2 037 13

Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина

Саудовская Аравия готова стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом на платформе Х сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в заявлении.

В МИД Саудовской Аравии также добавили, что Королевство подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной.

В ведомстве напомнили, что 3 марта 2022 года наследный принц и премьер-министр КСА Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз во время телефонных разговоров с Путиным и Зеленским "выразил готовность Королевства предоставить свои посреднические услуги для достижения политического урегулирования кризиса" (так в МИД Саудовской Аравии назвали войну РФ против Украины. - Ред.)

"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, в частности путем организации многочисленных встреч по этому вопросу", - сказано в заявлении.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

путин владимир (32233) Саудовская Аравия (343) Трамп Дональд (6696)
Але щось пішло їм носом)))
показать весь комментарий
14.02.2025 21:07 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 20:38 Ответить
Ще туда би і шмарклю, та можно ракету туди запускати.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:41 Ответить
Вот бы ***** кончили
показать весь комментарий
14.02.2025 20:50 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 20:53 Ответить
політика доні, тобто США сьогодні,
це політика вовчої зграї - рвіть підранка!
тобі рекісноземельні, тобі Крим і бамбас...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:54 Ответить
Я думаю долго им ждать придётся, у Трампа столько в голове тараканов, что от него можно ждать

чего угодно.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:16 Ответить
Ну хай їде дурашка… тусити у гопкомпанії арабів і терориста. Ми сьогодні на конференції непорушно стояли на своєму ще й підопустили приїзжих з- за океану гонцов.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:19 Ответить
Шануймося Українці!
Трамп і путін раніше зустрічалися,мали довготривалу очну бесіду.
Що буде робити Трамп,якщо побачить,що перед ним якийсь лівий мужик?
І чи вдасться Хутіну перевести Вашінгтон на "Масковскоє врємя"?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:31 Ответить
А Зеленський ?
показать весь комментарий
15.02.2025 08:21 Ответить
 
 