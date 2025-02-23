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Игнат о ночной атаке РФ на Украину: Враг применил рекордное количество дронов

шахед атакует Украину

В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ применили против Украины рекордное количество ударных дронов.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 23 февраля 2025 в небе Украины зафиксировано 267 вражеских БпЛА - рекордное количество за одну атаку (с 24.02.22). 138 из них сбито противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) - локационно потеряно (без последствий).
Держим строй!", - отметил он.

Читайте также: Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Воздушные силы (2481) Игнат Юрий (618) Шахед (1243) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+12
У орков же сегодня сакральная дата 23-февраля когда отряд их пьяных револлюционных матросов разогнали немцы,вот и надо для зомбоящика показать всю мощу недобитой орды..
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23.02.2025 10:21 Ответить
+11
Так і ти не в окопи. І теж язиком .
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23.02.2025 10:02 Ответить
+8
Та ми чули, як їх всю ніч збивали. Слава ЗСУ!
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23.02.2025 10:12 Ответить
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Свинокацапи на ті гроші могли б збудувати кілька ******** будинків замість дамов барачноґо тіпа. А надати Тауруси да зняти обмеження на удари по Свинорилії не на часі.
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23.02.2025 09:52 Ответить
Ігнат вже в друге місце пристроївся,а я думав він о окоп пішов захищати,а виявилось,що язиком пиндіти набагато важливіше
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23.02.2025 09:52 Ответить
Так і ти не в окопи. І теж язиком .
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23.02.2025 10:02 Ответить
Він під присягою на відміну від мене,і таких як він тисячі гарно пристосованих!!
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23.02.2025 10:07 Ответить
То чого ти не під присягою? Інвалід чи "не хо"?
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23.02.2025 10:41 Ответить
Та це ж ота беЗмозгла під іншим акаунтом.
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23.02.2025 11:23 Ответить
Я цивільна людина,у мене інший шлях на відміну від хитровиіпаних,котрі пішди в армію і мусарку,щоб в 45р на пенсію і ништяки від держави отримувати.
А коли грянула війна,вони по норам поховались
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23.02.2025 11:37 Ответить
От і сиди тихенько, та не вякай на військових, яких зелена шобла переслідує.
Чи ти дійсно Безмозгла? Вона на Ігната багато лайна вилила..
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23.02.2025 11:47 Ответить
Зовсім *****?Кого переслідувала шобла ?Просто була вистава для мудрого наріту
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23.02.2025 11:50 Ответить
Наївні,шо діти!!Мало розвели в 2019р?
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23.02.2025 11:52 Ответить
Ну так срочку служив же, теж давав присягу )
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23.02.2025 12:06 Ответить
Открий конституцію і подивись,хто повинен захищати цивільних.В армії я не служив .Як казала велика людина-нікому нічого не винен
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23.02.2025 12:14 Ответить
Ну я так и поняв що не служив, бо мама з папою відмазали, а я служив і також цивільний і на 100% впевнений що ти і на четверть мене не коштуєш в плані освіти та професії. Але добре що зробили бусифікацію і повістки шлють не тільки мені а й тобі.
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23.02.2025 12:22 Ответить
Може воно дійсно геть зовсім немічне.
то мовчало б собі в ганчірочку, а ба - пельку роззявляє. щось там вумнічає.
Я теж служив, Алексе, іще за совецьких часів і не вважаю ці два роки марними.
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23.02.2025 12:31 Ответить
Ну таке, дивлюсь у Золкіна як утримують кацапів і в свій час для мене булу би щастя опинитись на місці кацапа у нашому полоні замість того місця де я був, час був початок 2000 - их. Просто концтабір і все.
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23.02.2025 12:38 Ответить
Те,що ти служив-розуму тобі не добавило ,одівай кирзачі,бери гвинтівку і на захист.Сидиш тут ухилянт клятий
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23.02.2025 12:32 Ответить
Так я служив паскуда і не посвоїй волі, і свої кирзачі відносив, пока ти скотина сиділа на печі та з мамкиної ложечки їла похльопку. І тепер якийсь непутьовий бот мені ще щось каже.
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23.02.2025 12:35 Ответить
Іди захищай країну ухилянт вонючий
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23.02.2025 12:41 Ответить
Тай йди ,чому не йдеш непотріб ?
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23.02.2025 12:43 Ответить
Ти ж давав присягу чортяка!!!Палкою не загониш обовязок виконати,тільки других посилать умієшь герой
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23.02.2025 12:45 Ответить
Ти не чув, я цивільна людина і не вибирав цей шлях, твоя черха паскуда.
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23.02.2025 12:49 Ответить
Ти труслива чортяка?
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23.02.2025 12:55 Ответить
Погано що я не твій тато, зустрів би мамку твою раніше, то ти би був освідчена та розумна людина, я би за тебе взявся )
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23.02.2025 12:58 Ответить
Сиди вже мовчки.Батьків в розмові згадують тільки чортяки телеграмні і тіктоковці!Ти просто собаче лайно
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23.02.2025 13:02 Ответить
Я ж кажу, що виправив би цю ситуацію ))
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23.02.2025 13:02 Ответить
Батьків не згадують коли людина порядня, а коли це ти то тут гріх не згадати )
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23.02.2025 13:03 Ответить
Я ж казав твоїй матері, що з його не вийде нічого путнього, вона мене не слухала, ну от і маємо )
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23.02.2025 13:07 Ответить
Знаю, знаю, вона казала що її син школяр, але ж школярі бувають різні. Я їй казав, хай вчиться, розвиває англійську та й взагалі це її майбутнє. Майбутнього немає )
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23.02.2025 13:11 Ответить
Служив він нах герой.Знайомий мій служив автомат пару разів бачив .А інший говорив після пятої,що армія сили добавляє,поки світло у нього не вимкнулось
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23.02.2025 12:43 Ответить
Я щось писав про автомат, я його також не бачив, я бачив концтабір, чому мене мають кошмарити а тебе ні ? Правильно, вперед, в бусик йди.
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23.02.2025 12:45 Ответить
ти того,закінчуй з препаратами забороненими ,бо можеш побачити типу білки і все,каюк
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23.02.2025 12:47 Ответить
Тяжко тобі живеться, мамка з ложечки кормить, мамка роботу шукає, мамка зарплату платить ))
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23.02.2025 12:50 Ответить
Забув, мамка з татом бронює, мамка з татом ВЛК платить, щоб непутьовий синочок не створений для війни сидів на печі )
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23.02.2025 12:51 Ответить
Ти іще тут, парашнику?
Бажаю тобі, гнидо, "приємного" спілкування із ТЦК найближчим часом.
В армії таким чмирям мізки швидко вправляють.
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23.02.2025 12:51 Ответить
Сидиш,трясеся боїшся ТЦК ???Прикинь вони на мене не діють
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23.02.2025 12:54 Ответить
Та я вже зрозумів, що ти якийсь недороблений.
Чи зовсім немічне шкляве створіння, чи із серйозною вавкою в голові. Таких дійсно до війська не беруть..
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23.02.2025 13:03 Ответить
Чмо парашне - це ти і я дуже сумніваюсь у твоєму донаті навіть 1 копійки на ЗСУ.
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23.02.2025 13:22 Ответить
Не бреши, парашнику.
Чмоно, ти так і не відповіло, чому в армії не служило. Мабуть ти всцикалось?
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23.02.2025 13:52 Ответить
Якщо не служив, твоє місце взагалі під шконкою.
Заткни своє смердюче хайло, здихотино.
Нікому він нічого бачте не винен.
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23.02.2025 12:28 Ответить
тихіше,я ж не чотириразовий ухилянт
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23.02.2025 12:33 Ответить
Під шконку, чмо.
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23.02.2025 12:35 Ответить
в пітушарні своїй командуй гребінь
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23.02.2025 12:44 Ответить
Ти не ухилянт, ти якийсь дефективний.
Ех, потрапив би до мене в армії - від очків з ганчіркою б не відходив.
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23.02.2025 13:57 Ответить
Точно,я вгадав - всцикавсь. Фу ***, парашник смердючий.
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23.02.2025 14:35 Ответить
Та ми чули, як їх всю ніч збивали. Слава ЗСУ!
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23.02.2025 10:12 Ответить
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23.02.2025 10:15 Ответить
Оте - за"є бали" - прям обмовка за Фрейдом..
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23.02.2025 10:53 Ответить
У орков же сегодня сакральная дата 23-февраля когда отряд их пьяных револлюционных матросов разогнали немцы,вот и надо для зомбоящика показать всю мощу недобитой орды..
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23.02.2025 10:21 Ответить
Скрєпная..на болотах вони скрєпниє
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23.02.2025 10:54 Ответить
А чому відповіді не було чи не хотіли їх "привітати" з так званим святом ,ворог щоденно атакує дронами Україну руйнує і вбиває, натомість відповіді нема.
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23.02.2025 10:41 Ответить
Ще не вечір...
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23.02.2025 10:48 Ответить
Такой канонады в Киеве давно не было....
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23.02.2025 11:23 Ответить
Зельонський та Сірський дадуть потужно відповідь прямо по Москві! П.С. А ні, не дадуть. Ермак заборонив.
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23.02.2025 11:39 Ответить
Питання до зеленої блювоти: а якого біса ворог на 4 році війни ще має можливості виробляти та накопичувати ці балалайки? І чому в нас немає цих балалайок? І скільки ти, гундосий ********, на пару з ******,будеш терроризувати українців?
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23.02.2025 11:44 Ответить
так, щось про білгород забули.. давно немає новин, як їх пивио нищить їхні оселі ....
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23.02.2025 11:53 Ответить
А хто там брехав про знищені склади з удариними дронами?!
Для кого потрібна ця вся муйня, що рф нічим стріляти, нічого запускати й взагалі?? Бачимо рівно протилежне! Щодня й щоночі летить, свистить, нищить, вбиває!
Бісові виродки США та ЄС, закрийте нарешті небо над Україною!!!
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23.02.2025 12:23 Ответить
 
 