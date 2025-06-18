У Раді досі існує монобільшість, - Стефанчук

У Верховній Раді досі існує монобільшість. Щодо деяких питань "Слуга народу" голосує з іншими фракціями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам багато закидають, що ми голосуємо чи з тими, чи з іншими силами. Фракція "Слуга народу" – це демократична фракція, в якій рішення приймає кожен депутат. У нас, слава Богу, немає Чечетова, який махає руками так або так. У нас є рішення, які приймаються, обговорюються.

Ми є монобільшість в парламенті, тому що 226+ є. 231 народний депутат зараз у фракції "Слуга народу". І ця монобільшість існує, що не дає підстав нам говорити про те, що монобільшості немає. Ми можемо, на відміну від попереднього скликання, показати перелік депутатів, які входять до монобільшості", - зазначив голова ВР.

Те, що з тих чи інших питань не голосують окремі народні депутати, це їхня парламентська позиція, вважає Стефанчук.

"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями. По деяких питаннях ми голосуємо з платформою "За життя і мир", з "Довірою", із "За майбутнє", з "Голосом".

Це парламент. І ми тут обговорюємо ті чи інші речі. Тому я, по-перше, дуже ціную, що ми кожного дня працюємо, збираємося з колегами, лідерами фракцій і груп. Ми проходимо по кожному законопроєкту. І ми не просто його вносимо в зал. Ми чітко розуміємо, орієнтовно, скільки голосів буде, скільки часу це займе. Тому що спланованість роботи парламенту дуже важлива для того, щоб ми приймали ті закони, які потрібні для країни. І парламент з цим справляється", - додав він.

