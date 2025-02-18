США и РФ договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, - Госдеп

США и Россия на переговорах в Садовской Аравии договорились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, стороны договорились создать механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях РФ и США.

Также РФ и США согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, "работая над тем, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт в Украине".

"Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира", - добавила пресс-секретарь.

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