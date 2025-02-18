Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли сможет состояться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Якобы был серьезный разговор по всем вопросам.

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил Ушаков. Он также добавил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. ФОТО

"Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа", - добавил он.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.