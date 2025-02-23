РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11520 посетителей онлайн
Новости Война
1 970 0

В результате падения обломков вражеского беспилотника в Голосеевском районе Киева возник пожар

В Киеве произошел пожар из-за падения вражеского БпЛА

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Голосеевском районе возник пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Об этом сообщил в Телеграм глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе Киева пожар в результате падения обломков вражеского дрона", - говорится в сообщении.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3862) Киев (25795) пожар (5984) война в Украине (5001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 