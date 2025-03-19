Сын Трампа, Уиткофф, Кушнер и Карлсон вели переговоры о выборах с оппонентами Зеленского, - Politico
Сын президента США Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, телеведущий Такер Карлсон и спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф вели тайные переговоры с политическими соперниками Владимира Зеленского о проведении президентских выборов в стране.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Команда Трампа уже четко продемонстрировала свое пренебрежение к Зеленскому. Это было публично продемонстрировано во время безобразной стычки в Овальном кабинете в феврале. И это также стало очевидным за кулисами, во время тайных переговоров между членами окружения Трампа и внутриполитическими соперниками Зеленского, которые POLITICO обнародовало в начале этого месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти переговоры были частью инициативы администрации Трампа, направленной на поддержку идеи досрочных выборов в Украине, несмотря на то, что социологические исследования свидетельствуют, что Зеленский сейчас сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев.
Среди них был Такер Карлсон - пророссийский журналист, который брал интервью у диктатора РФ Владимира Путина.
Уиткофф -- единственный, кто имеет официальную роль, добавляет издание.
Politico обратилось ко всем четырем за комментариями относительно переговоров, но не получило никакого ответа.
"Они считают Зеленского препятствием. Как можно поставить под сомнение Зеленского и заставить его быть более сговорчивым? Ну, вы привлекаете его политических соперников и показываете ему, что у США есть другие украинские партнеры и другие варианты. Но я думаю, что большая часть мира Трампа, или по крайней мере часть мира Трампа, ошибается, думая, что они могут назначить кого-то в Украине своим партнером и добиться электорального успеха в кратко- и среднесрочной перспективе, когда бы не состоялись выборы. Это свидетельствует о непонимании Украины", - сказал эксперт, с которым говорили журналисты.
Напомним, 6 марта, Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.
Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.
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Навіть є своя армія в середині країни, здогадайтесь за кого будуть голосувати(?), а ЗСУ керує-нищить свій підлеглий яку майже не забезпечує МОУ.
Так бридко все це чути і читати!!!
Я убив Кеннеді !
Д О К А З И!
Вважаю,що для України краще було б якби не було Зеленського,а мабуть більше його воровитого оточення,але треба терпіти "Світа робить короля".Скільки лиха от цих ЗЕлених гнид,особливо до і з початку повномасштабного вторгнення.
Т.е. то,что Порошенко говорил "зараз вибори не на часі",вас не смущает?
і цікаво - двох знають усі, а хто инші, тут і розмовляти ні з ким, всіх війна обнулила.
тільки не кажіть що зі смєшком говорили.))