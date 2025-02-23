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Уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 - локально потеряны, - Воздушные силы

ПВО уничтожает Шахеды

В ночь на 23 февраля 2025 года войска РФ атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили "Шахедом" по частному сектору Сум, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

119 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.

Последствия атаки

Вследствие вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

Также смотрите: Сикорский привез в США сбитый в Украине "Шахед". ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

Автор: 

ПВО (2897) Воздушные силы (2481) Шахед (1243) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+11
а ми не можемо на кацапію стільки ж дронів в одну ніч послати
зате в нас великий припіздент
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23.02.2025 08:48 Ответить
+11

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23.02.2025 08:56 Ответить
+10
267!
Такій кількості ще не було. Покі найвеличнійший з шоблою грабують країну та цвм вбивають солдат і цівільних, касаби нарощують своі спроможності.
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23.02.2025 08:39 Ответить
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267!
Такій кількості ще не було. Покі найвеличнійший з шоблою грабують країну та цвм вбивають солдат і цівільних, касаби нарощують своі спроможності.
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23.02.2025 08:39 Ответить
може підеш хоч сніг почистиш?
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23.02.2025 08:56 Ответить
А шо, вас лікарі на прибірання теріторії не виводять?
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23.02.2025 09:07 Ответить
ти якщо не вийдеш сам, будемо тобі колоти уколи.
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23.02.2025 13:54 Ответить
Божеж мій, яки вони, лікарі. жорстоки шо так с тобою поводяться. А колять тільки тебе чи сосуда по палаті теж колять?
Ну ти потерпи ще трохі, Костлява вже у путі до тебе, незабаром прийде.
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23.02.2025 13:58 Ответить
може підеш хоч сніг почистиш?
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23.02.2025 21:06 Ответить
"подарок" на годовщину вторжения. пока переговоры с трампом идут, то т-95 с сотней ракет не запускают, а вот шахеды пожалуйста
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23.02.2025 09:43 Ответить
а ми не можемо на кацапію стільки ж дронів в одну ніч послати
зате в нас великий припіздент
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23.02.2025 08:48 Ответить
Як шо збільшити кількість дронів по касабам тоді Зеленський не зможе будувати дороги під час війни, а це для нього проблема.
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23.02.2025 09:08 Ответить

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23.02.2025 08:56 Ответить
"Прямостоячий колосок". ДА! Это шедевр!
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23.02.2025 09:38 Ответить
При всем негативе к нему на этом сайте, не могу отдать должное Зеленскому, хотя немало есть за что критиковать, а вот насколько он незламний, покажет текущий год (или неделя если верить Трампу). От того, насколько прогнется этот гордый колосок под давлением Трампа-Маска, будет зависеть судьба Украины и то, как и кем его запомнит история.
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23.02.2025 11:43 Ответить
Здається то більше нас нагинають через тупість і продажність зеленського.
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23.02.2025 11:44 Ответить
О, вже під три сотні шлюхедів летить. Що далі ? 300-500? За такої статистики нам тут все і без ракет розвалять. Що там завод в Єлабузі працює ще? На мацкву щось полетить ? Чи не в цьому житті?
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23.02.2025 09:00 Ответить
нізя, то єскалація, бо грошей не дадуть.
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23.02.2025 09:01 Ответить
Сьогодні були святкові - у них же "23-тє февраля - красний дєнь калєндаря".
Щоб порадувати своїх "защітников" накопичили на рекордний "напад".
Може ще і в ніч на 24те припасли - бо то також "красний дєнь календаря" для зед-зомбаков.
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23.02.2025 12:17 Ответить
😢😢😢
Жах.На початку війни півсотні запускали,скоро три сотні.
І ще ж падли сьогодні 23,завтра 24,річниця вторгнення.
Такі дати орки не пропустять.
😠😠😠
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23.02.2025 09:13 Ответить
Жах те, що наша "потужна" влада продовжує впиратися рогом і бикувати проти Трампа.
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23.02.2025 09:19 Ответить
Ху**ло посилює переговорні позиції. Цікаво де наші широко анонсовані паляниці та трембіти ?
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23.02.2025 09:16 Ответить
А чому не привітали рашистів з так званим святом ,чи в нас це не прийнято ? раз на тиждень горить якась бочка з пальним на росії і тиждень обговорюють.
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23.02.2025 09:33 Ответить
"119 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Булорусі, один - в Мордор"

Имитаторы, это без БК так понимаю... а куда остальные деваются, если только 4 вернулись, попадали...
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23.02.2025 09:42 Ответить
імітатори зроблені з гівна і палок . двигун й кусок пінопласта.
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23.02.2025 11:50 Ответить
"подарок" на годовщину вторжения. пока переговоры с трампом идут, то т-95 с сотней ракет не запускают, а вот шахеды пожалуйста
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23.02.2025 09:44 Ответить
 
 