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Новости Президент Трамп
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Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%

Трамп Зеленський

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести президентские выборы, поскольку, по его словам, уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому упал до 4%.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, передает Цензор.НЕТ.

Трамп считает, что не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.

"В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то тут уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация", - утверждает президент США.

Также читайте: Трамп готов принять любой результат выборов в Украине, даже "пророссийскую марионетку", - Fox News

Однако откуда у него такие данные Трамп не объяснил.

Опрос, который провел Киевский международный институт социологии в декабре 2024 свидетельствует, что 52% граждан Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то же время 39% украинцев сказали о недоверии.

Автор: 

выборы (24763) Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+51
Своему кремлевскому шефу передай, чтобы оно свалило с Украины. А там уже можно будет и выборы провести
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19.02.2025 00:52 Ответить
+48
Кличте санітарів!
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19.02.2025 00:47 Ответить
+42
Народ, розбудіть мене!
Я такого придурка ще не бачив?!
І це Президент США?!
Шо робиться?! В мене мозок плавиться

ЦЕ КІНЕЦЬ АМЕРИКИ!
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19.02.2025 00:51 Ответить
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якби я працював на Путіна, я навряд чи тратив свій час на те щоб сратись із різним сміттям з цензора.... Так що мимо!
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19.02.2025 17:05 Ответить
"тратив", "гордишся" - де ти навчався Української? навіть гугл перекладач краще за тебе знає
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19.02.2025 17:28 Ответить
ти хоть уявлення маєш що таке гугл перекладач? Чи ти клоун по звичці його згадуєш?
П.С - і так, гугл перекладач знає українську краще ніж я і так само краще ніж таке сміття як ти....
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19.02.2025 19:51 Ответить
После саудовской аравии в ТРАМПУНКТЕ обострение
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19.02.2025 11:38 Ответить
ТРАМпункт - цікаво!
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19.02.2025 14:31 Ответить
Ахаха))) патріотики вже зовсім кукухою поїхали)))... Три роки на цензорі срали на зеленського, а коли їм дають шанс переобрати когось вони кинулись в унісон захищати зелену мразоту.... А здавалось тут не мало порохомразів) а оно вон як))... Забули про уряд "національної єдності/довіри" чи що у вас там було)...
Ну нічого) запасусь попкормом і спостерігатиму як зеленський поховає всіх цих недолугих неРАБІВ в грунт. І знаєте я його підтримую, бо такий непотріб не вартий життя. Ах двіж тільки починається, тому до останнього українця!)))
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19.02.2025 11:40 Ответить
фсб ніколи не розуміли українців - чого лізли тоді???! Щоб сюди зайти, треба відчувати народ, любити його і жити за його правилами!!! Тоді буде братом. трамп на підтанцьовці виявився у зє - додав йому рейтингу. Проведуть вибори - зє виграє!!!
фсб охр*ніває!!! То нехай і сидить у своєму болоті!!!
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19.02.2025 12:12 Ответить
якщо трамп підняв зе рейтинг, і український народ піде на принцип і голосуватиме за зеленого піськограя, то цей народ пропащий і не заслуговує ні на яку жалість!!!
Щодо відчуття "народу", то неможливо відчувати те чого немає!!!
І не судіть про рейтинг зе по цензорі, тут своя "лампова" атмосфера
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19.02.2025 12:17 Ответить
А може ти пропащий ? Для тебе ненависть до Зе більша за сбереження держави?Зе не кинув Украінців в 22, як багато патріотів¤¤* зробили, чому сьогодні за це йому не подякувати?
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19.02.2025 14:38 Ответить
Українці і держава речі різні, але сміття як ти розуміє рівно стільки, скільки цомгу дозволяє інформаційний понос на цензорі. З тобою далі спілкуватись, себе не поважати
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19.02.2025 17:02 Ответить
Якщо відкинути твій понос***.то ти реально тут не разом з державою Украіна,
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19.02.2025 17:17 Ответить
а я десь був з державою україна? Я що дибіл щоб підтримувати цю "державу"?) Ти ж розумієш що таке держава? Чи тобі кастрюлеголовому пояснити?
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19.02.2025 19:48 Ответить
"попКОРМОМ". Ну так, саме корм. В тебе є шанс вибрати іншого. Але це буде не той хто під санкціями РНБО, на щастя.
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19.02.2025 14:32 Ответить
Тролі захищають те, за що їм платять. Зезброд сьогодні розкошелвся не на жарт, що у тролів на перший погляд компас зламався😆
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19.02.2025 23:43 Ответить
Ручна заміна лідера і введення "миротворчих" військ це вже неприкриті погрози (для прикладу в 1968-му по цій схемі Радсоюз "допоміг" Чехам встановити демократію). А з іншого боку у імперіаліста на то є всі підстави, бо за 34 роки країна сама знищила власну державність скотившись до стану африканської бананової республіки з білими господами і чорними кріпаками. Але, якщо 5 років тому Трамп звинувачував владу України в "геноциді власного народу" то тепер очолив за цю справу особисто, як з депортацією тих палестинців.
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19.02.2025 11:45 Ответить
Трамп звинувачував владу України в "геноциді власного народу"??? Це коли він був до Байдена? Цікаво. Тоді ще був Порошенко. Трамп мав рацію. Але у рудого Покидька немає гальм. І він вважає що Зеленський це Порошенко. Він мабуть ще і дальтонік.
Європа на нашому боці та проти Трампа. До Європи доєднується наразі Канада. Не буде як у Чехії.
Але ж ця Сволота трамп вже домовилась с путлєром і які кроки попереду взагалі невідомо. Можна вигадувати будь що.
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19.02.2025 14:37 Ответить
трамп на підтанцьовці у Зеленського!!! Такого підняття рейтингу Зеленському схоже ніколи не було!!! Зеленський повинен бути вдячним - непоганий політтехнолог трамп. Зеленський вибори виграє завдяки трампу, потім трамп 95 квартал очолить.
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19.02.2025 11:56 Ответить
Дональд Трамп на сцені - зустрічайте! Наразі найкрутіші жарти від американського ковбоя. Так, мабуть.
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19.02.2025 14:40 Ответить
..у Зеленського хороший рейтинг, не свисти, макдак!!!
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19.02.2025 12:00 Ответить
короткий зміст попередніх серій :

"кремлєботи та зєлєботи нападають на порохоботів та трампоботів"
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19.02.2025 12:00 Ответить
То в тебе порохоботи з трампоботами, трамп зливае Украіну, йому допомагають порохоботи? 4% рейтинг не Петро підказав? Може Юлія?... вони здаеться тосувалися на сніданку?
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19.02.2025 14:41 Ответить
та зєлєботи ніколи не зупинялись проти порохоботів. от тільки на цензорі для порохоботів зелене світло. всіх інших в Бан!
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19.02.2025 14:41 Ответить
Зелеботи-це діагноз.
Кремлеботи-то ясно.
Зелеботи,то саме що зеля-безліч патріотичної риторики,а коли конкретно щось- то рос.нарративи.
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19.02.2025 15:48 Ответить
та ти шо? рос.наративи?! поцілуй пуйло та рудого покидька в дупу. тільки язика поглибше
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19.02.2025 15:55 Ответить
дивись:
"трамп зливае Украіну, йому допомагають порохоботи? 4% рейтинг не Петро підказав...".
чим не діагноз?
Матюкаються публічно,як їх ідол в прямому ефірі.
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19.02.2025 16:19 Ответить
Зелю геть!
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19.02.2025 12:04 Ответить
бот випорожнився?))
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19.02.2025 12:07 Ответить
Давай до свидания, ботец .уйловский
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19.02.2025 13:57 Ответить
просто цікаво, на кого трампусь хоче замінити Зелю? На зручного для *****??
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19.02.2025 12:06 Ответить
мрії-мрії. це якійсь Страшний сон, США союзник паРаші
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19.02.2025 14:42 Ответить
Йому пофіг, він віконує бажання *****.
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19.02.2025 16:48 Ответить
та ти шо? виконує бажання пуйла? отакої. і які бажання він вже виконав?
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19.02.2025 17:25 Ответить
Крамп хоче щоб український народ обрав замість твого зелі, шоколадна.
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19.02.2025 23:45 Ответить
Проблема України в тому, що ніодин президент реально не поніс наказання за розвал країни: починаючи від Кравчука і закінчуючи Зеленським.
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19.02.2025 12:09 Ответить
Можливо трамп трохи перебільшує,але те що зеленський заявляє що українці не хочуть виборів,означає що з рейтингом великі проблеми.
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19.02.2025 12:15 Ответить
не було такого жодного разу аби Зеленський стверджував що Українці не хочуть виборів. Вибори мають проводитись не раніше ніж через півроку після відміни військового стану
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19.02.2025 14:44 Ответить
Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці.https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/15/7498482/
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19.02.2025 17:17 Ответить
чи ти читав повністю текст? мабуть прочитав лише перші слова. то ти працюєш на пуйла
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19.02.2025 17:24 Ответить
Звичайно читав.Спочатку зе сказав що українці категорично проти виборів,а потім почав,"дуже аргументовано" пояснювати чому він так думає.Якщо б з рейтингом все було в порядку, то на думку зеленського,українці були б категорично за вибори.Недавно зелені заявили що вибори можливі за пів року після відміни воєнного стану,а твій зе цей стан хоче продовжувати вічно,тому що вибори він програє.
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19.02.2025 18:11 Ответить
Yigal Levin
Война - это один из самых недемократичных процессов, какой можно себе только представить. Именно поэтому во время войны выборы не проводят.

США это прекрасно знают, не мальчики.

Если бы в 1942 году у Вашингтона попросили срочно провести выборы (за то, что действующая власть допустила провал с Перл-Харбором), американская власть просто повертела бы пальцем у виска и продолжила бы дальше.

Ирония: США просят о выборах и демократии у Украины, страны, во многом более демократичной, чем сами Штаты, но не у России, где просто есть всероссийский царь, и все.

То есть речь не о демократии, а о том, что нынешняя власть в Киеве не сговорчивая.

Известно, что Зеленский до усрачки бесит Путина. Уверен, что он не менее бесит и Трампа.

Первый - полковник КГБ, спецслужбист.

Второй - топовый бизнесмен и застройщик.

Это элита, это люди, которые уверены, что знают себе цену.

А кто такой для них Зеленский? Паренек КВНщик из Кривого Рога.

Да тут у кого угодно флягу бы снесло.

Так вот, почему во время войны не проводят выборы?

Потому что в массе своей всегда, везде и во все времена народ воевать не хочет и не будет.

Если в Израиле, например, отменить закон о воинской ПОВИНОСТИ, будут ли добровольно идти мальчики и девочки в армию?

Ответ очевиден - нет, конечно. Так везде и всегда.

Война - это всегда вопрос о государстве (армия), а не о народе (демократия).

Это значит, что этот самый народ выберет того кандидата, кто пообещает мир быстро, тут и сразу - то есть российскую марионетку.

Никто не будет выбирать того, кто пообещает "кровь, пот и слезы" (с).

Американцы это отлично знают, и именно поэтому вот это их требование - чистой воды помощь России и действие против Украины.

К слову, Путин, который вообще не дурак, тоже это прекрасно понимает. Именно поэтому у него там настаивают, что Зеленский нелегитимный и что надо другого человека.

Здесь речь вообще не про легитимность (чья бы корова мычала), а про то, что Путин понимает: люди выберут пророссийского кандидата.
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19.02.2025 12:19 Ответить
Согласно переписаной истории из википедии в США были выборы и в 1940 году и в 1944 году.
И президент США Рузвельт избирался на пост президента четыре раза.
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19.02.2025 14:05 Ответить
На територіі США в той час не було війни...
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19.02.2025 14:42 Ответить
Интересно, он когда какие-то цифры ляпает, он их на ходу придумывает?
Почему именно 4%? Вот откуда эта цифра у него? Это его счастливое число какое-то?
Какие выборы во время войны... Их невозможно провести.
Может лучше назовешь путина фашистом, и скажешь, что он начал войну? И поможешь нам?
Из-за этого маньяка-дебила уже погибло сотни тысяч человек, а ты, ***, о рейтинге Зеленского беспокоишься???
Судя по всему, он такой как путин, один в один, я реально не удивлюсь, если он таки нападет на Данию...
Третья Мировая все ближе... Часики Судного Дня перевели поближе к полуночи?
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19.02.2025 12:20 Ответить
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19.02.2025 12:28 Ответить
Проведіть вже опитування кому українці довіряють більше - Зелі чи Трампу. На зло проголосую за Володимира
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19.02.2025 12:50 Ответить
В этом вопросе в Украине сами разберёмся.. уж точно не это чмо старожопое будет говорить, что кому делать.. как в США за этого Выродка вообще голосовали?
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19.02.2025 13:36 Ответить
У тебя в Германии что лучше лидер? Сопля на двух лапках, даже худе Микрона.
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19.02.2025 14:08 Ответить
хуже Макрона, но в сотни раз лучше - гниды старой из америки. полоумного старикана дегенерата) который за первый месяц пребывания в должности, настроил всех против себя
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19.02.2025 14:17 Ответить
Да ему насрать на всех, как и большинству американцам пох на весь мир, для низ важно как в США дела обстоят, будь я гражданин США я их поддержал, Байден со своими леваками строил глобальный либерализм по всему миру, совсем как коммуняки в прошлом веке.
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19.02.2025 14:48 Ответить
Мы с Тамарой ходим парой. Два долбодятла а ***** у них третий *****.
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19.02.2025 13:54 Ответить
Американський президент піздабол
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19.02.2025 14:22 Ответить
На сторону зла. Так просто.
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19.02.2025 14:30 Ответить
Перегрівся??? Трамп бажае злити Украіну ,Росії.. за обіцяні росіею гроші ,
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19.02.2025 14:49 Ответить
Трампон, ти держави часом не перепутав!?
Янкісам своїм та маскам вказуй, як кому жити! Чмо риже!!!
"Зе" мерзотник, але трампон - подвійний мерзотник та наволоч!!!
Трампа геть!!
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19.02.2025 14:53 Ответить
сьогодні журналістка запитала фофу ..для чого були введені санкціі проти порошенка . ви ж кажете що потрібна єдність.. і зелений фуфєл відповів ..не суб.єктизуйте там для масовки ще є олігархи . фінмоніторинг працює .. а те що прилетіло від трампона нашому квартальному дуріку так нехай згадає . якщо йому пам.ять не відшибло . прес-конференцію агента ***** деркача і дубінського-буратіно
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19.02.2025 14:58 Ответить
Выборы нужны позарез. А Зеленский должен в тюрьме сидеть вместе с Ермаком и ко.
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19.02.2025 15:04 Ответить
Так-то оно так, только есть один нюанс, из кого выбирать, на претендентов без слёз не взглянешь, зашквар под нафталином.
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19.02.2025 15:08 Ответить
ФСБшные методички. Кто кроме путина?
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19.02.2025 15:12 Ответить
Я про него вообще не говорил, это у тебя методички. Или он у тебя 24/7 в башке крутится?
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19.02.2025 15:16 Ответить
Ваня иди нах, тут водки нет!
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19.02.2025 15:21 Ответить
Очень смешно, а главное оригинально.
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19.02.2025 15:23 Ответить
Після війни.
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19.02.2025 16:46 Ответить
Трамп красава, це не бідолага ексвійськовослужбовець якому на раз-два зешобло заклеює рота коли той розповідає раельний стан речей.
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19.02.2025 15:26 Ответить
"Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%".
Ніхто не зрозумів,чому Трамп сказав про саме 4%?
-Верховна рада має низький рейтинг довіри,4 проценти ,тому я її розпускаю.
Хто це сказав,тому і бумерангом вернулось...
А перед тим,він в ролі головного героя терориста Голобородька по серіалу "сн", розстрілює верховну раду.
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19.02.2025 15:38 Ответить
Трамп-бите вухо, усе переплутав, що в штанях, у трампа з прутіним, теліпається, то рейтенгом, уже не називається!
Ти сплутав, діду! Тому, уже ГАПЛИК! А ЙОГО, ЩЕ і досі, ПЛЮЩИТЬ, після судів щодо позовів про зґвалтування жінок!?!?
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19.02.2025 15:48 Ответить
Я хочу подякувати Зеленському, що Він не здаеться і все робить , що можливо щоб зберегти Украіну, нехай Бог Йому дасть сили і Благословить Його і Всю Украіну..
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19.02.2025 15:50 Ответить
Тиск якому він протистоіть як від ворогів так і від друзів , вимагає підтримки Йому,від украінців , християн і всього цивілізованого світу... А як інакше, дивитися вперед?
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19.02.2025 15:55 Ответить
Ну як тут бути. З одного боку зелених би краще прибрати, а з іншого погодитися з Трампом западло! Як писав члєнін "по форме верно, а по сути издевательство"
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19.02.2025 16:01 Ответить
Ігаль Левін написав. ППКС...
Помню, на одних из курсов нас обучали психологии и ипсошке, и там нам объяснили одну из важнейших максим, которую я выучил на всю жизнь:
"Если во время войны кто-то критикует (и призывает сменить!) ваше правительство, это либо враг, либо пособник врага (или идиот, что порой хуже, чем пособник)."

Трамп заявил, что рейтинг Зеленского - 4%, что, несомненно, полный бред. Вижу уже комментарии: мол, я не фанат Зе, но теперь буду голосовать за него только чтобы посмотреть на лицо Трампа. После таких необоснованных заявлений президента США рейтинги Зеленского взлетят в гору.
Очевидно, что новая администрация США, спасая Россию, видит в Украине препятствие, особенно в Зеленском и его правительстве. Напомню, что большая война идет сейчас вопреки, так как западники (и, конечно же, США) в 2022 году отдали Украину на съедение РФ.
Но Зеленский не убежал, как Гани из Афганистана или Асад из Сирии, а остался в полуокруженном Киеве. А украинский солдат дал таких ****** вторгнувшимся русским, что просралась вся регулярная ВС РФ, и пришлось срочно мобать пару соток тысяч, набрать толпы зеков и купить за горы алмазов полудиких люмпенов из самого социального дна РФ.
Это война - война вопреки, а не по плану.
И именно это бесит американское руководство сейчас. Те, кто живут сделками - планировщики - они любят планы, договоры, схемы, контракты. Сделка между Западом и РФ в феврале 2022 года пошла не то что не по плану - она создала отдельную ветку альтернативной истории.
Сейчас Украине и ее руководству нужно максимум сил.
Во-первых, не идти на поводу ни у США, ни у кого бы то ни было. Как говорил Моше Даян:
"Американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, а от советов отказываемся".
Это тот самый Моше Даян, который был в топах армии Израиля еще когда США наложили на этот самый Израиль оружейное эмбарго в 40-е и 50-е годы. Даян хорошо знал эту братию.
Украина может сказать большое спасибо американцам за уже оказанную помощь и вежливо отметить, что советы ей не нужны. Она сама решит, как воевать, кого и когда выбирать и что делать с Россией.
Во-вторых, украинскому обществу необходимо сплотиться - вокруг своей власти, своего государства и своей армии.
Одно дело, когда вас хотят разобщить русские - оно-то понятно, они враги. Но совсем другое дело, когда вас хотят разобщить "партнеры" (а эти заявления Трампа никак иначе не трактовать).
Сплотиться не потому, что власти ********, а государство ********, а потому что другого у вас нет.
Помню, на одних из курсов нас обучали психологии и ипсошке, и там нам объяснили одну из важнейших максим, которую я выучил на всю жизнь:
"Если во время войны кто-то критикует (и призывает сменить!) ваше правительство, это либо враг, либо пособник врага (или идиот, что порой хуже, чем пособник)."
Как уже отметил один мой украинский друг, абсолютный не фанат нынешней власти:
"Зеленский, конечно, негодяй, но он МОЙ негодяй. Никакой американский президент не будет раскрывать в его сторону рот".
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19.02.2025 16:10 Ответить
Довгий текст,а ні про що.
4%-це тонкий тролінг на зе,щодо його незаконних рішень всередині країни(4 % давав ВР,за що розпустив її),типу,в курсі про нього все,а про нього є що сказати.
Раніше,минулий президент назвав його,нібито обмовившись,путіним.
Зе є над чим подумати в смислі своїх діянь на найвищій посаді.
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19.02.2025 16:32 Ответить
Це правда, в дипломатії навіть обмовки продумані і придумані,в відповідний час і місце .
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21.02.2025 09:54 Ответить
Найголовніше - це велика брехня!
І наїзд не на Зеленського, а на єдність України!
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21.02.2025 12:30 Ответить
Сразу видно,что вьі рос.ипсошку протаскиваете.
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21.02.2025 09:55 Ответить
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19.02.2025 16:34 Ответить
это дело самих Украинцев,кого избирать а кого сметать!а на тебя урод,нужен стрелок как на кеннеди!
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19.02.2025 16:35 Ответить
много кого угрохали....и его пора пришла!
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19.02.2025 16:48 Ответить
кацапский бот,вали с Украинского сайта,от тебя за версту прёт болотами!и смени флажок с Эстонского на свой аквафрешный!
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19.02.2025 16:56 Ответить
Я конечно не за Зелю, але цей рашиський агент трампушка хай йде накуй🤬
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19.02.2025 16:44 Ответить
Всі дpoчать на Зaлyжнoго, а Безугла https://t.me/marybezuhla/2999 правильно каже:
Трамп + Путін, Велика Британія готова надати війська в Україну, несемось.
Тим часом, Посол у соцмережах: "Дитинство - час мрій, відкриттів, безтурботності..."
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19.02.2025 16:50 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови, заява Трампа виглядає так:
Вова, ми з тобою не хочемо вести справи. Нехай українці визначать, хто вестиме переговори.
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19.02.2025 16:53 Ответить
наша реальна надія тільки на Бога
треба ставати на коліна, як на Майдані
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19.02.2025 20:27 Ответить
Трамп ******
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19.02.2025 17:18 Ответить
дід, вже за традицією, знову переплутав: не ДО, а НА 4
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19.02.2025 20:25 Ответить
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