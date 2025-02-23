В результате падения обломков вражеского беспилотника в Голосеевском районе Киева возник пожар

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Голосеевском районе возник пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Об этом сообщил в Телеграм глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе Киева пожар в результате падения обломков вражеского дрона", - говорится в сообщении.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что обломки российского беспилотника обнаружены на территории ботсада им. Гришко в Киеве.

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