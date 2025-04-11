Около 20 нардепов имели отношение к военной службе, - Стефанчук

Около двух десятков нардепов девятого созыва имели отношение к военной службе, в частности - воевали на передовой.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В нынешнем созыве около 20 народных депутатов имели отношение, в той или иной форме, к военной службе. Когда говорят "идите воюйте вы", мы имеем людей, которые уже воюют или воевали, в том числе на передовой", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54 депутата досрочно были лишены мандатов в Раде этого созыва, - Стефанчук

Стефанчук отметил, что, к сожалению, среди депутатов предыдущего созыва есть те, кто погиб в этой войне, "их имена увековечены на памятных досках на стенах парламента".

По словам председателя ВР, многие работники Аппарата парламента также мобилизованы, и, "к сожалению, один из них погиб - его имя также было увековечено".

"Парламент - это срез общества, и он так же участвует как в принятии решений, так и в непосредственных боевых действиях. Я искренне верю, что этот парламент в ближайшее время превратится из парламента войны в парламент страны-победителя. Я очень хочу нашей победы, как и все наше общество, и надеюсь, что так и будет", - подытожил Стефанчук.

Читайте: Количество народных депутатов могут сократить из-за уменьшения численности населения, - Стефанчук