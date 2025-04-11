Около 20 нардепов имели отношение к военной службе, - Стефанчук
Около двух десятков нардепов девятого созыва имели отношение к военной службе, в частности - воевали на передовой.
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В нынешнем созыве около 20 народных депутатов имели отношение, в той или иной форме, к военной службе. Когда говорят "идите воюйте вы", мы имеем людей, которые уже воюют или воевали, в том числе на передовой", - рассказал он.
Стефанчук отметил, что, к сожалению, среди депутатов предыдущего созыва есть те, кто погиб в этой войне, "их имена увековечены на памятных досках на стенах парламента".
По словам председателя ВР, многие работники Аппарата парламента также мобилизованы, и, "к сожалению, один из них погиб - его имя также было увековечено".
"Парламент - это срез общества, и он так же участвует как в принятии решений, так и в непосредственных боевых действиях. Я искренне верю, что этот парламент в ближайшее время превратится из парламента войны в парламент страны-победителя. Я очень хочу нашей победы, как и все наше общество, и надеюсь, что так и будет", - подытожил Стефанчук.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3546326
Хто такі "ми"? Не для мене, просто друг питає...
"Стефанчук орендує житло в Києві у своєї тещі і отримує за це компенсацію з державного бюджету як депутат парламенту" /10 жовтня, 2021/
Зараз, правда, каже що вже не бере компенсацію, та й квартира вже належить дружині, а не тещі. Сам Стефанчук мабуть досі не має власного житла у Києві, зарплата ж маленька...
Інші спроможні тільки на "яйця по 17 грн."!
Депутати беруть участь в ухвалені рішень - де вкрасти , а суспільство - безпосередньо в бойових діях . Так і живемо
Одним словом Стефанчук ,як і всі депутати -
піздаболбагатообіцяючий ...
тьощ не вибирають.
може там розумна кмітлива тьотя, а коливан у неї в примах куколдить.
тобто точної цифри немає?
скільки з них дійсно тримали в руках зброю та боронили україну знищуючі окупантів, а скільки пофоткалися в пікселі з нагородним пістолєм, та отримали за це убд?
коля каклєта та мар'яна безмозгла, там є?
А не коаліція мародерів та колаборантів з СН, ОПЗЖ та Замайбаху.
А остальные 320 бездельников? Для Украины число в 350 депутатов очень велико и идет еще из совка.
звучить!
Але є, деякі нюанси …
Який же він НЕмудрий, і на посаді!?! РАЗУМКОВУ, не соромно?? Однодумці…!