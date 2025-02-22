Обломки вражеского БПЛА упали на территории ботсада им. Гришко в Киеве
Обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.
Об этом сообщил в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Обломки вражеского БПЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. Экстренные службы работают на месте. На данный момент пострадавших нет", - рассказал Кличко.
Ранее сообщалось, что поздно вечером субботы, 22 февраля, в Киевской области Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.
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Я сподіваюся москвичі колись теж це відчують...
Кацапи , здохнете всі скоро ,
так як є за що , фашисти кляті 🤬