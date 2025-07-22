Закликаємо президента Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, - ГАР МОУ

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде всупереч із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ГАР МОУ.

В повідомленні йдеться, що сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414. Цим законом повністю ліквідовується процесуальна незалежність антикорупційної інфраструктури в Україні. Не зважаючи на офіційну назву, законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" в останній момент у неймовірно швидкому режимі змінили. До документа внесли поправки, які його не стосуються та підміняють суть.

"Проте, спершу профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, а потім і сесійна зала, за лічені хвилини підтримали цей законопроєкт в цілому. А голова ВР невідкладно направив на підпис Президенту", - нагадали в ГАР МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП - це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, - Мусаєва

Де-факто, ухвалений законопроєкт послаблює боротьбу із топкорупцією та знищує незалежне досудове розслідування справ.

Це рішення матиме неабиякі наслідки для сектору безпеки й оборони, адже чимало корупційних зловживань посадовців розслідувались саме НАБУ, а процесуальне керівництво здійснювала САП.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимир Зеленський ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде врозріз із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП створювали для процесуальної незалежності у всіх справах проти корупції, - Сюмар

"Ми воюємо зокрема і за справедливість та свободу жити у вільному, демократичному суспільстві. Цей же закон – про зловживання владою та покривання своїх. Не треба йти всупереч волі народу – це може мати катастрофічні наслідки", - резюмують в громадській раді.

Читайте також: Лише 21 нардеп активно висловив протест проти демонтажу НАБУ і САП, - активістка Решітко. ПЕРЕЛІК

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.