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"Шахеды" атаковали Киев: есть последствия в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами столицу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Голосеевском районе ликвидирован пожар в одноэтажном частном доме на площади 100 кв. м.

Дарницкий район

В одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание ликвидировано подручными средствами.

На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.

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Печерский район

Повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

последствия атаки на Киев 23 февраля 2025 года
последствия атаки на Киев 23 февраля 2025 года
последствия атаки на Киев 23 февраля 2025 года
последствия атаки на Киев 23 февраля 2025 года
последствия атаки на Киев 23 февраля 2025 года

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

Автор: 

Киев (25795) ГСЧС (5052) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1243)


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23.02.2025 07:22 Ответить
А хрипате що, у відповідь па маZквє? Велике ніпуя. Пройшло три роки...
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23.02.2025 07:24 Ответить
Київ довбуть щодня.
Рузькіе пабліки слиною від радощів зходять.
Мож вже пора відпвісти як належить?!
Щоб трампон з недоношеним маскам (москваском) знали, хто такі наші ЗСУ!
Вони у тих своїх зачуханих америках вважають, що в Україні "недолугі телепні", що тут середньовіччя і палиці достатньо щоб воювати!
Все це наслідки їх бездіяльності та підтримки рф!
Нічого, сядуть на лаву підсудних разом з птн-птх!
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23.02.2025 07:36 Ответить
Тарарамп зі своїми пінчерами на цирлах кружляють навколо пуйла і шепчуть (щоб пу не почув) що вони ось-ось закінчать війну. А Зе-презу тим ючасом кричать (щоб пу почув)- не стріляй! Бо владімір передумає.
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23.02.2025 08:41 Ответить
 
 