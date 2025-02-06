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Новости Заявления о мире
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Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана

Кит Келлог о потенциальном мирном соглашении Украины и России

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам РФ и Украины Кит Келлог заявил, что решение о завершении войны должно быть "быстрым и выгодным" для обеих сторон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кэллог заявил в интервью Fox News.

"Я хочу начать отсчет на 100 дней и понять, где мы - это еще перемирие или уже мир. Считаю, что все зависит от того, что реально возможно. Но это не будет повторением Афганистана, где процесс растянулся на четыре года. Это не должно превратиться в бесконечную историю", - подчеркнул он.

По словам Келлога, решение по завершению российско-украинской войны должно быть быстрым и выгодным не только для Киева и Москвы, но и для США и остального мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину 20 февраля. Эту дату предложила американская сторона.

Агентство Bloomberg написало, что союзники США ожидают, что администрация Дональда Трампа представит план прекращения войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Автор: 

Кит Келлог (159) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+26
До чого тут Афганістан? Хіба в Україні сидять війська США?
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06.02.2025 14:14 Ответить
+23
Що значить *для обохх сторін? Ви там взагалі одуріли від жиру?
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06.02.2025 14:15 Ответить
+17
Папірець підписаний з москалями ніколи нічого не вартував. Як сказав Великий син Ічкерії Московії перемирря треба тільки щоб з новими силами ударити. Це було завжди! З ким мирна угода, з людожерами-кацапими?
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06.02.2025 14:15 Ответить
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До чого тут Афганістан? Хіба в Україні сидять війська США?
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06.02.2025 14:14 Ответить
Це напевно перший випадок капітуляції ще навіть до вступу у війну...
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06.02.2025 14:23 Ответить
Угу - "..вигідним для Києва і Москви.." - відразу все ясна-панятна..
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06.02.2025 14:29 Ответить
Тобто має бути вигідним і для гітлера ********** путлєра, і нациської кацапської біомаси загалом ??? Феєрична позиція держави, яка "знову стала великою". У цьому світі невпинно зростає кількість божевільних.
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06.02.2025 16:48 Ответить
Попробуйте еще раз прочитать : 'это не будет повторением Афганистана, где процесс растянулся на четыре года'.
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06.02.2025 15:55 Ответить
Тобто по суті немає що сказати?
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06.02.2025 14:14 Ответить
він же сказав: 100.
а, що хоч собі, те й думай....
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06.02.2025 14:17 Ответить
Так там ще можна Корею, В'єтнам пригадати, провести аналогії, проаналізувати, дивись і 100 днів пройде.
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06.02.2025 14:38 Ответить
і обов'язково, західний тимор!
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06.02.2025 14:40 Ответить
Папірець підписаний з москалями ніколи нічого не вартував. Як сказав Великий син Ічкерії Московії перемирря треба тільки щоб з новими силами ударити. Це було завжди! З ким мирна угода, з людожерами-кацапими?
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06.02.2025 14:15 Ответить
Не хочете миру? Тоді чому ви тут в коментах сидите? Не знаєте де йде війна? Чи воювати повинні хто завгодно, але не ви?
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06.02.2025 16:14 Ответить
Що значить *для обохх сторін? Ви там взагалі одуріли від жиру?
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06.02.2025 14:15 Ответить
Ну звичайне "взаємовигідне вирішення конфлікту" між маньком та жертвою...
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06.02.2025 14:20 Ответить
Для України і США…
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06.02.2025 14:20 Ответить
Ага. Так і буде.
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06.02.2025 14:22 Ответить
ясна річ, піндоси не будуть тікати з україни не озираючись, тому що засцяли прийти сюди.
українці не будуть чіплятися на шассі літаків, ціною життя.
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06.02.2025 14:16 Ответить
Пиндосы… кроме козломордых кацапских выродков это слово никто не употребляет, спалился ты, говномет.
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06.02.2025 15:57 Ответить
тсс....
прошу тєбя. не раскривай мою тайну.
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06.02.2025 16:03 Ответить
Да какая там тайна, у тебя, козломордого, большими буквами все на лбу написано
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06.02.2025 20:04 Ответить
стєкломой закінчився? ломає?
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06.02.2025 20:05 Ответить
Кстати, Афган тогда ппокинул именно Донни, а не Байден, заключив договор с талибаном. От Трампа можно ожидать чего угодно.
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06.02.2025 14:16 Ответить
Це буде афгавністан для параші. Війна буде тривати доки путєна не вб'ють, а американи якось втруться
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06.02.2025 14:17 Ответить
В Афганістані, якщо пам'ятаєте, була "повна капітуляція за три дня".
Це те, що нам готувала у лютому 2022 зе-банда.
Звісно цього НЕ БУДЕ! Бо ВЖЕ не пройшло.
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06.02.2025 14:17 Ответить
В Афганистане американцы договорились с талибаном, и полгода выводили войска. Потом презик Афганистана насрал в штаны, тиканул из страны и его армия мгновенно разбежалась, так кто тому Афганистану доктор? Если ВСУ разбегутся, то будет Афганистан, а как еще?
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06.02.2025 16:00 Ответить
...має бути... вигідним для Москви...

Хто б сумнівався... Міратворці ху'єві...
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06.02.2025 14:17 Ответить
Вперед у військо і роби мир не вигідним для москви, і максимально вигідним для України. Чи ти тільки язиком патякати можеш?
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06.02.2025 16:16 Ответить
Устал от вайни, утирок?
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06.02.2025 18:00 Ответить
Втомився від таких гнилих лицемірів як ти.
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06.02.2025 18:06 Ответить
Так вали сам на парашію, відпочинеш. Чого ти інших туди запихаєш, нелицемір.
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06.02.2025 18:24 Ответить
Вперед у військо і роби мир не вигідним для москви, і максимально вигідним для України.

Ти про це??? Ого, а може ти не такий патріот як вдаєш? Більше я тебе нікуди не "запихав". Цікаво-цікаво. Ти палишся чувак.
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06.02.2025 18:28 Ответить
Ні, ти запихаєш туди людей на окупованих територіях, плюс міста Запоріжжя і Херсон, те що вимагає твоє ху-йло. Чи як ти зібрався "миру досягати", гнус?
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06.02.2025 18:37 Ответить
Ну я ж тобі і запропонував піти і свої слова закріпити вчинками. Ти ж розпереживався за людей на окупованих територіях, але піти і спробувати звільнити їх посилаєш всіх навколо, окрім себе.

Тому ти гнилий лицемір.
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06.02.2025 20:48 Ответить
От як те рішення може рівночасно бути вигідним для Києва та Москви? Тільки внаслідок кабінетного договорняка. І в Україні воно буде вигідне тільки тим, хто по кабінетах сидить.
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06.02.2025 14:17 Ответить
"вигідним" для обох сторін" - опять этот лицемерный дед за старое. О международном праве он вообще слышал? раша - агрессор, который должен понести справедливое наказание.
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06.02.2025 14:17 Ответить
От тільки не завжди красиві слова співпадають з гіркою реальністю.
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06.02.2025 14:27 Ответить
Коли вже буде конкретика? -- а то тільки анонси
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06.02.2025 14:18 Ответить
Уточнив би, а що саме він вважає вигідним для України.
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06.02.2025 14:23 Ответить
... і що вигідним для росії???
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06.02.2025 14:46 Ответить
і як це може перетнутися?
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06.02.2025 17:20 Ответить
Вигідне??? Для України вигідне коли кац...п зє..еться до кордонів 91 року... і закриті кордони на 20 років з ка..апом Для недоістот кац...пських стояти на окупованих позиціях і відкриті кордони з Україною для торгівлі
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06.02.2025 14:24 Ответить
А більш реалістичні бажання?
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06.02.2025 14:25 Ответить
В'єтнам чи Корея?
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06.02.2025 14:25 Ответить
Цитата: вигідним не тільки для Києва і Москви ...

що це значить, яку вигіду дадуть московитам ?
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06.02.2025 14:26 Ответить
Нас. А наша ,,вигода,, буде в тому що українцям, які вже втікли на Захід, дозволять там залишитись.
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06.02.2025 14:30 Ответить
Це значить, що містер келлоґ, як і його патрон трумп, аж пищать зняти з параші накладені санкції.

І повернути хйула в "клуб світових лідерів" теж.
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06.02.2025 14:34 Ответить
Якби Америка якраз ,,повторила,, Афганістан і надала нам таку саму кількість озброєнь та іншої допомоги як Кабулу, то зустрівся з українським президентом цей Келлог вже б на розвалинах Кремля. Але не ,,повторювати,, вирішив ще Байден, Шольц і всі інші. Та з обісраними штанями чекали маршу на Захід путінської навали.
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06.02.2025 14:28 Ответить
Короче воювали Україна і РФ, а США получить копалини і змусить нас підписати угоду де будуть наші "поступки". Шикарно блін.
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06.02.2025 14:31 Ответить
Так а Штати так і багатіли після обох світових воєн.
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06.02.2025 14:45 Ответить
Дивна якась формула ''закінчення ''війни .паРаша агресор ,Україна жертва агресора а припинення війни буде вигіднеобом і агресору теж.?Гвалтівник та вбивці мають бути покарані ,бо непркаране зло повертається.
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06.02.2025 14:33 Ответить
А що, Афганістан втратив території, чи суверенітет? Чи може власне Келлог і вказує на те, що Афганістан нічого не втратив, а Україна втратить? І Келлог вважає, що йому і його президенту буде чим гордитися? Це ще більша ганьба, нвж Афганістан.
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06.02.2025 14:41 Ответить
Ну, так, Афганістан території не втрачав!
Просто вигнав дві імперії із своїх земель!
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06.02.2025 14:46 Ответить
Сподіваються за 100 днів вмовити нашого Найвеличнішого на те, щоб ми віддали Курськ, а взамін получили Бахмут із Соледаром. За Крим, ясна річ, ніхто навіть і не заікнеться. Бо кремлефюреру ссикотно перечити, це ж партнер, його можна зрозуміти - така несамовита любов саме до цього місця.
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06.02.2025 14:52 Ответить
На сегодня ВСУ контролируют 400 км2 Курского повиту. Это 20 на 20 км. ***** никогда не пойдет на обмен этого шматка на Бахмут и район.
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06.02.2025 16:05 Ответить
Цей дід на два роки старший од Трампа і вже йому 81 рік пішов. Дуже "цікаво" слухати двох старих маразматиків.
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06.02.2025 14:53 Ответить
Ці діди в рази розумніші 95% тутешніх коментаторів.
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06.02.2025 16:20 Ответить
Ага, особливо Трумп. Інтелект аж пре. І збоку вилазить.

P.S. Його дружбан, "president of Turkey, Viktor", підтверджує.
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06.02.2025 16:49 Ответить
Ви своїм коментом лише підтвердили те, що я написав вище. Дякую.
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06.02.2025 18:05 Ответить
Ви теж коментатор, і Ви теж підтвердили. Нема за що.
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06.02.2025 18:35 Ответить
P.S. Щас прийде Базіл Кук, і напише, що Трумп -- месія, а Мерджорі -- матьтереза. Поплескайте йому.
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06.02.2025 18:36 Ответить
Тампон хоче продати Україну так щоб цю капітуляцію не порівнювали з втечею США з Афганістану. Повірити США яке нас вже дурило не один десяток разів починаючи з 91-го року коли забирало у нас ЯЗ закінчуючт сьогоденням коли обіцяли нам 200млрд а дали всього третину, це себе на ї бати
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06.02.2025 14:54 Ответить
США никогда не воевали в Украине, так что сколько бы вы, лахтинские выродки, не старались, приравнять ситуацию к афганской у вас не получится
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06.02.2025 20:07 Ответить
Спочатку введіть війська, а там видно буде. А інакше аналогія нікчемна.
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06.02.2025 14:56 Ответить
ви там же где и были комики из стендапа тупые
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06.02.2025 14:58 Ответить
Звичайно не буде. В Афані воювали американці і постачали туди пєсєц скільки озброєння (якщо порівняти з силами ІДІЛ в шльопках верхом на ішаках).
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06.02.2025 15:04 Ответить
Але це не точно )
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06.02.2025 15:08 Ответить
"....рішення щодо завершення російсько-української війни має бути швидким і вигідним не тільки для Києва і Москви, але й для США та решти світу..." - як можна пошити шапку 4-и шапки, як мінімум, із одного зайця?
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06.02.2025 15:11 Ответить
Старикаша Келог! А як це розуміти? Росія варварськи напала на Україну, захопила величезні її території, а ви тепер з Трампом несете якусь хєрню про те, що завершення цієї брутальної агресії має відбутися не повною деокупацією захоплених українських територій, а ще й з якоюсь "вигодою" для москви? Що це за фігня, старикаша Келог?
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06.02.2025 15:17 Ответить
США в Афганістан вливали мільярди, поставляли зброю, та техніку, закриваючи очі на скажену корупцію та розкрадання поставок. В результаті плюнули, і вийшли.
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06.02.2025 15:50 Ответить
"Жопа" будет еще круче!
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06.02.2025 15:56 Ответить
Знову якусь .уйню будуть впихувати... Де є трамп - там розуму нема, одні інстинкти. На жаль
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06.02.2025 15:59 Ответить
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06.02.2025 16:14 Ответить
Конченые. маньяк убивает жертву а давай придумае выгодный план для обойх старон. Так и скажите что ы мире теперь закон силы и мы пойдем ядерную бимбу делать. зачем этот мир без Украины?
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06.02.2025 16:36 Ответить
Повторенням не буде? Буде гірше?
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06.02.2025 17:44 Ответить
Значит наша цель повторить войну в Афганистане, которая развалила помойку.
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06.02.2025 21:17 Ответить
"швидким та вигідним" для обох сторін? Це вроджений ідіотизм чи на старості став? Народе, приходь до тями, балом правлять одні ідіоти, злодії і брехуни, все залежить лише від нас.
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06.02.2025 23:18 Ответить
 
 