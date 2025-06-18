У Раді досі існує монобільшість, - Стефанчук
У Верховній Раді досі існує монобільшість. Щодо деяких питань "Слуга народу" голосує з іншими фракціями.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам багато закидають, що ми голосуємо чи з тими, чи з іншими силами. Фракція "Слуга народу" – це демократична фракція, в якій рішення приймає кожен депутат. У нас, слава Богу, немає Чечетова, який махає руками так або так. У нас є рішення, які приймаються, обговорюються.
Ми є монобільшість в парламенті, тому що 226+ є. 231 народний депутат зараз у фракції "Слуга народу". І ця монобільшість існує, що не дає підстав нам говорити про те, що монобільшості немає. Ми можемо, на відміну від попереднього скликання, показати перелік депутатів, які входять до монобільшості", - зазначив голова ВР.
Те, що з тих чи інших питань не голосують окремі народні депутати, це їхня парламентська позиція, вважає Стефанчук.
"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями. По деяких питаннях ми голосуємо з платформою "За життя і мир", з "Довірою", із "За майбутнє", з "Голосом".
Це парламент. І ми тут обговорюємо ті чи інші речі. Тому я, по-перше, дуже ціную, що ми кожного дня працюємо, збираємося з колегами, лідерами фракцій і груп. Ми проходимо по кожному законопроєкту. І ми не просто його вносимо в зал. Ми чітко розуміємо, орієнтовно, скільки голосів буде, скільки часу це займе. Тому що спланованість роботи парламенту дуже важлива для того, щоб ми приймали ті закони, які потрібні для країни. І парламент з цим справляється", - додав він.
Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
Саме тому для голосування необхідна мобілізауія всього лайна з ОПЗЖ та Замайбаху і ТЮЛі.
Так-так, тільки монобільшість - це не контитуційне поняття (термін). Конституція передбачає поняття коаліції (і те - лише для голосування за уряд, за його персональний склад; і більше - ні за що). А монобільшість та коаліція, чи коаліція фракцій/депутатів - то вже неважливо.
Кабан вчергове обісрався в юриспунденції. От такий з нього юрист. Та, в принципі, в тому кодлі слуг уродів з головкою ЕрЗе - всі вони, такі спеціалісти з купленими дипломами...
Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Є різні люди, а парламент - це зліпок суспільства, - голова Верховної Ради Стефанчук"
