Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина

Саудовская Аравия готова стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом на платформе Х сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в заявлении.

В МИД Саудовской Аравии также добавили, что Королевство подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной.

В ведомстве напомнили, что 3 марта 2022 года наследный принц и премьер-министр КСА Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз во время телефонных разговоров с Путиным и Зеленским "выразил готовность Королевства предоставить свои посреднические услуги для достижения политического урегулирования кризиса" (так в МИД Саудовской Аравии назвали войну РФ против Украины. - Ред.)

"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, в частности путем организации многочисленных встреч по этому вопросу", - сказано в заявлении.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

