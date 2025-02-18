Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News
Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Fox News пишут российские СМИ.
В частности, об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом дискуссий.
"План включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем - подписание окончательного соглашения", - сказала она.
Также со ссылкой на Fox News утверждается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов в Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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від америки українці чекають на допомогу собі а не на допомогу ворогу.
розмови про вибори це саме допомога ворогу.
Доречі мусять будуть обмежені і ті що мешкали під окупацією, бо їх або родичів з " того боку" зможуть використовувати як заручників.
Кращого плану немає,потрібно припиняти вогонь на Сході.
Далі,по цьому плану вибори: потрібно на виборах відправити на смітник сн. Якщо і далі пройде сн,то зміни будуть лише в гіршу сторону і буде масовий виїзд зневіреної молоді в еміграцію,правдами і неправдами.
Підписання остаточної угоди: якщо пронаціональні сили будуть при владі-витиснуть максимальні вигоди для країни.Якщо сн залишиться: тупо продовжать "стамбул",буде "стамбул"-2.
Залужний, при всій повазі, не потягне. Він не про політику. Потрібен хитрий будівельник - реформатор що позбавить країну від олігархічного ярма.
оце перетерли так перетерли))
цікаво якщо підвищиться радіаційний фон в Криму, Донецьку, Луганську та де там ті родовища - чи продовжаться ці сцяні ігри старих пердунів?
Все эти "присоединения", "референдумы" юридически абсолютно ничтожные, будущего у РФ как у цивилизации и как у государства, нет никакого. Это морально и цивилизационно отсталая, полностью устаревшая конструкция.
Через 30-40 лет её будут делить Китай, Япония и даже Казахстан...
Украина вернёт все свои территории, Финляндия вернёт себе половину нынешней Ленинградской области всю Карелию. Беларусь вернёт свою Смоленщину.
Петербург добьётся статуса европейского вольного города-государства.
Примерно так всё будет...
все що ви тут обговорюєте як "Трамп сказав", "путін сказав" - це інформаційний вкид від команди зєлєнского, це "зєлєнскій сказав"
На смотринах в Мюнхене все лидеры европейских странах воочию убедились, что новое правительство США - это сборище невежественных дурновоспитанных провинциальных гопников примерно такого же типа, как и совковый гопник путин .
Трамп - практически невменяемый идиот, который официально заявляет дичайшую бредятину о "полностью разрушенной Украине", абсолютно не соответствующую действительности:
на 80 % территорий Украины, которые под контролем украинский властей, нет никаких "разрушенных вдребезги городов" :
в Киеве за все 3 года войны частично повреждено 70-80 многоквартирных домов, это меньше одной сотой процента.
Такая же ситуация в Одессе, в Днепре, во Львове, в Чернигове, в Житомире, в Черкассах. Города абсолютно целые и не разрушенные.
Только в Харькове, который орки бомбят каждую ночь три года подряд, разрушения составляют примерно 5 % жилого фонда.
+ І ще! Новий Завіт застерігає вірян: «Ніхто не може служити двом панам… Не можете служити Богові й мамоні» (Мт. 6: 24; Лк. 16: 9-13). Згадано і в рабиністичній літературі. У середньовіччі - мамона, ім'я демона, персоніфікація багатства, жадібності, пристрасті до наживи...А у деяких політиків-бариг нічого святого, ні честі, ні совісті, ні страху Божого-одне бабло в голові?
В будь-якому випадку, якщо виберуть когось незручного для кацапів, ти не признають вибор і 1і 2 пункти. наша песня хороша - начинай сначала
воістину виборці порошенка прибахнуті
В этой связи некоторые сейчас переживают насчет того, что трамповская версия перемирия на деле окажется капитуляцией Украины и, как следствие - победой РФ и гибелью нынешнего мирового порядка.
Исключать, конечно, ничего нельзя, но я все же не думаю, что такое может случиться.
Договоренность Трампа с Путиным не может быть неприемлемой для Украины. То есть она НЕ должна предполагать:
- сдачи России украинских территорий без боя,
- признания российского суверенитета над оккупированными территориями,
- ослабления ВСУ,
- установления в Киеве пророссийской власти
- отказа от существенных материальных (не на бумаге) гарантий безопасности Украине.
Если хотя бы один их этих пунктов останется в финальном соглашении, Украина его просто не подпишет, поскольку это будет означать подпись под приговором своему государству.
Американцы вероятно, будут угрожать прекращением военной и финансовой помощи. Но это угроза не сработает, так как оккупация и гибель государства страшнее.
К тому же:
- во-первых, США едва ли прекратят помощь, так как Трамп из чистого эгоизма не захочет войти в историю как президент США, у которого Путин отобрал Украину. Он не любит проигрывать;
- во-вторых, Европа явно намеревается срочно и резко усилить свою поддержку Украины и занять более проактивную позицию в этой схватке. Играть существенно более важную роль.
По факту, президент США, при всех его громких заявлениях и угрозах, в реальности не обладает мощными рычагами давления на Киев. (Парадоксальным образом, когда Байден был президентом, у Трампа было больше возможностей нагадить Украине, чем сейчас. Тогда он с легко и непринужденно мешал с говном политику политического оппонента. Сейчас же придется мешать свою, что не так весело и приятно).
Но и это еще не все. Трамп и Путин никак не смогут договориться о долгосрочном урегулировании без участия и согласия Европы. Объяснение простое: ключевой элемент любого соглашения - обеспечение и поддержание гарантий безопасности - по настоянию самих американцев подразумевает серьезное европейское участие, вплоть до отправки войск.
Таким образом получается, что как бы Трампу и Путину ни хотелось показать себя крутыми парнями, которые могут сами порешать все проблемы и обо все договориться, в реальности без согласия и участия Украины, Великобритании и ЕС они ничего не могут (и не смогут) сделать.
Из-за всего вышеперечисленного, те, кто обещает договориться и все устроить (а сейчас это США и РФ) оказываются в очень уязвимом для давления извне состоянии.
Европа и Украина не только могут, но и должны сорвать их договоренности - чтобы сбить с них спесь, унизить и заставить выполнить свои (европейские и украинские) требования.
Провернуть такой финт сейчас вполне реально.
Трамп сам загнал себя в ловушку нереалистичными обещаниями быстрого достижения мира. И если он хочет их исполнить (а он хочет), то в Саудовской Аравии и далее придется ему давить на Путина, а не на Зеленского.
Он этого делать побаивается, но другого выхода у него нет.
Иван Яковина, иноагент
гопник з московії, нахилив США 🇺🇸 і поставив раком, Велич Америки, руками діда Трампа!
Нажаль світ цинічний, демократичні суспільства слабкі перед тоталітарними..... І всі падкі на зиск!! Ще члЄнін казав: буржуїни продадуть нам мотузку, на якій ми їх і повісимо! ( Економічна співпраця, побудова совєцького впк тощо
Яскравий кейс битва при Секігахарі, коли зрадник переміг завдяки зрадникам.
То світові навісили на вуха локшину з Другої Світової, що наче б то агресор несе відповідальність.
Бо якось не комфортно спостерігати за знищенням своїх міст, особливо в окупації та на лінії фронту, поки ситі дяді-тьоті розказують про свою стурбованість та "ми за мір во усьом мірє"