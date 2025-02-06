Трамп лично будет представлять план США по завершению войны в Украине, - Келлог

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в ближайшие дни, он не будет представлять американский план по окончанию войны в Украине.

Об этом он сказал интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что хотя некоторые СМИ утверждают, что план будет представлен во время мероприятия, это не соответствует действительности.

"Мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" - это президент США, а не Кит Келлог", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана

Келлог также отметил, что он и его команда помогут президенту с реализацией мирного процесса.

"Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - пояснил он.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности-2025, где будет обсуждать будущее российско-украинской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог