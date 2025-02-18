Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBC
Переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии завершились после трехчасовой встречи.
Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли "неплохо", и обе стороны договорились учитывать интересы друг друга, в частности - в развитии двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.
"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, и одновременно развивать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - отметил Ушаков.
Кроме того, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что встреча открыла "очень позитивный, конструктивный диалог" и подчеркнул, что обе страны теперь лучше понимают друг друга.
"В отличие от времен администрации Байдена, которая никогда не пыталась услышать позицию России, теперь были явные усилия начать диалог, понять позицию России и обсудить те вопросы, в которых мы согласны", - заявил Дмитриев.
Напомним, сегодня, 18 февраля, российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.
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РОВ истощены. И именно этим мы сейчас пользуемся. Невзирая на то, что там собрались в Саудовской Аравии копрофаги. Дело нам до копрофагов быть не может, для нас важнее - преумножение удобрений для нашей земли, где в светлом будущем мы будем растить пшеницу, и растить поколения несущие в будущее поколений славу тех, кто стоял стеной перед саранчой.
Чвіженькі і зразу "в бій"
Дмитрий Г.
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Реєстрація: 18.02.2025
Електронна єврейська енциклопедія наводить таку статистику участі євреїв в арміях союзників:
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96# сховати]ДержаваЧисельність євреів в арміїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія3 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія7 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія62 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди7 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція13 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада16 000Палестинські підрозділи в британській армії35 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща140 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР500 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США550 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція46 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина8 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південна Африка10 000Всього1 397 000
Дана статистика не враховує єврейських партизанів і підпільників на окупованих нацистами територіях. За даними ізраїльського «Музею єврейського воїна Другої світової війни» їх налічувалося 93 310 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-6 [6].
Про "Жидівський курінь" в УПА нічого не чув? Кілька років тому в одному з сіл в Карпатах помер колишній кулеметник УПА, єврей.
Моше Даян, перший міністр оборони Ізраїлю - у ІІ Світову війну був офіцером британського спецназу, командував підрозділом, що наводив жах на ССівців у тилах німців...
Мало?
А євреїв у СРСР було немало. По-перше, в Західній Україні, Білорусі та країнах Балтії, була купа чисто єврейських містечок. З початком ІІ Світової багато єврейського населення втекло з німецької окупації, до СРСР. Крім того, після 22 червня 1941-го багато євреїв тікали від німців з названих мною земель. (До речі, подивися на фото зустрічі командуючих німецьких та радянських військ на Західному Бузі. Зверни увагу на радянського перекладача, що стоїть справа позаду від комкора... Ти вважаєш, що то - "азербайджанець"?
Тільки що морди один одному не били.
А так - поки пшик - типу "*********** інтереси" - від тогож члену, на який посилають.
Це, як в лікарню привезли травмованого, а лікарі вирішили перетерти питання муміфікації ...
Найважливіші дні для нашого майбутнього, які ніяк не можна пролюбити, бо три роки горя просто так не можна не враховувати, нема прощення цьому злу, кара має знайти кожного!
Спочатку розберем падіння компаній Америки. Згідно з даних:
• Lockheed Martin: акції впали на 16.41%.
• Northrop Grumman: на 13%.
• General Dynamics: на 10.93%.
• Raytheon Technologies: на 2.66%.
Тепер же європейські. Тут суцільне зростання видно неозброєним оком:
🇩🇪 Rheinmetall: +36.4%.
🇫🇷 Thales: +22.66%.
🇬🇧 BAE Systems: +10.17%.
🇪🇺 Airbus: +5.85%.
Причиною падіння американських оборонних акцій може бути скорочення в Міноборони США перед аудитом Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Маском.
А от європейські акції зростають через позитивні очікування інвесторами щодо збільшення європейських видатків на оборону.
Лавров такий діловий, аж сяє, випустили накінець в люди, бо при Байдені сиділо на болотах і не рипалось. А тут прямо зоряний час в потвори.