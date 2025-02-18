Встреча в Саудовской Аравии является шагом, на котором определят, серьезно ли россияне настроены на переговоры о мире, - Госдеп

Представители США и России на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля должны определить, что возможно сделать для прекращения российской войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Это продолжение начального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли этот первый шаг вообще, какие там интересы, можно ли за это браться", - сказала пресс-секретарь Государственного департамента США.

При этом она отметила, что эту встречу между делегациями США и России не следует воспринимать как прогресс в переговорах по окончанию войны.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это, как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в виде каких-то переговоров", - добавила Брюс.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios.

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