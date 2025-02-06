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Шанс Украины вернуть ядерное оружие обратно - "где-то между мизерным и нулевым", - Келлог

Кит Келлог прокомментировал заявления Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

Спецпосланник президента США по войне РФ против Украины Кит Келлог считает, что Киев почти не имеет шансов вернуть себе ядерное оружие как альтернативу членства в НАТО, к чему ранее призвал украинский глава государства Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кэллог заявил в интервью Fox News.

По его словам, вероятность того, что Украина вернет ядерное оружие, - "между мизерной и нулевой".

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно, - где-то между мизерным и нулевым. Будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", - заявил спецпредставитель Трампа.

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Он отметил, что эта идея "обречена на провал".

Кэллог призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая такие предложения.

"Помните, президент сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", - добавил он.

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Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью ведущему Пирсу Моргану заявил, что если Украина не получит членство в НАТО, то для обеспечения безопасности ей нужно вернуть ядерное оружие.

Автор: 

членство в НАТО (1535) ядерное оружие (1355) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+30
ШИКАРНО!!! І після цього ви там щось триндите щоб Іран не розробляв? Чи ЩЕ хтось? Та всі хто може буде мати ЯЗ. Бо ваше слово не коштує ніфіга
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06.02.2025 13:20 Ответить
+19
Якжо здасте Україну, то це питання вже не матиме сенсу, як і ДНЯЗ. Ядерку будуть старатись отримати всі. Бо ці всі "договори" - просто папір, а ООН існує лише як годівниця для купки бюрократів.
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06.02.2025 13:23 Ответить
+17
Якщо вірити Келлогу, то наявність у Ізраїля ЯЗ десь між нулем і мізером. 😊
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06.02.2025 13:28 Ответить
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І вцьому винен не Келлог, а мудрий нарід, який вибирає в гаранти зеків, клоунів та інших "нє всьо так адназначьна"
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06.02.2025 19:17 Ответить
Мудрим народам підсовують правителів. Три хабадники: мироточець, миротворець і мироспівець, готові просурмити новий каганат.
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06.02.2025 19:45 Ответить
Трамп биконув проти всього світу, пере%ався з усіма, навіть з Англією. Коли через півроку-рік весь світ згуртується, щоб створити йому проблеми, у України з'явится вікно можливості реалізувати ядерну програму. Але починати організаційні роботи треба негайно. Хто цим вікном скористається, той стане наступним президентом.
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06.02.2025 19:17 Ответить
Тобто хто збере професорів, промисловців, комбатів і приватні охоронні агенції навіть як приватну ініціативу, матиме зі старту +30% до виборчого рейтингу.
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06.02.2025 20:58 Ответить
Хай вони всі думають , що в Україні нічого не залишилось ...
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06.02.2025 19:22 Ответить
Беззаперечно. що УКРАЇНА МАЄ ПОВНЕ-- і моральне право ВІДНОВИТИ Я ДЕРНИЙ ЩИТ ... ( І як зраджена " ГАРАНТАМИ нашої безпеки так і нинішніми витівками трампуші з його плюшкінською політикою щодо залишення нас без допомоги у чистім полі під скрегіт щелеп ліліПУТІНСЬКИХ крово-жерів !!!) Щоправда таємно"клепать" таку зброю із нашими ЗЕ-зрадо-трубадурами--це більше аніж смішно!!! Погляньте--у нас лише починають клепати. якусь "новинку". а про оту " паляніцу"--вже всіх уморили: і в яких підземних катакомбах "ЮЖ-машу її клепають і.який тонаж і.т.і. Це завдання для нашої наступної влади. якщо вистачить мізків таку обрати. а НЕ всадити на трон чергового срульмана на зразок ушастіка--гордона....
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06.02.2025 20:13 Ответить
боневтіклий запустив шнягу для електорату про ядерну зброю. Але чому США коментує цю ахінею?
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06.02.2025 20:16 Ответить
Ну це вже в США ніхто не буде питати як Україні відновлювати ядерну зброю,якщо вони спробують нав'язувати тут мюнхенські договорняки.
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06.02.2025 20:27 Ответить
Ну канєшна! Волонтери повідкривають банки "На ядерну бімбу", за добу назбираємо.
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06.02.2025 20:41 Ответить
Краще б промовчав, а не трендів. Всі ці "договорняки про безпеку" можете засунути собі в сраку.
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06.02.2025 20:52 Ответить
Шансов нет, идея обречена на провал. Ну и что вы обсуждаете?
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06.02.2025 20:53 Ответить
Коли є я\з це набуття геополітичної суб'єктності. США просто боготворять я\з, вони думають,що коли Україна повертає я\з це визнання повного фіаско так званого нерозповсюдження, але Україна має всі законні підстави нею володіти так як отримала неспроваковану агресію зі сторони країни яка володіє я\з і була одним з гарантів безпеки прописаної у будапештському меморандумі.
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06.02.2025 23:12 Ответить
Пішов нах. От тепер вже потрібно робити.
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07.02.2025 00:09 Ответить
якщо не повернути - то треба створити
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07.02.2025 09:45 Ответить
"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми - уряд здорового глузду.... Джерело: https://censor.net/ua/n3534317
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.02.2025 21:11 Ответить
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