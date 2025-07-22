Лишь 21 нардеп активно выразил протест против демонтажа НАБУ и САП, - активистка Решитко. СПИСОК
Только 21 народный депутат активно выразил протест - голосовал против демонтажа НАБУ и САП или блокировал трибуну.
Об этом пишет активиста Юлия Решитко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу поблагодарить народных депутатов, которые активно выразили протест - голосовали против демонтажа НАБУ и САП, а также блокировали трибуну (и поэтому не участвовали в голосовании).
Это:
- Анастасия Радина, СН
- Роман Грищук, СН
- Дмитрий Гурин, СН
- Анна Бондарь, СН
- Ярослав Юрчишин, Голос
- Ярослав Железняк, Голос
- Ольга Стефанишина, Голос
- Ярослав Рущишин, Голос
- Максим Хлапук, Голос
- Инна Совсун, Голос
- Мария Ионова, ЕС
- Ирина Геращенко, ЕС
- Михаил Бондарь, ЕС
- Виктория Сюмар, ЕС
- Владимир Арьев, ЕС
- Алексей Гончаренко, ЕС
- Яна Зинкевич, ЕС
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, ЕС
- Ростислав Павленко, ЕС
- София Федина, ЕС
- Гео Лерос, внефракционный
У нас есть 21 народный депутат, готовый показать свою позицию несмотря ни на что. Спасибо вам. Также были депутаты, которые воздержались и не голосовали", - написала Решитко в фейсбуке.
Ликвидация независимости НАБУ и САП
21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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починаю у нього вірити...
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"Дангавариться где-то посредине", вкрасти кілька міліардів і в ізраіль, а...
"з Хайфы выдачи нет"
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сумно
я пояснив, чому 13 проти, а не 21
Найприкріша суть в тому, що народ схаває цю ліквідацію.
одне остаточно зрозуміло - Zелене падло після того як натішиться та отримає все що хотіло від ідіотизму мільйонів імбіцилів, не має звідси втекти. Ця падаль має за все відповісти, бажано разом з його всією ОПівською мішпухою.