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Около 20 нардепов имели отношение к военной службе, - Стефанчук

Сколько депутатов имеют отношение к военной службе

Около двух десятков нардепов девятого созыва имели отношение к военной службе, в частности - воевали на передовой.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В нынешнем созыве около 20 народных депутатов имели отношение, в той или иной форме, к военной службе. Когда говорят "идите воюйте вы", мы имеем людей, которые уже воюют или воевали, в том числе на передовой", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54 депутата досрочно были лишены мандатов в Раде этого созыва, - Стефанчук

Стефанчук отметил, что, к сожалению, среди депутатов предыдущего созыва есть те, кто погиб в этой войне, "их имена увековечены на памятных досках на стенах парламента".

По словам председателя ВР, многие работники Аппарата парламента также мобилизованы, и, "к сожалению, один из них погиб - его имя также было увековечено".

"Парламент - это срез общества, и он так же участвует как в принятии решений, так и в непосредственных боевых действиях. Я искренне верю, что этот парламент в ближайшее время превратится из парламента войны в парламент страны-победителя. Я очень хочу нашей победы, как и все наше общество, и надеюсь, что так и будет", - подытожил Стефанчук.

Читайте: Количество народных депутатов могут сократить из-за уменьшения численности населения, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29244) Стефанчук Руслан (656) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+20
"ми маємо людей, які вже воюють або воювали, в тому числі на передовій "
Джерело: https://censor.net/ua/n3546326

Хто такі "ми"? Не для мене, просто друг питає...
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11.04.2025 16:29
+17
Причому жодного з СН.
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11.04.2025 16:36
+16
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11.04.2025 16:39
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Чого тільки 20? - на передок поїхав і вже з чистою совістю можеш записувати себе в воїни
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11.04.2025 16:28 Ответить
"ми маємо людей, які вже воюють або воювали, в тому числі на передовій "
Джерело: https://censor.net/ua/n3546326

Хто такі "ми"? Не для мене, просто друг питає...
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11.04.2025 16:29 Ответить
Ну десь у підрозділі забезпечення, яйця по 17 купували..
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11.04.2025 16:31 Ответить
"воювали, в тому числі на передовій" - взагалі шедевр.
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11.04.2025 16:48 Ответить
А його через ожиріння неприймають ніде?
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11.04.2025 16:32 Ответить
Ну теща ж свого часу прийняла
"Стефанчук орендує житло в Києві у своєї тещі і отримує за це компенсацію з державного бюджету як депутат парламенту" /10 жовтня, 2021/
Зараз, правда, каже що вже не бере компенсацію, та й квартира вже належить дружині, а не тещі. Сам Стефанчук мабуть досі не має власного житла у Києві, зарплата ж маленька...
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11.04.2025 16:53 Ответить
От бідося...
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11.04.2025 17:12 Ответить
ЄС та Голос, звісно!
Інші спроможні тільки на "яйця по 17 грн."!
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11.04.2025 16:35 Ответить
Причому жодного з СН.
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11.04.2025 16:36 Ответить
Бо там самі дмитруки, шевченки та дубінські...
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11.04.2025 16:40 Ответить
Маємо бути справедливими. Від СН Федоренко Юрій. Активно дає інтерв'ю. Мабуть, дєрьмацькій патужнік на всяк випадок готує прєємніка.
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11.04.2025 19:25 Ответить
Чому не сказав скільки серед них Слуг?
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11.04.2025 16:37 Ответить
"слуги"-воюють на іншому боці...
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11.04.2025 16:50 Ответить
Коля підар Тіщенко ж воював на закарпатських фронтах..
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11.04.2025 17:26 Ответить
ваше свиноматочне відношення - це отримати УБД..всьо
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11.04.2025 16:37 Ответить
Де там синок Стефанчука? Вже увіковічив себе ухилянтом?
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11.04.2025 16:38 Ответить
Парламент - це зріз суспільства, і він так само бере участь як в ухваленні рішень, так і у безпосередніх бойових діях. Джерело: https://censor.net/ua/n3546326

Депутати беруть участь в ухвалені рішень - де вкрасти , а суспільство - безпосередньо в бойових діях . Так і живемо

Одним словом Стефанчук ,як і всі депутати - піздабол багатообіцяючий ...
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11.04.2025 16:39 Ответить
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11.04.2025 16:39 Ответить
ннуу......таке....
тьощ не вибирають.
може там розумна кмітлива тьотя, а коливан у неї в примах куколдить.
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11.04.2025 16:47 Ответить
А жінка в маму? Хтось бачив?
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11.04.2025 19:37 Ответить
Костенко, Лозинський...може Забродський.Хто ще?
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11.04.2025 16:41 Ответить
Близько двох десятків нардепів дев'ятого скликання

тобто точної цифри немає?
скільки з них дійсно тримали в руках зброю та боронили україну знищуючі окупантів, а скільки пофоткалися в пікселі з нагородним пістолєм, та отримали за це убд?
коля каклєта та мар'яна безмозгла, там є?
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11.04.2025 16:44 Ответить
Сказал. Думая в это время(нашлись идиоты!).
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11.04.2025 16:45 Ответить
Навіть не 5 відсотків. Свинячі рила
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11.04.2025 16:47 Ответить
А чого так мало? Скільки депутатів мають мобілізаційний вік, тобто до 60 років? Я взагалі вважаю, що всі українці, які мають вік до 60 років, але чомусь не опинилися в Україні після 24.02.25 (або ж покинули територію після цієї дати) мають повертатися в Україну після закінчення війни виключно через табори (років так на п'ять з безкоштовного відновлення зруйнованого москалями в ході війни).
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11.04.2025 16:48 Ответить
"мали відношення до військової служби" - тобто пофоткалися у формі з автоматом для піару на фоні окопу чи блок-посту.
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11.04.2025 16:55 Ответить
А давайте паттії, воюючі депутати котрих складають абсолютну (не відсоткову) більшість і будуть складати правлячу коаліцію.

А не коаліція мародерів та колаборантів з СН, ОПЗЖ та Замайбаху.
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11.04.2025 16:57 Ответить
І що цікавого жодного слугу народу!
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11.04.2025 16:57 Ответить
Разом з Насіровим воювали.
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11.04.2025 17:00 Ответить
Колись, я був знайомий з офіцером миротворцем, він розповідав як до них приїжджав офіцер спецслужби і привозив з собою цілий список депутатів, свого керівництва і т д. Йому ставили печатку, а по приїзду усі за списком отримували посвідчення учасників бойових дій. Цікаво, а ці як воювали
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11.04.2025 17:03 Ответить
"В нынешнем созыве около 20 народных депутатов имели отношение, в той или иной форме, к военной службе. Когда говорят "идите воюйте вы", мы имеем людей, которые уже воюют или воевали, в том числе на передовой", - рассказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3546326

А остальные 320 бездельников? Для Украины число в 350 депутатов очень велико и идет еще из совка.
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11.04.2025 17:08 Ответить
мати відношення і воювати це ******* різні речі
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11.04.2025 17:09 Ответить
Хоч "парламент - зріз суспільства" я ніде в суспільстві таких кабанів як Стефанчук не бачив...
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11.04.2025 17:11 Ответить
Отборная демагогия.
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11.04.2025 17:16 Ответить
І яке відношення до цього має Коливан зі "слугами Єрмака"?
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11.04.2025 17:18 Ответить
"Мали відношення, в тій чи іншій формі, до військової служби"

звучить!
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11.04.2025 17:21 Ответить
Ані ти сам, ЗЕлена свиня, ані твої смердючи підсвинки, яких ти ховаєшь за кордоном, до ЗСУ ні якого відношення не маєтє, тож не рохкай шось за ЗСУ, гнида свиняча.
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11.04.2025 17:30 Ответить
Усі, хто з члЄНАМИ, мають відношення до вагітності!!
Але є, деякі нюанси …
Який же він НЕмудрий, і на посаді!?! РАЗУМКОВУ, не соромно?? Однодумці…!
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11.04.2025 17:52 Ответить
Влада проігнорувала петицію проти закону про легалізацію вкраденої землі, а тепер вони, бачте, - "зріз суспільства". Хіба що стрижуть безсоромно те суспільство, тоді - так.
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11.04.2025 18:31 Ответить
 
 