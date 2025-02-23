Обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские захватчики атаковали ударными дронами Киев. Обломки сбитого вражеского БпЛА упали в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.

В администрации рассказали, что в результате падения обломков дрона в Дарницком районе, возник пожар, поврежден частный дом и автомобили.

Сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.

Напомним, что в Голосеевском районе возник пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Ранее сообщалось, что обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.

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