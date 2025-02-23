Игнат о ночной атаке РФ на Украину: Враг применил рекордное количество дронов

В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ применили против Украины рекордное количество ударных дронов.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 23 февраля 2025 в небе Украины зафиксировано 267 вражеских БпЛА - рекордное количество за одну атаку (с 24.02.22). 138 из них сбито противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) - локационно потеряно (без последствий).

Держим строй!", - отметил он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.