Трамп и Путин на следующей неделе могут провести cаммит в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сегодня представители РФ и США могут согласовать проведение саммита Трампа и Путина. Он может состояться уже на следующей неделе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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