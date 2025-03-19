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Новости Выборы во время войны
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Сын Трампа, Уиткофф, Кушнер и Карлсон вели переговоры о выборах с оппонентами Зеленского, - Politico

Politico узнало, кто обсуждал выборы с оппонентами Зеленского

Сын президента США Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, телеведущий Такер Карлсон и спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф вели тайные переговоры с политическими соперниками Владимира Зеленского о проведении президентских выборов в стране.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Команда Трампа уже четко продемонстрировала свое пренебрежение к Зеленскому. Это было публично продемонстрировано во время безобразной стычки в Овальном кабинете в феврале. И это также стало очевидным за кулисами, во время тайных переговоров между членами окружения Трампа и внутриполитическими соперниками Зеленского, которые POLITICO обнародовало в начале этого месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти переговоры были частью инициативы администрации Трампа, направленной на поддержку идеи досрочных выборов в Украине, несмотря на то, что социологические исследования свидетельствуют, что Зеленский сейчас сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев.

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Среди них был Такер Карлсон - пророссийский журналист, который брал интервью у диктатора РФ Владимира Путина.

Уиткофф -- единственный, кто имеет официальную роль, добавляет издание.

Politico обратилось ко всем четырем за комментариями относительно переговоров, но не получило никакого ответа.

"Они считают Зеленского препятствием. Как можно поставить под сомнение Зеленского и заставить его быть более сговорчивым? Ну, вы привлекаете его политических соперников и показываете ему, что у США есть другие украинские партнеры и другие варианты. Но я думаю, что большая часть мира Трампа, или по крайней мере часть мира Трампа, ошибается, думая, что они могут назначить кого-то в Украине своим партнером и добиться электорального успеха в кратко- и среднесрочной перспективе, когда бы не состоялись выборы. Это свидетельствует о непонимании Украины", - сказал эксперт, с которым говорили журналисты.

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Напомним, 6 марта, Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Автор: 

выборы (24726) Зеленский Владимир (20290) Кушнер (6) оппозиция (5335) США (26528) Трамп Дональд (5155) Стив Уиткофф (65)


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Топ комментарии
+13
В какой клинике для душевнобольных состоялась сия встреча ???
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19.03.2025 16:38
+13
Они все дождутся что наше "мудрое" население снова его выберет. Одного дегенерата выберут назло другому дегенерату
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19.03.2025 16:42
+13
"Волі народу" Вже нарід допроявляв свою волю. 30 років б...дь проявляв)))) Мене лякають нові преспективи прояву мудрої нарідної волі... І доречі, от саме із-за прояву нарідної волі зараз і справа у тому непорозумінні, яке опинилося на Банковій. Яким чином розрулити це зараз, хз.
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19.03.2025 17:29
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В какой клинике для душевнобольных состоялась сия встреча ???
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19.03.2025 16:38 Ответить
ТОбто домовлялись з медведчуком.
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19.03.2025 16:40 Ответить
Там ще є притула, стерненко, білецький і інша нереальна шушвара , Ну така, як вони самі.
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19.03.2025 17:01 Ответить
Гірше: зі Свиночолим
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22.03.2025 08:55 Ответить
в клубі "неанонімних МАГАдрочерів" ...
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19.03.2025 16:40 Ответить
Гопніки домовлялись з гопгіками.
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19.03.2025 16:41 Ответить
"Отъявленные мерзавцы"

.
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19.03.2025 20:58 Ответить
Наших в городе много..... Ваше кредо? Всегда ..... Запад нам поможет.... Скинемся господа в помощь безпризорникам... (С) ."12 стульев"
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19.03.2025 16:39 Ответить
Они все дождутся что наше "мудрое" население снова его выберет. Одного дегенерата выберут назло другому дегенерату
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19.03.2025 16:42 Ответить
Какие выборы? Онже ПАМЯТНИК!!!
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19.03.2025 16:44 Ответить
доведеться голосувати за зе після такого
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19.03.2025 16:48 Ответить
Не смішно.
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19.03.2025 16:51 Ответить
Всі як один нарколиги кончені. Це не втручання в справи інших держав?
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19.03.2025 16:48 Ответить
Потрібно їх внести в Миротворець
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19.03.2025 16:49 Ответить
Їбл@ни. Тупому американському керівництву не дійде, що справа не в Зе, справа у волі народу. Ми своє не віддамо, хто б не був гарантом
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19.03.2025 16:50 Ответить
"Волі народу" Вже нарід допроявляв свою волю. 30 років б...дь проявляв)))) Мене лякають нові преспективи прояву мудрої нарідної волі... І доречі, от саме із-за прояву нарідної волі зараз і справа у тому непорозумінні, яке опинилося на Банковій. Яким чином розрулити це зараз, хз.
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19.03.2025 17:29 Ответить
Створюють ілюзію, що вони проти Найвеличнішого БоНеВтіка. Цей Лідор плазує як їм треба, Д"Єрмак і ко сидять де їм зручно, всі виконують їх злочинні накази, якщо треба особисто порулити голова офісу, де приймаються рішення, сам очолює делегації, для другорядних є Арахімії, кишенькові міністри та Підху.йловчик НеЛох.
Навіть є своя армія в середині країни, здогадайтесь за кого будуть голосувати(?), а ЗСУ керує-нищить свій підлеглий яку майже не забезпечує МОУ.
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19.03.2025 16:50 Ответить
Такер разтакер йогмть виклав список-шпаргалку БАЖАНИХ кандидатів від Ху- Мураєв, Ведмедчук,(від Ахмєтівських) Притула та Юля з Білецьким від олігархомафії ДНІПРА та ХАРКІВСЬКИХ .
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19.03.2025 16:51 Ответить
Але в США , чомусь , літали не мураєв з медведчуком , а юлька з порохом ...
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19.03.2025 16:54 Ответить
У Вас,шановний,а можливо і не шановний,є квиток на літак на ім*я Порошенко,якщо так,то прикрипіть,а якщо немає--то Ви провокатор і боневтікозелене ГІМНО!!
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19.03.2025 17:41 Ответить
так хрипатий то не випускає Пороха. Він під санкціями і слідством!! як же Порох вилетів.. Шахедом попутнім? Коли Ви вже думати почнете..дурноголові?
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19.03.2025 19:06 Ответить
Ти хоч новину прочитай , дурноголове ... облажались ви по повній !
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19.03.2025 19:10 Ответить
..це для тебе..ідіота..НОВИНА!!! Ти ж написало..що Юлька та Порох літали у США !! І розумієш...крім тебе ні в ЗМІ..ніде нема фактів реальних. Хтось з зеленожопих гавкнув маячню..а ідіоти..накшталт тебе підхватили і скачуть з радощів! Тобі навіть писати соромно. Ти ж розумововідстале. А може і ні... Може відпрацьовуєш зелений гній...??
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19.03.2025 19:17 Ответить
Вони б так з путіним себе поводили, з опозицією домовлялись і т.і.
Так бридко все це чути і читати!!!
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19.03.2025 17:02 Ответить
це єдине в чому з трампоном у нас однакові погляди - всіма фібрами ненавиджу цю гнусняву небриту закомплексовану хрипату потвору
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19.03.2025 17:10 Ответить
Докази!
Я убив Кеннеді !
Д О К А З И!
Вважаю,що для України краще було б якби не було Зеленського,а мабуть більше його воровитого оточення,але треба терпіти "Світа робить короля".Скільки лиха от цих ЗЕлених гнид,особливо до і з початку повномасштабного вторгнення.
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19.03.2025 17:14 Ответить
Единственная реальная оппозиция в Украине это Порошенко. Я не верю, что ПАП опустился до разговора с ********* ********* Карлсоном. Это все маячня.
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19.03.2025 17:19 Ответить
а Порох і не був на цій зустрічі. депутати від нього були. Порох не хотів у це маратись.
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19.03.2025 18:31 Ответить
Единственная реальная оппозиция в Украине это Порошенко.
Т.е. то,что Порошенко говорил "зараз вибори не на часі",вас не смущает?
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19.03.2025 18:54 Ответить
Ішака давним -давно треба було гнати. З цим мудаком не буде ні перемоги, ні миру. Даремна трата часу без жодних результатів.
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19.03.2025 17:20 Ответить
Ну и что, они думают что оппоненты будут более сговорчивы и пойдут на уступки Трампу и путину в части оккупированных территорий? Может, кто-то из оппонентов и будет более сговорчив, но это ещё не значит что его изберёт народ..
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19.03.2025 17:24 Ответить
Сину рудого собаки та мультгерою з пропелером у задниці- руки геть від України. Це право українців. Хто з української сторони вів перемовини- той "наша гнида". Я зовсім не за Зеленського,але поки він Президент України -руки геть від нього,гниди та воші. Знайте ,що рудого мародера я зневажаю. Янкі,гоу хоум!
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19.03.2025 17:32 Ответить
Этим шакалам кажется что пришло их время
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19.03.2025 17:32 Ответить
Це вам ще один доказ що Ху_йло і Тампон хочуть розхитати Україну зсередини щоб захопити повністю. Для цього і придумали якійсь перемир'я і угоди. Все для того щоб приспати пильність Українців іллюзорним миром і захопити Україну коли всі будуть зайняті виборами і ділитимуть портфелі і сфери впливу.
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19.03.2025 17:34 Ответить
Московська зозуля та жму руку,обнімаю знову в темі? Ви висео,мусора,вже показали свої унікальні управлінські рішення. *Я привезла вам унікальні ціни на газ(450 дол. за 1000 куб), та безкінечні перемир'я,відступ з Луганська,знищення складів озброєння. Ви-відпрацьований матеріал. Геть на смітник історії!
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19.03.2025 17:40 Ответить
Ти ж за Сердючку?
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19.03.2025 17:45 Ответить
Та воно з Обліковий Запис #597212 два дурноголових... Клоуни смішать людей своїми ідіотськими фактами .. про відступ з Луганська... взірвані склади..стосовно яких вже і діти розібралися що до чого. А два ідіота продовжують нести маячню...))))
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19.03.2025 19:12 Ответить
Вони і так вже давно там !
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19.03.2025 19:04 Ответить
Україні треба очиститись від зелених шкідників-мародерів, некомпетентної мразоти при владі, яка не підготувала країну до війни, дозволила захопити 20% території і спричинила загибель сотен тисяч українців
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19.03.2025 17:41 Ответить
ТРАМПлін у прірву.
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19.03.2025 17:43 Ответить
Племя Кушнеров дербанит Украину, а украинцы им молятся. Парадокс рабов и их хозяев.
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19.03.2025 17:50 Ответить
Трамп віддав за борги йюдєям свою єдину дочку, яка була примусена прийняти йюдаїзм щоб вийти заміж за Кушнера.
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19.03.2025 18:28 Ответить
Politico-це інформаційна помийка. Жовта преса.
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19.03.2025 18:30 Ответить
Добре що нагадали, піду цукерок куплю.
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19.03.2025 18:40 Ответить
льоґіка рулить - ніхто з штрейкбрехерів не наважився погратися в мураєвщину.
і цікаво - двох знають усі, а хто инші, тут і розмовляти ні з ким, всіх війна обнулила.
тільки не кажіть що зі смєшком говорили.))
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19.03.2025 18:51 Ответить
 
 