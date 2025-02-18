Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBC

Переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии завершились после трехчасовой встречи.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли "неплохо", и обе стороны договорились учитывать интересы друг друга, в частности - в развитии двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, и одновременно развивать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - отметил Ушаков.

Смотрите также: США и РФ договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, - Госдеп

Кроме того, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что встреча открыла "очень позитивный, конструктивный диалог" и подчеркнул, что обе страны теперь лучше понимают друг друга.

"В отличие от времен администрации Байдена, которая никогда не пыталась услышать позицию России, теперь были явные усилия начать диалог, понять позицию России и обсудить те вопросы, в которых мы согласны", - заявил Дмитриев.

Напомним, сегодня, 18 февраля, российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп