Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее повторения через 2-3 года, - Рубио

Президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее возобновления через 2-3 года.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Будущее переговоров по Украине определится готовностью сторон "выполнять свои обещания", это покажут ближайшие недели", - заявил Рубио.

Больше информации относительно этого заявления Рубио на эту минуту нет.

Как сообщалось, Рубио также заявил, что условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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