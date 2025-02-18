Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, окончание войны в Украине возможно только с согласия всех сторон.

Условия должны быть приемлемыми для всех, добавил Рубио.

Сегодняшняя встреча была "первым шагом долгого и трудного пути", считает госсекретарь США.

"Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны уступить", - сказал Рубио.

Также читайте: Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBС