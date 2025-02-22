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Новости Война
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Обломки вражеского БПЛА упали на территории ботсада им. Гришко в Киеве

Оккупанты дронами атаковали Киев

Обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.

Об этом сообщил в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломки вражеского БПЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. Экстренные службы работают на месте. На данный момент пострадавших нет", - рассказал Кличко.

Ранее сообщалось, что поздно вечером субботы, 22 февраля, в Киевской области Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.

Также читайте: Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3862) Киев (25795) Кличко Виталий (4661) война в Украине (5001)


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Бахає потужно в Києві. Сьогодні прям сильно

Я сподіваюся москвичі колись теж це відчують...
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22.02.2025 23:58 Ответить
Є таке діло...
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23.02.2025 00:21 Ответить
Так , сьогодні кияни не сплять , бо дуже гучно !!
Кацапи , здохнете всі скоро ,
так як є за що , фашисти кляті 🤬
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23.02.2025 00:17 Ответить
 
 