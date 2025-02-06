Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог

Спецпосланник президента США по войне РФ против Украины Кит Келлог считает, что Киев почти не имеет шансов вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членства в НАТО, к чему ранее призвал украинский глава государства Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кэллог заявил в интервью Fox News.

По его словам, вероятность того, что Украина вернет ядерное оружие, - "между мизерной и нулевой".

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно, - где-то между мизерным и нулевым. Будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", - заявил спецпредставитель Трампа.

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Он отметил, что эта идея "обречена на провал".

Кэллог призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая такие предложения.

"Помните, президент сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", - добавил он.

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Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью ведущему Пирсу Моргану заявил, что если Украина не получит членство в НАТО, то для обеспечения безопасности ей нужно вернуть ядерное оружие.