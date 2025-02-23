"Шахеды" атаковали Киев: есть последствия в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами столицу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Голосеевском районе ликвидирован пожар в одноэтажном частном доме на площади 100 кв. м.
Дарницкий район
В одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание ликвидировано подручными средствами.
На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.
Печерский район
Повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рузькіе пабліки слиною від радощів зходять.
Мож вже пора відпвісти як належить?!
Щоб трампон з недоношеним маскам (москваском) знали, хто такі наші ЗСУ!
Вони у тих своїх зачуханих америках вважають, що в Україні "недолугі телепні", що тут середньовіччя і палиці достатньо щоб воювати!
Все це наслідки їх бездіяльності та підтримки рф!
Нічого, сядуть на лаву підсудних разом з птн-птх!