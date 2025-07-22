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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Закликаємо президента Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, - ГАР МОУ

гар

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде всупереч із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ГАР МОУ.

В повідомленні йдеться, що сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414. Цим законом повністю ліквідовується процесуальна незалежність антикорупційної інфраструктури в Україні. Не зважаючи на офіційну назву, законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" в останній момент у неймовірно швидкому режимі змінили. До документа внесли поправки, які його не стосуються та підміняють суть.

"Проте, спершу профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, а потім і сесійна зала, за лічені хвилини підтримали цей законопроєкт в цілому. А голова ВР невідкладно направив на підпис Президенту", - нагадали в ГАР МОУ.

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Де-факто, ухвалений законопроєкт послаблює боротьбу із топкорупцією та знищує незалежне досудове розслідування справ.

Це рішення матиме неабиякі наслідки для сектору безпеки й оборони, адже чимало корупційних зловживань посадовців розслідувались саме НАБУ, а процесуальне керівництво здійснювала САП.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає Президента України Володимир Зеленський ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде врозріз із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС.

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"Ми воюємо зокрема і за справедливість та свободу жити у вільному, демократичному суспільстві. Цей же закон – про зловживання владою та покривання своїх. Не треба йти всупереч волі народу – це може мати катастрофічні наслідки", - резюмують в громадській раді.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) громадська рада (101) САП (2277)


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Топ коментарі
+7
зразу видно антиєвропейські сили , юля такий спітч видала що слуги хлопали їй 5 хвилин , мама корупції вишла з підпілля
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22.07.2025 19:43 Відповісти
+2
головного корупціонера(під прикриттям) закликають ветувати законопроєкт про підтримку корупціонерів ... точно цирк, тільки вже не смішно ...
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22.07.2025 19:46 Відповісти
+2
й це стане її історичною ПРомовою - при будь-якому з розкладів , Чи злетить у Єрмака чи в ПРірву за Єрмаком
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22.07.2025 19:47 Відповісти
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зразу видно антиєвропейські сили , юля такий спітч видала що слуги хлопали їй 5 хвилин , мама корупції вишла з підпілля
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22.07.2025 19:43 Відповісти
й це стане її історичною ПРомовою - при будь-якому з розкладів , Чи злетить у Єрмака чи в ПРірву за Єрмаком
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22.07.2025 19:47 Відповісти
лєбєдіна пісня політичної блєдіхи лєбєдіхи

.
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22.07.2025 19:49 Відповісти
перед майбутніми виборами Ради треба перетрахати всіх колишніх депутатів, які будуть балотуватись.

а ще краще - персональна та партійна заборона для служок та їх сателітів !

.
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22.07.2025 19:57 Відповісти
Кто же виноват, что НАБУ забито кротами?
по-перше, підозрюється один працівник, це зовсім не схоже на "забито".
по-друге, ще немає вироку суду, тож навіть в цьому випадку робота на агоресоар ще не доведена.
по-третє, не нагадаєте працівниками якої структури були ходаковский та кулініч?
чи може згадаєте відсоток службовців СБУ, яки залишлись в Криму, Донецьку, Луганську й зараз служать росії?
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22.07.2025 20:00 Відповісти
ну так ключове тут "були". СБУ вже почистили від тої агентури. інакше не провели би успішно "Павутину".
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22.07.2025 20:04 Відповісти
та ні, ключове тут не "були", ключове тут нерівнозначні підходи та різні висновки, які нав'язуються суспільству.
от як у вашому випадку: в СБУ вже все в минулому (а епізодів навіть не десятки, а сотні враховуючи події 2014-ого) й служба най працює далі без зміни підпорядкування; у випадку НАБУ - один, поки що недоведений епізод, але вся структура ставиться під сумнів й позбувається незалежності.
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22.07.2025 20:18 Відповісти
а вбивство полковника Воронича? друже,ви бевзь....
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22.07.2025 20:25 Відповісти
Я как бы против коррупции на госзаказах и всему такому, но это дилемма, которая вполне реальна. Нельзя чтобы государственная тайна легко сливалась на сторону под поводом антикоррупции. Решение можно было придумать лучше, но как бы никто ведь и не пытался.
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22.07.2025 20:09 Відповісти
ГАР МОУ - вовка та Єрмак його "бояцццця"? Умєров їх боявся ?
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22.07.2025 19:45 Відповісти
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22.07.2025 19:45 Відповісти
Арахамка не набрав більше 186 голосів слуг - йому це не зійде
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22.07.2025 19:48 Відповісти
головного корупціонера(під прикриттям) закликають ветувати законопроєкт про підтримку корупціонерів ... точно цирк, тільки вже не смішно ...
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22.07.2025 19:46 Відповісти
Підписання цього закону зеленському не пробачать-ні в Україні ні в Європі,-це буде початком його швидкого кінця
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22.07.2025 19:51 Відповісти
Это просто истерика антикорупционеров, что им прикроют кормушку. Для всех остальных бизнес as usual. Антикоррупционеры просто поймут что они не имеют большой важности.
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22.07.2025 19:55 Відповісти
Зесрань щось пердить в калюжу сама не знає що, зате по методичці
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22.07.2025 20:03 Відповісти
Мама корупції Юля Тимошенко та зелений корупціонер злились в любовному екстазі
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22.07.2025 19:53 Відповісти
А, як на мене, хай ЗЄ підпише. Хай розпишеться у власному вироку.

Буде набагато гірше, якщо зараз ЗЄ засцить і зіграє "мудрого царя", який пішов проти "поганих бояр".
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22.07.2025 19:54 Відповісти
Ну посмотрим. Для преодоления вето преза нужно 300 голосов, а их нет 🤔
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22.07.2025 19:55 Відповісти
Зесрань негодує
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22.07.2025 20:01 Відповісти
Закликають ініціатора цього бл.дства, ну-ну
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22.07.2025 20:00 Відповісти
 
 