Украине придется провести выборы. Это признак здоровой демократии даже во время войны, - Кэллог
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал признаком здоровой демократии то, что выборы в стране могут происходить даже во время войны. Однако Киев не должен проводить их именно сейчас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Келлог сказал в эфире телеканала NewsMax.
"Украинцы не могут прямо сейчас (провести выборы - ред.), потому что это записано в их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий. Но наступит момент, когда Украине придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - отметил спецпосланник Трампа.
Он отметил, что "это не означает, что Зеленский должен уйти, нет".
"Признаком здоровой демократии является желание и возможность проводить выборы даже во время войны. Поэтому я думаю, что это здоровый знак", - пояснил Келлог, добавив, что США тоже в свое время проводили выборы во время войны.
Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.
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не раніше.
тож, по перше, ця влада не унікальна у питанні корупції, крали та брали хабарі всі.
по друге не зрозумів тези про ГОДУЄ.
нас ніхто не годує.
нам ДОПОМАГАЮТЬ. бо ВИГІДНО.
сліпий зедебіл - аж смішно
А ви штовхаєте населення і території України до авторитаризму та пожиттєвих вождів!
Зараз на неокупованій частині половина. И де буде Донбас та Крим ?
Поки все не вчухне і не стабілізується, ані про яки вибори не мона говорити. А зараз можна відправити додому Верховну Раду і ввести
військову хунту.
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але згідно Конституції і законам України !
вибирати аби як та аби кого НЕ вийде !
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1. Путін добровільно відвів війська від Києва у 2022 році, тому, що західні лідери сказали, що Стамбульські домовленості не будуть дійсними, коли столиця в облозі. І українці дали відвести війська.
2. Те, що Борис Джонсон зірвав Стамбульські перемовини - фейк. Він був у Києві раніше. (Від себе - насправді і так міг). А зробив це Путін тому, що побачив, що він не повністю попав із нападом, може завершити будь-коли - дотискати його не будуть. Тому треба захопити більше ресурсів Донеччини.
3. З аналізу мови: Путін ненавидить Зеленського, назвав його по імені 3 рази «ганьба єврейського народу», багато разів каже «господин Арахамія», більше нікого з керівництва не згадує.
4. Келлогу і США байдуже вибори в Україні - це явно фраза від Путіна, і перемовини ідуть без участі України!
1)путін проти підписання саме Зеленським мирних угод України з РФ;
2)путін вимагає призначення діючого Голови ВРУ на посаду тво Президента (Турчинов-2);
3)на місце Голови ВРУ зелені організують обрання пана Арахамії, якого часто згадував путін, зокрема у свому останньому інтервʼю;
4) путіна влаштовують підписи пана Арахамії (на посаді Голови ВРУ) на документах, які планується підписувати Україною та РФ.
Забули?
Ці умови, на думку Андрія Ілларіонова , читаються в останніх заявах та інтервʼю путіна, аналіз тексту і змісту яких викладено за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E
Так, цілком слушне доповнення, спасибі!