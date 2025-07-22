Лише 21 нардеп активно висловив протест проти демонтажу НАБУ і САП, - активістка Решітко. ПЕРЕЛІК

Лише 21 народний депутат активно висловив протест — голосував проти демонтажу НАБУ і САП чи блокував трибуну.

Про це пише активіста Юлія Решітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати народним депутатам, які активно висловили протест — голосували проти демонтажу НАБУ і САП, а також блокували трибуну (і через це не брали участь у голосуванні).

Це:

Анастасія Радіна, СН

Роман Грищук, СН

Дмитро Гурін, СН

Ганна Бондар, СН

Ярослав Юрчишин, Голос

Ярослав Железняк, Голос

Ольга Стефанишина, Голос

Ярослав Рущишин, Голос

Максим Хлапук, Голос

Інна Совсун, Голос

Марія Іонова, ЄС

Ірина Геращенко, ЄС

Михайло Бондар, ЄС

Вікторія Сюмар, ЄС

Володимир Ар'єв, ЄС

Олексій Гончаренко, ЄС

Яна Зінкевич, ЄС

Іванна Климпуш-Цинцадзе, ЄС

Ростислав Павленко, ЄС

Софія Федина, ЄС

Гео Лерос, позафракційний

У нас є 21 народний депутат, готовий показати свою позицію попри все. Дякую вам. Також були депутати, які утримались і не голосували", - написала Решітко у фейсбуці.

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Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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