Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Fox News пишут российские СМИ.

В частности, об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом дискуссий.

"План включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем - подписание окончательного соглашения", - сказала она.

Также со ссылкой на Fox News утверждается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов в Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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