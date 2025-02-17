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Новости Мирные переговоры Переговоры в Саудовской Аравии
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Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Госдепартамент США

Встречу представителей США и России, которая 18 февраля состоится в Саудовской Аравии, не следует рассматривать как часть переговорного процесса относительно Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - отметила Брюс.

Также она добавила, что президент Трамп поручил чиновникам "эффективно отслеживать" результаты телефонного разговора, который он провел на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

Читайте также: Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, - Reuters

Автор: 

россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325)


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Топ комментарии
+21
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус - «Я зараз палаю від люті. Мене нудить. Віце-президент США стояв сьогодні на землі, де так багато американців віддали своє життя,щоб перемогти фашизм у Європі. Він вимовив ганебну промову, в якій плюнув на їхні могили»
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17.02.2025 20:58 Ответить
+15
А що тоді це таке? Давні друзі вирішили зустрітись і в сауні потрахатись?
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17.02.2025 20:54 Ответить
+13
Держдеп , скажу вам по секрету , через ваші загравання з серійним убивцею Путіним ви разом з вашим рудим дурком знаходитесь за пів крока як вас європейці пошлють на х#..
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17.02.2025 20:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То не слід було за них і свистіти .
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17.02.2025 20:53 Ответить
Трамп ещё месяц как у власти, а так уже набедокурил идиот, и все больше вопросов может и он и путя вместе и разом у Мавзолей в пирамиду
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17.02.2025 21:57 Ответить
А що тоді це таке? Давні друзі вирішили зустрітись і в сауні потрахатись?
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17.02.2025 20:54 Ответить
Ну а як ви уявляєте переговори? Щоб зустрілися і знову кожен про своє почав? Ну дик США зараз перевіряє позиції і намагається згладити вимоги, щоб їх почати
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17.02.2025 21:44 Ответить
Просто Трамп решил почирикать с террористом и убийцей о «высоком» …
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18.02.2025 07:49 Ответить
куйло повіз до арабів чорну і червону ікру, а Трамп "дрінка" Взяли приклад з українського "шашличничка"
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17.02.2025 20:54 Ответить
🤡
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17.02.2025 20:54 Ответить
Держдеп , скажу вам по секрету , через ваші загравання з серійним убивцею Путіним ви разом з вашим рудим дурком знаходитесь за пів крока як вас європейці пошлють на х#..
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17.02.2025 20:55 Ответить
По другому с ними не договориться к сожалению.
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17.02.2025 21:23 Ответить
Чого пишеш фамілію щура з великої букви?
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17.02.2025 21:42 Ответить
"Зустріч представників США та Росії, яка 18 лютого відбудеться в Саудівській Аравії, не слід розглядати як частину переговорного процесу щодо України."

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/paris-summit-watch-live-ukraine-war-latest-news-6mdcnj7gm посиланням на The Times. Джерело: https://censor.net/ua/n3536345

Секретні протоколи на переговорах за зразком історично відомих протоколів Молотова-Рибентропа підписувати не планується?
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17.02.2025 23:42 Ответить
цей держдеп йде найух
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17.02.2025 20:56 Ответить
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус - «Я зараз палаю від люті. Мене нудить. Віце-президент США стояв сьогодні на землі, де так багато американців віддали своє життя,щоб перемогти фашизм у Європі. Він вимовив ганебну промову, в якій плюнув на їхні могили»
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17.02.2025 20:58 Ответить
А Зеленський сказав: "Дуже, дуже правильні слова сказав Венс" під час зустрічі з ним в Мюнхені.
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17.02.2025 21:04 Ответить
бо підлабузник
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17.02.2025 22:14 Ответить
ці трампісти хочуть нас надурити як з ядеркою і корисними копалинами
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17.02.2025 20:59 Ответить
Так собі - междусобоичик
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17.02.2025 21:02 Ответить
Нормально так)державні кошти ,літак,службовці полетіли на зустріч з москалями,але то не офіційно ,то не перемовини,то що..?стрєлка бариг?))А ми тут дивуємося ,що наші урядовці що у війну,що до війни "на полнам ґасударствєннам абєспєчєніі": хочеш мальдівський чи оманський тур,хоче проституток оналайн замовити або вживу...))
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17.02.2025 21:02 Ответить
то так дружеске паті…. просто так годинники звірити зустрілись….
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17.02.2025 21:03 Ответить
Не Саудівська Аравія, а американський "Омангейт".
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17.02.2025 21:05 Ответить
Мабуть, новій американській адміністрації стало зрозуміло, що нічого з того не вийде. Трамп - досвідчений переговорник. Починав потужно, але за день до початку переговорів зіскочив з теми. В нього є ще молодший партнер, 🐸 Місія, що свого часу обіцяв "легко" на умовах України домовитись з Путіним і зійтись з ним десь "посєредінє".
Проблема в тому, що Путін - конченний довбойоб, такий, як Костянтин Дрвгаш, останній імператор Візантії. І оточення в Путіна - таке саме, як і він. В російської верхівки - два шляхи: або завоювати Україну, або їм - *******.
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17.02.2025 21:09 Ответить
Ну піндець, так піндець російській *********..амінь.
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17.02.2025 21:12 Ответить
Європа і США можуть скрутити Московський Мордор за декілька місяців, але цього не хочуть робити. Перед падінням Константинополя Султан із головним своїм міністром спробували оголосити осаду Константинополя такою, що зазнала невдачі, але виник скандал і турецька армія пішла на штурм міста.
"Можем повторить?🤓
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17.02.2025 21:17 Ответить
торги Бариги це і не більше.
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17.02.2025 21:11 Ответить
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////// Трамп вважає, що Путін хоче припинити війну. Серед аргументів - Гітлер та Наполеон..........RASHUST TRAMP SMESHAL DOBRO SO ZLOM POTOMU CHTO SLAVIANE VO VREMENA NAPOLEONA I GITLERA BULI USLOVNO VURASHAIAS'' SILAMI DOBRA POTOMU CHTO PO FAKTU GITLER I NAPOLEON BULI AGRESSORAMI NAPAVSHUMI NA SLAVIAN...........I BEZ UKRAINTSEV =RUSSKOI NATSUI= BULO VSEGDA TIASHELO RAZVIVAT''SIA I POBESHDAT'' VRAGOV===UKRAINTSU VNESLI OGROMNUI VKLAD V SBERESHENIE ROSSII I ROSSIISKOGO NARODA I VMESTO TOGO CHTOBU BLAGODARIT'' UKRAINSKII NAROD RASHUSTU ******* UKRAINU I UKRAINTSEV UNICHTOSHUT''.........A PUTIN==PUTLER===ETO RUSSKII RASHUSTKII GITLER===ETO AGRESSOR ********* NA UKRAINU I PUTINO=RASHUZM NESRAVNIM SO SLAVIANSKIMI PROSHLUMI VREMENAMI NAPOLEONA I GITLERA KOTORUE MOGLI BU NE NAPADAT'' NA SLAVIAN NO ONI NAPALI.......UKRAINA===ETO POTENTSUAL''NAIA '''''''''SLAVIANSKAIA SHVETSUIA''''''''' NO DIKAIA MOSKOVIIA I DRUGIE IMPERIALISTU NE POZVOLIAIUT UKRAINE STAT'' NEZAVISIMOI I GARMONICHNO SOVERSHENSTVOVAT''SIA..........PUTIN===ETO PRESTUPNUI POZOR ROSSII I VURAVNIVAT'' VREMENA PUTINA NAPOLEONA I GITLERA NEDOPUSTIMO NO ODNOVREMENNO CHETKO IASNO===PUTIN NAPOLEON GITLER===ETO AGRESSORU===FASHUSTU===IMPERIALISTU A IMPERIALIZM===ETO FASHUZM '''''''''ZAXVAT CHUSHOGO''''''''' NEVASHNO CHEGO........POETOMU NA 9=OE MAIA V MOSKOVII '''''''''TRIBUNU DOLSHNU BUT'' PUSTU''''''''===PUTINA OSHUDAET ''''''''GAAGSKII TRIBUNAL''''''''' A ROSSIIU OSHUDAET TRANSFORMATSUIA UBOGOI SATANINSKOI SISTEMU UPRAVLENIIA V DEMOKRATICHESKUIU I TOL''KO POSLE ETOGO ''''''''''SKORBNOE PRAZDNOVANIE''''''''' 8==9=OE MAIA NUSHNO VOZOBNOVIT'' V NOVOI DEMOKRATICHESKOI CHELOVECHNOI BRIUSSEL''SKOI ROSSII..........США ставили умову для зустрічі Зеленського з Венсом у Мюнхені, - джерела...........TRAMPISTU OTNOSIATSIA K UKRAINE KAK K 6=STI SORTNOI KOLONIAL''NOI STRANE I OLIGARX USA TRAMP IAROSTNO PIARIT PUTINA KAK '''''''''MIROTVORTSA''''''''' V MOROZ LISHUVSHEGO TEPLA 100.000 SHUTELEI NIKOLAEVA I '''''''''GOLUB'' MIRA''''''''' PUTIN V PREDVERII VSTRECHI S TRAMPOM USILIL OBSTRELU UKRAINU I USILIL NASTUPLENIE RASHUSTKIX GENOTSUDNUX VOISK........ DA V BARAKAX KONTSLAGERIA =BUXENVAL''D= BULO TEPLEE CHEM V NIKOLAEVSKIX KVARTIRAX===ETO TAK SLAVNO VZAIMODEISTVUIUT '''''''''MIROTVORTSU''''''''' PUTIN I TRAMP VUBRASUVANIE KOTORUX IZ VLASTI I POLITIKI DOLSHNO STAT'' REAL''NOST''IU........========VSTAVAI AMERIKANSKII BRATSKII NAROD==PODUMAISIA VUBROS'' IZ VLASTI TRAMPO=VENSO=MASKO SBROD.......========KAMALA XARRIS===PROGRESSIVNUI DEMOKRATICHESKII AVANGARD AMERIKANSKOGO NARODA I VSEI CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI.......=======IMPICHMENT ''''''''''DENESHNOMU MESHKU'''''''''''' TRAMPU====TSUNICHNOMU LSHUVOMU OBMANSHIKU RODA CHELOVECHESKOGO........==========KAMALA XARRIS===PREZIDENT USA 2025=2032...............................................................................................OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////////////////////////// ISW: Кремль отказывается от мира............STORONU BESKOMPROMISNU I PRI TAKIX OTNOSHENIIAX MIR NEVOZMOSHEN===ETO OGROMNOE SCHAST''E OSTANOVIT'' SEICHAS NAVSEGDA ETU CHUDOVISHNUIU VOINU NO===NO NACHNET RAZVIVAT''SIA POLIT=UPRAVLENIE RAZVIVAIUSHEE DEMOKRATIIU A ETO SVERSHENIE PUILO NATSUZMA===ETO RASTERZANIIA PUTINA I SORATNIKOV I ETO POLNOE VOSSTANOVLENIE ZAKONNUX GRANITS UKRAINU GRUZII I MOLDOVU........Путіна треба переконати, що ціна війни буде неприйнятною, - Сікорський..........POETOMU PUTINU DASHE '''''''''NA SVOIX USLOVIIAX'''''''''' MIR NE NUSHEN A ''''''''''PEREUBEDIT''''''''' PUTINA NEVOZMOSHNO===ETU IADOVITUIU PUILO GADINU NUSHNO TOL''KO UNICHTOSHAT''........PUILO GNOM PRAVIT 25 LET I SCHITAET SEBIA LEGITIMNUM===ETO MEGA NAGLOE PRESTUPNOE PUILO SUSHESTVO NE IMEET PRAVA DUSHAT'' ZEMNUM VOZDUXOM POETOMU '''''''ISTINNUE PEREGOVORU'''''''''===ETO PEREGOVORU S LIBERAL''NUMI NOVUMI PRODEMOKRATICHESKIMI ROSSIISKIMI VLASTIAMI DLIA KOTORUX DEMOKRATIIA I TERRITORIAL''NAIA TSELOSTNOST'' 200=STA STRAN===ETO OPORU NO NE VRAGI........Стармер готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод........VVOD VOISK NATO V UKRAINU NEOBXODIM ESHE VCHERA===ETO USILIT VSY I POCHEMU ETO BLAGO NE DOSTIGNUTO NEPONIATNO NO VOISKAMI USA DOLSHNA UPRAVLIAT'' GOSPOSHA KAMALA XARRIS NO NE BRUTAL''NUI NEADEKVATNUI DESTRUKTIV DONAL''D TRAMP.......Трамп дозволить ЄС купувати для України зброю США........EVROPEITSU DOLSHNU POKUPAT'' ORUSHUE V USA DO MOMENTA DOSTISHENIIA SVOIIX PROIZVODSTVENNUX MOSHNOSTEI===BRITANIIA GERMANIIA FRANTSUIA ITALIIA SHVVETSUIA CHEXIIA SPOSOBNU PREVZOITI USA I ROSSIIU V PROIZVODSTVE VOORUSHENII......I V LIUBOE MIRNOE VREMIA EVROPEITSU DOLSHNU SODERSHAT'' 5=TI MILIONNUIU ARMIIU VOORUSHENNUIU SAMUM SOVREMENNUM OBORUDOVANIEM===''''''''''''BRIUSSEL''SKIE VOORUSHENNUE SILU'''''''''' DOLSHNU BUT'' SOZDANU GARANTIRUIA MIR KAK EVROPEITSAM TAK I ZATEM VSEM ZEMLIANAM RAZVIVAIUSHIX DEMOKRATIIU STANOVIAS'' CHAST''IU BRIUSSEL''SKOGO VSEMIRNOGO GUMANNOGO PROSTRANSTVA SPASAIUSHEGO VSEX LIUDEI OT SIL ABSOLIUTNOGO ZLA.............Трамп і Путін зустрінуться до кінця лютого, - Newsweek........VSE MOSHET ZAVERSHUTSIA PECHAL''NO DLIA UKRAINU===PSEVDOMIROTVORTSU TRAMP I PUTIN NE DOSTIGNUV MIRA OBVINIAT VO VSEM UKRAINU===PUTIN I TAK VSEGDA VO VSEM OBVINIAET UKRAINU NO KOGDA ETO SDELAET TRAMP NESPOSOBNUI USTANOVIT'' MIR NI ZA SUTKI NI ZA 100 DNEI===NIKOGDA TO ETO STANET OCHEREDNUM PREDATEL''STVOM POPULISTA TRAMPA OBMANUVAIUSHEGO VSE NARODU LISH'' BU PROBUT'' 4=GE GODA U RULIA VLASTI PEREDAV =BRAZDU PRAVLENIIA= OTPETUM '''''''''ZIGUIUSHIM MASKO=VENSO OLIGARXICHESKIM NATSUSTAM''''''''''........I VSTRECHA PUTINA I TRAMPA VO VREMIA =BOEVUX DEISTVII= ===ETO OTKROVENNUI PIAR RASHUZMA===ETO PODDERSHKA OLIGARXATOM USA PUTINSKIX CHUDOVISHNUX ZLODEIANII===PUTINA NUSHNO DAVIT'' KAK TARAKANA A ZADABRIVANIE PUTINA===ETO PODDERSHKA PUTINSKOGO NASTUPLENIIA NA UKRAINU NA DEMOKRATIIU I V ITOGE NA VES'' ZAPADNUI VSE BOLEE MARGINAL''NUI MIR........Вибори в Німеччині: ключові кандидати посперечались про Україну і промову Венса.........SITUATSUIA ''''''''OGOLILAS'' MAKSIMAL''NO''''''''''===ESLI VO FRANTSUI I V GERMANII POBEDIAT NATSUSTO=RASHUSTU LE PEN I VAIDEL'' TO ETO OZNACHAET CHTO MAKRON I SHOL''TS FAKTICHESKI ZA NIX ZA FASHUSTO RASHUSTOV CHTO SVIDETEL''STVUET O TOM CHTO VES'' POLITIKUM GERMANII I FRANTSUI NATSUSTKII IMPERSKII I PROPUTINSKII.......I NAOBOROT===SHOL''TS I MAKRON DOLSHNU ZAPRETIT'' SILOI ZAKONA VAIDEL'' VAGENKNEXT LE PEN I VSEX PODOBNUX NATSUSTO=KOMMUNISTO=RASHUSTOV I ETO DOKASHET CHTO LIDERU SHOL''TS I MAKRON===ETO PRODEMOKRATICHESKIE POLITIKI........NE NUSHNO POLIT=OTNOSHENIIA KISHASHIE DESTRUKTIVOM DOVODIT'' DO VUBOROV KAK VO VREMENA GITLERA===ETO BEZUMIE =NASTUPAT'' NA ODNI I TESHE GRABLI= KASHDOE NOVOE STOLETIE.......=======MU TREBUEM ZAPRESHENIIA GUMANISTICHESKIM DEMOKRATICHESKIM ZAKONODATEL''STVOM===RASHUZMA FASHUZMA KOMMUNIZMA PSEVDOKOMMUNIZMA OLIGARXIZMA IMPERIALIZMA KOLONIALIZMA SEPARATIZMA TERRORIZMA RELIGIOZNOGO RADIKALIZMA ZAXVATNICHESKOGO MILITARIZMA NOMENKLATURNOGO DESTRUKTIVIZMA KORRUPTSUONIZMA AVTORITARIZMA RAZOBSHAIUSHIMI URODUIUSHIMI I UNICHTOSHAIUSHIMI CHELOVECHESTVO........=========BRIUSSEL'' SSE G200 SSM===BLAGO VSEM.........========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK......
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17.02.2025 21:29 Ответить
Якісь політичні прститутки, ані держдеп, так хочеця їм продати Україну по Будапештському меморандуму,хоч за 30 серебряників, згідно якого український нарід , яких треба денаціфікувати по путлеру, знищив 1,4 ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами націлених на СЩА, ну а чого тепер можна і не давати зброю- діло зроблено,- просто вкрали життя і надали смерть цілому народу.
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17.02.2025 21:38 Ответить
просто зберуться у преферанс перекинутись.
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17.02.2025 21:40 Ответить
"Не слід розглядати як перемовини щодо України зустріч РФ та США в Саудівській Аравії..." Джерело: https://censor.net/ua/n3536345

Звісно, рф і сша там будуть домовлятися, куди поселять в рф палестинців з Ґази.
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17.02.2025 21:44 Ответить
Шо ж ти фраєр здав назад?
Ну а реально - як я і прогнозував, буде накат, одлуп, відкат. На відміну від толерастичних брехунів ця команда - прості відверті опортуністи. З ними можна мати справу, треба тільки знайти їх больову точку і головну зацікавленість.
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17.02.2025 22:45 Ответить
Правильно, Донні Чубчик буде умолять не давати рушникам Орєшнік. Держсекретар повинен бути уважним, бо х....може заспівати Чубчику свою любімую -Спі моя красавіца, при зустрічі один на один з сдєлкарьом.
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18.02.2025 03:58 Ответить
 
 