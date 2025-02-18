Трамп готов принять любой результат выборов в Украине, даже "пророссийскую марионетку", - Fox News
Российский диктатор Владимир Путин считает высокой вероятность избрания в Украине "марионеточного президента". Его поддерживает американский лидер Дональд Трамп.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналистка Fox News Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники заявили журналистке, что и Москва, и Вашингтон считают проведение новых выборов в Украине "ключевым условием успеха" процесса урегулирования.
В то же время, как добавляет журналистка, это наиболее противоречивый пункт, поскольку Россия не проводит честных выборов, а украинцы против перспективы установления марионеточного пророссийского президента.
Впоследствии Хайнрих написала, что источник в США, знакомый с переговорами, смягчил заявление о выборах, заявив что "это может быть частью будущих переговоров, но не сегодня".
Также отмечается, что российский диктатор Путин оценивает вероятность избрания пророссийского президента как довольно высокую и убежден, что любой кандидат, за исключением Зеленского, "будет более гибким и более готовым к переговорам и уступкам".
Там также добавили, что Трамп, мол, готов принять любой результат выборов, включая избрание пророссийского марионеточного кандидата, поскольку он, как и Путин, считает низкой возможность переизбрания Зеленского.
Трамп и Путин оценивают шансы на переизбрание Зеленского как низкие, добавила корреспондент Fox News со ссылкой на своих собеседников в дипломатических кругах.
Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить Конституцию и законодательство.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.
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будь-який результат виборівДжерело: https://censor.net/ua/n3536497
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Донні готовий прийняти з будь-якого боку. От простітутка рижа!
Выборы будут только когда закончится война, когда Украина возвратится к своим границам, когда возвратятся домой все украинцы, а самое главное, когда народ узнает всю правду о том, почему всё так произошло, кто и как за это ответит, только потом будем говорить о выборах.