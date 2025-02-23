Обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили
В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские захватчики атаковали ударными дронами Киев. Обломки сбитого вражеского БпЛА упали в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.
В администрации рассказали, что в результате падения обломков дрона в Дарницком районе, возник пожар, поврежден частный дом и автомобили.
Сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.
Напомним, что в Голосеевском районе возник пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника.
Ранее сообщалось, что обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.
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Марина #594701
показать весь комментарий23.02.2025 01:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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