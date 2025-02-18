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Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее повторения через 2-3 года, - Рубио

Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее возобновления через 2-3 года.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Будущее переговоров по Украине определится готовностью сторон "выполнять свои обещания", это покажут ближайшие недели", - заявил Рубио.

Больше информации относительно этого заявления Рубио на эту минуту нет.

Как сообщалось, Рубио также заявил, что условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News

Автор: 

Трамп Дональд (5842) Рубио Марко (233) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+15
Пусть валят ****** с територии чужой страны! не это так неработает?
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18.02.2025 15:34 Ответить
+12
А через 4 роки, коли рудого щура вже не буде при владі, то що?
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18.02.2025 15:35 Ответить
+12
"завершити війну в Україні справедливо " - так це не хороводи водити з ботоксним , а дати максимально зброю ,кошти , ввести додатково найжорсткіші санкції проти русні , заставити повністю виплатити всі репарації за руйнування , які москалі нанесли Україні і т.д. , а не барижити з на корисних копалинах і сипати комплімани малорослому чухану і його холопам з балалайні .
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18.02.2025 15:53 Ответить
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Пусть валят ****** с територии чужой страны! не это так неработает?
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18.02.2025 15:34 Ответить
Це так не працює
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18.02.2025 15:47 Ответить
"завершити війну в Україні справедливо " - так це не хороводи водити з ботоксним , а дати максимально зброю ,кошти , ввести додатково найжорсткіші санкції проти русні , заставити повністю виплатити всі репарації за руйнування , які москалі нанесли Україні і т.д. , а не барижити з на корисних копалинах і сипати комплімани малорослому чухану і його холопам з балалайні .
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18.02.2025 15:53 Ответить
Справедливо ⁉️ Цє , як у 1945 р .‼️бла-бла-бла МАНІПУЛЮЄ
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18.02.2025 16:28 Ответить
это вще какойто писимистический расклад так можно нафантазировать что ***** здохнет и кацапстан китайцы займу по праву и росиянцев загоня в поля чеснок поливать
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18.02.2025 16:13 Ответить
Источник информации? по факту без шапочки из фальги и тяжелых наркотиков.
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18.02.2025 19:52 Ответить
" Трамп хоче завершити війну в Україні справедливо і не допустити її повторення через 2-3 роки" Тоді Трамп повинен розуміти, що найкраща гарантія-- це НАТО. Хоча і вона не стовідсоткова...
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18.02.2025 16:14 Ответить
Сто процентная гарантия это ядерная программа
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18.02.2025 16:15 Ответить
Трамп хочет повеселить народ а та уж как получится .
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18.02.2025 15:35 Ответить
Слова з каманди рижих підпуйловників не вартують і використаної салфетки.
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18.02.2025 15:45 Ответить
вже один , хоч і не рижий - "повеселив"
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18.02.2025 16:57 Ответить
А через 4 роки, коли рудого щура вже не буде при владі, то що?
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18.02.2025 15:35 Ответить
а тоді трава не рости
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18.02.2025 15:56 Ответить
Скажуть: "і рибки поїли і ділдо вдало поюзали"
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18.02.2025 15:57 Ответить
Рудий скаже, шо при мені б путін ніколи би не напав....
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18.02.2025 20:24 Ответить
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18.02.2025 15:35 Ответить
АХАХАХАХХАХХАХХАХАХАХХАХАХАХАХХАХХХАХХАХАХХАХХАХХАХАХХАХХАХХАХХХА.
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18.02.2025 15:36 Ответить
Шось готують - для Украіни нічого доброго
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18.02.2025 15:36 Ответить
Половина моя-половіна наша. От такі приблизно будуть поступки від кацапів. А трампісти поаплодують. Треш.
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18.02.2025 15:37 Ответить
та не кажи Гоп. Чи вже перескочив?
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18.02.2025 15:40 Ответить
А міністр фінансів що до Києва на підписання привозив? Чи то жарт був?
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18.02.2025 15:38 Ответить
Марко Рубіо нащадок кубинських нелегалів. Зараз він бореться з тими, ким були його батьки.
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18.02.2025 15:44 Ответить
Черговий відкат. Пацанам ще трохи треба роз'яснити що в Євразії понятія інші ніж у Брукліні. Вони розумні, зрозуміють що до чого.
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18.02.2025 15:39 Ответить
готовністю сторін "виконувати свої обіцянки"
WTF? росія і виконувати свої обіцянки? Ви притомні чи нас за дурнів тримаєте?
росія ніколи не виконувала і не збирається виконувати свої обіцянки. Їх має виконувати всі інші тільки не вони. Це їх головний постулат.
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18.02.2025 15:40 Ответить
Справедливо для кого? Для Украины справедливость это очистка от пидоров всей территории, репарации и смерть ***** у позорного столба. Ну а для одичалых справедливость это всех убить,всех ограбить ну в общем как они любят.
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18.02.2025 15:41 Ответить
А через чотири - можна починати знову.
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18.02.2025 15:42 Ответить
рубио и другие, просто расскажите ради смеха, что вы там выторговали хорошего для Украины ?
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18.02.2025 15:43 Ответить
Хай не пи@@ть і скаже що мафіозний базар з мордорською конякою пройшов успішно.Що почався розподіл "общака".
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18.02.2025 15:43 Ответить
Ну я так розумію "справедливо" в розумінні Трампа , задовольнити не усі бажання Пуйла а лише частину. Цікаві часи у світі настануть , за такою "справедливістю"
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18.02.2025 15:46 Ответить
Дивячись що вважати справедливим. Поки що, Трамбон бажає миру за рахунок України. Теріторіальни поступки Параши, нвадра і гроші Доні. Україні залишається розброєння, скорочення армії, і борги. Ось ******* бачення миру за Тромбоном, Співяє під музику *****.
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18.02.2025 15:47 Ответить
Ага, "справедливо" як і в угоді про копалини і ресурси - гірше ніж до агресора!

"Недопустити повторення" - тільки через розвал Росії!
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18.02.2025 15:47 Ответить
Каждый маньяк испытывает неудобства когда у жертвы в руках вдруг появляется пистолет. Ведь маньяк хочет иметь полную власть над жертвой чтобы убивать ее наиболее мучительной смертью, а не быть на мушке.

Украину уже разоружали во времена УНР и закончилось это тем что людоеды ворвались на территорию Украины и сразу начали убивать - всех без разбора. Рубили безоружных детей, стариков, женщин шашками с особым наслаждением и закапывали в братских могилах. До сих пор находят эти могилы и ещё будут находить сотни лет.

Когда надоело убивать оружием, они придумали более жестокие методы убийства - Голодомор. Поэтому, справедливый мир, это когда у Украины будет достаточно оружия чтобы превратить Рашку в лунный пейзаш
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18.02.2025 15:54 Ответить
блаблабла... И ни слова про причину происходящего -- страну - агрессора.
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18.02.2025 16:51 Ответить
Суслік! Чи як там тебе. Ніхто ради Ізраїля на порушення міжнародного права не йде. Тим більше - Європа. Трамп щось хоче, але не зможе. Бо не дадуть.
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18.02.2025 16:52 Ответить
Европа в ближайшее время выделит Украине 700 лярдов евро для покупки оружия. как думаешь, сколько ещё кацапов украинцы утилизируют? на сегодняшний день кацапы потеряли безвозвратными потерями в Украине уже около 950 000 своих зольдатен. зачем? чтобы захватить несколько украинских областей? зачем? что, земель у лаптестана своих не хватает? кроме почти миллиона человеческих потерь, нужно ещё подсчитать ресуры и финансы, которые потерял лаптерайх. а это сотни и сотни миллиардов долларов. можно было бы эти деньги раздать своему быдлонаселению и жить в золоте. но нет. лучше на войну потратить. так в чем победа? в том, что лошадь сегодня на равных с Марком Рубио разговаривала? ну так и до войны они это делали. более того, если речь идет об уступках от всех, то это подразумевает, что федерация вернет Украине большую часть оккупированных земель. тогда вопрос еще более остро станет - за что эти мальчики в трусиках из лаптестана гибли в Украине?
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18.02.2025 18:19 Ответить
не виділить це європа
і нічого раша не поверне
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18.02.2025 18:41 Ответить
ну сьогодні вже про це говорила Урсула. а та дамочка такими заявами просто так не розкидається. Рубіо сказав, що всі сторони мають піти на поступки. тож каців це теж стосується. і поступками для каців буде повернення окупованих земель Україні. інакше, Трамп буде не миротворець, а путінський обсос. Рудий на таке приниження ніколи не піде. тож все це дуже можливо.
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18.02.2025 18:49 Ответить
я вам скажу про що йде мова - повернення того, шо вони не включили в конституцію. Це харк. область. Чи на що ви губу розкатали?? не повернуть вони більше нічого!!
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18.02.2025 19:00 Ответить
ну побачимо. я би на вашому місці таким категоричним не був би.
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18.02.2025 19:07 Ответить
ну-ну.. погонят. могут так погнать, что опять найдется какой-нить пригожин и на этот раз точно дойти до мацквы. всему есть предел. как в одном фильме говаривал один герой, молв, ну так легче развернуться и перебить вертухаев, чем идти на штурм вражеских позиций. упоротые зетники - далеко не вся *********. да и наемникам платить тоже долго не смогут. поставят танкеры на прикол, уронят потолок цен с 60 до 40 или 30, вот тогда нечем будет платить наемникам иностранным. да, это случится не сегодня и даже не завтра, но такой финал явно неизбежный. поэтому лапотня сейчас за эти переговоры и цепляется. и Рыжий это не может не замечать, поэтому будет нажимать на плешивого, если дело дойдет таки до реальной встречи между ними. а если лапти будут и дальше быковать, то и встречи никакой не будет, а Украине ленд-лиз откроют да и войска свои ещё пошлют на помощь.
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18.02.2025 20:58 Ответить
Президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні "справедливо" ЗА РАХУНОК УКРАЇНИ ,котра для завершення війни на своїй території, має заплатити куйлу своїми територіями,котрі це куйло окупувало, а США ,за те, що вони не надали допомоги Україні і українському народові ,щоб цього що не відбулося і світовий рашистський окупант,та злочинець був вигнаний світовою спільнотою з України ,як і на майбутнє,залишитися на одинці перед рашистським вбивцею і окупантом .своїми корисними копалинами.Це той випадок, коли насильник рашист.вимагає від своєї жертви України виплатити йому репарації окупованими ним територіями, а його американському помічнику і прихильнику окупації української території .Україна і українці мають виплатити десятки,як не трильйони доларів репарацій своїми корисними копалинами...шакали
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18.02.2025 15:55 Ответить
боту -пропагандону мы конечно же поверим
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18.02.2025 16:53 Ответить
Коли говорять про справедливий мир мене бісить ,ворог окупував майже 20% нашої території ,убив сотні тисяч українців, зруйнував сотні міст і сіл і мільйони людей вигнав з своїх домівок який справедливий мир?
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18.02.2025 16:01 Ответить
Ну пока ТрамПодонок делает обратное - тащит мир к 3 мировой глобальной войне, поддерживая и укрепляя Путлера
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18.02.2025 16:18 Ответить
Для США євро як більмо в оці
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18.02.2025 17:08 Ответить
От мірка "справедливо" мене цікавить. Справедливо для кого? Бо не існує справедливості для всіх. Наприклад не справедливо, що вибраний більшістю українців виконати обіцянку "зупініть ету нєпанятную вайну", привів в Україну криваву і нищівну бійню, і каже, що тим українцям, кому не подобаються його дії, потрібно брати громадянство іншої країни. Для нього це справедливо. Для жителів України - ні.
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18.02.2025 16:32 Ответить
Мій допис зразу під твоїм.
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18.02.2025 16:36 Ответить
Справедливо - це на основі міжнародного права, а не чиїхось навіяних брехливою пропагандою почуттів та емоцій. Нехай вибираються за кордони України й виплачують репарації за заподіяну шкоду. Щоб у них не виникло бажання через 3-4 роки щось знову розпочати, треба позбавити немиту ядерної зброі і можливості її відновити, обмежити в озброєнні. Ніхто на цю країну нападати не збирається.
Китай призначити гарантом її безпеки.
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18.02.2025 16:35 Ответить
Познімають санкції, у нас заберуть копалини, а потім скажуть, ізвінітє, нє получилось
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18.02.2025 16:52 Ответить
а на що ви сподівалися ?
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18.02.2025 17:34 Ответить
 
 