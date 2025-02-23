Зеленский предложил обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы

Президент Владимир Зеленский предложил через неделю-две обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц стран Европы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни, возможно, неделю-две, встретились в одной из столиц Европы, и там уже понимали, какой формат гарантий безопасности для Украины может быть",- сказал глава государства.

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