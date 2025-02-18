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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки, - Рубио

Рубио об условиях завершения войны

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии заявил, что всем придется идти на уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, окончание войны в Украине возможно только с согласия всех сторон.

Условия должны быть приемлемыми для всех, добавил Рубио.

Сегодняшняя встреча была "первым шагом долгого и трудного пути", считает госсекретарь США.

"Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны уступить", - сказал Рубио.

Также читайте: Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBС

Автор: 

США (27325) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+29
Х вам, а не поступки. Кордони 91-го, демілітаризація рашки і репарації. На менше ми не згодні.
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18.02.2025 15:24 Ответить
+21
Так! Звичайно на поступки. В чому річ? росія іде на поступки - Забирається Геть з України. Україна іде на поступки - Обіцяє Ніколи не нападати на росію.
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18.02.2025 15:25 Ответить
+17
Ніяких перемовин не потрібно. Росіяни якщо хочуть миру мають просто піти геть. Все просто. Все інше від лукавого.
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18.02.2025 15:26 Ответить
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Х вам, а не поступки. Кордони 91-го, демілітаризація рашки і репарації. На менше ми не згодні.
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18.02.2025 15:24 Ответить
а чого ви так? Україна звичайно піде на поступки! Як же без цього. Україна Обіцяє: Ніколи не нападати на паРашку та не претендувати на частину Курської області.
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18.02.2025 15:27 Ответить
Чому 91 го? Треба починати з 18 го. Може щось і уступимо.
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18.02.2025 15:44 Ответить
Їм віруючих у трампа і росіян ніколи не перевершити.
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18.02.2025 15:25 Ответить
Дати ЗСУ вдосталь матеріального забезпечення.
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18.02.2025 15:27 Ответить
Ти вважаєш, що Україна має припинити опір і увійти у склад росіі.
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18.02.2025 15:29 Ответить
Зовсім не факт. Свого часу Фінляндія, якби не припинила опір, то точно б повністю увійшла в склад росії як автономна республіка. Тому це спірне питання.
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18.02.2025 15:50 Ответить
Ще білорусію у приклад приведи.
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18.02.2025 15:52 Ответить
А що Білорусія? Білорусів таке життя цілком влаштовує. Тому це їхня справа.
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18.02.2025 15:54 Ответить
Корочє, хохли. Сдавайтєсь, ето лєгко і пріятно. Нє смотрітє на Бучу, смотрітє на бацьку.
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18.02.2025 16:05 Ответить
Це твоя особиста справа. Не хочеш здаватись - іди на фронт.
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18.02.2025 16:10 Ответить
Хочете, щоб ми здались - приїздіть сюди. На будь-який бік фронту.
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18.02.2025 16:13 Ответить
Я не хочу, щоб хтось здавався. Але, зважаючи на стан здоров"я, і вплинути ні на що не можу. І так, я в Україні.
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18.02.2025 16:17 Ответить
Обидві згадані вами країни пішли на угоду з агресором. Ставлячи їх у приклад ви натякаєте, що ми теж маємо йти на угоду.
У якій русня вже збирається прописати механізм виходу в односторонньому порядку.
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18.02.2025 16:23 Ответить
Справа в тому, що самотужки ми з ворогом, який переважає в кілька разів, справитись не зможемо. А допомагати нам не дуже поспішають, здебільшого лише на словах. Тому і не відомо, як закінчиться війна. Воювати до останнього українця? Звісно, можна. А який сенс?
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18.02.2025 16:54 Ответить
А який сенс укладати угоду з тим, хто вже заявив, що має привід її порушити?
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18.02.2025 17:26 Ответить
При бажанні будь-хто може порушити будь-яку угоду, придумавши будь-який привід. І тим не менше, в світі укладаються мільйони різних угод щодня. Просто в самій угоді повинен бути прописаний чіткий механізм покарання за порушення. Дієвий, звісно, механізм.
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18.02.2025 18:30 Ответить
Ну і покажіть мені серед пунктів "стамбула" щось подібне.
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19.02.2025 07:29 Ответить
До чого тут стамбул???? То взагалі була не угода, а справжня капітуляція. Тому її і не підписали. Я ж веду мову про УГОДУ, тобто, договір, в якому зобов"язання мають ВСІ сторони, що її уклали.
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19.02.2025 08:10 Ответить
На таку угоду русня не піде.
Вона вперто протискає "стамбул".
Наприклад, вона категорично не згодна з будь-якою присутністю в Україні іноземних військ.
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19.02.2025 08:16 Ответить
Хотєлки це одне, реальний результат - зовсім інше. Кацапи теж не потягнуть вічну війну. На якісь поступки їм теж доведеться іти. Зразу вони взагалі були категорично проти нашого вступу і в НАТО, і в ЄС. Тепер вже не проти ЄС. Тобто, прогинаються потроху. Так буде і з іншими вимогами, можливо, і з тими ж миротворцями. Спочатку згодяться на китайців з білорусами, а потім вже і на інших. Гадати тут можна скільки завгодно, а як воно буде насправді - побачимо.
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19.02.2025 08:25 Ответить
Поки що у русні все плюс-мінус добре. Фронт рухається у потрібному напрямку, немає проблем з БК і ОС. Чому б це їм прогинатись зараз? Це Трамп хоче все порєшать по-бистрому. На короткотривалий період ресурси у русні є, тому - або погоджуйся на їх всі умови, донні, або на увесь світ обісрись.
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19.02.2025 08:32 Ответить
Так фронт у потрібному їм напрямку буде рухатись завжди. Ну не зможемо ми вже нічого відвоювати. Пора вже це зрозуміти. Невже контрнаступ-23 нічому нікого не навчив? І рашка не знесилиться і не розвалиться. В усякому разі в найближчі 10 років. Пора вже починати жити реаліями, а не тєлємарахвоном. Тому в нас лише 2 варіанти: або переговори, вибиваючи для себе якнайбільше вигідних умов, в результаті збереження держави, хоч і в дещо обмеженому варіанті, або ж війна на невизначений час і в результаті повна втрата держави.
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19.02.2025 08:46 Ответить
Пішли розмови про реальність.
У нас два варіанти: прийняти умови русні (роззброєння і нейтралітет) і отримати сво-2 через рік, і вона буде 100% успішною, або продовжувати воювати в надії, що щось таки зміниться. Не змогла ж нас русня вже три роки здолати, хоча нам давали всього три дні.
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19.02.2025 08:49 Ответить
"продовжувати воювати в надії, що щось таки зміниться"

Це люта маячня. А якщо нічого не зміниться ще років 10? Українців вистачить на такий час?
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19.02.2025 08:53 Ответить
А якщо русня після підписання "міра" на своїх умовах піде другою війною?
Того, що залишилось від ЗСУ після скорочення, вистачить відбити атаку?
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19.02.2025 08:57 Ответить
А який вихід? Продовжувати війну далі, поки не загинуть всі, хто здатен воювати, і кацапи все одно все заберуть?
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19.02.2025 09:04 Ответить
Так вони і так все заберуть. Відпочинуть, накопичать сили - і заберуть одним махом, як Південь у 2022-му. А так - питання. Якщо Кієв за трі дня не взяли, то може і цього разу обісруться? От якщо дати час на висновки та підготовку - точно не обісруться, зроблять все як треба, воля і ресурси є.
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19.02.2025 09:09 Ответить
Який час на підготовку? Кому? Вони і так готуються. Час працює на них, а не на нас. Виснажуємось ми, а не вони. Кінчаємось ми, а не вони. Це в нас закриті кордони, а не в них. Це в нас людей виловлюють на вулицях, як собак, а не в них. Це наша країна на грані соціального вибуху, а не їхня. Коли ви вже повернетесь в реальність?
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19.02.2025 09:17 Ответить
Ты лучше объясни, почему у тебя IP постоянно меняется. Я видел уже 3: американский, английский и украинский.
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18.02.2025 15:35 Ответить
а может бот кремля пойдет нах.....й .... Давай cмотри за дальним востоком мразь, а то китайци вам яйца щекочут!!!
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18.02.2025 16:56 Ответить
вот и пойди, вместе с беспомощным_дефицитом, это ваше любимое направление
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18.02.2025 17:41 Ответить
В ти знаєш як? Підскажи.
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18.02.2025 15:55 Ответить
У вас точно дефіцит потужності - швидше здатись і на шашлики в травні. Це вже було і конкретно розказували, як цього досягти - не панікувати, не вірити попередженням партнерів, вірити лише Г+Г, навіть Чонгар розмінували, бо дехто сцяв другої армії світу.
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19.02.2025 01:02 Ответить
ты озвучь чем должна поступится рашка ?
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18.02.2025 15:24 Ответить
Вона не буде бомбити США.
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18.02.2025 15:26 Ответить
не буде претендувати на харк. область. Дозволить вступити в єс (за умови що орбан заблокує)
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18.02.2025 18:44 Ответить
Йому задали журналісти таке питання, а у відповідь воно тільки хмикнуло.
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19.02.2025 01:04 Ответить
Так! Звичайно на поступки. В чому річ? росія іде на поступки - Забирається Геть з України. Україна іде на поступки - Обіцяє Ніколи не нападати на росію.
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18.02.2025 15:25 Ответить
Пускає назад американський бізнес до себе.
Їм до ваших хотілок взагалі фіолетово
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18.02.2025 17:13 Ответить
а чого два рази? заїкаєшся? "пускаєш" член в свою дупу ти.
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18.02.2025 18:14 Ответить


помилку видало, я ще раз натиснув.
зазвичай 2 відразу не дає писати.

глючить
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18.02.2025 18:35 Ответить
Під "всім" мається на увазі Украіна
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18.02.2025 15:25 Ответить
Справедливо это когда путлера и всю его ОПГ будут судить в Гааге. Выплата Украине репараций в полном объеме и возвращение Украины в границы 1991 года. Любые другие условия - это не справедливые условия
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18.02.2025 15:25 Ответить
"Умови прийнятні" мають бути. Але мусай йти "на поступки". Чудово
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18.02.2025 15:25 Ответить
покласти край будь-якому конфлікту
Це не конфлікт, це - злочин.
Чому ви не зійшлись посередині з тими, хто вам 9/11 влаштував?
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18.02.2025 15:25 Ответить
Та тільки чомусь фашиська росія не збираєтся чимось поступатись ,нічого не змінилось в них ,схоже Рубіо такий невіглас як і рудий.
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18.02.2025 15:26 Ответить
"Умови завершення війни мають бути прийтнятними для всіх, доведеться піти на поступки" Це як? Зебра повинна віддати левові дві задні ноги, щоб залишитись живою? До того моменту, поки лев знов зголодніє?
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18.02.2025 15:26 Ответить
Ніяких перемовин не потрібно. Росіяни якщо хочуть миру мають просто піти геть. Все просто. Все інше від лукавого.
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18.02.2025 15:26 Ответить
А якщо не підуть?
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18.02.2025 15:28 Ответить
Пусть не идут. Тогда все займут подземный мир в Украине.
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18.02.2025 15:30 Ответить
А чому з Херсону пішли?
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18.02.2025 15:31 Ответить
Вийшли спокійно, не поспішаючи, забравши все до останнього патрона. Однозначно був якийсь договорняк.
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18.02.2025 15:37 Ответить
Тобто Українська Армія не воює, а виконує договорняки?
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18.02.2025 15:56 Ответить
Українська Армія виконує накази вищого командування.
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18.02.2025 15:57 Ответить
Так вони ніколи не підуть,заходять вбивають,руйнують і знову заходять щоб вбивати.Якщо чмошний Рубіо цього не рузуміє(я думаю розуміє,але йому людське життя і права пофіг)
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18.02.2025 15:39 Ответить
Справедливость условий должна диктовать Украина так как Украина является жертвой агрессии. Если справедливость обозначает Рашка или Трамп - это уже не справедливость
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18.02.2025 15:28 Ответить
Цікаво - як би верещав пан Рубіо, коли у його будинок вдеруться бандюги?
Теж буде триндіти про закінчення конфлікту шляхом "поступок сторін"?

Добре бути "розумним політиком" за чужий рахунок...
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18.02.2025 15:29 Ответить
Якщо не вистачить сили відбитись від бандюг, то так, піде на поступки. Хіба мало відбувається рейдерських захватів? Віджимають і квартири, і бізнес, і землю. Відбитись вдається далеко не всім.
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18.02.2025 15:32 Ответить
Так то воно так - у певному розумінні Ви абсолютно праві. Якщо не вистачить сили. Пічалька саме у тому, що сили придушити рашку якраз навалом - але серуть мілким маком. І досеруться, що рашка, як і кожна банда, що отримувала бодай частковий успіх у розбої, буде посилюватися і лізти ще і ще раз. Доки таки не дійде до "реалполітиків" що варіантів вже немає - треба розносити бандюг у друзки - але бандюги на той момент стануть сильнішіми...
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18.02.2025 15:36 Ответить
В тому і справа. Дуже часто буває і таке, що поки владні реалполітики роздуплились, бандюки вже зайняли їхні місця і самі стали владою.
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18.02.2025 15:44 Ответить
І це при тому, що бандюги згодяться піти на поступки - бо зараз рашка хоче, щоб України елементарно не існувало. Тож Рубіо має віддати бандюгам будинок, усі гроші, авто і піти до бандюг у рабство - отакі будуть "поступки". Чи бандюги колись, вдершись у будинок, сідали з хазяїном за кавою обговорити закінчення грабунку?
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18.02.2025 15:41 Ответить
поступися на користь куйла одним із штатів США .ПОСТУПИТИСЬ ЗБОЧЕНЦЮ ВБИВЦІ І НАСИЛЬНИКУЮОЗНАЧАЄ УЗАКОНИТИ ЙОГО ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ .ПОТВОРИ..
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18.02.2025 15:30 Ответить
Спочатку хай трампони виконають підписаний будапешт!
Як можна вірити іншим домовленостям, коли трампони іпутіноїди киданули по будапешту?!
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18.02.2025 15:30 Ответить
хитродупий трамп- пам- пам, вирішив шо він крутий мачо та закінчить війну поступками України
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18.02.2025 15:30 Ответить
Маньяк увірвався в будинок убив дітей а потім каже їхнім батькам , що він тут поселиться в дитячій і чекає на поступки .Рубіо , як тобі аналогія ?
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18.02.2025 15:30 Ответить
Якщо маньяк мажор або ж синок високопоставленого чинуші, а постраждалі батьки - бідні чорнороби, то, на жаль, так воно і буде. Батьків ще й винними зроблять...
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18.02.2025 15:34 Ответить
Якщо такий розумний, то піди на поступки Мексиці, прийми ще більше мігрантів, хіба тобі їх не шкода, вони ж такі милі зайчики. Потім зроби другу офіційну мову в країні - мексиканську, а там вже й до "мексиканської весни" недалеко...
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18.02.2025 15:32 Ответить
Джордж Буш-молодший дуже здивувався, перебуваючи з офіційним візитом в Іспанії, - "Як, тут теж розмовляють мексиканською мовою?"

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18.02.2025 17:56 Ответить
Назавите кто нить поступки кацапов спать немогу
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18.02.2025 15:32 Ответить
Это да, Украина согласна после вступления в НАТО не размещать на своей территории ядерное оружие а моЦковия возвращает всё стыренное плюс выплачивает Украине репарации, такие уступки возможны.
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18.02.2025 15:33 Ответить
Дурень,чи прикидається?
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18.02.2025 15:33 Ответить
Какой-то бред. Преступник напал на жертву. "Ищем приемлемые условия для всех" или наказываем преступника, а жертве выделяем компенсацию причиненного вреда?
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18.02.2025 15:33 Ответить
Тільки поступки України не додав.Можливо Україні дадуть можливість вживати слово Україна і більше нічого.
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18.02.2025 15:36 Ответить
Не дадуть((
Їхня мета повністю знищити нашу ідентичність
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18.02.2025 16:15 Ответить
Рашка это страна террорист которая осуществила самые масштабные преступления со времён ВМВ - на какие поступки должна пойти Украина?

Мы понимаем что к власти в США пришли американские олигархи которым плевать на жизни людей, главное ресурсы, главное бабло но, Украина не разменная монета. Мы переживём Трампа как пережили чингисхана, грозного, Екатерину с Петькой, сталина, гитлера, членина но оружия не сложим ни при каких обстоятельствах
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18.02.2025 15:44 Ответить
кордон 91. усіх влаштовує окрім США і рифи.
виплата репарацій за зруйновані міста і села. - усіх влаштовує окрім рифи
не будемо вбивати москалів, коли вони будуть покидати окуповані території.
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18.02.2025 15:46 Ответить
А гітлеру теж йшли на поступки?
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18.02.2025 15:48 Ответить
Увесь світ хоче почути про поступки від москалів.Про наші майже зрозуміло.
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18.02.2025 15:49 Ответить
Интересно, чем же, по такому плану, должен поступиться путлер?
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18.02.2025 15:50 Ответить
Все , що заявляють ці хлопці, бажання кремля. Тому не варте уваги.
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18.02.2025 15:56 Ответить
всі так всі, штати теж мусать піти на поступки бо Україні необхідний ядерний арсенал
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18.02.2025 15:57 Ответить
США від ковіду теж кололись Супутником,тоді зрозуміло,що тут не так.
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18.02.2025 16:15 Ответить
треба подавати в суд на сша
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18.02.2025 18:47 Ответить
 
 