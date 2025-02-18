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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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США и РФ договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, - Госдеп

Переговоры в Саудовской Аравии между США и РФ. Что известно

США и Россия на переговорах в Садовской Аравии договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, стороны договорились создать механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях РФ и США.

Также РФ и США согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, "работая над тем, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт в Украине".

"Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира", - добавила пресс-секретарь.

Читайте также: Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков

Автор: 

россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325)


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Топ комментарии
+10
два "гаранта" з Будапешту вирішують що робити з гарантованою жертвою

обікрали, гвалтували, били .. поки ще не забили
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18.02.2025 15:03 Ответить
+8
а що .. США та паРаша воюють?..
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18.02.2025 15:01 Ответить
+8
Ну вот трамп выполнил еще одну задачу *****: вывел paшку, которая была заслуженно в изоляции, в мировое сообщество. Сделал рукопожатными отъявленных преступников - грабителей, убийц и террористов. Они должны на скамье подсудимых сидеть, а вместо этого с ними сидят за одним столом, договариваются.

Конечно рыжий не может исполнить все хотелки paшки, потому что от него не всё зависит в этом мире. Но что он может - он делает.
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18.02.2025 15:17 Ответить
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Домовилися домовлятися. Потужно...
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18.02.2025 15:01 Ответить
Високий рівень це арахамія?
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18.02.2025 15:45 Ответить
а що .. США та паРаша воюють?..
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18.02.2025 15:01 Ответить
Та пусть хоть друг другу губами *** подрочат
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18.02.2025 15:02 Ответить
"...домовилися призначити команди високого рівня..." - а куда вже вище?
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18.02.2025 15:03 Ответить
Трамп и США соучастники агрессора в оккупации Украины и ее уничтожения ж#ду Трампу на#рать на Украину и ее интересы и вообще америкосы есть главные враги Украины начиная с педалирования темы ---отдайте ядерку нашему другу России, а взамен получите клаптик промокашки..... суки и твари пендосы.... ну закон бумеранга никто не отменял ...
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18.02.2025 15:03 Ответить
Под какой нафиг диктатурой? Зеленский уйдет сразу же после окончания войны - в отличие от кремлевского ***** он не диктатор. И да, хуже варианта, чем московская оккупация не существует.
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18.02.2025 15:09 Ответить
Херпидет.
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18.02.2025 15:16 Ответить
Він же не пішов як рік
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18.02.2025 15:17 Ответить
Вы идиот ..вы сами себе противоречите --- говоря ЖИТЬ ПРИ ДИКТАТУРЕ И УМЕРЕТЬ при Путине и помощи в смерти со стороны США ...я только так понимаю ситуацию ...ясное дело- что все темно как во мраке .. интересный выбор без выбора у Украины между молотом и наковальней.... ясная ситуация только на фронте те кто требует ротации демобилизации не понимают или понимают но включают идиотов,что потом мы все хором пойдем поползем рачком на ЕС НАТО и США в качестве разменной монетки ...пировать же будет элита кошерного разлива...не там мы ищем причины и следствие происходящего ..не там ...
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18.02.2025 15:15 Ответить
два "гаранта" з Будапешту вирішують що робити з гарантованою жертвою

обікрали, гвалтували, били .. поки ще не забили
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18.02.2025 15:03 Ответить
А по телефону не могли дагаварітся.
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18.02.2025 15:04 Ответить
Во во и я про тоже. шоу для слабоумных
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18.02.2025 15:11 Ответить
два "гаранта" домовляються що кому перепаде - ресурси..територія..
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18.02.2025 15:08 Ответить
Можете в сраку один одного поцілувати. Нам що до того
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18.02.2025 15:12 Ответить
Дивлюсь, і бачу тут пошановувачів дивитися порнофільми з кінці! Не вистачає у них терпіння дивитися як він та вона пьють пиво спочатку...
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18.02.2025 15:13 Ответить
Шоу фріків на підтанцовках у маньяка і Нелох там! А тим часом оголошена повітряна тривога і це під час мясяця президенства Трампа, який брехав що при ньому війни би не було! Так ось при ньому вона є, а українцям захищатись стає важче і важче, бо від США немає більше підтримки
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18.02.2025 15:13 Ответить
Домовились ,що тепер треба починать домовлятись і для цього треба збільшити команди домовників. Але допомога США призупинена. От в чому суть
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18.02.2025 15:13 Ответить
Ну вот трамп выполнил еще одну задачу *****: вывел paшку, которая была заслуженно в изоляции, в мировое сообщество. Сделал рукопожатными отъявленных преступников - грабителей, убийц и террористов. Они должны на скамье подсудимых сидеть, а вместо этого с ними сидят за одним столом, договариваются.

Конечно рыжий не может исполнить все хотелки paшки, потому что от него не всё зависит в этом мире. Но что он может - он делает.
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18.02.2025 15:17 Ответить
Трамп і сам злодій, засуджений!
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18.02.2025 15:23 Ответить
"Каманди високава рівня"?..., - тобто імпотенти кляча-лавруха з ушаком вже в "расход" підуть? - "загнаних каней прістрєлівают" - "расєйська генетика".
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18.02.2025 15:18 Ответить
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18.02.2025 15:19 Ответить
Прямо зараз Зеленський має офіційно заявити ще раз що жодних перемовин про Україну в такому форматі України не визнає і результати обговорювати не буде.
Хай потім Трамп крутиться.
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18.02.2025 15:43 Ответить
А это были команды низкого уровня?)) могли бы и по телефону поговорить, шоу уродов какое-то цирковое)))
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18.02.2025 15:44 Ответить
Що значить для усунення "подразників" у відносинах РФ і США. ?
Це скасувати санкції проти рашки?
Говорити з нею можна тільки з позиції сили, а не грати в піддавки.
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18.02.2025 16:00 Ответить
 
 