на що цей сморчок здатен.
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23.02.2025 13:27 Ответить
Щєтавод Вотруба…
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23.02.2025 14:40 Ответить
Зє перкваліфікувався з "сонцесяйного незламного і потужного підора" на диктора - підрахуя?
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23.02.2025 16:01 Ответить
А скільки паляниць і трембіт полетіло у відповідь?
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23.02.2025 16:04 Ответить
 
 