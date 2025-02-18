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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Начались переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. ФОТО

переговоры в Саудовской Аравии

Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым опубликовала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде", - говорится в сообщении.

переговоры в Саудовской Аравии

Также читайте: Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте также: Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский

Автор: 

Лавров Сергей (2329) россия (96420) США (27325) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+24
Я так розумію США І РФ вели війну і вони закінчилась нічиєю так? І нема ослів на фронті в армії РФ і на милицях не штурмують? Доні - просто агент РФ і кажіть що хочете
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18.02.2025 09:43 Ответить
+23
Безглузді переговори з російськими дикунами!
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18.02.2025 09:42 Ответить
+13
заюзав grok 3 від Ілона Маска

"Нарисуй путина с кишками наружу"
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18.02.2025 09:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ой ..а Оманську Гниду не запросили ... скоро буде потужний зельоний відосик
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18.02.2025 09:42 Ответить
Безглузді переговори з російськими дикунами!
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18.02.2025 09:42 Ответить
твої поради не набагато більше глузду мають, чи ти думає що про тебе забули лИгорЛ, тебе часто згадують, особливо твої безглузді поради.
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18.02.2025 10:03 Ответить
Що ви розумієте. Трамп робить америку великою домовляючись з людоїдами і дикунами. Без домовленостей з дикунами америка не може стати великою. Скоро Трамп поїде з гастролями до собакоїда Ина допомогти стати америці великою.
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18.02.2025 10:04 Ответить
Трамп отримав першу грандіозну поразку і його подальший термін під загрозою!
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18.02.2025 23:08 Ответить
що тобі ?! мало вдов, сирот? закрий піздчя свого, ботяра їбана, любитль тітушок-бусифікаторів, ворог українців.
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18.02.2025 11:54 Ответить
Якби не активні бойові дії на фронті, вдови і сироти самі б вже стали жертвами путінських терористів. Тому війна не може призупинятись поетапно, бо за цим припиненням вогню буде новий прорив путіна, ми вже це проходили, повестись на це може тільки повний дебіл або ворог України!
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18.02.2025 23:06 Ответить
ти і є ворог українців, тількі ти внутрішній ворог, геноциднік, все мало мало і мало вам, ненажерливі злодюгі які заробляєте на крові українців.

в тебе десь є населення в 3 рази більше ніж в московитів? за шо йти воювать? за землю яка укарїнцям не нележить? за закриті кордони? за копалини які теж українцям неналежать? за дітей жінок? ну слава БОгу зесовок ще поки їх випускає за кордон ( до речі 5-7 млн. чоловічого населення виїхало), за бусифікацію йти воювати? за гасла совкові? за потужних злодюг з ОП? за коаліцію зеригів? за цих депутатів які приймають що не закон то в шкоду населенню?

шо на це говороить ваша метоличька?
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19.02.2025 10:15 Ответить
Я так розумію США І РФ вели війну і вони закінчилась нічиєю так? І нема ослів на фронті в армії РФ і на милицях не штурмують? Доні - просто агент РФ і кажіть що хочете
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18.02.2025 09:43 Ответить
судячи з усього це так !!! Трамп пробує умиротворити агресора і ставить на одну шальку терезів жертву та агресора !!! умиротворення агресора ніколи не приводило до добра !!! і Мюнхен 1938 року, коли Чемберлен і Даладьє пробували умиротворити Гітлера, тому підтвердження !!!
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18.02.2025 09:45 Ответить
Подивимось. В будь якому разі українці(з зеленм гадьонишем на чолі) не мають іншого вибору. Певен, що після виборів, Україна стане суб'єктом, а не об'єктом.
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18.02.2025 10:02 Ответить
менше дивіться зеленої пропаганди. Реальний результат на мапі діп стейт. Все інше фігня.
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18.02.2025 10:10 Ответить
А скільки обласних центрів завойовано РФ після 2022?
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18.02.2025 10:12 Ответить
Призначення трампа президентом і розвал нато найбільший успіх фсб.
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18.02.2025 11:08 Ответить
заюзав grok 3 від Ілона Маска

"Нарисуй путина с кишками наружу"
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18.02.2025 09:44 Ответить
А що то за картина на задньому плані за спиною "коня"? Кінь? Чи кобила?
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18.02.2025 09:46 Ответить
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18.02.2025 10:00 Ответить
не виключено, завтра " зелений марафон" звістить інфаркт у "зезедента" (США з рашистами "такого хлопця обі...али" )))
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18.02.2025 09:47 Ответить
потім запросять Оманську Гниду і скажуть - ставай раком ..ти ж казав "я готовий на все, просто на все "
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18.02.2025 09:48 Ответить
не рефлексуй..
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18.02.2025 11:00 Ответить
Кінь іх нахлобучить - він на цьому вже зуби з"ів
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18.02.2025 09:50 Ответить
Там крім Рубіо немає з ким говорити. Тільки балакучі набрільонтинові голови.
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18.02.2025 09:54 Ответить
Є ще реакція Сенату і Конгресу, яку навіть Трамп відкинути не може
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18.02.2025 09:56 Ответить
Собралась "куча пиастров пионЭров октябрят пластунов" которым +++ 75 у них открылась деменционная потенция с полюциями в жизни, и которые ничего по сути не решают от слова вообще...А хотеть не вредно.. решает сегодня все Армия Украины.. ее вооружённые люди даже Буба и Секретарь швабры Ермак никуя не решают никто не понимает... А ЧЕГО ХОЧЕТ НАРОД УКРАИНЫ.. а да знаю я о выборах 2019 года -- но выбор 2019 года-- это константа итог--того 30 летнего маразма- что уничтожалась Украина... с 1991 года руками США Евросоюза России... как они все друг друга вскармливали и когда увидели, что РФ будет их убивать, не как в компьютерных играх, а реально "обисралыся".. Они все прекрасно понимают-- что сдав Украину --ОНИ получат год- полтора передышки и следующие на очереди ОНИ у путина и Мордора РФ... и их страны и народы.. а воевать самим в-- падло... да и не умеют-- потому-- как гомики педики ЛГБТ априори могут только быть по определению гендерными пилерастами...
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18.02.2025 10:16 Ответить
Ер-Ріяд 2025=Мюнхен 1938
Трамп=Чемберлен
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18.02.2025 09:51 Ответить
Чемберлен не був сексотом німців.
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18.02.2025 11:09 Ответить
План Да́ллеса (Доктрина Даллеса) - согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теории заговора, план действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР, составленный во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 населения СССР. Авторство плана приписывается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD Аллену Даллесу, главе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ в 1953-1961 годах.
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18.02.2025 09:51 Ответить
А не можна зробити так, щоб українська делегація була присутня на перемовинах і була представлена Валерієм Залужним, замість гнид гадливих з ОП?
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18.02.2025 09:55 Ответить
Єрмак? Андруха, коли це ти став Леонідом?
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18.02.2025 10:04 Ответить
Кинули його в ОПісі. Чи не чув у своєму "бункері" ? Навіть хворим оголосили, щоб ти почув на своїх ящиках. Ще не один героїчний генерал 2022 року не покинув війська втечею або за особистим бажанням. Навіть ті, кого ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ влада повертати у стрій після "підкилимного" звільнення. Не кажу про того, який з залу суду просився на фронт В ОКОП. А зєлєнский проситься в окоп після провалу 2021-2022 року на будівництві доріг для окупації ?
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18.02.2025 10:35 Ответить
Залужный мемуары пишет в лоднОне
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18.02.2025 10:22 Ответить
В Лондоні він на теріторії України(теріторія посольства). Тому може балотуватись без проблем. Зєля зробив ЄДИНУ корисну річ у свойому житті, коли відправив пана Валерія у Лондон
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18.02.2025 10:33 Ответить
Ваня ти знову шукаєш собі кумира...
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18.02.2025 10:57 Ответить
А що ти будеш робити, якщо тебе зашлють у Сибір ? Сосну валити ? Чи безДумній листи писати ?
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18.02.2025 10:37 Ответить
Хоспади, громкие заголовки, в куче украинских тг каналах ревут, ватники празднуют псевдопобеду, а на деле это лишь одна из будущего множества встреч. Встречи с участием Украины будут тоже, их никто не исключал, просто не эта встреча. Первичное прощупывание почвы, чтобы ознакомиться с позицией и продемонстрировать готовность к диалогу, и не более.
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18.02.2025 09:58 Ответить
Зустрічі ... ? А ви кожного дня зустрічаєтесь зі злочинцями-вбивцями чи ґвалтівниками в зоні ? І у вас діалог з ними за чаєм чи трохи далі від очей надзіратєля ? Гадаю що навіть священники зустрічаються з такими для виховання у камерах з решітками! Мої слова не заради пафосу. Заради СПРАВЕДЛИВОСТІ у світі.
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18.02.2025 10:43 Ответить
"А ви кожного дня зустрічаєтесь зі злочинцями-вбивцями чи ґвалтівниками в зоні ? І у вас діалог з ними за чаєм чи трохи далі від очей надзіратєля ? "

А ви постійно маєте дитячий погляд на політику?

"Мої слова не заради пафосу. Заради СПРАВЕДЛИВОСТІ у світі."

Так... Ніякого пафосу, окрім криків про справедливість прописом....

Почнемо з того що справедливості не існуе. Особливо в політиці.
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18.02.2025 17:14 Ответить
Почнемо ... що Справедливість є ! Була й буде! Є непорядні політики. І це не дитячі заяви. А світовий досвід з часів древніх греків у суспільствах з демократичним строєм. Пафосу дійсно замало було у мене, бо я сподівався на негативну реакцію щодо натяку на рішення МКС по *****. Якось хотілось трохи пом'якшити.
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18.02.2025 22:02 Ответить
Нема. І ніколи не було. Люди які вірять у якусь справедливість живуть в зручному для себе пузирі.

"Є непорядні політики. І це не дитячі заяви"
Порядні політики існують лише як картинка для масс. Просто у демократичному суспільстві іс таки потрібно носити маску порядності
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18.02.2025 22:37 Ответить
Тоді Фінляндія, Норвегія, Ісландія та інші - це зразки політичної несправедливості для вас. Тоді вам залишається звернутись до Бога. Який гарантовано забезпечить справедливість. У вигляді Божого Царства. Проте будуть такі, які не потраплять туди, і будуть дуже й дуже злі ... на НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ.
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18.02.2025 22:49 Ответить
До чого тут ці країни?

Я атеїст.
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18.02.2025 23:25 Ответить
Так в тих країнах царює політична несправедливість. Раз з вашими поглядами її взагалі немає. І наостанок, ви скоріше песиміст, а не атеїст. А це НЄХОРОШО в наших умовах.
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19.02.2025 08:53 Ответить
В тих країнах високий рівень життя і нормальні умови. До справедливості це ніякого відношення не мае.
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19.02.2025 08:55 Ответить
Вони на їх голову самі звалились ? Чи Справедливість перемогла ... у боротьбі з негідниками ? Тому не треба нам подвійних стандартів.
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19.02.2025 09:08 Ответить
І ви самі ось так підтвердили мої слова. СПРАВЕДЛИВІСТЬ Є. Бо на мою думку високий рівень життя - це наслідки політичної справедливості.
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19.02.2025 09:10 Ответить
Те чого ***** і добивалося. Показати що України як суверенної і незалежної держави не існує і домовлятися потрібно їздити в моцкву як колись до Хана
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18.02.2025 09:59 Ответить
А хто з міністрів САШ та Великобританії зустрічався у 1941-1945 з Ріббентропом для перемовин ???
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18.02.2025 10:05 Ответить
Тоді ЇХ САМИХ абіжав гер гітлер. Які зустрічі ? Бо час розмов та перемовин у них закінчився ! А Україна десь далеко, за Афганістаном для них.
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18.02.2025 10:46 Ответить
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18.02.2025 10:13 Ответить
надеюсь, что после этих переговоров, американцы продезинфицируют руки....
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18.02.2025 10:15 Ответить
.... і дупу продезенфіцирють теж.
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18.02.2025 10:38 Ответить
"Зараза к заразє нє прістайот" ...
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18.02.2025 10:59 Ответить
сало или 120 дней содома
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18.02.2025 11:12 Ответить
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18.02.2025 11:32 Ответить
Це все, на що здатні трампісти. Повернуть назад.
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18.02.2025 11:37 Ответить
Розсекречено: Таємний план Трампа задушити Україну - The Telegraph Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США 17 лютого 2025, 22:47

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Вимога Дональда Трампа про https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-uhodi-pro-korisni-kopalini-zi-ssha-vazhlivo-te-shcho-ukrajina-otrimaje-a-ne-te-shcho-vona-dast-zelenskij-.html "відступні" у розмірі 500 млрд доларів від України виходить далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Вона охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни. Про це https://www.telegraph.co.uk/business/2025/02/17/revealed-trump-confidential-plan-ukraine-stranglehold/ повідомляє The Telegraph.

"Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати. Документ викликав переляк і паніку в Києві", - йдеться у матеріалі.

Видання The Telegraph отримало проект попереднього договору з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено.

"Ця угода регулюється нью-йоркським правом, без урахування принципів колізійного права", - йдеться у документі.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

Читайте також: https://zn.ua/ukr/usa/vijna-zakinchitsja-todi-koli-bude-ukradeno-uhodu-pro-kopalini-senator-respublikanets-hrem.html Війна закінчиться тоді, коли буде укладено угоду про копалини - сенатор-республіканець Грем

"Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України. Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни і умови" всіх майбутніх ліцензій і проектів. І так далі, в цьому ж дусі. Таке враження, що це писали приватні юристи, а не Державний департамент чи Міністерство торгівлі США.

Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту до Трамп-тауера у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок зброї.

"Він розраховував, що це призведе до того, що американські компанії почнуть працювати на місцях, створюючи політичну розтяжку, яка стримуватиме Владіміра Путіна від повторного нападу", - зазначають у статті.

Деякі мінеральні басейни знаходяться поблизу лінії фронту на сході України або на окупованих Росією територіях. Президент підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту і рідкоземельних металів можуть потрапити до рук Росії.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за", - сказав він.

"Він, напевно, не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році. Обидві країни зрештою стали чистими отримувачами коштів від союзників-переможців", - кажуть журналісти.

Якщо цей проект буде прийнятий, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції в 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти Росію з гачка.

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна "по суті погодилася" передати 500 мільярдів доларів.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних земель, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей", - сказав він.

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За його словами, Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від цих умов.

"Вони можуть домовитися. Вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але я хочу повернути ці гроші", - наголосив президент США.

"Трамп сказав, що США витратили на війну 300 мільярдів доларів, додавши, що було б "нерозумно" віддавати ще більше. Насправді п'ять пакетів, узгоджених Конгресом, становлять $175 млрд, з яких $70 млрд було витрачено в США на виробництво озброєнь. Частина з них - у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина - це гроші, надані в борг, які треба повертати", - нагадують журналісти.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася цими вихідними, припустив, що вимога Трампа є хитрим прийомом, спрямованим на посилення підтримки української справи з боку населення, що зменшується.

"Він може звернутися до американського народу і сказати: "Україна - це не тягар, а перевага", - додав Грем.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Сенатор Грем закликав європейців рішуче вболівати за цю ідею, оскільки вона зобов'язує Вашингтон захищати майбутнє мирне врегулювання.

"Якщо ми підпишемо цю угоду про видобуток корисних копалин, Путіну кінець, тому що Трамп буде захищати угоду", - сказав він.

У матеріалі підкреслюють, що на Мюнхенській конференції українським чиновникам довелося ходити навшпиньки по цьому мінному полю, намагаючись грайливо посміхатися і висловлюючи надію на укладення угоди про видобуток корисних копалин, водночас стверджуючи, що нинішній текст порушує українське законодавство і потребує доопрацювання. І це дійсно так.

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Україна не може задовольнити вимогу про виплату 500 мільярдів доларів у будь-який значущий проміжок часу, не кажучи вже про більш важливе питання, чи чесно так поводитися з нацією-жертвою після того, як вона три роки тримала лінію фронту за ліберальні демократії, жертвуючи величезними цінностями. Хто кому насправді винен, запитаєте ви?

"Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий. Я цілюся дуже високо, а потім просто продовжую наполягати, наполягати і наполягати, щоб отримати те, що мені потрібно", - пише Трамп у своїй книзі "Мистецтво укладання угод".

У справжній комерції інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа - це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни, і все це заради товарного бомонду, який існує переважно в голові Трампа.

"Часто-густо найкраща угода, яку ви укладаєте, - це угода, яку ви не укладаєте", - наголосив американський лідер.

"Зеленський не має такої розкоші. Йому доводиться вибирати між військовим вторгненням в Україну з боку Путіна та економічним вторгненням в Україну з боку його власного союзника", - наголошують автори статті.

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18.02.2025 12:19 Ответить
Здається Трамп сплутав ШАНТАЖ слабких країн з СУПЕРНИЦТВОМ США з сильними світу цього !!! То за це він бажає отримати Нобелівську. Залишити конкурентів ставати сильними, а серед слабких бігати павичем з хвостом ... в сраці ? То це повернення США минулої могутності ? Він вчив історію своєї країни, і з якого біса його стали вважати громадянином США без елементарних знань її історії ? 49 президентів заплачуть дізнавшись про подібну "могутність" США.
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18.02.2025 22:20 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Давно хотіла про це написати - недарма на Трампона в США було заведено більше 40 судових справ, в тому числі за держзраду, шахрайство і згвалтування. Не зачаровуйтесь прапором США та іншими атрибутами, все вирішує персона президента. Зараз це підруснявий мафіозі з 90х
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18.02.2025 12:23 Ответить
 
 