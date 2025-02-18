Трамп и Путин на следующей неделе могут провести cаммит в Саудовской Аравии, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, сегодня представители РФ и США могут согласовать проведение саммита Трампа и Путина. Он может состояться уже на следующей неделе.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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+5 Frio Frio
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Новмй
а якщо серйозно, дядечко Сем вже офіційно перейменувався на дядечка Лоха, ще після першого ганебного дзвінка путіну . трамп же попросив про зупинку вогню, а його послали; при чому трамп навіть цього не усвідомив. Тепер це повториться, тільки не по телефону
Основні прикмети: тремор правої руки (початкова стадія хвороби Паркінсона) та неконтрольованість руху ніг сидячи (через артроз колінних суглобів й знеболюючі).
Також, ***** не може нормально стояти на офіційних щаходах місці більше трьох-п'яти хвилин, бо по-перше хворі суглоби і старість, а по-друге це дуже незручно стояти навшпиньках у спец черевиках на платформах-каблуках 15 см @ (https://x.com/Victor61139501/status/1891518699120562569?t=ETOwiPeALhUtcUV08qtTKQ&s=19 відео).
США виправдовують, реабілітують і створюють альянс з фашистською расією, расією вбивцею тисяч українських дітей, жінок, чоловіків.
США виправдовують вбивцю путіна і стають союзником фашистського режиму раші.
Ганьба !!!
Веселі, *****, часи настали.