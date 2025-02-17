Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Встречу представителей США и России, которая 18 февраля состоится в Саудовской Аравии, не следует рассматривать как часть переговорного процесса относительно Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - отметила Брюс.

Также она добавила, что президент Трамп поручил чиновникам "эффективно отслеживать" результаты телефонного разговора, который он провел на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

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