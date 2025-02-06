Украине придется провести выборы. Это признак здоровой демократии даже во время войны, - Кэллог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог сказал в эфире телеканала NewsMax.

"Украинцы не могут прямо сейчас (провести выборы - ред.), потому что это записано в их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий. Но наступит момент, когда Украине придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - отметил спецпосланник Трампа.

Он отметил, что "это не означает, что Зеленский должен уйти, нет".

"Признаком здоровой демократии является желание и возможность проводить выборы даже во время войны. Поэтому я думаю, что это здоровый знак", - пояснил Келлог, добавив, что США тоже в свое время проводили выборы во время войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично будет представлять план США по завершению войны в Украине, - Келлог

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана