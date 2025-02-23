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Зеленский предложил обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы

Зеленский хочет обсудить гарантии безопасности Украине в Европе

Президент Владимир Зеленский предложил через неделю-две обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц стран Европы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни, возможно, неделю-две, встретились в одной из столиц Европы, и там уже понимали, какой формат гарантий безопасности для Украины может быть",- сказал глава государства.

Смотрите также: Гарантии безопасности являются ключевым вопросом, который объединяет международных партнеров,- Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Европа (1941) Зеленский Владимир (21096) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+5
26 безпекових угод вже витратили в клозеті?
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23.02.2025 17:00 Ответить
+4
ВОНО МАЄ ОДНУ НАДІЮ -ЄВРОПЕЙЦІВ . А якщо СПАРТЦ покаже Європейцям фінпервірки мародерату?
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23.02.2025 17:00 Ответить
+3
Усе вирішують гарантії ! Ми по гарантіям попереду планет всієї.
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23.02.2025 17:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
москві???🤣
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23.02.2025 16:58 Ответить
26 безпекових угод вже витратили в клозеті?
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23.02.2025 17:00 Ответить
ВОНО МАЄ ОДНУ НАДІЮ -ЄВРОПЕЙЦІВ . А якщо СПАРТЦ покаже Європейцям фінпервірки мародерату?
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23.02.2025 17:00 Ответить
Усе вирішують гарантії ! Ми по гарантіям попереду планет всієї.
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23.02.2025 17:01 Ответить
Не тягни Мурчика за децибеили
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23.02.2025 17:01 Ответить
Зрозуміло...
Попередні угоди просто були неправильно відформатовані...
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23.02.2025 17:02 Ответить
Будемо придумувати кожен тиждень нові формули,плани,саміти та формати.
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23.02.2025 17:06 Ответить
Так де безпека, коли тільки одних 28 шт. безпекових угод, підписаних між Україною та іншими країнами відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Спільної декларації країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року.

Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 угод - 7 з країнами «Групи семи», 20 з країнами, що приєдналися до декларації, а також з Європейським Союзом.
Процес триває, бо ще є країни, які приєдналися до декларації, але ще не підписали угоди:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгаріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D1%94%D1%81-28 [п 3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cyprus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D1%94%D1%81-28 [п 3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_North_Macedonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Північна Македоніяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Montenegro.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Чорногорія.
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23.02.2025 17:08 Ответить
Будапешт не пропонувати.
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23.02.2025 17:11 Ответить
без трампа это ничего не даст
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23.02.2025 17:12 Ответить
Riga. Uspeshnij precedjent imejetsja - Rizhskij Dogovor poslje 1-oij Mirovoij Voini.
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23.02.2025 17:47 Ответить
 
 