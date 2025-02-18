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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News

переговоры в Саудовской Аравии

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Fox News пишут российские СМИ.

В частности, об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом дискуссий.

"План включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем - подписание окончательного соглашения", - сказала она.

Также со ссылкой на Fox News утверждается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов в Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Также читайте: Переговоры США и России в Саудовской Аравии завершились: Ушаков назвал их "неплохими", - BBC

Автор: 

россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+48
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18.02.2025 15:19 Ответить
+42
І за цей гівняний план Трамп хоче 50% корисних копалин?
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18.02.2025 15:20 Ответить
+39
Треба ставити свої умови:

1. Вибори в Росії без Х-ла.

2. Залучення Європи до перемовин і формуванні плану.

3. Виведення військ кацапів ЗА кордони України 1991 року. А потім початок перемовин про проблеми Параші!
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18.02.2025 15:30 Ответить
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Страница 3 из 3
при всій моїй неповазі до зеленського не ваше собаче діло коли українці проводять свої вибори.
від америки українці чекають на допомогу собі а не на допомогу ворогу.
розмови про вибори це саме допомога ворогу.
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18.02.2025 17:00 Ответить
При всем моем уважении к Саше Бабенко, судя по всему, американцам вообще индифферентно чего от них ожидают украинцы
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18.02.2025 17:24 Ответить
До ціх виборів напевно треба видати кількість законів, що зафіксують неможливість дільниць на окупованих територіях, щоб так не стало, що Путін не скаже : "всі не голосували - я не визнаю".
Доречі мусять будуть обмежені і ті що мешкали під окупацією, бо їх або родичів з " того боку" зможуть використовувати як заручників.
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18.02.2025 17:04 Ответить
"План включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди"-Fox News.
Кращого плану немає,потрібно припиняти вогонь на Сході.
Далі,по цьому плану вибори: потрібно на виборах відправити на смітник сн. Якщо і далі пройде сн,то зміни будуть лише в гіршу сторону і буде масовий виїзд зневіреної молоді в еміграцію,правдами і неправдами.
Підписання остаточної угоди: якщо пронаціональні сили будуть при владі-витиснуть максимальні вигоди для країни.Якщо сн залишиться: тупо продовжать "стамбул",буде "стамбул"-2.
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18.02.2025 17:08 Ответить
***** що голосувати треба, або за Порошенка, або за Друзенка, може бути і Касьчнова.
Залужний, при всій повазі, не потягне. Він не про політику. Потрібен хитрий будівельник - реформатор що позбавить країну від олігархічного ярма.
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18.02.2025 17:09 Ответить
тобто 50 сша / 50 мордору
оце перетерли так перетерли))
цікаво якщо підвищиться радіаційний фон в Криму, Донецьку, Луганську та де там ті родовища - чи продовжаться ці сцяні ігри старих пердунів?
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18.02.2025 17:20 Ответить
У раши всегда конкретный план как на войне присоединять территории так и в переговорах , остановка войны что бы не было больше помощи и закрепить территорию и выборы , кого бы не переизбрали естественно не понравиться что то и уже под этим предлогом забрать остальное, будет как на донбасе , ничего Украинского разрешено и аресты
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18.02.2025 17:22 Ответить
правители моцковской Орды по причине своего дремучего совкового невежества просто не соображают, что историческое Время орды закончилось примерно 150 лет назад.

Все эти "присоединения", "референдумы" юридически абсолютно ничтожные, будущего у РФ как у цивилизации и как у государства, нет никакого. Это морально и цивилизационно отсталая, полностью устаревшая конструкция.
Через 30-40 лет её будут делить Китай, Япония и даже Казахстан...

Украина вернёт все свои территории, Финляндия вернёт себе половину нынешней Ленинградской области всю Карелию. Беларусь вернёт свою Смоленщину.

Петербург добьётся статуса европейского вольного города-государства.

Примерно так всё будет...
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19.02.2025 00:23 Ответить
Кенігсберг також буде новою Балтійською республікою. Як і Інгрія - петроградщіна
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19.02.2025 09:59 Ответить
Какие выборы если Порошенко ещё не посадили?
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18.02.2025 17:35 Ответить
Пороишенко Зеленському не конкурент! не туліт
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19.02.2025 06:56 Ответить
Є інший варіант. Голова Верховної Ради може виконувати обов'язки президента та підписувати документи. І не потрібно проводити вибори.
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18.02.2025 17:55 Ответить
Кацапи проти, їм потрібен през Мураєв!
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18.02.2025 18:02 Ответить
Потрібен. Але реально може бути Залужний, Порошенко або Наев.
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18.02.2025 18:12 Ответить
та почитайте ви першоджерело, блін, отой допис в твітері

все що ви тут обговорюєте як "Трамп сказав", "путін сказав" - це інформаційний вкид від команди зєлєнского, це "зєлєнскій сказав"
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18.02.2025 18:00 Ответить
Треба вимагати перевиборів в КНДР!
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18.02.2025 18:01 Ответить
нічого про україну без україни. все ******* проїхали --- тепер зелена німецька порноакторка приймає ..во всех позах и в любом количестве .. і навіть танок без штанів перед піаніно вже нікого не веселить
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18.02.2025 18:20 Ответить
ніхто не хоче розмовляти з зельоним наріком
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18.02.2025 18:50 Ответить
...на допис Тімоті Снайдера /від С. Громенко/ "Мир чи поділ"...." Перемовини" Якщо там за столом тільки 2 хижаки, а Україна /пиши - і Європа/на столі в вигляді ласого блюда, то вони могли б не їхати в СА, а визнати, що тільки вони разом і проводити такий "міжсобойчик" десь в москві, або Вашингтоні.. Ніяких легітимних перемовин без участі України, ЄС, Туреччини, Великої Британі; вирішується й їх подальша доляї! Москва не втаємничує, що має плани захопити й країни ЄС., не спиняє гонку озброєння. Україна є Центр Європи, а не Америки, Росії або Китаю. Позиція Трампа, з Маском і Венсом, дивує. На фоні всіх обіцянок і допомоги США Україні , демократії, їх плани - нонсенс. Майбутнє народів за гроші не продають, а будують разом.
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18.02.2025 21:47 Ответить
а яким боком Оманська Гнида до України ?
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18.02.2025 22:05 Ответить
Никакой капитуляции Украины не будет: Трамп - это невежественный недоумок, который никогда не изучал европейскую историю и ничего не соображает в менталитете европейских народов. Украина находится в центре европейского континента, то есть, крупнейшая после 1945 года война три года ведётся на территории Европы. В понедельник 17 февраля все крупнейшие страны Евросоюза уже приняли твердое решение о том, что будут заниматься безопасностью континента и помощью Украине сами, без заокеанского придурка-дементия. Украине будет выделена срочная дополнительная помощь в размере 6 миллиардов евро. Военный бюджет стран Евросоюза составляет 450 миллиардов евро в год, общая численность армий = 3 миллиона 240 тысяч военнослужащих.

На смотринах в Мюнхене все лидеры европейских странах воочию убедились, что новое правительство США - это сборище невежественных дурновоспитанных провинциальных гопников примерно такого же типа, как и совковый гопник путин .

Трамп - практически невменяемый идиот, который официально заявляет дичайшую бредятину о "полностью разрушенной Украине", абсолютно не соответствующую действительности:

на 80 % территорий Украины, которые под контролем украинский властей, нет никаких "разрушенных вдребезги городов" :

в Киеве за все 3 года войны частично повреждено 70-80 многоквартирных домов, это меньше одной сотой процента.

Такая же ситуация в Одессе, в Днепре, во Львове, в Чернигове, в Житомире, в Черкассах. Города абсолютно целые и не разрушенные.

Только в Харькове, который орки бомбят каждую ночь три года подряд, разрушения составляют примерно 5 % жилого фонда.
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19.02.2025 02:33 Ответить
На мой взгляд ты неправильно понимаешь логику Трампа: экзистенциальная угроза США - это Китай. А войнушка в Европе за передел территорий - сами и разбирайтесь.
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19.02.2025 11:33 Ответить
В Союзі була серйозна школа психіатрії і психоаналізу, спеціалісти читають, оцінюють, передбачають, координують, направляють всі дії мажорів, нарцисів, торгашів, пацієнтів хворих на всю голову не тільки на 3 кроки, а то і на милі вперед..?!
+ І ще! Новий Завіт застерігає вірян: «Ніхто не може служити двом панам… Не можете служити Богові й мамоні» (Мт. 6: 24; Лк. 16: 9-13). Згадано і в рабиністичній літературі. У середньовіччі - мамона, ім'я демона, персоніфікація багатства, жадібності, пристрасті до наживи...А у деяких політиків-бариг нічого святого, ні честі, ні совісті, ні страху Божого-одне бабло в голові?
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18.02.2025 22:15 Ответить
щоб уїсти піндосів і кацапів треба голосувати за зе...
В будь-якому випадку, якщо виберуть когось незручного для кацапів, ти не признають вибор і 1і 2 пункти. наша песня хороша - начинай сначала
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18.02.2025 18:51 Ответить
Пане , та коли ж ви думати почнете !? А може як раз їм і потрібен легітимний Зе , чи досі не зрозуміли, що воно зрадник ? Виберете , і все , підпише капітуляцію , будете в московії жити малоросами. І все буде законно , самі себе другий раз зробите .
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18.02.2025 20:38 Ответить
Не факт, що і ці колаборанти житимуть при рашці.. Адже рашисти проводять руйнацію і геноцид українців. Є такі наші містечка, де на кілька тисяч жителів після їх наступу знаходимо загальні могили біля 500 людей разом і ознаки тортур. Великі кладовища, багато в полоні, ще хапають в їхню армію і на передок. Виганяють освоювати їх глибинку. Більше 19000 /тисяч!/ українських дітей раша вкрала до себе! Єднаймось,; разом з ГО, лідерами і фаховими, доброчесними, патріотисними спецами - делегуємо Комітет національного Спасіння + при Воєнному стані має бути Генералітет, представництво воїнів, Воєнне судочинство. Хто, крім нас?! Велика країна, ми сильні, Правда і Бог за нас, дружні країни з нами. Україна переможе ворогів, і швидше.
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18.02.2025 22:23 Ответить
він вже вас зрадив? ви вже під москалями? чи капітуляцію він підпише лише після 2го терміну?
воістину виборці порошенка прибахнуті
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18.02.2025 23:52 Ответить
Викликай лікаря і собі і тим двом хто тобі лайкнув.
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18.02.2025 22:09 Ответить
Четвертий пункт: Парад українських військ на Червоній площі з киданням триколорів під стіну мавзолею.
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18.02.2025 19:04 Ответить
******* драп вважає обнульонне )(уйло легітимним, а гундосика ні?!
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18.02.2025 20:39 Ответить
Це такий мир через силу від трампона? А де тут сила? І проти кого?
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18.02.2025 20:47 Ответить
Трамп уверен, что сможет по-быстрому порешать все с Россией без Украины и ЕС, и еще до Пасхи заключить перемирие.

В этой связи некоторые сейчас переживают насчет того, что трамповская версия перемирия на деле окажется капитуляцией Украины и, как следствие - победой РФ и гибелью нынешнего мирового порядка.

Исключать, конечно, ничего нельзя, но я все же не думаю, что такое может случиться.

Договоренность Трампа с Путиным не может быть неприемлемой для Украины. То есть она НЕ должна предполагать:
- сдачи России украинских территорий без боя,
- признания российского суверенитета над оккупированными территориями,
- ослабления ВСУ,
- установления в Киеве пророссийской власти
- отказа от существенных материальных (не на бумаге) гарантий безопасности Украине.

Если хотя бы один их этих пунктов останется в финальном соглашении, Украина его просто не подпишет, поскольку это будет означать подпись под приговором своему государству.

Американцы вероятно, будут угрожать прекращением военной и финансовой помощи. Но это угроза не сработает, так как оккупация и гибель государства страшнее.

К тому же:
- во-первых, США едва ли прекратят помощь, так как Трамп из чистого эгоизма не захочет войти в историю как президент США, у которого Путин отобрал Украину. Он не любит проигрывать;
- во-вторых, Европа явно намеревается срочно и резко усилить свою поддержку Украины и занять более проактивную позицию в этой схватке. Играть существенно более важную роль.

По факту, президент США, при всех его громких заявлениях и угрозах, в реальности не обладает мощными рычагами давления на Киев. (Парадоксальным образом, когда Байден был президентом, у Трампа было больше возможностей нагадить Украине, чем сейчас. Тогда он с легко и непринужденно мешал с говном политику политического оппонента. Сейчас же придется мешать свою, что не так весело и приятно).

Но и это еще не все. Трамп и Путин никак не смогут договориться о долгосрочном урегулировании без участия и согласия Европы. Объяснение простое: ключевой элемент любого соглашения - обеспечение и поддержание гарантий безопасности - по настоянию самих американцев подразумевает серьезное европейское участие, вплоть до отправки войск.

Таким образом получается, что как бы Трампу и Путину ни хотелось показать себя крутыми парнями, которые могут сами порешать все проблемы и обо все договориться, в реальности без согласия и участия Украины, Великобритании и ЕС они ничего не могут (и не смогут) сделать.

Из-за всего вышеперечисленного, те, кто обещает договориться и все устроить (а сейчас это США и РФ) оказываются в очень уязвимом для давления извне состоянии.

Европа и Украина не только могут, но и должны сорвать их договоренности - чтобы сбить с них спесь, унизить и заставить выполнить свои (европейские и украинские) требования.

Провернуть такой финт сейчас вполне реально.

Трамп сам загнал себя в ловушку нереалистичными обещаниями быстрого достижения мира. И если он хочет их исполнить (а он хочет), то в Саудовской Аравии и далее придется ему давить на Путина, а не на Зеленского.
Он этого делать побаивается, но другого выхода у него нет.
Иван Яковина, иноагент
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18.02.2025 21:34 Ответить
дурні думкой багатіють
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18.02.2025 21:58 Ответить
Нам предлагают капитуляцию и выплату репараций .как будто мы страна-агрессор.Мы могли бы капитулировать и без США.в 22 г.без жкртв и разрушений.Мы должны все потерять от всего отказаться..со всеми ультиматумами путина согласиться еще и кучу денег платить.А что должна росия?ни репараций.ни денег на восстановление Украины.ни выдачи военных преступников.ни возврата территорий..Это сделка???
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18.02.2025 23:08 Ответить
Ми могли б закупити і кинути на кордоні 200тис мін, і не було б ніякого захоплення територій. Ми могли б віддати вчасно наказ на розгортання військ, а не коли росіяни вже їхали по українським дорогам, і не було б пів мільйона жертв солдатів і цивільних.
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19.02.2025 02:49 Ответить
Украина могла б победить.если б в 22 дали достаточно оружия.Которое в Штатах есть.Когда ВСУ гнало кацапов когда очереди в военкомат стояли.Теперь.когда люди демотивированы-предательством внутри и союзников.воевать не хотят.потому что не верят никому и ни во что....Когда армия поредела и выдыхаеться-разводят руками союзнички-Украина не может победить...А кто ей не давал.кто старался давать оружие по капле.что росия поражение не понесла?импотенты.а не союзнички. Теперь капитуляцию нам предлагают...еще и платить нам за нее.
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18.02.2025 23:15 Ответить
Ось тобі, Трампе, і прутін день !
гопник з московії, нахилив США 🇺🇸 і поставив раком, Велич Америки, руками діда Трампа!
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19.02.2025 00:47 Ответить
Без різниці, все залежить від народу, кого обиратимуть. Якщо народ купиться на чорнуху росіян і Зеленського, як було в 19-му, то і сам винен. Це може бути і грузинський, і фінляндський сценарій, і чеченський. Який саме покажуть вибори і дипломатія. Так що не варто слиною давитися від тих уявних 500млрд.
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19.02.2025 03:08 Ответить
У нас чомусь думають що справедливість має перемогти, але по перше в усіх "своя справедливість", а по друге це ніяк не впливало на перемоги і поразки у війнах в історії людства, навіть коли це були відверті негідники яким вдавалося перемогти меншим числом і правити століття.
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19.02.2025 03:17 Ответить
Ще ми повинні пам'ятати що у 20 ст. мільони людей не дочекались ні спасіння ні "справедливості" - під час воєн , голодомору, холокосту, репресій тощо.. мільони людей не дочекались суду над своїми мучителями..
Нажаль світ цинічний, демократичні суспільства слабкі перед тоталітарними..... І всі падкі на зиск!! Ще члЄнін казав: буржуїни продадуть нам мотузку, на якій ми їх і повісимо! ( Економічна співпраця, побудова совєцького впк тощо
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19.02.2025 09:54 Ответить
Та да, взагалі поглянути в історію, до Римської Імперії, після, монгольські завоювання по всьому світу. Безліч спалених міст і винищених жителів ні за що.
Яскравий кейс битва при Секігахарі, коли зрадник переміг завдяки зрадникам.
То світові навісили на вуха локшину з Другої Світової, що наче б то агресор несе відповідальність.
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19.02.2025 13:20 Ответить
Я хочу нагадати колись нам американці обіцяли такий самий ступеневий план про членство в НАТО, а зараз просять про нього забути.
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19.02.2025 04:19 Ответить
отже будуть вибори....ну рф обов'язково скористається тимчасовим безвладдям, по суті справи ми побачили як росіянам досить легко вдалося нав'язати американцям свою постійну тезу про нелегетимну українську владу з якою серйозних угод неварто підписувати, з іншого боку це показало недосвідченість людей з нової адміністрації США.
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19.02.2025 04:30 Ответить
СУКИ!
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19.02.2025 05:06 Ответить
Вибравши такого баригу президента Америка втратила статус лідера демократіі в світі .а цей тупорилий діяч з хапальним інстинктом ,а ля Янукович ,можна сказати іі поховав! Сі нарешті дочекався йому розвязали р уки, Як кажуть бережи Америку, але можливо всетаки у них стане більше розуму вигнати цього індика !
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19.02.2025 07:25 Ответить
на хворумах вже давно чую припущення, що його покатають в Даллас"... Але хочеться скоріше ж! Бо він точно настроєний на знищення того пресловутого "Діп Стейт" , розганяє розвідку, виганяє нелояльних працівників ФБР... Силовикам даано пора чухатись 🤤
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19.02.2025 09:49 Ответить
А план точно Потужний?? ... а
Бо якось не комфортно спостерігати за знищенням своїх міст, особливо в окупації та на лінії фронту, поки ситі дяді-тьоті розказують про свою стурбованість та "ми за мір во усьом мірє"
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19.02.2025 09:47 Ответить
Интересно - росийский вор и убийца предлагает остановить воровство и убийства - посмеемся, или это бред ? А трампик рассказывает как он верит этому !!
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19.02.2025 11:02 Ответить
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