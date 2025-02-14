Трамп объяснил, почему позвонил Путину первым: Мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение
Президент США Дональд Трамп сообщил, что перед разговором с Президентом Украины Владимиром Зеленским он сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выяснить позицию Кремля относительно возможного завершения войны.
Об этом сообщает New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Кто-то сказал: о, я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думал. Я имею в виду, что мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить сделку или нет", - пояснил Трамп.
По словам американского президента, он уже знает, что Владимир Зеленский стремится достичь мирного соглашения, поскольку украинский лидер лично говорил об этом.
"Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку", - добавил Трамп.
Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным утром 12 февраля.
Они говорили, в частности, о войне на Украине.
Также в этот день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.
По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.
Основна стаття: Неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви Дональда Трампа
Діаграма, що ілюструє неправдиві або такі, що вводять в оману заяви Трампа
Фактчекери з The Washington Post [ 598 ] , Toronto Star [ 599 ] і CNN [ 600 ] зібрали дані про «неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви» (помаранчевий фон) і «неправдиві заяви» (фіолетовий передній план) відповідно.
Будучи кандидатом і президентом, Трамп часто робить неправдиві заяви в публічних виступах [ 601 ] [ 112 ] у безпрецедентному для американської політики ступені . [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] Його брехня є відмінною частиною його політичної ідентичності [ 602 ] і була описана як пожежний шланг . [ 604 ] Його неправдиві заяви і ті, що вводять в оману, були задокументовані перевіряльниками фактів, зокрема в The Washington Post, які нарахували 30 573 неправдивих або тих, що вводять в оману, заяв, зроблених ним під час його першого президентства, [ 598 ] і частота яких із часом збільшується. [ 605 ]
Деякі з неправдивих тверджень Трампа були несуттєвими, наприклад, його неодноразові заяви про «найбільший інавгураційний натовп за всю історію». [ 606 ] [ 607 ] Інші мали більш далекосяжні наслідки, наприклад, його просування протималярійних препаратів як недоведеного лікування COVID-19, [ 608 ] [ 609 ] що призвело до нестачі цих препаратів у США та панічних закупівель в Африці та Південній Азії. [ 610 ] [ 611 ]
Це неповна стаття з англійської Вікіпедії з перекладом гугла. Ось так думають про "правдивість" Трампа самі американці. Читайте всю статтю на англійській Вікіпедії.
Не думаю, що він не знав. Мабуть ще і заохочував зебіла все те підписати
Це ніщо не інше, як поділ нашої власності без нашої згоди, бо ми вже нічого не вирішуємо.
Догоспідарювались... доголосувались , поржали наостанок
хотєлки американців понятні, тепер ще і коцапи свої виставлять
При Пороху було окуповано біля 7% процентів території і то він прийшов до влади, коли Крим уже був окупований і зі зброєю нам не допомагали
А при най величнішому окуповано уже 26%!!!
Мені це говорить лиш про одне - коли Трамп і хйло розмовляли про вибори у т ч, зе повинне було політично знищии документально з доказами їхнього спільного майбутнього ворога на виборах -ПОРОШЕНКА . Лиш це дає НЕТРЯПЦІЯКІЙСЬ гарантію уникнути непокарання.
ДІД ТРАМП недаремно згадав про надзвичайно малий рейтинг вже в своїх коментарях після розмови з любимчиком ПУ ,
БЛДОзеКОМАНДА ДУЖЕ СПІШИЛА!!!
Тепер чекаємо справи по Залужному - й шлях до президентства кандидатури КРемля може навіть воїна з нагородами- відкритий. (чому б не Андрюша Білецький)
Здесь обсуждают другое.
трампон реально завербований КГБ.
трампон боготворить ман"яка - вбивцю пуцкіна.
Хтось в оточенні нормальний є, хто розкритикував його 1ий двзінок путіну, і як це виглядає. І той хтось таки хтось, що трамп почав виправдовуватись. Більше хороших новин немає
Невежественный самовлюбленный шоумен Трамп не то, что в геополитике ничего не соображает, но даже географию школьного уровня никогда не знал.
Всего его познания в географии - это две восточноевропейские бедные страны, в которых он за деньги, как говядину, покупал себе славянских жён.
Абсолютно невежественный вульгарный жлоб и мудак...
Если рыжего придурка не поменяют на Марко Рубио, то через пару лет США превратятся в политическую помойку.
І як збирається Трамп воювати з китаєм ? Китайців в 4 рази більше американців, єдина сухопутна база з якої можна наступати на китай - в Кореї, все решта має бути морський десант, а це тобі не Ла-Манш з дружелюбним місцевим французьким населенням. Технологічно китай вже розвинутий не гірше США, логістика, комунікації, сателіти - все на місці
Короче, всі ці байки про війну США з китаєм розраховані на лохів, самі США уникатимуть цієї війни на ділі (на словах кажучи все що завгодно). А Європа, яку Трамп кидає в найважчий момент, теж повернеться задом, коли США почнуть розбиратися з китаєм.
Визнаю, Трамп робить найбільшу зовнішньополітичну помилку свого президенства на самому початку, я думав він хитріший . . .
в 1945 США (до речі, під керівництвом демократа) відгризли від сталіна Західну Європу (де в найбільших країнах таких як Італія та Франція могли прийти до влади комуністи), і угойдали його наступати на Японію по суші, бо за морські десанти на японські острови США платили високу ціну смертями своїх вояків.
що "ділити" зараз ? як воно поділилося в 1945, так і залишається, немає чогось "ще неподіленого"
китай (через демократів США) підбурює блеків на анти-біле повстання, щоб на цій расовій хвилі підбурити Африку на анти-американізм і захопити її економічно
в Латинській Америці анти-американізм давно процвітає, мекси лізуть в США щоб розмахувати мексиканськими прапорами і обігнати грінго по народжуваності дітей
в Азії, після невдач в Іраці, Афганістані та Сирії в США нема жодних перспектив "щось поділити", тобто поруйнувати зможуть, але без жодного зиску від того
щоб "ділити" зараз треба застосовувати силу потім, а Трамп реформує Пентагон (в чомусь правильно) - яке тут силове застосування?
Если у тебя не хватает ума не спрашивать агрессора, а заставить его, то какого хрена ты шёл в президенты?