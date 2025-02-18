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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Трамп и Путин на следующей неделе могут провести cаммит в Саудовской Аравии, - Bloomberg

трамп,путин

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сегодня представители РФ и США могут согласовать проведение саммита Трампа и Путина. Он может состояться уже на следующей неделе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также: Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп

Автор: 

путин владимир (31651) Саудовская Аравия (340) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+5
Та ну, там апетити набагато більші
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18.02.2025 14:11 Ответить
+5
альянс один раз вже був ,чим закінчилось ніхто не забув ?
Новмй
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18.02.2025 14:27 Ответить
+4
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18.02.2025 14:33 Ответить
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Будуть ділити Україну!
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18.02.2025 14:10 Ответить
Та ну, там апетити набагато більші
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18.02.2025 14:11 Ответить
У кого, у рижого чорта чи у плєшивого *****?
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18.02.2025 14:17 Ответить
У обох )
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18.02.2025 14:20 Ответить
альянс один раз вже був ,чим закінчилось ніхто не забув ?
Новмй
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18.02.2025 14:27 Ответить
х#йло з рижим ,також думають що піндосо -балалайня ,це гарна ідея
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18.02.2025 14:30 Ответить
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18.02.2025 14:33 Ответить
А пагано не стане,цим "ділителям"?
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18.02.2025 14:21 Ответить
Та швидкі якісь, он Європа виважена, не кваплячись.😸😸
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18.02.2025 14:13 Ответить
Можуть - а хто ж чи що ім помішає?
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18.02.2025 14:19 Ответить
Парочка 3,14-д@р@сів.
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18.02.2025 14:19 Ответить
Два гопника- фашиста. Зараз грош ціна всім договорам... Україні слід відмовитися від будь якої допомоги з боку Трампа, бо цей блазень нарахує Україні і шкуру невбитого ведьмедя і від жилета рукава. Допомогли на 100 лярдів, а кажуть 500
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18.02.2025 14:21 Ответить
Спішать гниди фашистські поділити Україну. З Україною даже не радяться хоча Тампон як обіцяв, як обіцяв.
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18.02.2025 14:22 Ответить
дайтє рижему мальчіку ешчьо 100 днєй, он же учітса .

а якщо серйозно, дядечко Сем вже офіційно перейменувався на дядечка Лоха, ще після першого ганебного дзвінка путіну . трамп же попросив про зупинку вогню, а його послали; при чому трамп навіть цього не усвідомив. Тепер це повториться, тільки не по телефону
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18.02.2025 14:23 Ответить
Головне делегації США на чолі з Трампом не переплутати ***** з одним із його васілічєй.
Основні прикмети: тремор правої руки (початкова стадія хвороби Паркінсона) та неконтрольованість руху ніг сидячи (через артроз колінних суглобів й знеболюючі).
Також, ***** не може нормально стояти на офіційних щаходах місці більше трьох-п'яти хвилин, бо по-перше хворі суглоби і старість, а по-друге це дуже незручно стояти навшпиньках у спец черевиках на платформах-каблуках 15 см @ (https://x.com/Victor61139501/status/1891518699120562569?t=ETOwiPeALhUtcUV08qtTKQ&s=19 відео).
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18.02.2025 14:24 Ответить
Ми бачимо кінець США!
США виправдовують, реабілітують і створюють альянс з фашистською расією, расією вбивцею тисяч українських дітей, жінок, чоловіків.

США виправдовують вбивцю путіна і стають союзником фашистського режиму раші.

Ганьба !!!
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18.02.2025 14:29 Ответить
Зараз на наших очах відбувається легітимізація російського військового злочинця та терориста, яку йому забезпечує американський злочинець шахрай та гвалтівник.
Веселі, *****, часи настали.
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18.02.2025 14:53 Ответить
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18.02.2025 14:56 Ответить
Ділити Україну ***** почало ще з 2019-го, коли він виконав перший пунтк свого плану "лишь бьі не Порошенко"
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18.02.2025 15:08 Ответить
Нормально виписали співвітчизників в агентів кремля. Можливо, якщо більшість з тих, хто проголосували вкинули голос проти пороха, то це порох в чомусь помилився? Чи коли голосують як подобається то "Демократія, верховенство закону", а коли голосують так, як комусь не подобається то відразу "Агенти кремля, путіноїди, малороси" і тд. Можливо сивочолий так всіх заїбав, що готові були голосувати хоч за КВН-щика аби не гетьман, чи не забагато на себе береш, очерняючи своїх же співвітчизників?
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18.02.2025 16:13 Ответить
 
 