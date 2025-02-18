Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп
Представители США и России на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля должны определить, что возможно сделать для прекращения российской войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
"Это продолжение начального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли этот первый шаг вообще, какие там интересы, можно ли за это браться", - сказала пресс-секретарь Государственного департамента США.
При этом она отметила, что эту встречу между делегациями США и России не следует воспринимать как прогресс в переговорах по окончанию войны.
"Я не думаю, что люди должны рассматривать это, как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в виде каких-то переговоров", - добавила Брюс.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.
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Трампону що це Україна напала
Нове керівництво США може спробувати вирішити долю України шляхом сепаратних домовленостей з Росією (так, як Гітлер з Чемберленом і Даладьє вирішили долю Чехословаччини в Мюнхені в 1938 році) й тільки від волі й рішучості українського військово-політичного керівництва і суспільства в цілому залежить остаточний результат переговорів. Прийняття умов Путіна означатиме ганебну капітуляцію і загибель української державності."
окрім недо-імперії шизофреніка, педофіла )(уйло паРаші-мацковії, США, у разі потреби, є ким лякати своїх громадян, і це диктаторські, комуно-нацистьткі режими кндр, Китаю, чи такі ж релігійні фанати ірану !!!
Зараз при бажанні американці їх остаточно можуть дотиснути, як Рим дотиснув Карфаген.
На додачу до всього цього москалі влаштували погром свого ж міфу, який вони створювали разом з Україною. Тепер, мабуть, займуться міфологізацією Чінгісхана, нащадки якого правлять у Північній Кореї.🤓
"Цей інцидент ще раз доводить, що фашистським базам в Сирії не дозволять нормально функціонувати"
Бабченко:
В Белом доме сочли "близоруким" отказ Зеленского передать США природные ресурсы. Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайн Хьюз отметил в интервью агентству, что США "устали" передавать все новую помощь Киеву, при этом сделка по добыче полезных ископаемых была "прекрасной возможностью, которую администрация Трампа предоставила Украине". Она бы позволила американским налогоплательщикам "вернуть" вложенные в Украину деньги.
Тем временем, условия Трампа по ресурсам Украины "хуже репараций, наложенных на Германию". Администрация Дональда Трампа предложила Киеву отдать США контроль над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на проект соглашения. По данным газеты, требования касаются всего - от портов до нефти и газа.
Вашингтон хочет забирать половину от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и половину от стоимости "всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам". Принцип такой: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей". Также у США будет право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта.
"Вероятно, Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоров, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию по Версальскому договору", - отмечает The Telegraph.
А что, ваш Байден лучше, что-ли? (с)
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Потерять союзника на ровном месте. За две недели вызвать ненависть целого народа, вчерашнего друга. Офигительное умение. Просто гений. И это я не про Путина.
Канадские болельщики на турнире Четырех наций в Монреале между Канадой и США освистали исполнение американского гимна. Это произошло после того, как диктор призвал "уважать гимны и игроков, которые представляют каждую страну". Первая драка на льду началась уже через две секунды после вбрасывания, за первые девять секунд игры было три драки.
Гений дипломатии.
Просто гений.
https://t.me/babchenko77/11598