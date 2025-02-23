Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа ожидает, что соглашение с Украиной по украинским полезным ископаемым и редкоземельным металлам будет подписано на следующей неделе.
Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский чиновник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский колебался относительно соглашения на прошлой неделе, однако теперь он "больше не колеблется".
"Я думаю, что есть причина, почему он не колеблется. Это потому, что он понимает, что мы сделали очень много, и это соглашение должно быть подписано. И я думаю, что вы увидите его подписанным на следующей неделе", - заявил Уиткофф.
Он также заявил, что США предоставляют финансирование Украине "без всяких договоренностей о возврате средств", тогда как европейцы "финансировали меньшую часть помощи", и имели договоренности о ее возвращении.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Є варіант відповіді на питання "а як?", але я не в курсі, чи відбудеться це, чи ні. Якщо ви (як і я, як і всі ми на цензорі, а також всі хто залишились в країни і не втікли, а якщо і втікли, то підтримують ЗСУ донатом) не голосували за зелену владу, у вас/нас щє є представник(и) вашого/нашого виборчого округу в парламенті. Навіть якщо ви і за нього не голосували, усе одне депутати доступніше для людей і в їх приймальні дійсно реальніше потрапити, ніж до президента. Необхідно запросити свого представника зробити депутатський запит про обовʼязковість ратифікації цієї угоди Радою - цей процес якраз і міг би бути еквівалентним "подивитися що там напопідписано зеленським і відхилити або затвердити".
А чого це видалили моє повідомлення в іншій гілці:
Любий виступ цього .... має починатися так: у серпні 2021 я получив перше попередження від Заходу про майбутній напад московіії. Після цього мої дії протягом 7 місяців були такі:.....
Слово "бастардо" вже не вживаю, бо мабуть через це і видалили моє повідомлення. То вже не пишу, щоб не забанили)))
Хоч хтось крім мене звернув увагу на цей факт!
вітка годинами розробляла дружбу з ****** у маасквє.
респект за увагу до деталей!
По друге, якщо хтось думае що це типу прийшли американці, за рік-два викачали все і пішли то ти дебіл. Це роки роботи, георозвідка, побудова інфраструктури інвестиції на мільярди. Це на десятиліття.
"я думав за свою Батьківщину з нашими багатствами для нашого добробуту..."
.війни завжди ведуться за політичні інтереси. А не за "добробут" і інший патріотичний пафос.
Це якась дичина, всі носяться з якоюсь інформацією, обговорюють, прогнозують, лякають чи прогнозують щастя, але ніхто тексту цієї угоди в очі не бачив.
Згідно Конституції України, земля та її надра належать народу України.
Тож чому громадяни України, і я, в тому числі, не маю права почитати офіційний текст угоди і скласти ВЛАСНЕ враження.
Я не мала дитина, я працюю, плачу податки, доначу на ЗСУ, то невже у мене (та і у всіх притомних людей) не вистачить мізків збагнути що відбувається.
Чому ми (суспільство) повинні жити мізками Зеленського? Нам не потрібно розжовувати інформацію, ми здатні самі її оцінити.
Пане Зеленський, опублікуйте текст угоди. А далі ми самі розберемось.