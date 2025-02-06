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Украине придется провести выборы. Это признак здоровой демократии даже во время войны, - Кэллог

Кит Кэллог прокомментировал выборы в Украине во время войны

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог сказал в эфире телеканала NewsMax.

"Украинцы не могут прямо сейчас (провести выборы - ред.), потому что это записано в их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий. Но наступит момент, когда Украине придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - отметил спецпосланник Трампа.

Он отметил, что "это не означает, что Зеленский должен уйти, нет".

"Признаком здоровой демократии является желание и возможность проводить выборы даже во время войны. Поэтому я думаю, что это здоровый знак", - пояснил Келлог, добавив, что США тоже в свое время проводили выборы во время войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично будет представлять план США по завершению войны в Украине, - Келлог

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана

Автор: 

выборы (24760) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+26
Шкода від зеленського перевищує шкоду від путінського вторгнення. Будь який план миру повинен починатися з усунення цього покидька від влади.
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06.02.2025 19:30 Ответить
+23
Дехто напружився....
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06.02.2025 19:26 Ответить
+23
Вибори проведемо, але тільки згідно з чинним виборчим законодавством після завершення воєнного стану, впорядкування реєстру виборців в Україні і за кордоном, списків виборців на місцях тощо. На це піде рік, не менше.
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06.02.2025 19:27 Ответить
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Внутрішня еміграція...
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06.02.2025 20:42 Ответить
супердемократ, хоч республіканець... лікбезу явно недостатньо https://www.bible-for-you.org/Publizist/tramp.php Начало конца...
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06.02.2025 20:52 Ответить
Як же тут у декого від виборів підгорає ,******* все ближче і безповоротний
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06.02.2025 20:54 Ответить
коли ворожа окупаційна армія стоятиме на американській землі і ґвалтуватиме американок тоді розкажіть нам про проведення виборів під час війни.
не раніше.
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06.02.2025 20:54 Ответить
Штати не збираються вічно годувати корупційну владу!
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06.02.2025 20:56 Ответить
корупційна влада у нас безперервно 34 роки.
тож, по перше, ця влада не унікальна у питанні корупції, крали та брали хабарі всі.
по друге не зрозумів тези про ГОДУЄ.
нас ніхто не годує.
нам ДОПОМАГАЮТЬ. бо ВИГІДНО.
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06.02.2025 21:03 Ответить
Ти не помітив,ща за останні роки щось змінилося?Щось не так,як було до 2022р.
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06.02.2025 21:07 Ответить
Пеерстань дивитися телемарахфон
сліпий зедебіл - аж смішно
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07.02.2025 09:56 Ответить
Келлог вимагає вибори, а Норвегія надає ф-16 і нічого не вимагає, франція надає міражі і нічого не вимагає. Трамп надає буквально нічого але щось вимагає.
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06.02.2025 21:03 Ответить
ЦВК та шуляк вважають інакше.
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06.02.2025 21:44 Ответить
Так і навпаки, при демократії теж треба вигравати війни, правда пане Келлог?

А ви штовхаєте населення і території України до авторитаризму та пожиттєвих вождів!
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06.02.2025 22:00 Ответить
Ми живем по Конституції. А в Америці вже ні?
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06.02.2025 22:11 Ответить
Чи забаганки ***** вже вище законів?
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06.02.2025 22:19 Ответить
Конституция на паузi-гарант зеля...😏😠
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07.02.2025 00:46 Ответить
Яки вибори? У 1991році в Україні мешкало 52млн. і було 450 депутатів.
Зараз на неокупованій частині половина. И де буде Донбас та Крим ?
Поки все не вчухне і не стабілізується, ані про яки вибори не мона говорити. А зараз можна відправити додому Верховну Раду і ввести
військову хунту.
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06.02.2025 22:11 Ответить
А де були Крим і Донбасс у 2019 чи навіть у 2014?
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06.02.2025 22:37 Ответить
I я про те саме... Будемо чекати звiльненя донбасу та криму?😏😠😏😠
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07.02.2025 00:49 Ответить
Я тільки за Арестовича голосуватиму.
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06.02.2025 22:57 Ответить
Він не має права брати участь у президентських виборах, оскільки протягом 10 останніх років постійно не мешкав в Україні. Й досі ухиляється за кордоном. Волога мрія не збудеться.
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06.02.2025 23:15 Ответить
Збудеться.
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06.02.2025 23:18 Ответить
сліпнєтся....

.
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07.02.2025 01:48 Ответить
те шо зеленський гад...про якого все знають у США ...це і так зрозуміло ...але США лукавлять ...тому шо ці вибори підтасують на користь 🤡, який підпише капітуляцію !!! тому ,краще було би ,шоб зеленський , тихо пішов в ліс ...хоч не увійде в сторію України, як хроничний ...зрадник
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06.02.2025 23:53 Ответить
Зелений клоун ледь не здав всю Україну у 22. США не зацікавлені у капітуляції України. Вони зацікавлені в зупинені війни без перемоги *****.
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07.02.2025 01:12 Ответить
США ,це глобальна політика ,а не персональна! 1991 році вони були зацікавлені у поразці України ! Бо разраховувати на чесні симпатії ,після розброєння наших Війск , вже навіть нема коли ,китай підписався за русню, надовго !
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07.02.2025 03:20 Ответить
Що ти мелеш?
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07.02.2025 08:37 Ответить
вибори ? так !

але згідно Конституції і законам України !

вибирати аби як та аби кого НЕ вийде !

.
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07.02.2025 01:47 Ответить
Я на 80 процентов уверен что Зеленский переизберется на 2-й срок. Ему это не сложно сделать на самом деле, достаточно лишь уговорить Залужного не участвовать в президенсткой гонке, и шансы на то что ему это удастся - большие. Они ведь заставили боевого генерала Залужного опустить себя и свою воинскую честь ниже плинтуса, в разгар полномаштабной войны вдруг признать себя инвалидом и уволиться из армии на гражданскую профессию. Забашляют Валере 10-ток лямов зелени и вторая каденция Зе-чуда гарантирована.
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07.02.2025 11:23 Ответить
Бред!
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07.02.2025 15:47 Ответить
Главный вопрос выборов - это вопрос легитимного списка избирателей. А выехавшие? А перемещённые? А вблизи фронта?
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07.02.2025 12:45 Ответить
https://youtu.be/On82ETnxFFg?t=5551 Іларіонов, оминаючи зашквари Трампа із Гренландією, Канадою.

1. Путін добровільно відвів війська від Києва у 2022 році, тому, що західні лідери сказали, що Стамбульські домовленості не будуть дійсними, коли столиця в облозі. І українці дали відвести війська.

2. Те, що Борис Джонсон зірвав Стамбульські перемовини - фейк. Він був у Києві раніше. (Від себе - насправді і так міг). А зробив це Путін тому, що побачив, що він не повністю попав із нападом, може завершити будь-коли - дотискати його не будуть. Тому треба захопити більше ресурсів Донеччини.

3. З аналізу мови: Путін ненавидить Зеленського, назвав його по імені 3 рази «ганьба єврейського народу», багато разів каже «господин Арахамія», більше нікого з керівництва не згадує.

4. Келлогу і США байдуже вибори в Україні - це явно фраза від Путіна, і перемовини ідуть без участі України!
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07.02.2025 13:40 Ответить
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07.02.2025 13:42 Ответить
Нахєра цього ************ пропагандона тут викладати?
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07.02.2025 17:04 Ответить
Це факти, давайте обговорювати їх ,а не того хто озвучує!
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07.02.2025 17:29 Ответить
Іларіонов у ***** на зарплатні! Шо я повинна обговорити з кремлівським тролєм, який його тут цитує? Ви вже настільки абарзєлі, що кремлівські методички тут викладаєте.
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07.02.2025 19:19 Ответить
А про те, що Андрій Ілларіонов реконструює плани (умови) путіна, щодо перемовин з Україною, які путін імовірно передав команді Трампа, зокрема про те, що -
1)путін проти підписання саме Зеленським мирних угод України з РФ;
2)путін вимагає призначення діючого Голови ВРУ на посаду тво Президента (Турчинов-2);
3)на місце Голови ВРУ зелені організують обрання пана Арахамії, якого часто згадував путін, зокрема у свому останньому інтервʼю;
4) путіна влаштовують підписи пана Арахамії (на посаді Голови ВРУ) на документах, які планується підписувати Україною та РФ.
Забули?
Ці умови, на думку Андрія Ілларіонова , читаються в останніх заявах та інтервʼю путіна, аналіз тексту і змісту яких викладено за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E
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07.02.2025 17:34 Ответить
Там багато такого, я навів вибіркові позиції для подальшого детального розгляду!
Так, цілком слушне доповнення, спасибі!
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07.02.2025 18:15 Ответить
це "хотєлка" Х-ла!
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07.02.2025 13:43 Ответить
Мрії ***** починають збуватися. Саме прикольне те, що приколісти знову можуть обрати собі па пріколу того ж самого. Так може статися.
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07.02.2025 17:01 Ответить
що там є ознакою здорової бюрократії?
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07.02.2025 19:55 Ответить
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