"Шахеды" атаковали Киев: есть последствия в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами столицу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Голосеевском районе ликвидирован пожар в одноэтажном частном доме на площади 100 кв. м.

Дарницкий район

В одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание ликвидировано подручными средствами.

На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.

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Печерский район

Повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.











Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.