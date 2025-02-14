РУС
Зеленский поедет в Саудовскую Аравию: встречи с россиянами не будет

Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он посетит Объединённые Арабские Эмираты, чтобы обсудить гуманитарную программу и обмен пленных. После этого он отправится в Саудовскую Аравию по тем же вопросам.

После этого Зеленский посетит Турцию и встретится с лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент подчеркнул, что встречи с представителями России не запланированы во время этих трех визитов.

"Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил, сначала Америка, потом Европа, а потом россияне", - пояснил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

Также читайте: Зеленский и Стармер обсудили план действий на ближайшее время: безопасность, экономическое сотрудничество и политическое партнерство

Автор: 

Топ комментарии
+14
А в Оман ?!
14.02.2025 13:22 Ответить
14.02.2025 13:22 Ответить
+13
Поїде в Буковель, а опиниться в Омані. Музей подивитися.
14.02.2025 13:26 Ответить
14.02.2025 13:26 Ответить
+9
Чергова зелена брехня. В Омані не зустрічався? І в Саудівській Аравії не буде? Зеленський думає, що страшенно хитродупий - але на кожну хитру дупу знаходиться інтернет - в наші часи нічого приховати не вдасться.
14.02.2025 13:49 Ответить
14.02.2025 13:49 Ответить
А в Оман ?!
14.02.2025 13:22 Ответить
14.02.2025 13:22 Ответить
14.02.2025 13:24 Ответить
14.02.2025 13:24 Ответить
Потрібно домовлятись з саудитами про фінансування війни, їм війна вигідна бо це високі ціни на нафту! Мирний план Трампа вже провалився, але це і була ідіотська ідея!
14.02.2025 13:37 Ответить
14.02.2025 13:37 Ответить
А, хто вибачте буде воювати, Ви?
14.02.2025 13:55 Ответить
14.02.2025 13:55 Ответить
Я вже воюю, а якщо будуть давати гроші на війну а не старий металобрухт зі складів США, то за гроші можна найняти армію професіоналів.
14.02.2025 14:07 Ответить
14.02.2025 14:07 Ответить
Ну, як не набридло?
14.02.2025 14:11 Ответить
14.02.2025 14:11 Ответить
А тобі жити не набридло, а твоїм дітям, жінкам, батькам? Поки ЗСУ воюють ви в тилу можете жити!
14.02.2025 14:12 Ответить
14.02.2025 14:12 Ответить
Доречі, я не в тилу.
14.02.2025 14:16 Ответить
14.02.2025 14:16 Ответить
Тоді до чого дебільні питання?
14.02.2025 14:22 Ответить
14.02.2025 14:22 Ответить
Це не дебільне питання, я майже 3 роки назад поставив своє життя на паузу, так от, якщо проти мирного договору, договарняку, то нехай, хтось інший ставе життя на паузу, а фрази руськіє прийдуть та на вб'ють, ну що Вам скажу, ми всі колись помремо.
14.02.2025 14:42 Ответить
14.02.2025 14:42 Ответить
Де падалЬяк бере таких придурків?
14.02.2025 16:34 Ответить
14.02.2025 16:34 Ответить
Доречі до ОП не маю жодного відношення, але гнити в ЗСУ, коли інші майже ведуть нормальне життя тоже не хочу.
14.02.2025 16:42 Ответить
14.02.2025 16:42 Ответить
Якби США давали гроші на війну а не металобрухт зі складів, ми б могли найняти цілу армію на ті мільярди які вони списують на поповнення власних складів зброї і ще хочуть щоб ми їм за це відшкодовували!
14.02.2025 18:27 Ответить
14.02.2025 18:27 Ответить
Я зрозумів, винен увесь світ, окрім нас.
14.02.2025 19:25 Ответить
14.02.2025 19:25 Ответить
Бреше блазень як завжди щодо зустрічі з кацапськими кураторами.
14.02.2025 14:11 Ответить
14.02.2025 14:11 Ответить
А вони поряд...
14.02.2025 14:12 Ответить
14.02.2025 14:12 Ответить
Всі вояжі Велічайшого на Близький Схід нічим добрим не закінчуються. Нехай краще сидить у опі.
14.02.2025 13:24 Ответить
14.02.2025 13:24 Ответить
вали вже на ростов до яника, ти вже його догнав майже.
14.02.2025 13:24 Ответить
14.02.2025 13:24 Ответить
та здається перегнав...
14.02.2025 13:29 Ответить
14.02.2025 13:29 Ответить
Поїде в Буковель, а опиниться в Омані. Музей подивитися.
14.02.2025 13:26 Ответить
14.02.2025 13:26 Ответить
а зьявится у Омані....вислюк
14.02.2025 13:27 Ответить
14.02.2025 13:27 Ответить
вова совішить джіхад та стане шахідом чи як там хадж та подивится на майбутьню батьківщіну своеї родини
14.02.2025 13:38 Ответить
14.02.2025 13:38 Ответить
Ці гастролі нікому не потрібні: у світі його вже не сприймають навіть як клоуна...
14.02.2025 13:41 Ответить
14.02.2025 13:41 Ответить
Чергова зелена брехня. В Омані не зустрічався? І в Саудівській Аравії не буде? Зеленський думає, що страшенно хитродупий - але на кожну хитру дупу знаходиться інтернет - в наші часи нічого приховати не вдасться.
14.02.2025 13:49 Ответить
14.02.2025 13:49 Ответить
Невже, цензорята не розуміють, що Зеленський хоче зірвати мирні перемовини, но не за ради інтересів України, а за ради своїх, і далі сидіти на фінансових потоках, які нам будуть надавати, ви хоч усі тут подумали про людей, які воюють, про їхні сім'ї, воювати в інтернеті легше всього.
14.02.2025 13:58 Ответить
14.02.2025 13:58 Ответить
Я не знаю реальна ти людина чи бот , але я розумію , що мир від Зеленського- Трампа-Ху*ла нічого доброго не несе. Максимум це вспіють виїхати ті хто розуміють ситуацію. Продовження війни під керівництвом сонцесяйного гівнокомандувача теж нічого доброго не несе. Навіть зміна гівнокомандувача (верховного це важливо) на справжнього головнокомандувача без зміни системи теж нічого не дасть , нам потрібні саме системні зміни в усіх ланках а не заморожуваня всього як є. Але це дуже малоймовірно , для цього ми повинні обрати людину з справжніми Фаберже, з підвищеним відчуттям несправедливості і з зменшеною амбітністю.
14.02.2025 15:46 Ответить
14.02.2025 15:46 Ответить
А, Україні, ЗСУ перепочинок не треба, а якщо більшість мріє, якщо відкриють кордони виїхати, то це лише каже про якість нашої держави, доречі я теж думав в 2022 році, що буде по іншому, а зараз іноді лікті кусаю, що в березні узяв на роботі повістку, а не шукав способу за п'ять тисяч доларів виїхати з цієї країни мрій, як зробили деякі мої знайомі.
14.02.2025 16:39 Ответить
14.02.2025 16:39 Ответить
Ну звісно не буде
14.02.2025 14:00 Ответить
14.02.2025 14:00 Ответить
Гроші транзитувати буде, бо в суадитів король надто дружний з Трампом. Залишився як і у Луки Мудіщева один Ердоган.
14.02.2025 14:23 Ответить
14.02.2025 14:23 Ответить
Ну, звісно ж, не буде! Тебе, га.дона обдолбаногло в трєніках, ніхто на зустріч не запрошує!
14.02.2025 14:26 Ответить
14.02.2025 14:26 Ответить
Все вирішать "большиє дяді", тобі донесуть до відома. Может бить...
14.02.2025 14:30 Ответить
14.02.2025 14:30 Ответить
14.02.2025 14:51 Ответить
14.02.2025 14:51 Ответить
Оман 2:0
14.02.2025 14:55 Ответить
14.02.2025 14:55 Ответить
Верим тебе, отец!
14.02.2025 15:12 Ответить
14.02.2025 15:12 Ответить
Ага бл, буратіно ****** , і оману також не було.
14.02.2025 16:32 Ответить
14.02.2025 16:32 Ответить
А чого воно, тоді, туди преться? На верблюдів подивитись.
14.02.2025 19:43 Ответить
14.02.2025 19:43 Ответить
 
 