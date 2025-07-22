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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Лише 21 нардеп активно висловив протест проти демонтажу НАБУ і САП, - активістка Решітко. ПЕРЕЛІК

Лише 21 нардеп активно висловив протест проти демонтажу НАБУ і САП, - активістка Решітко. ПЕРЕЛІК

Лише 21 народний депутат активно висловив протест — голосував проти демонтажу НАБУ і САП чи  блокував трибуну.

Про це пише активіста Юлія Решітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати народним депутатам, які активно висловили протест — голосували проти демонтажу НАБУ і САП, а також блокували трибуну (і через це не брали участь у голосуванні).

Це:

  • Анастасія Радіна, СН
  • Роман Грищук, СН
  • Дмитро Гурін, СН
  • Ганна Бондар, СН
  • Ярослав Юрчишин, Голос
  • Ярослав Железняк, Голос
  • Ольга Стефанишина, Голос
  • Ярослав Рущишин, Голос
  • Максим Хлапук, Голос
  • Інна Совсун, Голос
  • Марія Іонова, ЄС
  • Ірина Геращенко, ЄС
  • Михайло Бондар, ЄС
  • Вікторія Сюмар, ЄС
  • Володимир Ар'єв, ЄС
  • Олексій Гончаренко, ЄС
  • Яна Зінкевич, ЄС
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, ЄС
  • Ростислав Павленко, ЄС
  • Софія Федина, ЄС
  • Гео Лерос, позафракційний

У нас є 21 народний депутат, готовий показати свою позицію попри все. Дякую вам. Також були депутати, які утримались і не голосували", - написала Решітко у фейсбуці.

решітко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте: Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) депутат (1786) САП (2277)


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Топ коментарі
+9
РигоАНАЛІВ із зрадниками служками, гнати з ВРУ, аж за парєбрік!! Аж за Суми або Чернігів, Харків!
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22.07.2025 19:04 Відповісти
+8
а також бютівців: усі присутні депутати Батьківщини, окрім Тарути, проголосували "за"
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22.07.2025 19:11 Відповісти
+8
зараз на рашці свято щодо голосування у вр України. це святкування зробили 73% ********** у 19 році.
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22.07.2025 19:17 Відповісти
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РигоАНАЛІВ із зрадниками служками, гнати з ВРУ, аж за парєбрік!! Аж за Суми або Чернігів, Харків!
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22.07.2025 19:04 Відповісти
а також бютівців: усі присутні депутати Батьківщини, окрім Тарути, проголосували "за"
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22.07.2025 19:11 Відповісти
Ю.Швець розповідав про хитрий план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.

починаю у нього вірити...

.
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22.07.2025 19:19 Відповісти
Вони що не дивились серіал про слуг?
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22.07.2025 19:05 Відповісти
вони у захваті від сценарію розвалу України за ЗЄ-Бєніним серіалом

"Дангавариться где-то посредине", вкрасти кілька міліардів і в ізраіль, а...

"з Хайфы выдачи нет"

.
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22.07.2025 19:17 Відповісти
А як же вони будуть голосувати ,якщо депутати і є найбільшими корупціонерами.
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22.07.2025 19:05 Відповісти
Эта публика похоже с коррупцией на ты...
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22.07.2025 19:08 Відповісти
Зесрань все знає, все вміє, от тільки підмиватись ніт
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22.07.2025 19:09 Відповісти
21 це менше 5%
сумно
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22.07.2025 19:10 Відповісти
можливо утворять партію "очко"
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22.07.2025 19:11 Відповісти
Вона вже є і складає монобілбшість
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22.07.2025 19:21 Відповісти
- Юлія Тимошенко назвала «світлим днем» голосування закону за ліквідацію самостійності НАБУ та САП
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22.07.2025 19:11 Відповісти
Так на табло 13, а не 21.
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22.07.2025 19:11 Відповісти
читайте уважніше допис: частина блокувала трибуну, тому не голосувала
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22.07.2025 19:14 Відповісти
Так а в чому сенс блокування, якщо все рівно проголосували?
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22.07.2025 19:26 Відповісти
я трибуну не блокував, тому питання не за адресою
я пояснив, чому 13 проти, а не 21
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22.07.2025 19:30 Відповісти
без бійки не зачот
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22.07.2025 19:17 Відповісти
Це голосування викрило справжнє обличчя депутатів
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22.07.2025 19:13 Відповісти
👿
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22.07.2025 19:20 Відповісти
Зеленський уже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ і САП - нардеп Железняк.
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22.07.2025 19:14 Відповісти
зараз на рашці свято щодо голосування у вр України. це святкування зробили 73% ********** у 19 році.
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22.07.2025 19:17 Відповісти
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22.07.2025 19:35 Відповісти
Честь та слава цим депутатам !
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22.07.2025 19:40 Відповісти
Там більше, ніж 21 нардеп, які протестували проти обнулення НАБУ+САП, і не в цьому суть.

Найприкріша суть в тому, що народ схаває цю ліквідацію.
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22.07.2025 19:53 Відповісти
от гандона Zеленого штопаного наобирали собі на дупу, тепер всім "весело"...
одне остаточно зрозуміло - Zелене падло після того як натішиться та отримає все що хотіло від ідіотизму мільйонів імбіцилів, не має звідси втекти. Ця падаль має за все відповісти, бажано разом з його всією ОПівською мішпухою.
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22.07.2025 19:59 Відповісти
А де ж головний опозиціонер (як він себе називає)? Чому він не протестував?
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22.07.2025 20:10 Відповісти
Як він голосував за землю так він і зараз голосував.
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22.07.2025 20:26 Відповісти
Всі інші ,дупотати"--- корупціонери-покидьки .
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22.07.2025 20:13 Відповісти
 
 