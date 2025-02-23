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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Виткофф о подписании соглашения по ископаемым

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа ожидает, что соглашение с Украиной по украинским полезным ископаемым и редкоземельным металлам будет подписано на следующей неделе.

Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский колебался относительно соглашения на прошлой неделе, однако теперь он "больше не колеблется".

"Я думаю, что есть причина, почему он не колеблется. Это потому, что он понимает, что мы сделали очень много, и это соглашение должно быть подписано. И я думаю, что вы увидите его подписанным на следующей неделе", - заявил Уиткофф.

Он также заявил, что США предоставляют финансирование Украине "без всяких договоренностей о возврате средств", тогда как европейцы "финансировали меньшую часть помощи", и имели договоренности о ее возвращении.

Читайте также: Зеленский о соглашении с США по ископаемым: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также: Если США хотят видеть конкретные цифры в соглашении об ископаемых, то необходима ратификация парламентом, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) соглашение (1355) США (27336) ископаемые (189) редкоземельные металлы (167) Стив Уиткофф (109)


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Топ комментарии
+22
А можна подивиться, що саме має підписати Зеленський?
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23.02.2025 18:31 Ответить
+13
це то віктофф який у путіна на днях відсмоктував? а тепер хоче надра від України?
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23.02.2025 18:42 Ответить
+6
Зараз Бутусов в ефірі Свободи лайф похвалив Зє. Сказав, що дуже добре відповідав. Перестраюйтесь коментатори.
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23.02.2025 18:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А можна подивиться, що саме має підписати Зеленський?
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23.02.2025 18:31 Ответить
Зараз Бутусов в ефірі Свободи лайф похвалив Зє. Сказав, що дуже добре відповідав. Перестраюйтесь коментатори.
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23.02.2025 18:43 Ответить
хто платит тот девушку и танцует
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23.02.2025 18:46 Ответить
Таке враження що команда Трампа живе в паралельній реальності
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23.02.2025 19:30 Ответить
Такі цінності насаджувались радянським дітям. У нах було виключно 2 кольори - чорний і білий, зло та добро. Життя трошки складніше. Наприклад, відносно моїх цінностей, скорочення держави (апарату чиновників) - велике досягнення, за це я можу аплодувати Трампу (щоб таке відбулось в Україні я навіть не мрію), те як він користується Україною в договорняках з ****** (поки так виглядає) - цинічна позиція геополітичного негідника.
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23.02.2025 18:59 Ответить
Боротьба з бюрократію, це популізм в найвищій точці. І Трамп до всього це робить через жопу.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Давайте трошки почекаємо, тоді і можна буде оцінити результат. Впевнений, що у вас є навички і знання, як боротись із бюрократією. Прикро, що ви не можете це втілити в Україні.
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23.02.2025 19:34 Ответить
угу почекати...звільнив персонал з ядерної безпеки, а тоді давай їх назад. почекун
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23.02.2025 20:54 Ответить
Я впевнений, що ви б впевнено керували кораблем під назвою США, оминаючи всі небезпечні рифи і рішуче спрямовуючи його точно до мети. Прикро, що у вас немає громадянства США, але спробуйте. Можливо такий талант помітять і там.
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23.02.2025 22:00 Ответить
А хто не перестроїться,тому оргвисновки...
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23.02.2025 19:30 Ответить
З якою метою? Щоб срач розводити? Так і без вас Трамп уже підняв геволт до неба.
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23.02.2025 18:46 Ответить
А як ви собі це уявляєте? Те, що має підписати Зеленський буде написано на папері тільки наступного тижня і то, якщо вони до того часу таки узгодять, що саме написати на тому папері.
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23.02.2025 18:50 Ответить
Бо я, як співвласник всього шо знаходиться в землі України, маю право знати шо саме хоче віддати зелений без мого дозволу
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23.02.2025 18:58 Ответить
Ви як мінорітарій вибрали Зеленського управляти вашою власністю від вашого імені. Це називається представницька демократія.
Хочете прямої демократії? Їдьте в амазонські джунглі, в дике плем'я.
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23.02.2025 19:00 Ответить
Ми його після 21.05.24 не обирали, замість створення єдиного уряду хрипата хня на посаді й далі, без мого вибору. Ти, звьоздна паласатий, і смаргадовий в душе, хочеш, щоб я в кндр приїхав?
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23.02.2025 19:47 Ответить
Ви не можете нікого вибирати до закінчення військового стану. Конституцію почитай, невиборець.
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23.02.2025 21:56 Ответить
"Бо" не відповідає на питання "А як?", "Бо" відповідає на питання "Чому?"😁

Є варіант відповіді на питання "а як?", але я не в курсі, чи відбудеться це, чи ні. Якщо ви (як і я, як і всі ми на цензорі, а також всі хто залишились в країни і не втікли, а якщо і втікли, то підтримують ЗСУ донатом) не голосували за зелену владу, у вас/нас щє є представник(и) вашого/нашого виборчого округу в парламенті. Навіть якщо ви і за нього не голосували, усе одне депутати доступніше для людей і в їх приймальні дійсно реальніше потрапити, ніж до президента. Необхідно запросити свого представника зробити депутатський запит про обовʼязковість ратифікації цієї угоди Радою - цей процес якраз і міг би бути еквівалентним "подивитися що там напопідписано зеленським і відхилити або затвердити".
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23.02.2025 19:09 Ответить
Ти не співвласник. Годі кивати на той популізм що творці конституції написали.
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23.02.2025 19:13 Ответить
" Угода про українські корисні копалини, яку США пропонують Україні, є частиною ширшої мирної стратегії президента США Дональда Трампа, що дасть йому важіль у перемовинах з Росією, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. Він заявив, що хоча домовленість не містить військових гарантій безпеки, вона передбачатиме так звані "економічні гарантії". Бессент також виключив пряму військову присутність США в Україні..." ..............................................
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23.02.2025 19:57 Ответить
Ага, поди ка посмотри, то не мы там подписываем...
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23.02.2025 18:31 Ответить
Ну мечтать не вредно....
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23.02.2025 18:45 Ответить
Та да, пусть Рыжий и Маск помечтают..
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23.02.2025 18:51 Ответить
пресуху подивись
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23.02.2025 18:31 Ответить
Тощо
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23.02.2025 18:33 Ответить
"Киса, можно спросить вас, как художник художника? Вы рисовать умеете?" Остап Бендер.
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23.02.2025 18:34 Ответить
віткофф-іди дуже далеко
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23.02.2025 18:34 Ответить
ага давай бери лопату іди копай ! під Покровськом гарне місце повно металів Свинець , Латунь ,Алюміній .
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23.02.2025 18:35 Ответить
А слуга народу покаже народу, що він збирається підписувати?
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23.02.2025 18:35 Ответить
Цей процес називається "ратифікація парламентом", подивмось, покаже, чи ні.
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23.02.2025 18:52 Ответить
Ця комедія з копалинами розіграна для того, щоб забити весь час пресконференції питаннями про це)) І щоб нікому не прийшло в голову запитати, як воно готувалося до війни з момента першого з 52 повідомлень про напад у серпні 2021.
А чого це видалили моє повідомлення в іншій гілці:

Любий виступ цього .... має починатися так: у серпні 2021 я получив перше попередження від Заходу про майбутній напад московіії. Після цього мої дії протягом 7 місяців були такі:.....
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23.02.2025 18:36 Ответить
Скоро вже і у Мелоні терпець урветься відстоювати Україну через цього .... ))

Слово "бастардо" вже не вживаю, бо мабуть через це і видалили моє повідомлення. То вже не пишу, щоб не забанили)))
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23.02.2025 18:39 Ответить
Комедія з копалинами розіграна, щоб відсунути на задній план питання здачі українських територій
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23.02.2025 18:46 Ответить
Питання здачі українських територій закінчується в 40км від Авдєєвки.
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23.02.2025 18:56 Ответить
Лопати нехай намастять, щоб копати легше було.
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23.02.2025 18:37 Ответить
Лецимірні потвори хочуть побільше вдерти з пораненого Українця.
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23.02.2025 18:37 Ответить
Тільки но, сказав що расію спровокували на вторгнення...
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23.02.2025 18:39 Ответить
Не будете фінансувати далі, угоді кінець.
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23.02.2025 18:41 Ответить
Bait and switch is a classic fraud technique where a swindler tells you you just won something valuable for free, and then you suddenly end up paying them a lot of money. They used to sell timeshares this way, and still do.
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23.02.2025 18:41 Ответить
It is a well-known fact that your Trump is a fraud.
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23.02.2025 18:48 Ответить
*fraudster is a person who commits the fraud. And Trump is an official felon, like Yanukovich. The felon who pardoned himself, lmao
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23.02.2025 18:54 Ответить
це то віктофф який у путіна на днях відсмоктував? а тепер хоче надра від України?
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23.02.2025 18:42 Ответить
Нарешті!
Хоч хтось крім мене звернув увагу на цей факт!
вітка годинами розробляла дружбу з ****** у маасквє.
респект за увагу до деталей!
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23.02.2025 19:12 Ответить
Пентагон виклав цифри: відправили 66 млрд не точно, в свою економіку вклали 58 млрд. Фінансування НАТО 15,8% - вклад США (з сайту НАТО). Ви обрахувались, як в анекдоті, ти не бачив як крутить наш бухгалтер..
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23.02.2025 18:44 Ответить
Ніхто не обраховувався, вони взагалі не рахували. $350 міліардів були свідомо визначені методом стелі для штучного посилення переговорної позиції США. Брехливим словом можна досягнути багато, але брехливим словом і "Кольтом" можна досягнути щє більшого.
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23.02.2025 19:00 Ответить
❗️Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців, - Зеленський
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23.02.2025 18:49 Ответить
Бо "краду, наче останній день живу"(с), тому ніяких угод, і ніяких виборів
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23.02.2025 19:52 Ответить
Це ж зелений самодур особисто вкинув їм ідею з надрами. Де ще такого ідіота знайдеш.
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23.02.2025 18:49 Ответить
Так, але жодна ботнява зебіляка тут про це не згадує.
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23.02.2025 19:53 Ответить
Я не визнаю і $100 млрд, ми домовлялися із Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок. - Зеленський
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23.02.2025 18:50 Ответить
Не грант, а частина зобов'язань по Будапештському меморандуму, по якому Україна свій "грант" першою віддала. Чому наркєта ніколи не акцентує на цьому увагу, а проводить це під лінію отримання благодійної допомоги?
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23.02.2025 19:57 Ответить
Угоди які визначають життя цілих народів на покоління не можуть прийматися одноосібно і швидко. Такі угоди як правило готуються роками з залученням компетентних фахівців з різних галузей. Розглядають всі можливі сценарії, їх переваги, недоліки і наслідки для країни. Зєлєнского слід вважати злочинцем і відкритим зрадником України якщо така угода буде ним укладена з кримінальним злочинцем Трампом. Нас зроблять безправною і обідраною до нитки колонією США. Після такої угоди він буде "поза законом" для мене і більшості українців. Саме цього, схоже, і добивається ***** з своїми агентами - Трампом і єрмаком. Наші ресурси США будуть втричі дорожче продавати європейцям, а ми з цього взагалі нічого не матимемо...
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23.02.2025 18:55 Ответить
Жуля, попустись.
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23.02.2025 19:01 Ответить
Ти думаєш компенсувати втрати які спричинив Трамп США спаскудивши стосунки з усім світом, насамперед з Європою, Канадою, Мексикою і Панамою пограбуванням України?
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23.02.2025 19:07 Ответить
Ти і так нічого з цього не матимеш. Для поколінь українців це ніяк не вплине і не визначить їхню долю. Взагалі. А от те що це довгострокові інвестиції на десятиліття, нові робочі місця, вливання грошей в економіку, це факт. Але українцям хоч кіл на голові теши.
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23.02.2025 19:17 Ответить
Ти просто такий же дурень як зелене чмо. Ти хоч уявляєш що таке неоколоніалізм? Буде тобі робоче місце, але заробляти ти будеш рівно на миску супу, а про соціальні гарантії забудь взагалі, бо увесь прибуток від твоєї праці (читай експлуатації) буде спрямовуватись не в бюджет твоєї країни, а в прибуток фірми яка буде діяти під захистом США. США в Африці вже два століття. Подивись на Африку! Заможно там живуть негри? Багато там набудували "інвестори"? Зате бунти голодранців придушують так що тобі і не снилось. Коли родовище висмокчуть до останнього "інвестори" полишають смітник і жебраків в нетрях на цьому смітнику яким залишається тільки повіситись... Це ми за це воюємо? ... А я думав за свою Батьківщину з нашими багатствами для нашого добробуту...
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23.02.2025 20:08 Ответить
Вгамуйся, по перше в Африці не США, а в основному Китай.

По друге, якщо хтось думае що це типу прийшли американці, за рік-два викачали все і пішли то ти дебіл. Це роки роботи, георозвідка, побудова інфраструктури інвестиції на мільярди. Це на десятиліття.

"я думав за свою Батьківщину з нашими багатствами для нашого добробуту..."
.війни завжди ведуться за політичні інтереси. А не за "добробут" і інший патріотичний пафос.
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23.02.2025 20:14 Ответить
Всі ******* війни ведуться за ресурси. В колонії не вкладають. З колоній висмоктують все що тільки можна. За рівнем ефективності "висмоктування" американці надзвичайно ефективні. Ти працював в американських компаніях? А я працював і знаю з чим та з ким ми матимемо справу.
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23.02.2025 20:33 Ответить
Такі б думки, та кравчучкам-чучмам в 1994, в голову
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23.02.2025 19:58 Ответить
зажали инструмент для игры на пианино в двери
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23.02.2025 18:59 Ответить
Хто б сумнівався, просто на піпл на початку треба було пограти.
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23.02.2025 19:02 Ответить
А це ще хто такий? Нехай їде Газу розселяти на що його ставили а не п…ть про всяку хрінь
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23.02.2025 19:08 Ответить
Значіть будут грабіть.....
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23.02.2025 19:09 Ответить
Зе каже що не підпише, цей каже що підпише.
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23.02.2025 19:27 Ответить
В когось шизоїдальна біполярочка
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23.02.2025 19:59 Ответить
МОЖЕ ПІДПИШЕ , АЛЕ Е НЮАНС, МОЖЕ З США А МОЖЕ З КИТАЕМ?
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23.02.2025 19:43 Ответить
Не буде вона підписана цього тижня, а лише тоді коли відповідатиме інтересам України та міститиме відповідні гарантії безпеки!
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23.02.2025 20:50 Ответить
Дивився сьогодні Марка Солоніна. Правильно він сказав щодо коментаря стосовно угоди про надра. Сказав приблизно так, я спочатку хотів би почитати цю угоду а потім буду коментувати.
Це якась дичина, всі носяться з якоюсь інформацією, обговорюють, прогнозують, лякають чи прогнозують щастя, але ніхто тексту цієї угоди в очі не бачив.
Згідно Конституції України, земля та її надра належать народу України.
Тож чому громадяни України, і я, в тому числі, не маю права почитати офіційний текст угоди і скласти ВЛАСНЕ враження.
Я не мала дитина, я працюю, плачу податки, доначу на ЗСУ, то невже у мене (та і у всіх притомних людей) не вистачить мізків збагнути що відбувається.
Чому ми (суспільство) повинні жити мізками Зеленського? Нам не потрібно розжовувати інформацію, ми здатні самі її оцінити.
Пане Зеленський, опублікуйте текст угоди. А далі ми самі розберемось.
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23.02.2025 23:23 Ответить
Після зради сша, їм більше нічого не світе. Україна може трампу надати землі 2 на 1.5 метра. Якщо Зе підпише, то це буде собі вирок на гілляку.
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24.02.2025 02:16 Ответить
 
 