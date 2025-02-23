Россияне применили против Украины почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 КАБов и 35 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью Россия применила против Украины 267 ударных дронов, всего за всю неделю - почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимиро Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день наши люди противостоят воздушному террору. Накануне третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам. Всего за всю неделю почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов", - сообщил он.

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Также президент поблагодарил всех, кто ежедневно отражает такие нападения: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. А также тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, Нацполиция.



"Война продолжается. Абсолютно всем, кто способен помочь с ПВО, надо работать, чтобы усилить защиту жизни людей. Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров - нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира. Спасибо всем нашим партнерам, кто помогает и понимает это!" - добавил Зеленский.

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Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма. По данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов