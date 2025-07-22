Лишь 21 нардеп активно выразил протест против демонтажа НАБУ и САП, - активистка Решитко. СПИСОК

Только 21 народный депутат активно выразил протест - голосовал против демонтажа НАБУ и САП или блокировал трибуну.

Об этом пишет активиста Юлия Решитко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить народных депутатов, которые активно выразили протест - голосовали против демонтажа НАБУ и САП, а также блокировали трибуну (и поэтому не участвовали в голосовании).

Это:

Анастасия Радина, СН

Роман Грищук, СН

Дмитрий Гурин, СН

Анна Бондарь, СН

Ярослав Юрчишин, Голос

Ярослав Железняк, Голос

Ольга Стефанишина, Голос

Ярослав Рущишин, Голос

Максим Хлапук, Голос

Инна Совсун, Голос

Мария Ионова, ЕС

Ирина Геращенко, ЕС

Михаил Бондарь, ЕС

Виктория Сюмар, ЕС

Владимир Арьев, ЕС

Алексей Гончаренко, ЕС

Яна Зинкевич, ЕС

Иванна Климпуш-Цинцадзе, ЕС

Ростислав Павленко, ЕС

София Федина, ЕС

Гео Лерос, внефракционный

У нас есть 21 народный депутат, готовый показать свою позицию несмотря ни на что. Спасибо вам. Также были депутаты, которые воздержались и не голосовали", - написала Решитко в фейсбуке.

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Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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