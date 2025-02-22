Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Поздно вечером субботы, 22 февраля, в Киевской области Силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

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