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Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
3 668 29

Лишь 21 нардеп активно выразил протест против демонтажа НАБУ и САП, - активистка Решитко. СПИСОК

Лишь 21 нардеп активно выразил протест против демонтажа НАБУ и САП, - активистка Решитко. СПИСОК

Только 21 народный депутат активно выразил протест - голосовал против демонтажа НАБУ и САП или блокировал трибуну.

Об этом пишет активиста Юлия Решитко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить народных депутатов, которые активно выразили протест - голосовали против демонтажа НАБУ и САП, а также блокировали трибуну (и поэтому не участвовали в голосовании).

Это:

  • Анастасия Радина, СН
  • Роман Грищук, СН
  • Дмитрий Гурин, СН
  • Анна Бондарь, СН
  • Ярослав Юрчишин, Голос
  • Ярослав Железняк, Голос
  • Ольга Стефанишина, Голос
  • Ярослав Рущишин, Голос
  • Максим Хлапук, Голос
  • Инна Совсун, Голос
  • Мария Ионова, ЕС
  • Ирина Геращенко, ЕС
  • Михаил Бондарь, ЕС
  • Виктория Сюмар, ЕС
  • Владимир Арьев, ЕС
  • Алексей Гончаренко, ЕС
  • Яна Зинкевич, ЕС
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, ЕС
  • Ростислав Павленко, ЕС
  • София Федина, ЕС
  • Гео Лерос, внефракционный

У нас есть 21 народный депутат, готовый показать свою позицию несмотря ни на что. Спасибо вам. Также были депутаты, которые воздержались и не голосовали", - написала Решитко в фейсбуке.

решетко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация независимости НАБУ и САП: больше всего голосов отдали "слуги народа". СПИСОК

Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте: Граждане имеют право п#здить депутатов, проголосовавших против НАБУ, - Парасюк

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) депутат (3325) САП (2093)


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Топ комментарии
+10
РигоАНАЛІВ із зрадниками служками, гнати з ВРУ, аж за парєбрік!! Аж за Суми або Чернігів, Харків!
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22.07.2025 19:04 Ответить
+9
а також бютівців: усі присутні депутати Батьківщини, окрім Тарути, проголосували "за"
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22.07.2025 19:11 Ответить
+9
зараз на рашці свято щодо голосування у вр України. це святкування зробили 73% ********** у 19 році.
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22.07.2025 19:17 Ответить
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РигоАНАЛІВ із зрадниками служками, гнати з ВРУ, аж за парєбрік!! Аж за Суми або Чернігів, Харків!
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22.07.2025 19:04 Ответить
а також бютівців: усі присутні депутати Батьківщини, окрім Тарути, проголосували "за"
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22.07.2025 19:11 Ответить
Ю.Швець розповідав про хитрий план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.

починаю у нього вірити...

.
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22.07.2025 19:19 Ответить
Вони що не дивились серіал про слуг?
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22.07.2025 19:05 Ответить
вони у захваті від сценарію розвалу України за ЗЄ-Бєніним серіалом

"Дангавариться где-то посредине", вкрасти кілька міліардів і в ізраіль, а...

"з Хайфы выдачи нет"

.
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22.07.2025 19:17 Ответить
А як же вони будуть голосувати ,якщо депутати і є найбільшими корупціонерами.
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22.07.2025 19:05 Ответить
Эта публика похоже с коррупцией на ты...
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22.07.2025 19:08 Ответить
Зесрань все знає, все вміє, от тільки підмиватись ніт
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22.07.2025 19:09 Ответить
21 це менше 5%
сумно
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22.07.2025 19:10 Ответить
можливо утворять партію "очко"
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22.07.2025 19:11 Ответить
Вона вже є і складає монобілбшість
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22.07.2025 19:21 Ответить
- Юлія Тимошенко назвала «світлим днем» голосування закону за ліквідацію самостійності НАБУ та САП
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22.07.2025 19:11 Ответить
Так на табло 13, а не 21.
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22.07.2025 19:11 Ответить
читайте уважніше допис: частина блокувала трибуну, тому не голосувала
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22.07.2025 19:14 Ответить
Так а в чому сенс блокування, якщо все рівно проголосували?
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22.07.2025 19:26 Ответить
я трибуну не блокував, тому питання не за адресою
я пояснив, чому 13 проти, а не 21
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22.07.2025 19:30 Ответить
без бійки не зачот
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22.07.2025 19:17 Ответить
Це голосування викрило справжнє обличчя депутатів
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22.07.2025 19:13 Ответить
👿
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22.07.2025 19:20 Ответить
Зеленський уже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ і САП - нардеп Железняк.
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22.07.2025 19:14 Ответить
зараз на рашці свято щодо голосування у вр України. це святкування зробили 73% ********** у 19 році.
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22.07.2025 19:17 Ответить
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22.07.2025 19:35 Ответить
Честь та слава цим депутатам !
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22.07.2025 19:40 Ответить
Там більше, ніж 21 нардеп, які протестували проти обнулення НАБУ+САП, і не в цьому суть.

Найприкріша суть в тому, що народ схаває цю ліквідацію.
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22.07.2025 19:53 Ответить
от гандона Zеленого штопаного наобирали собі на дупу, тепер всім "весело"...
одне остаточно зрозуміло - Zелене падло після того як натішиться та отримає все що хотіло від ідіотизму мільйонів імбіцилів, не має звідси втекти. Ця падаль має за все відповісти, бажано разом з його всією ОПівською мішпухою.
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22.07.2025 19:59 Ответить
А де ж головний опозиціонер (як він себе називає)? Чому він не протестував?
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22.07.2025 20:10 Ответить
Як він голосував за землю так він і зараз голосував.
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22.07.2025 20:26 Ответить
Всі інші ,дупотати"--- корупціонери-покидьки .
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22.07.2025 20:13 Ответить
хтось може відповісти? ця система ефективно буриться з корупцією? чому нам не надають результати роботи? тіж прокурори з Інвалідністью, де результати? може треба закони робити такі прозорі і чіткі щоб не було щілин?!
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22.07.2025 20:34 Ответить
 
 