Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%
Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести президентские выборы, поскольку, по его словам, уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому упал до 4%.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.
Трамп считает, что не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.
"В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то тут уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация", - утверждает президент США.
Однако откуда у него такие данные Трамп не объяснил.
Опрос, который провел Киевский международный институт социологии в декабре 2024 свидетельствует, что 52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.
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П.С - і так, гугл перекладач знає українську краще ніж я і так само краще ніж таке сміття як ти....
Ну нічого) запасусь попкормом і спостерігатиму як зеленський поховає всіх цих недолугих неРАБІВ в грунт. І знаєте я його підтримую, бо такий непотріб не вартий життя. Ах двіж тільки починається, тому до останнього українця!)))
фсб охр*ніває!!! То нехай і сидить у своєму болоті!!!
Щодо відчуття "народу", то неможливо відчувати те чого немає!!!
І не судіть про рейтинг зе по цензорі, тут своя "лампова" атмосфера
Європа на нашому боці та проти Трампа. До Європи доєднується наразі Канада. Не буде як у Чехії.
Але ж ця Сволота трамп вже домовилась с путлєром і які кроки попереду взагалі невідомо. Можна вигадувати будь що.
"кремлєботи та зєлєботи нападають на порохоботів та трампоботів"
Кремлеботи-то ясно.
Зелеботи,то саме що зеля-безліч патріотичної риторики,а коли конкретно щось- то рос.нарративи.
"трамп зливае Украіну, йому допомагають порохоботи? 4% рейтинг не Петро підказав...".
чим не діагноз?
Матюкаються публічно,як їх ідол в прямому ефірі.
Война - это один из самых недемократичных процессов, какой можно себе только представить. Именно поэтому во время войны выборы не проводят.
США это прекрасно знают, не мальчики.
Если бы в 1942 году у Вашингтона попросили срочно провести выборы (за то, что действующая власть допустила провал с Перл-Харбором), американская власть просто повертела бы пальцем у виска и продолжила бы дальше.
Ирония: США просят о выборах и демократии у Украины, страны, во многом более демократичной, чем сами Штаты, но не у России, где просто есть всероссийский царь, и все.
То есть речь не о демократии, а о том, что нынешняя власть в Киеве не сговорчивая.
Известно, что Зеленский до усрачки бесит Путина. Уверен, что он не менее бесит и Трампа.
Первый - полковник КГБ, спецслужбист.
Второй - топовый бизнесмен и застройщик.
Это элита, это люди, которые уверены, что знают себе цену.
А кто такой для них Зеленский? Паренек КВНщик из Кривого Рога.
Да тут у кого угодно флягу бы снесло.
Так вот, почему во время войны не проводят выборы?
Потому что в массе своей всегда, везде и во все времена народ воевать не хочет и не будет.
Если в Израиле, например, отменить закон о воинской ПОВИНОСТИ, будут ли добровольно идти мальчики и девочки в армию?
Ответ очевиден - нет, конечно. Так везде и всегда.
Война - это всегда вопрос о государстве (армия), а не о народе (демократия).
Это значит, что этот самый народ выберет того кандидата, кто пообещает мир быстро, тут и сразу - то есть российскую марионетку.
Никто не будет выбирать того, кто пообещает "кровь, пот и слезы" (с).
Американцы это отлично знают, и именно поэтому вот это их требование - чистой воды помощь России и действие против Украины.
К слову, Путин, который вообще не дурак, тоже это прекрасно понимает. Именно поэтому у него там настаивают, что Зеленский нелегитимный и что надо другого человека.
Здесь речь вообще не про легитимность (чья бы корова мычала), а про то, что Путин понимает: люди выберут пророссийского кандидата.
И президент США Рузвельт избирался на пост президента четыре раза.
Почему именно 4%? Вот откуда эта цифра у него? Это его счастливое число какое-то?
Какие выборы во время войны... Их невозможно провести.
Может лучше назовешь путина фашистом, и скажешь, что он начал войну? И поможешь нам?
Из-за этого маньяка-дебила уже погибло сотни тысяч человек, а ты, ***, о рейтинге Зеленского беспокоишься???
Судя по всему, он такой как путин, один в один, я реально не удивлюсь, если он таки нападет на Данию...
Третья Мировая все ближе... Часики Судного Дня перевели поближе к полуночи?
президентпіздабол
Янкісам своїм та маскам вказуй, як кому жити! Чмо риже!!!
"Зе" мерзотник, але трампон - подвійний мерзотник та наволоч!!!
Трампа геть!!
Ніхто не зрозумів,чому Трамп сказав про саме 4%?
-Верховна рада має низький рейтинг довіри,4 проценти ,тому я її розпускаю.
Хто це сказав,тому і бумерангом вернулось...
А перед тим,він в ролі головного героя терориста Голобородька по серіалу "сн", розстрілює верховну раду.
Ти сплутав, діду! Тому, уже ГАПЛИК! А ЙОГО, ЩЕ і досі, ПЛЮЩИТЬ, після судів щодо позовів про зґвалтування жінок!?!?
Помню, на одних из курсов нас обучали психологии и ипсошке, и там нам объяснили одну из важнейших максим, которую я выучил на всю жизнь:
"Если во время войны кто-то критикует (и призывает сменить!) ваше правительство, это либо враг, либо пособник врага (или идиот, что порой хуже, чем пособник)."
Трамп заявил, что рейтинг Зеленского - 4%, что, несомненно, полный бред. Вижу уже комментарии: мол, я не фанат Зе, но теперь буду голосовать за него только чтобы посмотреть на лицо Трампа. После таких необоснованных заявлений президента США рейтинги Зеленского взлетят в гору.
Очевидно, что новая администрация США, спасая Россию, видит в Украине препятствие, особенно в Зеленском и его правительстве. Напомню, что большая война идет сейчас вопреки, так как западники (и, конечно же, США) в 2022 году отдали Украину на съедение РФ.
Но Зеленский не убежал, как Гани из Афганистана или Асад из Сирии, а остался в полуокруженном Киеве. А украинский солдат дал таких ****** вторгнувшимся русским, что просралась вся регулярная ВС РФ, и пришлось срочно мобать пару соток тысяч, набрать толпы зеков и купить за горы алмазов полудиких люмпенов из самого социального дна РФ.
Это война - война вопреки, а не по плану.
И именно это бесит американское руководство сейчас. Те, кто живут сделками - планировщики - они любят планы, договоры, схемы, контракты. Сделка между Западом и РФ в феврале 2022 года пошла не то что не по плану - она создала отдельную ветку альтернативной истории.
Сейчас Украине и ее руководству нужно максимум сил.
Во-первых, не идти на поводу ни у США, ни у кого бы то ни было. Как говорил Моше Даян:
"Американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, а от советов отказываемся".
Это тот самый Моше Даян, который был в топах армии Израиля еще когда США наложили на этот самый Израиль оружейное эмбарго в 40-е и 50-е годы. Даян хорошо знал эту братию.
Украина может сказать большое спасибо американцам за уже оказанную помощь и вежливо отметить, что советы ей не нужны. Она сама решит, как воевать, кого и когда выбирать и что делать с Россией.
Во-вторых, украинскому обществу необходимо сплотиться - вокруг своей власти, своего государства и своей армии.
Одно дело, когда вас хотят разобщить русские - оно-то понятно, они враги. Но совсем другое дело, когда вас хотят разобщить "партнеры" (а эти заявления Трампа никак иначе не трактовать).
Сплотиться не потому, что власти ********, а государство ********, а потому что другого у вас нет.
Помню, на одних из курсов нас обучали психологии и ипсошке, и там нам объяснили одну из важнейших максим, которую я выучил на всю жизнь:
"Если во время войны кто-то критикует (и призывает сменить!) ваше правительство, это либо враг, либо пособник врага (или идиот, что порой хуже, чем пособник)."
Как уже отметил один мой украинский друг, абсолютный не фанат нынешней власти:
"Зеленский, конечно, негодяй, но он МОЙ негодяй. Никакой американский президент не будет раскрывать в его сторону рот".
4%-це тонкий тролінг на зе,щодо його незаконних рішень всередині країни(4 % давав ВР,за що розпустив її),типу,в курсі про нього все,а про нього є що сказати.
Раніше,минулий президент назвав його,нібито обмовившись,путіним.
Зе є над чим подумати в смислі своїх діянь на найвищій посаді.
І наїзд не на Зеленського, а на єдність України!
Трамп + Путін, Велика Британія готова надати війська в Україну, несемось.
Тим часом, Посол у соцмережах: "Дитинство - час мрій, відкриттів, безтурботності..."
Вова, ми з тобою не хочемо вести справи. Нехай українці визначать, хто вестиме переговори.
треба ставати на коліна, як на Майдані