Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский
Украина ничего не знала о переговорах между российской и американской делегацией в Саудовской Аравии, которые должны состояться завтра.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
При этом, по словам президента, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.
" Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - заявил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию.
"Что касается нас, то у нас ОАЭ и в Саудовскую Аравию - официальный визит. Журналисты и все понимают, что статус "официальный вцизит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но это - статус официального. Готовились соответствующие документы и тому подобное. Поэтому это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии. - Ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - добавил Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.
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Сухий залишок після Мюнхенського MAGA демаршу можна послухати у інтервʼю Жао Бо, китайського "експерта".
https://youtu.be/DF4lfqbp71g?si=hHcfzfYLA7_q2EaD У лапках не тому, що він не експерт, це фахівець найвищого рівня у Китаї, просто він зазвичай є офіційним представником армії Китаю на міжнародних майданчиках. Ось https://ciss.tsinghua.edu.cn/info/CFExperts/1212 його біографія:
https://youtu.be/DF4lfqbp71g?si=hHcfzfYLA7_q2EaD Інтервʼю аглійською тут: Тон китайського представника спокійний, розважливий, взагалі не схоже, що він сприймає США, як щось дуже сильне.
А тепер що зрозумів Китай.
1. Якщо Президент Трамп звертається до Китаю (а він звертається) щодо впливу на війну в Україні, то Китай дійсно може мати вплив, але це означає, що США на це не здатні.
2. Колективні гарантії безпеки це те, на що Китай може піти.
3. Ми не знаємо, скільки продовжиться війна, ми тільки знаємо, що вона продовжиться якийсь час.
4. Після припинення вогню в Україні та прийняття рішення про залучення миротворчих сил, Китай (може з Індією) міг би надати своїх миротворців в достатній кількості, адже європейських Росія не сприйме.
5. Після цього Китай готовий взяти лідируючу роль у відновленні та модернізації української інфраструктури, адже експерт не вважає якісь інші країни здатними конкурувати у цьому питанні.
6. Китай не вірить у зони впливу, про які говорить Росія, втім якщо Росія готова воювати і вмирати за ці зони впливу - де факто ці зони впливу існують. Подобається це комусь чи ні.
7. Після зневажливого виступу американського віце-президента Китай активізує роботу з Європою.
8. Американський імідж різко погіршується через відмову від міжнародних зобовʼязань.
9. Тайвань однозначно буде китайським. Бажано мирним шляхом, але якщо доведеться воювати, то з ким? Із Штатами? Байден сподівався в цьому регіоні на союзників, Трамп відвертається від всіх союзників. Хто буде воювати з Китаєм за США? В тому регіоні залишилася тільки Японія. У разі конфлікту Південна Корея буде зайнята північною сусідкою, Філіппіни не мають жодного стратегічного значення, в Австралії низький рівень підтримки будь-якої війни, Велика Британія вже точно не посилатиме свій флот. За всіма розрахунками у поточній ситуації США програє Китаю.
10. Китай модернізує ядерний арсенал тому, що бачить, що ядерна зброя працює для стримування, адже якщо б в Росії не було ядерної зброї війська НАТО вже були б в Україні.
Як на мене, найбільша проблема MAGA полягає в тому, що вони плутають брутальність із реальною силою.
Євген Найштетік, експерт із медичних технологій, волонтер, https://www.facebook.com/nayshtetik/posts/pfbid09ko57ni46K7YDtGzuuCfnxkUmcRs7rM4sYf7RXPzGKH6r8qpYFdw2fvUpAYe9irUl сторінка у FB
Хоч треба визнати, що вимога заплатити за те, що було надано раніше... ну вельми "креативно" ...
Звучить все це стрьомно: нічого не гарантувати Україні, зато права на половину!? надр отримати негайно, в якості авансу... за посередництво...
Дик, ЄС також можуть згодитися ці метали, як плата за реальні гарантії і допомогу Україні...
Досвід буд.меморандуму ...ще ті граблі...
7 сентября 2022-го Верховная Рада назначила Умерова главой ФГИУ. Предложение поступило лично от президента, https://forbes.ua/ru/money/rustem-umerov-dopomagav-zvilnyati-viyskovopolonenikh-a-teper-khoche-reformuvati-fond-derzhmayna-yaki-u-nogo-plani-intervyu-18102022-9071 рассказывал в интервью Forbes Умеров
Одна из причин, почему президент Владимир Зеленский избрал новым министром именно УМЕРОВА, ДО ЭТОГО https://forbes.ua/ru/money/mala-privatizatsiya-prinesla-derzhavi-21-mlrd-grn-ale-tse-ne-dopomozhe-vidnoviti-ekonomiku-potribni-investitsiyni-idei-golova-fdmu-rustem-umerov-pro-pershiy-rik-roboti-u-fondi-28082023-15681 ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА (ФГИУ), - его международные связи.
7 сентября 2022-го Верховная Рада назначила Умерова главой ФГИУ. Предложение поступило лично от президента, https://forbes.ua/ru/money/rustem-umerov-dopomagav-zvilnyati-viyskovopolonenikh-a-teper-khoche-reformuvati-fond-derzhmayna-yaki-u-nogo-plani-intervyu-18102022-9071 рассказывал в интервью Forbes Умеров.
Его брат Аслан Омер Кырымлы в 2015-м стал уполномоченным правительства по вопросам Крыма.
Во время войны Умеров был вовлечен в важные для государства процессы - от работы над «зерновым соглашением» до обмена пленных.
В этом году он сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и президента - в поездке в Королевство Саудовской Аравии.
«Его уважают в арабских странах, он может легко договориться о встрече с кем угодно», - рассказывал Forbes нардеп из руководства СН в сентябре 2022-го.
В 2013 году братья, а также Рефат Умеров основали инвесткомпанию Astem. Все трое учредителей не ответили на просьбу Forbes о комментарии. О деятельности компании практически ничего не известно. О ней ничего не знает и основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа
Припинять постачання *********** ( що за 3 роки Україна так і не спроможна виготовити) і ПІПЕЦЬ.
Під часи 2 світової, СРСР впровадив обов'язковий займ, який виплачувався населенню десятиріччями після. Але то дало можливість консолідувати і мобілізувати фінанси, що йшли на ВІЙСЬКОВУ економіку. ( Під час війни вона військова!). Тож саме можна було би зробити позичивши гроші сисамого початку у батальйонів Монако, Відень, Лондон. Але то, як і все , не на часі.
Я вас умоляю.Разве не понятно,что Зе идёт по чётко прописаному для него плану развала Украины???
- Панімаєтє, ми каждий год 31 дєкабря єздім с друзьямі кататца в Буковєль на лижах ...
1. Санкції. Потрібні пекельні санкції проти агресора, путіна і росії, додатково до вже накладених санкцій (щодо тіньового флоту, ядерної енергетики, СПГ та ін.). Потрібно урізати його спроможність фінансувати війну. Разом ми повинні зменшити російський експорт з 600 до хоча би 200 мільярдів доларів.
2. Мир через силу. Це постачання зброї (передовсім технологічної) для України. Це, зокрема ракети великої дальності, реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і бомбардувальників. Це системи радіоелектронної боротьби, ************, передові технології. Ми не можемо перевершити росію кількісно, ми можемо лише перехитрити її та обійти в озброєнні. Не можна припиняти ні військову, і навіть фінансову допомогу Україні зі сторони цивілізованого світу.
3. Перевести економіку цивілізованого світу на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж усі союзники України разом взяті. Завдання для України в економічному контексті - таке ж саме: перехід національної економіки на військові рейки.
4. Важливо підтримати реформи в Україні, демократичну стійкість і боротьбу з корупцією. Це неприйнятно, коли ми можемо виграти війну і втратити мир.
5. В жодному разі не дозволити зменшення меж щодо українського суверенітету, нашої національної ідентичності. Україна більше ніколи не повинна бути колонією росії.
6. Не допустити жодних компромісів з агресором щодо територіальної цілісності України. Ніхто і ніколи не повинен погоджуватися з російською окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах.
7. Не допускати жодних компромісів щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Що дуже важливо: членство України в НАТО мусить бути гарантією безпеки України, і ніяк інакше. Останнє діло - боятися путіна і сприймати його шантаж. Україна - тільки в НАТО. Україна поза НАТО - це зрада, це гарантія невдовзі нового нападу путіна на Україну.
Пусть Трамп моет хоть руки, хоть ноги, если Украина откажется от его услуг по заключения мира, то не пройдёт и часа, как Трамп сам будет умолять Зеленского разрешить Америке быть главным переговорщиком.
Вы плохо знаете Америку и суть её внешней политики, для неё имидж -это всё, а если мир будет решать без неё, то американцы сами сметут Трампа с поста президента.
А во-вторых, мощь Европы ничуть не меньше мощи Америки, по всем параметрам, то же оружие, Европа будет закупать у Америки и отдавать Украине!
Трамп сам обратился к Европе с просьбой покупать у них оружие для Украины, вот так обстоят дела.
Его страшно выпускать "в люди"
До нього входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни - воно охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни. У ньому говориться, що:
- США та Україна повинні створити спільний інвестиційний фонд, щоб уникнути вигоди для "ворожих сторін конфлікту" від відновлення України.
- США забирають 50% поточних доходів від видобутку ресурсів і 50% від вартості нових ліцензій для третіх осіб.
- Зеленський «не очікував зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори , переможені у війні».
«Якби цей проект було прийнято, вимоги Трампа склали б більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором», - йдеться у статті.
Субъектность утеряна. Тобой лично и утеряна. О чем тебя предупреждали еще пять лет назад. Быдло-дипломатия - все, закончилась. Голобородько - закончился. Золотое время сериала - прошло.
Можешь становиться в позу сколько угодно - с рыжей халвой это не работает. Ему просто насрать.
Доброе утро, брат.
Знакомься - это стена.
Приехали, конечная.
Время оплатить поездку.
Припиніть воювати проти України, здайте зброю і здавайтеся в полон Силам Оборони України, тому що це є для вас можливість вижити, інакше вас буде знешкоджено (знищено).
1. путінських зомбі-злочинців та
2. інших людей у Росії - тих, кому не подобається путінський режим.
Багато хто із групи 2 нічого не роблять активно для силового опору проти режиму, який вони хотіли би прибрати, тому що ці люди не можуть організуватися. У цьому є можливість для України: допомогти цим людям зорієнтуватися і організуватися, дати їм цілевказання, поради: що і як вони можуть зробити, щоб завдати втрат (нашому спільному з ними) ворогу, але при цьому максимально безпечно для себе. Та інша подібна організаційна інформація і дії.
У Росії є частина людей, які можуть бути нашими союзниками, але вони не діють, тому що ризики для них значно вищі ніж для нас, і тому що більшість із них не знають, як діяти.
Україна відмовляється від військових спроб повернути території ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей. Але офіційно вона не визнає суверенітет Росії над ними.
Мабуть регента на "хлопотуна" не перейменують.
Промови(відосики) мабуть за суфлером повторює.