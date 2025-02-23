Уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 - локально потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
119 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.
Последствия атаки
Вследствие вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такій кількості ще не було. Покі найвеличнійший з шоблою грабують країну та цвм вбивають солдат і цівільних, касаби нарощують своі спроможності.
Ну ти потерпи ще трохі, Костлява вже у путі до тебе, незабаром прийде.
зате в нас великий припіздент
Щоб порадувати своїх "защітников" накопичили на рекордний "напад".
Може ще і в ніч на 24те припасли - бо то також "красний дєнь календаря" для зед-зомбаков.
Жах.На початку війни півсотні запускали,скоро три сотні.
І ще ж падли сьогодні 23,завтра 24,річниця вторгнення.
Такі дати орки не пропустять.
😠😠😠
Имитаторы, это без БК так понимаю... а куда остальные деваются, если только 4 вернулись, попадали...