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Новости Война
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Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Силы ПВО сбивают шахеды на Киевщине

Поздно вечером субботы, 22 февраля, в Киевской области Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Читайте также: Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4239) ПВО (2897) война в Украине (5001)


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Вже й ракети з Криму пiшли.
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22.02.2025 22:39 Ответить
С ПРАЗДНИКОМ ОКРАИНЦЫ(((((((((((((😄
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23.02.2025 08:06 Ответить
 
 