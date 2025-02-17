Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп
Встречу представителей США и России, которая 18 февраля состоится в Саудовской Аравии, не следует рассматривать как часть переговорного процесса относительно Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.
"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - отметила Брюс.
Также она добавила, что президент Трамп поручил чиновникам "эффективно отслеживать" результаты телефонного разговора, который он провел на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.
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Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/paris-summit-watch-live-ukraine-war-latest-news-6mdcnj7gm посиланням на The Times. Джерело: https://censor.net/ua/n3536345
Секретні протоколи на переговорах за зразком історично відомих протоколів Молотова-Рибентропа підписувати не планується?
Проблема в тому, що Путін - конченний довбойоб, такий, як Костянтин Дрвгаш, останній імператор Візантії. І оточення в Путіна - таке саме, як і він. В російської верхівки - два шляхи: або завоювати Україну, або їм - *******.
"Можем повторить?🤓
Звісно, рф і сша там будуть домовлятися, куди поселять в рф палестинців з Ґази.
Ну а реально - як я і прогнозував, буде накат, одлуп, відкат. На відміну від толерастичних брехунів ця команда - прості відверті опортуністи. З ними можна мати справу, треба тільки знайти їх больову точку і головну зацікавленість.