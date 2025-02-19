Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести президентские выборы, поскольку, по его словам, уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому упал до 4%.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.

Трамп считает, что не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.

"В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то тут уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация", - утверждает президент США.

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Однако откуда у него такие данные Трамп не объяснил.

Опрос, который провел Киевский международный институт социологии в декабре 2024 свидетельствует, что 52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.