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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBC

сша,лавров,россия,рубио,аравия

Переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии завершились после трехчасовой встречи.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли "неплохо", и обе стороны договорились учитывать интересы друг друга, в частности - в развитии двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, и одновременно развивать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - отметил Ушаков.

Смотрите также: США и РФ договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, - Госдеп

Кроме того, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что встреча открыла "очень позитивный, конструктивный диалог" и подчеркнул, что обе страны теперь лучше понимают друг друга.

"В отличие от времен администрации Байдена, которая никогда не пыталась услышать позицию России, теперь были явные усилия начать диалог, понять позицию России и обсудить те вопросы, в которых мы согласны", - заявил Дмитриев.

Напомним, сегодня, 18 февраля, российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп

Автор: 

США (27325) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+13
Якшо кацапи не виповзли звідти рачки, тримаючись за сраку, то перемови мабудь погані...
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18.02.2025 15:04 Ответить
+11
Неправда.

РОВ истощены. И именно этим мы сейчас пользуемся. Невзирая на то, что там собрались в Саудовской Аравии копрофаги. Дело нам до копрофагов быть не может, для нас важнее - преумножение удобрений для нашей земли, где в светлом будущем мы будем растить пшеницу, и растить поколения несущие в будущее поколений славу тех, кто стоял стеной перед саранчой.
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18.02.2025 15:04 Ответить
+8
А кацл всегда будет забанен.
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18.02.2025 15:04 Ответить
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Неправда.

РОВ истощены. И именно этим мы сейчас пользуемся. Невзирая на то, что там собрались в Саудовской Аравии копрофаги. Дело нам до копрофагов быть не может, для нас важнее - преумножение удобрений для нашей земли, где в светлом будущем мы будем растить пшеницу, и растить поколения несущие в будущее поколений славу тех, кто стоял стеной перед саранчой.
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18.02.2025 15:04 Ответить
" Перемовини США і Росії у Саудівській Аравії" мені нагадують мульт про Шрека, де Шрек з Віслюком ділили болото : "ета твая палавіна, а ета мая палавіна"
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18.02.2025 15:18 Ответить
А кацл всегда будет забанен.
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18.02.2025 15:04 Ответить
Всі новореги підтримують негайний мир.
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18.02.2025 15:09 Ответить
А кацапські боти тут, як тут!
Чвіженькі і зразу "в бій"
Дмитрий Г.

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Реєстрація: 18.02.2025
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18.02.2025 15:09 Ответить
Справа в тому, що кацапи мають ще одну "скрепу", яку стараються ретельно приховать... У них "у крові" "накласти кактус" сусідові на килимок під дверима (варіант - вимазать власними фекаліями двері сусіду". Розуміють, що їх після подібного, "забанять, чи деактивують. Але по-іншому, не можуть... Це вже рівень інстнкту...
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18.02.2025 15:18 Ответить
Століття тому про цих так званих "людей" говорив Карл Густав Юнг: "В душі кожного росіянина, на відміну від європейця, живе хитра злобна тварюка".
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18.02.2025 17:55 Ответить
Мир на условиях параши - хуже продождения войны, ибо он будет означать ограбление Украины и после этого - новое нападение.
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18.02.2025 15:11 Ответить
Вважаєш, що євреї мали домовитися з Гітлером, а не воювати проти нього?
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18.02.2025 15:11 Ответить
А коли це євреї воювали проти Гітлера?
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18.02.2025 15:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Не менше 1,4-1,5 мільйона євреїв воювали в арміяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F антигітлерівської коаліціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F , в тому числі 556 000 вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армії СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F і 501 000 - у лавахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Збройних сил СРСРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F . Сотні тисяч євреїв-солдатів загинули, більше 350 тисяч були поранені, кожен третій - важко. Ще в період війни 50 тисяч з них померло від ран.

Електронна єврейська енциклопедія наводить таку статистику участі євреїв в арміях союзників:

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96# сховати]ДержаваЧисельність євреів в арміїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія3 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія7 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія62 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди7 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція13 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада16 000Палестинські підрозділи в британській армії35 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща140 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР500 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США550 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція46 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина8 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південна Африка10 000Всього1 397 000

Дана статистика не враховує єврейських партизанів і підпільників на окупованих нацистами територіях. За даними ізраїльського «Музею єврейського воїна Другої світової війни» їх налічувалося 93 310 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-6 [6].
Про "Жидівський курінь" в УПА нічого не чув? Кілька років тому в одному з сіл в Карпатах помер колишній кулеметник УПА, єврей.
Моше Даян, перший міністр оборони Ізраїлю - у ІІ Світову війну був офіцером британського спецназу, командував підрозділом, що наводив жах на ССівців у тилах німців...
Мало?
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18.02.2025 15:33 Ответить
Це нереалістичні цифри, взяті з потолка. Та й джерело на це прямо натякає. У СРСР не було такого відсотку євреїв, щоб аж 500 тисяч з них на фронт забрати.
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18.02.2025 15:46 Ответить
Доведи протилежне... Всі воєнні втрати в СРСР взяті з архіву в Подольську... Сам колись з ним "контачив" (пробував розшукать там сліди свого діда, який потрапив у полон, в 1941му. Останнє свідчення - концтабір в Дарниці). В цій структурі можуть лише ПРИХОВАТЬ щось "засекречене"... Але облік ведеться чіткий...
А євреїв у СРСР було немало. По-перше, в Західній Україні, Білорусі та країнах Балтії, була купа чисто єврейських містечок. З початком ІІ Світової багато єврейського населення втекло з німецької окупації, до СРСР. Крім того, після 22 червня 1941-го багато євреїв тікали від німців з названих мною земель. (До речі, подивися на фото зустрічі командуючих німецьких та радянських військ на Західному Бузі. Зверни увагу на радянського перекладача, що стоїть справа позаду від комкора... Ти вважаєш, що то - "азербайджанець"?
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18.02.2025 16:06 Ответить
Якшо кацапи не виповзли звідти рачки, тримаючись за сраку, то перемови мабудь погані...
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18.02.2025 15:04 Ответить
Все простіше... Як кажуть в судах, при розірванні шлюбів, "не зійшлись характерами"... В дипломатії існує інший вислів: "сторони не знайшли "точок порозуміння"... В побутовому рівні це виглядить, як "стояли кожен на своєму і ніхто не хотів поступиться...". Обидві сторони "побикували" і розійшлися, щоб вироблять альтернативну позицію для "торгу"... Саме тому перенесено на невизначений строк зустріч двох самозакоханих ідіотів...
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18.02.2025 18:07 Ответить
США зашкварки.
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18.02.2025 15:05 Ответить
переговори були за "мір во всьом мірє". Таке нікому не потрібне.
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18.02.2025 15:05 Ответить
Ну ясно.Домовились домовлятися.Жодних результатів немає.
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18.02.2025 15:06 Ответить
є , он внизу мій пост
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18.02.2025 15:07 Ответить
обмінялися телефонами ... і розійшлися!
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18.02.2025 15:14 Ответить
https://t.me/voynareal/109559 ⚡️Каменем вниз летить російський ринок акцій після переговорів росії та США.
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18.02.2025 15:06 Ответить
Я б трохи зачекав. Він на фоні новин про перемовини "камнєм лєтєл ввєрх". Там капець як все скаконуло. Може просто відскок бо зависоко перелетіло. Думаю справжня реакція буде завтра-післязавтра.
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18.02.2025 15:11 Ответить
Заленський зараз має шанс обвалити весь ринок Сосії просто показавши середній палець переговорщикам чи заговорщикам правильніше буде сказати
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18.02.2025 15:21 Ответить
Все не так просто. Це Трамп має таку можливість. А Зеля на цих перемовинах - величина близька до "ніхто". Занадто багато важилів в США, шоб захлопнути його хлібало і поставити рачки.
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18.02.2025 15:25 Ответить
Трамп може поставити рачки тільки того хто привик рачки стояти. Якщо Трамп ворог і нам не допомагає то я не бачу сенсу чому нам його слухати. Все що він може зробити проти України він і так зробить як тільки ми капітулюємо. Навіщо ж нам самим йому допомагати ставити нас раком. Якось разом з Європою переживемо цього рижого одновухого недобитка.
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18.02.2025 15:45 Ответить
Тю, якшо Україна така крута і самодостатня, то нафіга клянчити бабло і озброєння. Перемагайте вже.
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18.02.2025 16:57 Ответить
він і наш тоді обвалить
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18.02.2025 18:57 Ответить
"...переговори пройшли "непогано"..."

Тільки що морди один одному не били.
А так - поки пшик - типу "*********** інтереси" - від тогож члену, на який посилають.
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18.02.2025 15:06 Ответить
Скапци и мракобесы
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18.02.2025 15:08 Ответить
А шо він ще міг сказати!
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18.02.2025 15:10 Ответить
А оті два з тряпками на голові, шо по центру, то перекладачі?
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18.02.2025 15:13 Ответить
конь в пальто
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18.02.2025 15:17 Ответить
то рефері - слідкують, щоб ногами не билися і інших правил не порушували
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18.02.2025 15:17 Ответить
То хазяї з душу вийшли, а в їхній вітальні якісь клоуни.
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18.02.2025 20:53 Ответить
Трамп почув кацапів і іх хотєлки - чого вони и добивалися
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18.02.2025 15:16 Ответить
він і по телефону за 1,5 години це почув - а тут йому передали письмово те, що по телефону, зазвичай, в світі загального прослуховування, ПТН не сказав
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18.02.2025 15:21 Ответить
Всі чекають, що там про війну в Україні, а вони перетерли розвиток двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою..
Це, як в лікарню привезли травмованого, а лікарі вирішили перетерти питання муміфікації ...
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18.02.2025 15:18 Ответить
Два діда маразматика зібралися поїсти мочу і кал один одного і вирішили що не погано своїм калом накормити інших
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18.02.2025 15:19 Ответить
Якщо москаль після перемовин каже, що пройшло непогано, то біда...
Найважливіші дні для нашого майбутнього, які ніяк не можна пролюбити, бо три роки горя просто так не можна не враховувати, нема прощення цьому злу, кара має знайти кожного!
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18.02.2025 15:22 Ответить
Виявляєтся для Трампа світовий злочинець терорист путін "нормальний хлопець". Дуже жал що українська діаспора в США бездіяльна, вони лише за свою шкуру переживають ,а мали б показати рудому невігласу що не можна легалізовувати убивць і з ними загравати, як нічого не бувало.
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18.02.2025 15:22 Ответить
Діаспора переживає, що їм стать поміняють.
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18.02.2025 20:55 Ответить
Не хочуть Европу, бо з лохом простіше. Війна у Европі а "домовляються" азіатська та американська. Чудово.
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18.02.2025 15:23 Ответить
Цікава паралель: акції американських оборонних компаній падають, тоді як європейські стрімко «злітають»

Спочатку розберем падіння компаній Америки. Згідно з даних:

• Lockheed Martin: акції впали на 16.41%.
• Northrop Grumman: на 13%.
• General Dynamics: на 10.93%.
• Raytheon Technologies: на 2.66%.

Тепер же європейські. Тут суцільне зростання видно неозброєним оком:

🇩🇪 Rheinmetall: +36.4%.
🇫🇷 Thales: +22.66%.
🇬🇧 BAE Systems: +10.17%.
🇪🇺 Airbus: +5.85%.

Причиною падіння американських оборонних акцій може бути скорочення в Міноборони США перед аудитом Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Маском.

А от європейські акції зростають через позитивні очікування інвесторами щодо збільшення європейських видатків на оборону.
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18.02.2025 15:35 Ответить
Зважаючи на те, чого тільки не наговорив в рашистському дусі про Україну вчора козлокінь Калантарян (псевдо Лавров), результати для неї дуже не веселі.
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18.02.2025 15:40 Ответить
Непогано означає, що домовились ділити сфери впливу. І чхати америці на ту нещасну Україну. Мир за любу ціну. Нобелівська премія зачеаалась дебіла трампа.

Лавров такий діловий, аж сяє, випустили накінець в люди, бо при Байдені сиділо на болотах і не рипалось. А тут прямо зоряний час в потвори.
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18.02.2025 15:47 Ответить
 
 