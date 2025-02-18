РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
12 569 125

Трамп готов принять любой результат выборов в Украине, даже "пророссийскую марионетку", - Fox News

Выборы в Украине: США и Россия считают ключевым условием мира

Российский диктатор Владимир Путин считает высокой вероятность избрания в Украине "марионеточного президента". Его поддерживает американский лидер Дональд Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналистка Fox News Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники заявили журналистке, что и Москва, и Вашингтон считают проведение новых выборов в Украине "ключевым условием успеха" процесса урегулирования.

В то же время, как добавляет журналистка, это наиболее противоречивый пункт, поскольку Россия не проводит честных выборов, а украинцы против перспективы установления марионеточного пророссийского президента.

Впоследствии Хайнрих написала, что источник в США, знакомый с переговорами, смягчил заявление о выборах, заявив что "это может быть частью будущих переговоров, но не сегодня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее повторения через 2-3 года, - Рубио

Также отмечается, что российский диктатор Путин оценивает вероятность избрания пророссийского президента как довольно высокую и убежден, что любой кандидат, за исключением Зеленского, "будет более гибким и более готовым к переговорам и уступкам".

Там также добавили, что Трамп, мол, готов принять любой результат выборов, включая избрание пророссийского марионеточного кандидата, поскольку он, как и Путин, считает низкой возможность переизбрания Зеленского.

Трамп и Путин оценивают шансы на переизбрание Зеленского как низкие, добавила корреспондент Fox News со ссылкой на своих собеседников в дипломатических кругах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение по выборам должно приниматься в Украине, - Келлог

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить Конституцию и законодательство.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.

Автор: 

выборы (24763) россия (96420) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Поправка:
Вони БАЖАЮТЬ "проросійську маріонетку"!!
показать весь комментарий
18.02.2025 16:01 Ответить
+25
Трамп хай готується прийняти відсутність виборів. Йому це не вперше після Канади та Гренландії, справиться.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:00 Ответить
+22
Так може на це й сподівається? )))
Вже навіть не приховують, що зливають Україну.
А як дихали, як дихали: Афганістану 2.0 не буде.

Короче, донатимо на дрони, ******* далі.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.02.2025 08:05 Ответить
Ні!Це трампівська помийка.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:58 Ответить
Если Трамп и путлер уверены, что Зеленский проиграет выборы, а они настаивают на этих выборах, то может быть, они уже знают, кто эти выборы выиграет и потом подпишет всех их хотелки? И кто же этот смельчак, на которого рассчитывают в Вашингтоне и москве?
показать весь комментарий
18.02.2025 16:56 Ответить
мертвечук
показать весь комментарий
18.02.2025 17:38 Ответить
Треба вибрати знову Зелю, та поламати плани Х-ла!
показать весь комментарий
18.02.2025 17:04 Ответить
Трамп не хочет чтобы Украина превратилась для него, как Вьетнам для Никсона.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:04 Ответить
Завтра Келога мордою трохи повозять по лійнії фронту,трохи покажуть як діють асвабадітелі ,і хто такий куйло!
показать весь комментарий
18.02.2025 17:09 Ответить
На мою думку із всіх кандидатів що мають рейтинг згідно опитувань, тільки зелені тягнуть на проросійську партію враховуючи скільки колишніх ригів у них і як в унісон теперішня ОПЖ з ними голосує...
показать весь комментарий
18.02.2025 17:21 Ответить
зеленський вибори не програє...підключать качалкі маніпуляцій , зі всіх сторін , для лохторатів ...його треба легалізувати, закриють рота всі українські ЗМІ , бо США та і русня цього хочуть , тому шо 60% тих хто голосував за цього пі** раса 🤡 і досі чекають на ссср...
показать весь комментарий
18.02.2025 17:33 Ответить
Серйозно? Це там у Німеччині таке кажуть?
показать весь комментарий
18.02.2025 18:41 Ответить
поступово вимальовується контур примусу до капітуляції України. Про відшкодування збитків, покарання військових злочинців можна забути. Американський ублюдок з русофашистською мразотою вже про все домовились.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:37 Ответить
Путин буквально с помощью Трампа хочет получить все, что он не смог получить в 22 году с помощью войны, не сумев захватить Киев. Трамп просто русская пешка.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:51 Ответить
Ну що ви таке кажете? Просто він "робить Америку знову великою"😅 Діркою від бублика...🤗😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.02.2025 18:40 Ответить
Я описываю что происходит. Путин хотел получить свои цели с помощью войны. У него не получилось. Теперь он надеется получить их с помощью США.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:41 Ответить
Вероятность избрания пророссийского президента нулевая
показать весь комментарий
18.02.2025 18:12 Ответить
так зараз вже є прорашинський президент. це боневтік. не слухай вухами, що він куже, а дивись очима, що він робить.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:20 Ответить
Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів Джерело: https://censor.net/ua/n3536497
**************
Донні готовий прийняти з будь-якого боку. От простітутка рижа!

показать весь комментарий
18.02.2025 18:21 Ответить
Ну-то може він і "за щоку" готовий, але то вже їх з Ху...лом особиста справа, нам своє робити...
показать весь комментарий
18.02.2025 18:37 Ответить
Плевали мы на их решения, с подачи Трампа путлер уже хочет диктовать Украине буквально каждый шаг, не будет этого, облизнётесь!

Выборы будут только когда закончится война, когда Украина возвратится к своим границам, когда возвратятся домой все украинцы, а самое главное, когда народ узнает всю правду о том, почему всё так произошло, кто и как за это ответит, только потом будем говорить о выборах.
показать весь комментарий
18.02.2025 18:59 Ответить
Тонко працюють паскуди. Ціла психологія - ***** демонстративно шпарить на оманського лижника аби дурні ще раз купились і зробили нібито найгірший для рашки вибір.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:49 Ответить
Там нещодавно Мураєва готували - цілу виставу влаштували, де він нібито в Китаї, робить чайну церемонію, вєщає ватні істини, і пропонує Україні лягти під внєшнє управлєніє, - під Китай, згідно його слів. Все це було схоже на передвиборчий ролик. Але не знаю хто за нього проголосує, враховуючи, що майже всі залишки проросійські територій України зтерті з лиця землі Росією. Так що якось дивно, що на Мураєва роблять ставку.
показать весь комментарий
19.02.2025 01:21 Ответить
Трамп обісрався з зупинкою за 24 години, тепер крутиться як глист на пательні.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:27 Ответить
В Україні вже є промоскалівський презедент і його кодло.
показать весь комментарий
19.02.2025 09:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 