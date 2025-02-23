Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа ожидает, что соглашение с Украиной по украинским полезным ископаемым и редкоземельным металлам будет подписано на следующей неделе.

Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский колебался относительно соглашения на прошлой неделе, однако теперь он "больше не колеблется".

"Я думаю, что есть причина, почему он не колеблется. Это потому, что он понимает, что мы сделали очень много, и это соглашение должно быть подписано. И я думаю, что вы увидите его подписанным на следующей неделе", - заявил Уиткофф.

Он также заявил, что США предоставляют финансирование Украине "без всяких договоренностей о возврате средств", тогда как европейцы "финансировали меньшую часть помощи", и имели договоренности о ее возвращении.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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