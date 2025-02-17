Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский

Украина ничего не знала о переговорах между российской и американской делегацией в Саудовской Аравии, которые должны состояться завтра.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

При этом, по словам президента, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

" Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - заявил Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию.

"Что касается нас, то у нас ОАЭ и в Саудовскую Аравию - официальный визит. Журналисты и все понимают, что статус "официальный вцизит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но это - статус официального. Готовились соответствующие документы и тому подобное. Поэтому это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии. - Ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - добавил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

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