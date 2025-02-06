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Трамп лично будет представлять план США по завершению войны в Украине, - Келлог

кіт,келлог

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в ближайшие дни, он не будет представлять американский план по окончанию войны в Украине.

Об этом он сказал интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что хотя некоторые СМИ утверждают, что план будет представлен во время мероприятия, это не соответствует действительности.

"Мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" - это президент США, а не Кит Келлог", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана

Келлог также отметил, что он и его команда помогут президенту с реализацией мирного процесса.

"Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - пояснил он.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности-2025, где будет обсуждать будущее российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог

Автор: 

Трамп Дональд (5681) Кит Келлог (159) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+13
туман туманний
певно того плану ще у природі не існує
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06.02.2025 14:51 Ответить
+4
так то, не кіт келлог?
а у нас пес патрон.
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06.02.2025 14:54 Ответить
+3
Піздоболи піздоболили-піздоболили доки не ***************!
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06.02.2025 15:02 Ответить
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План Трампа - ждем - с!
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06.02.2025 14:50 Ответить
туман туманний
певно того плану ще у природі не існує
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06.02.2025 14:51 Ответить
Мало того, що не існує, келлог сситься брати будь-яку відповідальність!
Бо план буде настільки потужним, що він вже рік як типу є, але по факту його скоро оголосять з префіксом: Ось такий план трампакс мав ще рік тому, коли відтерміновував голосування у конгресі
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06.02.2025 15:26 Ответить
так то, не кіт келлог?
а у нас пес патрон.
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06.02.2025 14:54 Ответить
Оце дійсно розумні і компетентні люди роблять план закінчення війни.
В такій край чутливій та складній ситуації,любі публічні заяви по плану тільки шкодять.Все узгоджується та виписуєтся таємно і по факту домовленностей вже ознайомится зе.
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06.02.2025 14:54 Ответить
Цікаво на скільки цей план США буде відрізнятись від того, що запропонувала РФ Трампу після його перемоги на виборах...
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06.02.2025 14:58 Ответить
Потужно
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06.02.2025 14:54 Ответить
Піздоболи піздоболили-піздоболили доки не ***************!
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06.02.2025 15:02 Ответить
План мабуть маск скрутить?
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06.02.2025 15:05 Ответить
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06.02.2025 15:18 Ответить
План забористий?
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06.02.2025 15:21 Ответить
Все рижі клоуни заявили ,що це фейк. Ідіть на *** ,разом з вашими планами по здачі українських територій. Ще рідкоземи ********** подавай.
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06.02.2025 15:27 Ответить
Ніхто не хоче тимчасово втрачати території, але давай чесно, ти щось суттєве зробив, щоб цього не було? Гнівні коменти в інтернеті не враховуються.
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06.02.2025 16:26 Ответить
давай чесно.Ти що свій голос віддав тому, кому пропонуєш ,щоб він щось зробив "без Твого голосу" замість того. кому Ти свій голосочок віддав ,і який Тобі за нього "золоті гори обіцяв"???
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06.02.2025 16:45 Ответить
Тобі б навчитися адекватно виражати думки. Спробуй ще раз, і якщо вийде краще ніж попереднього разу то отримаєш відповідь.
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06.02.2025 18:04 Ответить
""""ти щось суттєве зробив, щоб цього не було?""" (це Твоє запитання до дописувача).Дальше все адекватно,Не можна хотіти ,що б той хто віддав свій голос ,щось зробив,адже він свій голос вже віддав (став безголосим)тому, хто обіцяв робити для того,хто йому віддав свій голос і для тих,хто віддали йому голоси і безпеку і добробут.
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06.02.2025 18:16 Ответить
А кластери будуть?
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06.02.2025 15:37 Ответить
Нет никакого плана. Есть желание Трампа заставить Украину согласиться с тем, что де факто вернуть все территории невозможно, и заставить ***** убраться с некоторых захваченных территорий. ***** на это не пойдет, пока функционирует его экономика и не прекращается поток выродков подписывающих контракт. Поэтому война будет идти еще долго, конца края ей не видно.
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06.02.2025 15:52 Ответить
Ну все, молодець, дідусь, нехай відпочиває!
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06.02.2025 15:53 Ответить
Трамп вже вигадав інформаційну бомбу про вивезення мільйонів усіх хамасівців , аби тільки заткнути тему України , бо там НУЛЬ .А БІ-БІ, як умовно кажучи Маску пожав руку, сказавши що він не зігував , так й Трампу кивнув на цю туфту...
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06.02.2025 16:22 Ответить
Нетаньяху - ще той експерт із зігування!
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06.02.2025 16:40 Ответить
Ясно
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06.02.2025 16:30 Ответить
"Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі. (до закінченн президентського терміну Трампа"), - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3534341
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06.02.2025 16:40 Ответить
А хто автор того плану? пуйло в.в.?
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06.02.2025 17:42 Ответить
Якби Трамп мав план, то він би вже розказав його серед своєї команди.
А значить зараз він чекає, що йому надиктує Х-ло!
Треба від усього відмовлятися, Європа нам допоможе!
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06.02.2025 18:34 Ответить
 
 