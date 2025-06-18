УКР
У Раді досі існує монобільшість, - Стефанчук

Чи є монобільшість у Раді. Що каже Стефанчук

У Верховній Раді досі існує монобільшість. Щодо деяких питань "Слуга народу" голосує з іншими фракціями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам багато закидають, що ми голосуємо чи з тими, чи з іншими силами. Фракція "Слуга народу" – це демократична фракція, в якій рішення приймає кожен депутат. У нас, слава Богу, немає Чечетова, який махає руками так або так. У нас є рішення, які приймаються, обговорюються.

Ми є монобільшість в парламенті, тому що 226+ є. 231 народний депутат зараз у фракції "Слуга народу". І ця монобільшість існує, що не дає підстав нам говорити про те, що монобільшості немає. Ми можемо, на відміну від попереднього скликання, показати перелік депутатів, які входять до монобільшості", - зазначив голова ВР.

Читайте: Близько 20 нардепів мали відношення до військової служби, - Стефанчук

Те, що з тих чи інших питань не голосують окремі народні депутати, це їхня парламентська позиція, вважає Стефанчук.

"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями. По деяких питаннях ми голосуємо з платформою "За життя і мир", з "Довірою", із "За майбутнє", з "Голосом".

Це парламент. І ми тут обговорюємо ті чи інші речі. Тому я, по-перше, дуже ціную, що ми кожного дня працюємо, збираємося з колегами, лідерами фракцій і груп. Ми проходимо по кожному законопроєкту. І ми не просто його вносимо в зал. Ми чітко розуміємо, орієнтовно, скільки голосів буде, скільки часу це займе. Тому що спланованість роботи парламенту дуже важлива для того, щоб ми приймали ті закони, які потрібні для країни. І парламент з цим справляється", - додав він.

Дивіться: Супермаркети повні під час війни. Це заслуга Верховної Ради, президента та уряду, - Стефанчук. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15235) Слуга народу (2857) Стефанчук Руслан (782)
Топ коментарі
+23
"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями.

Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
18.06.2025 09:08 Відповісти
18.06.2025 09:08 Відповісти
+16
Та з ОПЗЖ у вас більшість. Май хоч сміливість визнати це, слуга корупції.
18.06.2025 09:06 Відповісти
18.06.2025 09:06 Відповісти
+16
Монозброд з недобитками регіоналів.
18.06.2025 09:17 Відповісти
18.06.2025 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
. У нас, слава Богу, немає Чечетова, який махає руками так або так. У нас є на його місці Стефанчук
18.06.2025 09:04 Відповісти
18.06.2025 09:04 Відповісти
...а за кулісами дерьмак...ну, чисто тобі "демократія"
18.06.2025 09:26 Відповісти
18.06.2025 09:26 Відповісти
Хвали мене моя губонько
18.06.2025 09:05 Відповісти
18.06.2025 09:05 Відповісти
Воно, дурне не розуміє, що монобільшість під час війни - то вирок єдності країни і громадян під час війни.
18.06.2025 10:39 Відповісти
18.06.2025 10:39 Відповісти
Цьому борову стефанчуку в якого сало замість мозку не потрібно розуміти, просто тупо виконує вказівки з жОпи дєрмака
18.06.2025 12:02 Відповісти
18.06.2025 12:02 Відповісти
Та з ОПЗЖ у вас більшість. Май хоч сміливість визнати це, слуга корупції.
18.06.2025 09:06 Відповісти
18.06.2025 09:06 Відповісти
"Але так, по деяких питаннях ми голосуємо, наприклад, разом з "Європейською солідарністю", з "Голосом", з іншими фракціями.

Тут первыми в списке должны стоять ОПЗЖ, так как они чаще других с вами голосуют...
18.06.2025 09:08 Відповісти
18.06.2025 09:08 Відповісти
А у русланчика ще й досі вага більше півтора центнера.
18.06.2025 09:11 Відповісти
18.06.2025 09:11 Відповісти
У слуг народа не було на посаду спікера підходящої кандидатури типу Чарлі Чапліна або Луї де Фюнеса. Тому обрали людину такої категорії, про яку Мартін Борман сказав: "Ні в які ворота не влізе."
18.06.2025 11:39 Відповісти
18.06.2025 11:39 Відповісти
Зозуля хвалить солов'я за те, що той хвалить зозулю.
18.06.2025 09:12 Відповісти
18.06.2025 09:12 Відповісти
Рузультат існування цієї монобільшості - суто сама для себе. Це більш схоже на банду дрібних бандюків, яка нічого не зробила, а вчергове пограбувала Україну. І все ще існує, і все ще грабує.
18.06.2025 09:12 Відповісти
18.06.2025 09:12 Відповісти
Монозброд з недобитками регіоналів.
18.06.2025 09:17 Відповісти
18.06.2025 09:17 Відповісти
Ага.
Саме тому для голосування необхідна мобілізауія всього лайна з ОПЗЖ та Замайбаху і ТЮЛі.
18.06.2025 09:18 Відповісти
18.06.2025 09:18 Відповісти
"Ми можемо, на відміну від попереднього скликання, показати перелік депутатів, які входять до монобільшості".(с)
Так-так, тільки монобільшість - це не контитуційне поняття (термін). Конституція передбачає поняття коаліції (і те - лише для голосування за уряд, за його персональний склад; і більше - ні за що). А монобільшість та коаліція, чи коаліція фракцій/депутатів - то вже неважливо.

Кабан вчергове обісрався в юриспунденції. От такий з нього юрист. Та, в принципі, в тому кодлі слуг уродів з головкою ЕрЗе - всі вони, такі спеціалісти з купленими дипломами...
18.06.2025 09:19 Відповісти
18.06.2025 09:19 Відповісти
зєльониє риги і голосята соросята
18.06.2025 09:23 Відповісти
18.06.2025 09:23 Відповісти
СВИНОРИЛ....
18.06.2025 09:25 Відповісти
18.06.2025 09:25 Відповісти
Морда індивіда це такий собі невербальний сигнал, який відображає емоційний стан, психічні процеси та саму сутність даного індивідиума
18.06.2025 09:25 Відповісти
18.06.2025 09:25 Відповісти
Руслан Кравченко двічі провалений на конкурсах в НАБУ і САП по причинам невідповідності принципам доброчесності (отримав службову квартиру і продав її) обраний генеральним прокурором України голосамии "слугонародовських" депутатів, фігурантів корупційних справ, фігурантами корупційних справ Задорожній, Камельчук, Клочко, Кузьміних, Пашковський та Юрченко, двадцяти "опезежистів" і тимошенківської "Батьківщини". Народе наш, тобі ні на кого нарікати - все це кодло ти сам обрав !
18.06.2025 09:26 Відповісти
18.06.2025 09:26 Відповісти
Батьківщина проголосувала з важким серцем, памятаю як колись вони виступали проти підвищення тарифів, аргументуючи реальними цифрами що то грабунок, а потім несподівано підтримали законопроект і у виступі розпиналась як їй складно було зробити це рішення, але конверти ж не пахнуть.
18.06.2025 09:33 Відповісти
18.06.2025 09:33 Відповісти
баба жулька відома актриса трагичного плану . і народ досі їй довіряє
18.06.2025 10:44 Відповісти
18.06.2025 10:44 Відповісти
Монобільшість? Брєхняяяя!!!
18.06.2025 09:26 Відповісти
18.06.2025 09:26 Відповісти
стефанчук - яскравий персонаж з відомого твору Джорджа Орвелла, де владу захопили свині! Верховну Раду фракція «Слуга народу» перетворила на типовий «Колгосп тварин»!
18.06.2025 09:28 Відповісти
18.06.2025 09:28 Відповісти
Знайшов в архіві ЦН:

Боротьба з корупцією: Рада готова впроваджувати всі зміни | Цензор.НЕТ
Перейти


Зображення можуть бути захищені авторським правом. https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=uk Докладніше

18.06.2025 09:30 Відповісти
18.06.2025 09:30 Відповісти
Монобільшість з проорківськими ригами, є чим пишатись.
18.06.2025 09:30 Відповісти
18.06.2025 09:30 Відповісти
Диктатор без выбора. Трамп. Никто не удалял, поэтому вовчик токсичен.
18.06.2025 09:32 Відповісти
18.06.2025 09:32 Відповісти
монобільшість моногнид
18.06.2025 09:34 Відповісти
18.06.2025 09:34 Відповісти
Я повірю що в Раді існує "монобільшість", тільки вона називається "Слугориги" - формування проросійських мародерних і корупційних сил "Слуг" та їх старших братів "ригів".
18.06.2025 09:35 Відповісти
18.06.2025 09:35 Відповісти
Взагалі то повністю довіряти слугам небезпечно. Згідно з ******** серіалів.
18.06.2025 09:37 Відповісти
18.06.2025 09:37 Відповісти
монобидло яке повністю керується з ОПи в ручному режимі, а коли не вистачає голосів, то добирає голосами зрадників з ОПЗЖ, називає себе "демократична фракція" такого ганьбища, як зараз у ВР не було навіть за часів урки-яника.
18.06.2025 09:41 Відповісти
18.06.2025 09:41 Відповісти
моносброд
18.06.2025 09:47 Відповісти
18.06.2025 09:47 Відповісти
Ця мерзота служок кремля із бандо-ригоаналами протягують антиукраїнські закони? Хоча які вони закони при просроченому ЗЕзраднику і служок кремля, і бандрегіонів.
18.06.2025 09:51 Відповісти
18.06.2025 09:51 Відповісти
Шрек,який отстой.
18.06.2025 09:53 Відповісти
18.06.2025 09:53 Відповісти
Чечетов махав руками, а Стефанчук має дві фрази: "Прошу підтримати та проголосувати" і "Прошу визначитися". І вони вважають, що це не так помітно, як махання руками....
18.06.2025 09:56 Відповісти
18.06.2025 09:56 Відповісти
от заливает хряк.....................................
18.06.2025 10:18 Відповісти
18.06.2025 10:18 Відповісти
"У нас завжди в Україні, 33 роки є тренд, що депутати погані й негідники - це не так
Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Є різні люди, а парламент - це зліпок суспільства, - голова Верховної Ради Стефанчук"
18.06.2025 10:28 Відповісти
18.06.2025 10:28 Відповісти
То це ви при обговоренні вирішили що найкраща "служба" це обікрасти народ України ?
18.06.2025 10:37 Відповісти
18.06.2025 10:37 Відповісти
18.06.2025 10:49 Відповісти
18.06.2025 10:49 Відповісти
Червонокнижний Мчудак...
18.06.2025 11:32 Відповісти
18.06.2025 11:32 Відповісти
Яка монобільшисть якщо без опзж ви ніхто і звуть вас ніяк Взагалі "Слуга народа" це антинародна,корупційна,зрадницька як і партія так і фракція.Одним словом "гівно".
18.06.2025 12:43 Відповісти
18.06.2025 12:43 Відповісти
 
 