Уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 - локально потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

119 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.

Последствия атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.