Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков
Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли сможет состояться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Якобы был серьезный разговор по всем вопросам.
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил Ушаков. Он также добавил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.
"Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа", - добавил он.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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СемЛох навіть не усвідомлює, як росіяни витирають об нього ноги:
- ослабив позиції України ще до переговорів - росіяни послали, повторивши, що їм треба ще більше поступок
- дзвонив путіну порішать за припинення вогню - послали
- просився на зустріч - послали
все як і передбачав Портніков, відбувається 1-в-1
Где два эти поца встретятся ....на ТОМ ином свете
тепер підбирають дрючок від лопати, товстіший.