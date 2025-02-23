Игнат о ночной атаке РФ на Украину: Враг применил рекордное количество дронов
В ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ применили против Украины рекордное количество ударных дронов.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 23 февраля 2025 в небе Украины зафиксировано 267 вражеских БпЛА - рекордное количество за одну атаку (с 24.02.22). 138 из них сбито противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) - локационно потеряно (без последствий).
Держим строй!", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.
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А коли грянула війна,вони по норам поховались
Чи ти дійсно Безмозгла? Вона на Ігната багато лайна вилила..
то мовчало б собі в ганчірочку, а ба - пельку роззявляє. щось там вумнічає.
Я теж служив, Алексе, іще за совецьких часів і не вважаю ці два роки марними.
Бажаю тобі, гнидо, "приємного" спілкування із ТЦК найближчим часом.
В армії таким чмирям мізки швидко вправляють.
Чи зовсім немічне шкляве створіння, чи із серйозною вавкою в голові. Таких дійсно до війська не беруть..
Чмоно, ти так і не відповіло, чому в армії не служило. Мабуть ти всцикалось?
Заткни своє смердюче хайло, здихотино.
Нікому він нічого бачте не винен.
Ех, потрапив би до мене в армії - від очків з ганчіркою б не відходив.
Для кого потрібна ця вся муйня, що рф нічим стріляти, нічого запускати й взагалі?? Бачимо рівно протилежне! Щодня й щоночі летить, свистить, нищить, вбиває!
Бісові виродки США та ЄС, закрийте нарешті небо над Україною!!!