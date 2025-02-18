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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп

Госдеп США о встрече в Саудовской Аравии

Представители США и России на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля должны определить, что возможно сделать для прекращения российской войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Это продолжение начального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли этот первый шаг вообще, какие там интересы, можно ли за это браться", - сказала пресс-секретарь Государственного департамента США.

При этом она отметила, что эту встречу между делегациями США и России не следует воспринимать как прогресс в переговорах по окончанию войны.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это, как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в виде каких-то переговоров", - добавила Брюс.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Автор: 

Госдепартамент США (1857) россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325)


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Топ комментарии
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"Як приклад можливого компромісу малої держави з терористичним гігантом - більшовицьким СРСР - аналітики згадують війну Совєтів з Фінляндією 1940 року, яка тривала 105 днів: загальні втрати червоної армії склали 381 тисячу бійців, фінської - 70 тисяч. Хоча Радянський Союз загарбав понад 10% території Фінляндії, а 400 тисяч фінів стали біженцями й переселенцями, Суомі не втратила своєї міжнародної суб'єктності й суверенного державного ладу. Сталін, який особисто вів переговори з фінами, хоч і був кривавим тираном, але виявився здатним на компроміси на відміну від божевільного маніяка Путіна.

Нове керівництво США може спробувати вирішити долю України шляхом сепаратних домовленостей з Росією (так, як Гітлер з Чемберленом і Даладьє вирішили долю Чехословаччини в Мюнхені в 1938 році) й тільки від волі й рішучості українського військово-політичного керівництва і суспільства в цілому залежить остаточний результат переговорів. Прийняття умов Путіна означатиме ганебну капітуляцію і загибель української державності."
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18.02.2025 07:02 Ответить
+11
Спочатку Трамп годинами шушукався з пукіним, а високопосадовці США, 18 лютого, будуть уточнювати деталі.
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18.02.2025 06:49 Ответить
+11
Пока в Украине роль президента играет бенин Оманский Нарик а по факту фсбєшник Елдак войну ПИД...раша не закончит, такого Дегенерата они ждали 30 лет...
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18.02.2025 07:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку Трамп годинами шушукався з пукіним, а високопосадовці США, 18 лютого, будуть уточнювати деталі.
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18.02.2025 06:49 Ответить
"Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни."
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18.02.2025 06:57 Ответить
"Вимога Трампа - це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни".
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18.02.2025 06:59 Ответить
ну так Хвуйло розповів
Трампону що це Україна напала
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18.02.2025 07:07 Ответить
"Як приклад можливого компромісу малої держави з терористичним гігантом - більшовицьким СРСР - аналітики згадують війну Совєтів з Фінляндією 1940 року, яка тривала 105 днів: загальні втрати червоної армії склали 381 тисячу бійців, фінської - 70 тисяч. Хоча Радянський Союз загарбав понад 10% території Фінляндії, а 400 тисяч фінів стали біженцями й переселенцями, Суомі не втратила своєї міжнародної суб'єктності й суверенного державного ладу. Сталін, який особисто вів переговори з фінами, хоч і був кривавим тираном, але виявився здатним на компроміси на відміну від божевільного маніяка Путіна.

Нове керівництво США може спробувати вирішити долю України шляхом сепаратних домовленостей з Росією (так, як Гітлер з Чемберленом і Даладьє вирішили долю Чехословаччини в Мюнхені в 1938 році) й тільки від волі й рішучості українського військово-політичного керівництва і суспільства в цілому залежить остаточний результат переговорів. Прийняття умов Путіна означатиме ганебну капітуляцію і загибель української державності."
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18.02.2025 07:02 Ответить
Суспільство і військові залежні від ,найверховнішого зрадника, який вжє пробував , стамбульську КАПІТУЛЯЦІЮ Самє він ,заслав зграю зрадників Ермака ПОДОЛЯКА ,Умерова , О Чалого , ………………надавши їм директиви :» скорочення ЗСУ , до мізерна , не вступ до НАТО , ДЕНАЦІФІКАЦІЮ ( Арахламідія заявляла, що Цє не так страшно ,
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18.02.2025 09:34 Ответить
Фины по этому договору были ОБРЕЧЕНЫ. Их спас не договор а ЧУДО когда Гитлер напал на СССР,и после 45 года у СССР не было никаких сил и возможностей продолжить процесс оккупации оставшейсячасти Финляндии. СССР сильно болялся США у которых ядерные бомбы и большойфлот бомбардировшикв. СЩА до 52 года имели все тенические возможности уничтожить СССР-поэтому СССР вынуден был соблюдать договор по Финляндии. А не потомучто он хотел его соблюдать)))
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18.02.2025 10:50 Ответить
Сталін пішов на компроміси, щоби перегрупуватись і вдруге напасти на Фінляндію. Божевільний маніяк Путін зараз теж може так зробити. Чого здається, ніяк не хоче зрозуміти Трамп.
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18.02.2025 13:42 Ответить
Пока в Украине роль президента играет бенин Оманский Нарик а по факту фсбєшник Елдак войну ПИД...раша не закончит, такого Дегенерата они ждали 30 лет...
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18.02.2025 07:01 Ответить
Что то пошло не так Ху..Ло сорвалось с цепи оно требует..1 полный отказ запрет Украине в членстве НАТО , нейтральный статус, сокращение армии до 50 тысяч , ракеты иметь до 200 км, реставраций во власти партии регионов коммунистов социалистов партии Витренко полная передача РФ запорожской вместе с городом и херсонских областей, ЗАЭС это собственность РФ вывод войск НАТО из Румынии Словакии Польши Прибалтики Финляндии ***** понесло в полный разнос с рыжим Додиком имеет место быть сионистко кацапский мировой сговор с участием желторотых китаезов коммуняк корейцев КНДР мусульманских фундаменталистов Ирана и это все скармливает я через придурка Трампа лучшего из друга и агента лоббирования интересов РФ КНДР КНР Ирана ..ничего такого..это просто Трамп зарабатывает баблишко своим диточкам
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18.02.2025 07:06 Ответить
Ну типу з постійних заяв кацапів цього не зрозуміло.
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18.02.2025 07:11 Ответить
Мабуть не доходить або ж дипломатичні реверанси замість того щоб бити по рилу.
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18.02.2025 07:26 Ответить
Як що переговори з міжнародним злочинцем це прогрес, тоді постає питання - чому ви не вели перемовини з Бен-Ладеном? От навіщо ви вбили дідуся?
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18.02.2025 07:35 Ответить
Бо у бін-ладена не було ядерної зброї, так би вони і йому б у шоколадного глаза заглядали і виціловували там пряму кішку з язиком як французький поцелуй
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18.02.2025 08:53 Ответить
Ділять Європу
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18.02.2025 07:46 Ответить
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18.02.2025 08:25 Ответить
рамп пробує умиротворити агресора і ставить на одну шальку терезів жертву та агресора !!! умиротворення агресора ніколи не приводило до добра !!! Мюнхен 1938 року, коли Чемберлен і Даладьє пробували умиротворити Гітлера, тому підтвердження !!!

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18.02.2025 08:31 Ответить
Трамп тут власне ні до чого. Всі американські президонти заглядали в глаз ***** та Єльцину після розвалу радяньського союза. Якщо не стане рашки то ким тоді лякали громадян США? Це ж піздець якщо не стане зовнішього ворога. Тому США і Росія це одвічні партнери. Шоб лякати свій нарід одне одним
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18.02.2025 08:58 Ответить
а що громадян США треба ще кимось лякати ??? як можна лякати світ ""фторой армієй міра" яка не змогла перемогти 25 чи зараз 20 армію світу ???
окрім недо-імперії шизофреніка, педофіла )(уйло паРаші-мацковії, США, у разі потреби, є ким лякати своїх громадян, і це диктаторські, комуно-нацистьткі режими кндр, Китаю, чи такі ж релігійні фанати ірану !!!
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18.02.2025 09:09 Ответить
Справа в тому що пропаганда промила кацапам мозг шо вони думають шо у нас тут дітей їдять. І це у нас спільний кордон. У США нема спільного кордону з парашей, ба більше більшість громадян США і на карті не покажуть де там та Україна знаходиться. Тому історії про бойових віслюків чи про калік на милицях які ідуть на штурм вони наврядчи прочитають. А от про наявність ядерної зброї у кацапів знають вони усі. І ссуться вони її дуже сильно.
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18.02.2025 09:19 Ответить
Зазвічай переговори про мир веде програвша сторона. Щось кацапи на програвших не сильно ******** єслі що
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18.02.2025 08:50 Ответить
Вони американцям програли холодну війну, і не тільки.
Зараз при бажанні американці їх остаточно можуть дотиснути, як Рим дотиснув Карфаген.
На додачу до всього цього москалі влаштували погром свого ж міфу, який вони створювали разом з Україною. Тепер, мабуть, займуться міфологізацією Чінгісхана, нащадки якого правлять у Північній Кореї.🤓
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18.02.2025 09:31 Ответить
до чого тут це все? демагогія якась
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18.02.2025 11:27 Ответить
У ніч на 18 лютого авіабаза Хмеймім у Сирії, де розташоване авіаційне угруповання Військово-космічних сил Кацапстану, зазнала атаки безпілотниками. Як повідомив військовий кореспондент Z-Олег Блохін, бойову тривогу на базі оголосили о 2:30 за місцевим часом (збігається з Москвою). "Це було позначено як "наземна атака муджахедiв". стрілянину та вибухи. Через годину стрілянина практично припинилася, але сигналу тривоги ще довго не було кінця. Про атаку також повідомляють ЧК-ОГПУ та Астра, але без подробиць. Офіційного підтвердження від Міністерства оборони РФ на момент публікації записки також немає.

"Цей інцидент ще раз доводить, що фашистським базам в Сирії не дозволять нормально функціонувати"
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18.02.2025 10:36 Ответить
Американцы на Мюнхене уже сказали какие рамки возможного мира-и эти рамки почти полностью удовлетворяют путинские хотелки и с ними согласен Трамп:Украина признает официально утрату территорий и новые границы,с Рашки снимаютсявсе санкции,Украине запрещено вступать в НАТО а так-же в военный союз с США другими крупными странами. Повторю это те требования рашки с которыми США УЖЕ согласны. Проблемой для США будет то если путин запросит сильно больше того что я перечислил. Ну и Украина в любом случае в полной жопе-это прекрасно знают и Трамп и Путин
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18.02.2025 10:46 Ответить
Скажите, это Трамп порешал что с Рашки снимаются санкции наложенные Ю.Кореей, Японией и, простите, ЕС? Много санкций за сбитый Боинг, самолет не сбивали, санкции снимают?
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18.02.2025 11:50 Ответить
Цікаво: містер Трамп став "великим бізнесменом" так же само -- найобуючи партнерів?

Бабченко:

В Белом доме сочли "близоруким" отказ Зеленского передать США природные ресурсы. Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайн Хьюз отметил в интервью агентству, что США "устали" передавать все новую помощь Киеву, при этом сделка по добыче полезных ископаемых была "прекрасной возможностью, которую администрация Трампа предоставила Украине". Она бы позволила американским налогоплательщикам "вернуть" вложенные в Украину деньги.

Тем временем, условия Трампа по ресурсам Украины "хуже репараций, наложенных на Германию". Администрация Дональда Трампа предложила Киеву отдать США контроль над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на проект соглашения. По данным газеты, требования касаются всего - от портов до нефти и газа.

Вашингтон хочет забирать половину от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и половину от стоимости "всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам". Принцип такой: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей". Также у США будет право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта.

"Вероятно, Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоров, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию по Версальскому договору", - отмечает The Telegraph.

А что, ваш Байден лучше, что-ли? (с)
https://t.me/babchenko77/11607
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18.02.2025 10:48 Ответить
тупо Світовий Рекетир, а не США..
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18.02.2025 11:28 Ответить
это народу Украины зайдет, ведь я не слышал за 3 года ни про ППО, ни про Ракеты, Дроны, и все го ВПК, по РФ ничего не летит, а с РФ полно. все устали отвойны, вот зеленский и использует это. это логично, когда народ это стадо и быдло необразованое. а зеленский их пастух. зеленский лицо всего народа.
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18.02.2025 15:13 Ответить
наш народ это схавает на ура, бо он очень устал от войны.
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18.02.2025 15:20 Ответить
Бабченко:
Потерять союзника на ровном месте. За две недели вызвать ненависть целого народа, вчерашнего друга. Офигительное умение. Просто гений. И это я не про Путина.
Канадские болельщики на турнире Четырех наций в Монреале между Канадой и США освистали исполнение американского гимна. Это произошло после того, как диктор призвал "уважать гимны и игроков, которые представляют каждую страну". Первая драка на льду началась уже через две секунды после вбрасывания, за первые девять секунд игры было три драки.
Гений дипломатии.
Просто гений.
https://t.me/babchenko77/11598
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18.02.2025 11:01 Ответить
Йде велика геополітична гра.Ми в ній не гравець.Ми козирна карта,не джокер,не туз,але й не "циферка" точно.Результат гри практично не прогнозований...
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18.02.2025 11:18 Ответить
Сподіваюся перемовини буде очолювати Арахамія? Цей абхазький ушльопок точно не продасть нас повністю, він же казав, що треба було йти на умови х&йла в 2022-му.
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18.02.2025 12:35 Ответить
Ну от, наче з ланців коментатори позривалися. Зеленському можна було бачити "мир в очах Путіна", а Трампу зась??
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18.02.2025 12:52 Ответить
 
 