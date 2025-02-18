Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, окончание войны в Украине возможно только с согласия всех сторон.
Условия должны быть приемлемыми для всех, добавил Рубио.
Сегодняшняя встреча была "первым шагом долгого и трудного пути", считает госсекретарь США.
"Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны уступить", - сказал Рубио.
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+29 Степан Степанов #601090
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+21 PedroArmando
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+17 Людмила Полякова #573716
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У якій русня вже збирається прописати механізм виходу в односторонньому порядку.
Вона вперто протискає "стамбул".
Наприклад, вона категорично не згодна з будь-якою присутністю в Україні іноземних військ.
У нас два варіанти: прийняти умови русні (роззброєння і нейтралітет) і отримати сво-2 через рік, і вона буде 100% успішною, або продовжувати воювати в надії, що щось таки зміниться. Не змогла ж нас русня вже три роки здолати, хоча нам давали всього три дні.
Це люта маячня. А якщо нічого не зміниться ще років 10? Українців вистачить на такий час?
Того, що залишилось від ЗСУ після скорочення, вистачить відбити атаку?
Їм до ваших хотілок взагалі фіолетово
помилку видало, я ще раз натиснув.
зазвичай 2 відразу не дає писати.
глючить
Це не конфлікт, це - злочин.
Чому ви не зійшлись посередині з тими, хто вам 9/11 влаштував?
Теж буде триндіти про закінчення конфлікту шляхом "поступок сторін"?
Добре бути "розумним політиком" за чужий рахунок...
Як можна вірити іншим домовленостям, коли трампони іпутіноїди киданули по будапешту?!
Їхня мета повністю знищити нашу ідентичність
Мы понимаем что к власти в США пришли американские олигархи которым плевать на жизни людей, главное ресурсы, главное бабло но, Украина не разменная монета. Мы переживём Трампа как пережили чингисхана, грозного, Екатерину с Петькой, сталина, гитлера, членина но оружия не сложим ни при каких обстоятельствах
виплата репарацій за зруйновані міста і села. - усіх влаштовує окрім рифи
не будемо вбивати москалів, коли вони будуть покидати окуповані території.