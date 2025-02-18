Российский диктатор Владимир Путин считает высокой вероятность избрания в Украине "марионеточного президента". Его поддерживает американский лидер Дональд Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналистка Fox News Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники заявили журналистке, что и Москва, и Вашингтон считают проведение новых выборов в Украине "ключевым условием успеха" процесса урегулирования.

В то же время, как добавляет журналистка, это наиболее противоречивый пункт, поскольку Россия не проводит честных выборов, а украинцы против перспективы установления марионеточного пророссийского президента.

Впоследствии Хайнрих написала, что источник в США, знакомый с переговорами, смягчил заявление о выборах, заявив что "это может быть частью будущих переговоров, но не сегодня".

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Также отмечается, что российский диктатор Путин оценивает вероятность избрания пророссийского президента как довольно высокую и убежден, что любой кандидат, за исключением Зеленского, "будет более гибким и более готовым к переговорам и уступкам".

Там также добавили, что Трамп, мол, готов принять любой результат выборов, включая избрание пророссийского марионеточного кандидата, поскольку он, как и Путин, считает низкой возможность переизбрания Зеленского.

Трамп и Путин оценивают шансы на переизбрание Зеленского как низкие, добавила корреспондент Fox News со ссылкой на своих собеседников в дипломатических кругах.

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Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить Конституцию и законодательство.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.