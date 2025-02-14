Зеленский поедет в Саудовскую Аравию: встречи с россиянами не будет
Президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он посетит Объединённые Арабские Эмираты, чтобы обсудить гуманитарную программу и обмен пленных. После этого он отправится в Саудовскую Аравию по тем же вопросам.
После этого Зеленский посетит Турцию и встретится с лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент подчеркнул, что встречи с представителями России не запланированы во время этих трех визитов.
"Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил, сначала Америка, потом Европа, а потом россияне", - пояснил Зеленский.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
