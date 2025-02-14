Трамп объяснил, почему позвонил Путину первым: Мы должны были выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что перед разговором с Президентом Украины Владимиром Зеленским он сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выяснить позицию Кремля относительно возможного завершения войны.

Об этом сообщает New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то сказал: о, я должен был сначала позвонить Зеленскому. Я так не думал. Я имею в виду, что мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить сделку или нет", - пояснил Трамп.

По словам американского президента, он уже знает, что Владимир Зеленский стремится достичь мирного соглашения, поскольку украинский лидер лично говорил об этом.

"Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку", - добавил Трамп.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным утром 12 февраля.

Они говорили, в частности, о войне на Украине.

Также в этот день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

По данным The Telegraph, США больше не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности.

