Келлог о мирном соглашении Украины и России: Это не будет повторением Афганистана

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам РФ и Украины Кит Келлог заявил, что решение о завершении войны должно быть "быстрым и выгодным" для обеих сторон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кэллог заявил в интервью Fox News.

"Я хочу начать отсчет на 100 дней и понять, где мы - это еще перемирие или уже мир. Считаю, что все зависит от того, что реально возможно. Но это не будет повторением Афганистана, где процесс растянулся на четыре года. Это не должно превратиться в бесконечную историю", - подчеркнул он.

По словам Келлога, решение по завершению российско-украинской войны должно быть быстрым и выгодным не только для Киева и Москвы, но и для США и остального мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину 20 февраля. Эту дату предложила американская сторона.

Агентство Bloomberg написало, что союзники США ожидают, что администрация Дональда Трампа представит план прекращения войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.