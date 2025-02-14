РУС
11 341 80

Трамп объяснил, почему позвонил Путину первым: Мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение

трамп,путин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что перед разговором с Президентом Украины Владимиром Зеленским он сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выяснить позицию Кремля относительно возможного завершения войны.

Об этом сообщает New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то сказал: о, я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думал. Я имею в виду, что мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить сделку или нет", - пояснил Трамп.

По словам американского президента, он уже знает, что Владимир Зеленский стремится достичь мирного соглашения, поскольку украинский лидер лично говорил об этом.

"Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку", - добавил Трамп.

Также читайте: Зеленский о разговоре с Трампом: Мы слышим друг друга, говорили очень позитивно

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным утром 12 февраля.

Они говорили, в частности, о войне на Украине.

Также в этот день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

Читайте также: Трамп создал окно возможностей, о мире теперь может договориться только Зеленский, - Макрон

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд
+22
Як дибіл якийсь повністю кончений. ***** авжеж хоче вкласти угоду. Але з чого ви взяли що ***** хоче вкласти вашу угоду а не свою?
14.02.2025 15:31
+17
Якщо де-хто сідає грати в карти з шахраями, то робить всього одну помилку - бере карти в руки.
14.02.2025 16:11
+13
угоду чи капитуляцию?????
14.02.2025 15:32
показать весь комментарий
а варіант, що шахраю ломають руки, ти не розглядаєш?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:19
ТРАМПАКС
14.02.2025 16:23
Правдивість
Основна стаття: Неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви Дональда Трампа
Діаграма, що ілюструє неправдиві або такі, що вводять в оману заяви Трампа
Фактчекери з The Washington Post [ 598 ] , Toronto Star [ 599 ] і CNN [ 600 ] зібрали дані про «неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви» (помаранчевий фон) і «неправдиві заяви» (фіолетовий передній план) відповідно.
Будучи кандидатом і президентом, Трамп часто робить неправдиві заяви в публічних виступах [ 601 ] [ 112 ] у безпрецедентному для американської політики ступені . [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] Його брехня є відмінною частиною його політичної ідентичності [ 602 ] і була описана як пожежний шланг . [ 604 ] Його неправдиві заяви і ті, що вводять в оману, були задокументовані перевіряльниками фактів, зокрема в The Washington Post, які нарахували 30 573 неправдивих або тих, що вводять в оману, заяв, зроблених ним під час його першого президентства, [ 598 ] і частота яких із часом збільшується. [ 605 ]

Деякі з неправдивих тверджень Трампа були несуттєвими, наприклад, його неодноразові заяви про «найбільший інавгураційний натовп за всю історію». [ 606 ] [ 607 ] Інші мали більш далекосяжні наслідки, наприклад, його просування протималярійних препаратів як недоведеного лікування COVID-19, [ 608 ] [ 609 ] що призвело до нестачі цих препаратів у США та панічних закупівель в Африці та Південній Азії. [ 610 ] [ 611 ]

Це неповна стаття з англійської Вікіпедії з перекладом гугла. Ось так думають про "правдивість" Трампа самі американці. Читайте всю статтю на англійській Вікіпедії.
14.02.2025 20:08
Оманська змова при трампові відбувалась
Не думаю, що він не знав. Мабуть ще і заохочував зебіла все те підписати
15.02.2025 10:15
Посилання!!! Чи думаєш, що хтось шукатиме голку у копиці сіна?
показать весь комментарий
Читай до кінця комент, а для цього натисни фішку "показати весь коментар" . Тебе треба вчити, як маленького?
показать весь комментарий
15.02.2025 14:22
"Великий" "вчителю", там хіба є посилання? Чи я за перекладеним українською мовою текстом можу щось знайти у англійській Вікіпедії? Всрався? То, краще, помийся!
показать весь комментарий
Розвивай свої когнітивні здібності і ти зможеш знайти статтю в Вікіпедії. В тебе все попереду. Не втрачай надію.
показать весь комментарий
16.02.2025 17:30
Долбойожику! Якщо тобі більше нічого сказати, не вдавай з себе розумного, прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показать весь комментарий
Не будь злюкою. Якщо ти не можеш знайти статтю в Вікіпедії, використовуючи тег "Трамп", то це - вирок. Тебе повинно тішити тільки те, що не один ти такий. Другими словами: кожен дурень радіє, що є ще дурніші за нього.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:10
"Розумако", йди до своєї матері!
показать весь комментарий
Вся проблема в тому , що Зеленський, як прострочка на президентськім посту НЕ МАЄ ПРАВА ПІДПИСУВАТИ ДОКУМЕНТИ від імені України, бо він уже ніхто, йому народ не делегував такі повноваження після закінчення терміну президентства.
15.02.2025 14:12
Не свисти. Все згідно Конституції України. Ви краще в себе в Молдові порядок наведіть
показать весь комментарий
Легше капітуляцію.
показать весь комментарий
Схоже що капітуляцію. В народу України не питають чи готові вони віддати 50 % майбутніх копалин.
Це ніщо не інше, як поділ нашої власності без нашої згоди, бо ми вже нічого не вирішуємо.
Догоспідарювались... доголосувались , поржали наостанок
15.02.2025 10:16
Та копалини то пол беды, бдут у русских, лишь бы не заставили прописать в конституции минус 5 областей и армия 100 тысяч- вот это будет жопа…
показать весь комментарий
а хто вам сказав, що зелю не змусять відмовитись від 5 областей?
хотєлки американців понятні, тепер ще і коцапи свої виставлять
15.02.2025 10:31
Якщо його можна так легко примусити, то хай збирає манатки, і уступить місце справжньому президенту

При Пороху було окуповано біля 7% процентів території і то він прийшов до влади, коли Крим уже був окупований і зі зброєю нам не допомагали

А при най величнішому окуповано уже 26%!!!
15.02.2025 11:18
Справа не Президенті України, а в тому , що Пуйло давно націлився на агресію проти України, ще до Порошенка і Зеленського і методично, один за одним, знищував арсенали Українию. При Порошенку , до речі, знищив більшість із них. І коли Пуйлові здалося, що українськими арсеналами покінчено і давати опір Україна не в змозі , він відкрито напав. Така от щуряча натура в Пуйла. І те що Пуйло напав на Україну зовсім не залежало від того, хто був президентом. Був би Порошенко- ніяких сумнівів, що Пуйло напав би і при ньому.
показать весь комментарий
Так а чого не напав при Порошенку, арсенали ніби потім більше не горіли. Мабуть чекав, коли Україна ракетну програму запустить на повну, бо не хтів на слабаків нападати.
показать весь комментарий
Арсенали при Порошенку горіли і зовсім не синім полум'ям. Так один з найбільших в Україні арсенал в Калинівці Вінницької області було знищено точно в день народження Порошенка. Пуйло змусив людей ламати голову, чи був це подарунок Порошенку, чи ,навпаки, Пуйло так познущався з Пороха.
показать весь комментарий
Ага,розмова мала на думку американців тривати 5-10 хв. і мала стосуватись закінчення війни,але Путіну вдалось маніпуляціями заставити Трампа розмовляти з ним півтора години про все що цікаве Путіну.
показать весь комментарий
Авжеж що хоче. Наросія хоче укласти угоду з капітуляції Україні.
показать весь комментарий
ЧОМУ ПОМИЛКИ У ТЕКСТІ БАНКОВОЇ ПРО САНКЦІЇ 9 заодно й добиття каналів 5-ий, Еспресо та ПРЯМИЙ)

Мені це говорить лиш про одне - коли Трамп і хйло розмовляли про вибори у т ч, зе повинне було політично знищии документально з доказами їхнього спільного майбутнього ворога на виборах -ПОРОШЕНКА . Лиш це дає НЕТРЯПЦІЯКІЙСЬ гарантію уникнути непокарання.

ДІД ТРАМП недаремно згадав про надзвичайно малий рейтинг вже в своїх коментарях після розмови з любимчиком ПУ ,

БЛДОзеКОМАНДА ДУЖЕ СПІШИЛА!!!

Тепер чекаємо справи по Залужному - й шлях до президентства кандидатури КРемля може навіть воїна з нагородами- відкритий. (чому б не Андрюша Білецький)
показать весь комментарий
То есть интересы Украины не в приоритете. Рашка важнее. Мы поняли все правильно.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:35 Ответить
Інтереси України давно не в пріоритеті більшості громадян... самої України ! А тепер хочете,щоб хтось захищав її,коли кацапи вирішили використати ситуацію до якої ми самі довели державу?
показать весь комментарий
американцы так верят то что им говорят, а действия ху.ла им не достоточно ?
показать весь комментарий
Ще один захотів щось побачити у *****. ***** їх вертить, бо вважає їх всіх тимчасовими. Сьогодні порох, завтра зелений клоун. Сьогодні Байден, завтра Трамп. І так вже 25 років
показать весь комментарий
трамп показав свою слабкість, шкода але зараз нам стане набагато важче
показать весь комментарий
То, что он президент США, все в курсе.
Здесь обсуждают другое.
показать весь комментарий
Судячи з потужних заяв "молодої" команди Трампа, в переговорах щось пішло не так.
показать весь комментарий
І шо бл*дь зясував?! Чи може х*йло лічно сказало поміняти пластинку і не п*здіти лишній раз про ваші плани і всі твої жаренні циплята кентукі перетворились на яструбів які вже і передачу ядеркі не заперечують та повернення територій...лицеміри й*банні
показать весь комментарий
з"ясував....................... путін по Чорнобильській АЕС вдарив.
трампон реально завербований КГБ.
трампон боготворить ман"яка - вбивцю пуцкіна.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:47 Ответить
Ну "все цели сво будут достигнутьі" десь раптом теж зникло
показать весь комментарий
Главная "цель СВО" уже полностью достигнута : после 2,5 лет сплошных охрененных достижений война теперь идёт на территории россии в Курской области и каждый день взрываются российские НПЗ ...
показать весь комментарий
А що це "обіссяний" виправдовуваться почав,це гра така?
показать весь комментарий
шо бл@? хто на кого напав? Дональд ти тупий чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
Як ти вже задовбав зі своїми балачками про угоди,патлатий довбой@б.
показать весь комментарий
тут я бачу лише 1 гарну новину.
Хтось в оточенні нормальний є, хто розкритикував його 1ий двзінок путіну, і як це виглядає. І той хтось таки хтось, що трамп почав виправдовуватись. Більше хороших новин немає
показать весь комментарий
Вони до такого добалакалися що вже америка натякає що американські війська в Європі не назавжди.
показать весь комментарий
Популіст, невіглас якому байдужа доля світу і демократії на якого було порушено 27 кримінальних справ, мудрий американський народ обирає президентом ,що від такого можна чекати ? був би хоч конгресмен Макейн той міг поставити на місце цього самозакоханого виродка ,на жаль слухняна республіканська більшість в конгресі перетворилась на слухняних виконавців забаганок рудого.
показать весь комментарий
Очень ёмко и точно охарактеризовал рыжего клоуна ув. Володимир Омельяненко.

Невежественный самовлюбленный шоумен Трамп не то, что в геополитике ничего не соображает, но даже географию школьного уровня никогда не знал.

Всего его познания в географии - это две восточноевропейские бедные страны, в которых он за деньги, как говядину, покупал себе славянских жён.

Абсолютно невежественный вульгарный жлоб и мудак...

Если рыжего придурка не поменяют на Марко Рубио, то через пару лет США превратятся в политическую помойку.
15.02.2025 01:02 Ответить
Уже
показать весь комментарий
Завдання Трампа - вбити клін між росією та китаєм, але він робить це настільки неоковирно, що нічого не виходить, і не вийде. Навіть пакістан має добрі стосунки з китаєм, хоч вважається союзником США в регіоні, а росія потужніше пакістану

І як збирається Трамп воювати з китаєм ? Китайців в 4 рази більше американців, єдина сухопутна база з якої можна наступати на китай - в Кореї, все решта має бути морський десант, а це тобі не Ла-Манш з дружелюбним місцевим французьким населенням. Технологічно китай вже розвинутий не гірше США, логістика, комунікації, сателіти - все на місці

Короче, всі ці байки про війну США з китаєм розраховані на лохів, самі США уникатимуть цієї війни на ділі (на словах кажучи все що завгодно). А Європа, яку Трамп кидає в найважчий момент, теж повернеться задом, коли США почнуть розбиратися з китаєм.

Визнаю, Трамп робить найбільшу зовнішньополітичну помилку свого президенства на самому початку, я думав він хитріший . . .
показать весь комментарий
дебіл - це невиліковно. тим більше 79-річний.
показать весь комментарий
РУДА курва хіхікає з пупкіним...
показать весь комментарий
Коли ***** заглядають у дупло він кайфує та отримує оргазм. Не плутати з сексуальним оргазмом.
показать весь комментарий
да ладно. Просто ***** предложило сделку по разделу мира.
показать весь комментарий
це кліше, яке не має жодного сенсу

в 1945 США (до речі, під керівництвом демократа) відгризли від сталіна Західну Європу (де в найбільших країнах таких як Італія та Франція могли прийти до влади комуністи), і угойдали його наступати на Японію по суші, бо за морські десанти на японські острови США платили високу ціну смертями своїх вояків.

що "ділити" зараз ? як воно поділилося в 1945, так і залишається, немає чогось "ще неподіленого"

китай (через демократів США) підбурює блеків на анти-біле повстання, щоб на цій расовій хвилі підбурити Африку на анти-американізм і захопити її економічно

в Латинській Америці анти-американізм давно процвітає, мекси лізуть в США щоб розмахувати мексиканськими прапорами і обігнати грінго по народжуваності дітей

в Азії, після невдач в Іраці, Афганістані та Сирії в США нема жодних перспектив "щось поділити", тобто поруйнувати зможуть, але без жодного зиску від того

щоб "ділити" зараз треба застосовувати силу потім, а Трамп реформує Пентагон (в чомусь правильно) - яке тут силове застосування?
14.02.2025 18:35 Ответить
пане трампон (амеріканський зебобік), спрямовую вас прямісенько у задній прохід!
показать весь комментарий
єто всьо чєм тєбя украсіла жізнь, дєдушка, поєтому бєрєгі чєсть смолоду і нє сси протів вєтра
показать весь комментарий
поради досвідченого роками трампона про збереження честі та сечовипускання в несприятливих погодних умовах, що звучать із заднього проходу, прибережи для онуків
показать весь комментарий
Сложно дебилу косить под дебила, не получается.

Если у тебя не хватает ума не спрашивать агрессора, а заставить его, то какого хрена ты шёл в президенты?
показать весь комментарий
Не хватає ума в бізнесмена який двічі став президентом США? Ну-ну.
показать весь комментарий
путін не затоскував за обіймами трампа! путін отримав реабілітацію від трампа за всі свої людожерські злочини. дефакто тепер він знову рукопожатий в світі.
показать весь комментарий
Режим "ви всьо нє так понялі" увімкнено командою Трампа на повні оберти. )
показать весь комментарий
В Трампа виправдання типу: "Відсмоктав, бо гроші потрібні".
показать весь комментарий
Не слухати,..... Нам робить своє. Біти, біти ,біти.
показать весь комментарий
Ясно що хоче. За наш рахунок. А ти йому допомагаєш, дятєл
показать весь комментарий
Рудий дограється, що Європа подружиться з Китаєм у відповідь на наїзди США. Тоді дійсно буде світова війна
показать весь комментарий
Трамп і путін? https://www.youtube.com/watch?v=xMpGFHZpSM0 Хабад і https://www.youtube.com/watch?v=aDkbKuFPs1U Жиган.
показать весь комментарий
Трамп -жертва ковіду,невиліковна.
показать весь комментарий
Та звісно путін хоче вкласти угоду, його військова машина розігнана на повну потужність, але вона не може впоратись з втратами на полі бою, треба перемир'я. Зараз ми зупиняємося, він накопичує мега багато залізяччя (з біомасою проблем нема, тільки плати) і все, його вже нічого не спинить. Ба більше, він відчує слабкість США, яка зараз заглядає йому в очі і шукає там бажання миру, і це його ще більше підбадьорить. І не важливо, хто буде при владі росії, путін - це збиральний образ, не буде його, буде інший, який нічим не відрізняється...
показать весь комментарий
Підорок підорка бачить здалека.
показать весь комментарий
Долбойожик! Якщо немита, просто, виконає вже підписані й порушені нею угоди, то ніякої нової угоди не буде потрібно. Яка цінність нової угоди, якщо її чекає доля попередніх?
показать весь комментарий
Дурню, звісно - ні. Росія хоче захопити Україну, аине припиняти війну. І мені для цього не треба телефонувати пуйлу.
показать весь комментарий
Андрей Мальгин: Пожилой Трамп стал жертвой телефонного мошенника.
показать весь комментарий
Артемий Троицкийhttps://x.com/aktroitsky/status/1890754690498851006 JD Vance, американский вице-мудак с подведёнными глазками, стал учить Европу свободе слова. Ниже - мировая таблица. США по свободе слова на 55 месте, между Джибути и Габоном. Европейские страны занимают всю первую десятку. (Россия - на 162 месте, но это не новость).
показать весь комментарий
