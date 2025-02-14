Зеленский поедет в Саудовскую Аравию: встречи с россиянами не будет

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он посетит Объединённые Арабские Эмираты, чтобы обсудить гуманитарную программу и обмен пленных. После этого он отправится в Саудовскую Аравию по тем же вопросам.

После этого Зеленский посетит Турцию и встретится с лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент подчеркнул, что встречи с представителями России не запланированы во время этих трех визитов.

"Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил, сначала Америка, потом Европа, а потом россияне", - пояснил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

Также читайте: Зеленский и Стармер обсудили план действий на ближайшее время: безопасность, экономическое сотрудничество и политическое партнерство