Закликаємо президента Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, - ГАР МОУ
Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде всупереч із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ГАР МОУ.
В повідомленні йдеться, що сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414. Цим законом повністю ліквідовується процесуальна незалежність антикорупційної інфраструктури в Україні. Не зважаючи на офіційну назву, законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" в останній момент у неймовірно швидкому режимі змінили. До документа внесли поправки, які його не стосуються та підміняють суть.
"Проте, спершу профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, а потім і сесійна зала, за лічені хвилини підтримали цей законопроєкт в цілому. А голова ВР невідкладно направив на підпис Президенту", - нагадали в ГАР МОУ.
Де-факто, ухвалений законопроєкт послаблює боротьбу із топкорупцією та знищує незалежне досудове розслідування справ.
Це рішення матиме неабиякі наслідки для сектору безпеки й оборони, адже чимало корупційних зловживань посадовців розслідувались саме НАБУ, а процесуальне керівництво здійснювала САП.
Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимир Зеленський ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде врозріз із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.
"Ми воюємо зокрема і за справедливість та свободу жити у вільному, демократичному суспільстві. Цей же закон – про зловживання владою та покривання своїх. Не треба йти всупереч волі народу – це може мати катастрофічні наслідки", - резюмують в громадській раді.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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блєдіхилєбєдіхи
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а ще краще - персональна та партійна заборона для служок та їх сателітів !
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по-перше, підозрюється один працівник, це зовсім не схоже на "забито".
по-друге, ще немає вироку суду, тож навіть в цьому випадку робота на агоресоар ще не доведена.
по-третє, не нагадаєте працівниками якої структури були ходаковский та кулініч?
чи може згадаєте відсоток службовців СБУ, яки залишлись в Криму, Донецьку, Луганську й зараз служать росії?
от як у вашому випадку: в СБУ вже все в минулому (а епізодів навіть не десятки, а сотні враховуючи події 2014-ого) й служба най працює далі без зміни підпорядкування; у випадку НАБУ - один, поки що недоведений епізод, але вся структура ставиться під сумнів й позбувається незалежності.
Буде набагато гірше, якщо зараз ЗЄ засцить і зіграє "мудрого царя", який пішов проти "поганих бояр".