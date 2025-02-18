РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6139 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Саудовской Аравии
3 438 19

Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков

трамп,путин

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли сможет состояться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Якобы был серьезный разговор по всем вопросам.

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил Ушаков. Он также добавил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. ФОТО

"Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа", - добавил он.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Автор: 

путин владимир (31651) Саудовская Аравия (340) Трамп Дональд (5842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
дядечко Сем Лох навіть не усвідомлює, як росіяни витирають об нього ноги:

- ослабив позиції України ще до переговорів - росіяни послали, повторивши, що їм треба ще більше поступок
- дзвонив путіну порішать за припинення вогню - послали
- просився на зустріч - послали

все як і передбачав Портніков, відбувається 1-в-1
показать весь комментарий
18.02.2025 14:29 Ответить
+3
Нехілі пуйло виставив хотєлки . Тепер рижому потрібно зробити вигляд. що він комизиться і колупає грубку як наречена на сватанні..
показать весь комментарий
18.02.2025 14:30 Ответить
+2
Перевод с дипломатического. Не Трамп, а Путлер решает когда и с кем встречаться. Таким образом Трампа культурно послали нахер что собственно и следовало ожидать
показать весь комментарий
18.02.2025 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дядечко Сем Лох навіть не усвідомлює, як росіяни витирають об нього ноги:

- ослабив позиції України ще до переговорів - росіяни послали, повторивши, що їм треба ще більше поступок
- дзвонив путіну порішать за припинення вогню - послали
- просився на зустріч - послали

все як і передбачав Портніков, відбувається 1-в-1
показать весь комментарий
18.02.2025 14:29 Ответить
Цікавл шо буде, коли дядечко Трамп такі це усвідомить.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:13 Ответить
Нехілі пуйло виставив хотєлки . Тепер рижому потрібно зробити вигляд. що він комизиться і колупає грубку як наречена на сватанні..
показать весь комментарий
18.02.2025 14:30 Ответить
Я точно знаю
Где два эти поца встретятся ....на ТОМ ином свете
показать весь комментарий
18.02.2025 14:49 Ответить
самозакоханого ананіста рудого чубчика, вже насадили на пляшку.
тепер підбирають дрючок від лопати, товстіший.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:35 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 14:37 Ответить
умиротворення агресора ніколи не приводило до добра !!! Мюнхен 1938 року тому підтвердження !!! 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
18.02.2025 14:56 Ответить
Який "конфлікт"? Між мордвою і кабарди? Чи між чукчами і самоєдами?
показать весь комментарий
18.02.2025 14:47 Ответить
Трампону треба час щоб передивитися всі кегебешні фільми з ним та шльондрами в головних ролях.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:40 Ответить
мабуть ніхрена не домовились на зустрічі.лошадь копитами по столу вдарила.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:41 Ответить
Перевод с дипломатического. Не Трамп, а Путлер решает когда и с кем встречаться. Таким образом Трампа культурно послали нахер что собственно и следовало ожидать
показать весь комментарий
18.02.2025 14:42 Ответить
чтото пошло не так
показать весь комментарий
18.02.2025 14:55 Ответить
Зустрінуться, по тихому, під ковдрою, тільки нам про це не скажуть.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:57 Ответить
Украине срочно надо переизбрать президента и депутатов, тогда может пойти всё быстрее. Возможно о каких-то тайных договорённостях узнало сша и всё.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:00 Ответить
Валкi позорниє!!!
показать весь комментарий
18.02.2025 15:46 Ответить
 
 