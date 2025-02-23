Зеленский предложил обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы
Президент Владимир Зеленский предложил через неделю-две обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц стран Европы.
Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни, возможно, неделю-две, встретились в одной из столиц Европы, и там уже понимали, какой формат гарантий безопасности для Украины может быть",- сказал глава государства.
Топ комментарии
+5 Kan Kan #518965
показать весь комментарий23.02.2025 17:00 Ответить Ссылка
+4 Наталия Гончар
показать весь комментарий23.02.2025 17:00 Ответить Ссылка
+3 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий23.02.2025 17:01 Ответить Ссылка
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Попередні угоди просто були неправильно відформатовані...
Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод - 7 з країнами «Групи семи», 20 з країнами, що приєдналися до декларації, а також з Європейським Союзом.
Процес триває, бо ще є країни, які приєдналися до декларації, але ще не підписали угоди:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгаріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D1%94%D1%81-28 [п 3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cyprus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D1%94%D1%81-28 [п 3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_North_Macedonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Північна Македоніяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Montenegro.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорія.