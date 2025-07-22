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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Ліквідація незалежності НАБУ та САП - це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, - Мусаєва

мусаєва,севгіль

Головна редакторка Української Правди Севгіль Мусаєва заявила, що закон №12414 це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Це не просто зміна підпорядкування. Не технічна правка, як нам хочуть це представити. Це демонтаж антикорупційної інфраструктури, створеної після Революції Гідності руками громадянського суспільства, завдяки тиску міжнародних партнерів, на вимогу українців, які хотіли чесної, прозорої держави. І які віддали за цю вимогу життя. Це рішення — це не просто зрада постмайданної архітектури. Це — втрата орієнтира, глузування з пам’яті, початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, де немає ані балансу, ані відповідальності, ані страху бути викритим", - написала вона.

Вона зазначила, що в історії України "вже були голосування, після яких країна змінювалась назавжди".

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"Я хочу звернутися до тих, хто сьогодні, попри шалений адміністративний, політичний і моральний тиск, сказав: ні. Хто не натиснув зелену кнопку. Хто залишився вірним присязі, здоровому глузду, а головне совісті. Я знаю, як вам було важко. Я знаю, як вас залякували, знецінювали, вмовляли. Але ви витримали. Історія бачить вас. Історія запам’ятає. Я не хочу сьогодні писати пафосно: "це початок кінця" чи "це нова епоха". Але я знаю: історія в Україні — циклічна. Влада, яка приходить, знову і знову намагається приборкати цей народ. Зламати. Перетворити на мовчазну масу. І знову і знову вона помиляється", - підкреслила Мусаєва.

Та додала, що "ця влада, як і попередні, рано чи пізно зіткнеться з реальністю. А реальність у тому, що Україна змінилась".

"Нас знову чекає довгий шлях. Через відкат, зневіру, опір і знову боротьбу. Але головне — залишитися собою. Зберегти ясність. Не зламатися. Не продатися. Не погодитися на менше. Бути з тими, хто тримає світло. Хто пам’ятає, навіщо все це починалось. Бо врешті-решт, країна будується не вчорашнім днем, а завтрашнім. І кожен із нас її частина. Те, що ми робимо сьогодні, — або додає сил її майбутньому, або послаблює його", - резюмувала Мусаєва.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2277) Мусаєва Севгіль (14) Українська правда (13)


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Топ коментарі
+17
Ні. Це вже остання жменька землі на могилу демократії.

Початок авторитарного дрейфу був у 2019 році, коли ОП узурвував функції парламенту, кабміну та судів.
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22.07.2025 19:26 Відповісти
+11
Какой нах дрейф,уже,уже влада в лапах сына грушника,очнитесь балбесы.
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22.07.2025 19:23 Відповісти
+11
А ви чіто, хатітє, чтоби било так плохо жіть, как прі Порошенко???
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22.07.2025 19:25 Відповісти
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Какой нах дрейф,уже,уже влада в лапах сына грушника,очнитесь балбесы.
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22.07.2025 19:23 Відповісти
Це українська правда, а не кацапська.
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22.07.2025 20:00 Відповісти
А ви чіто, хатітє, чтоби било так плохо жіть, как прі Порошенко???
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22.07.2025 19:25 Відповісти
Точно! Навіть це ****** прокинулось і раптом так: "Ой, шо ж такоє, как же ж так?!" Тупе продажне ****** "зробило разом" з ЗЕлупою, а тепер чомусь дивується, що на її очах ця падло демонтує країну.
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22.07.2025 19:45 Відповісти
Ні. Це вже остання жменька землі на могилу демократії.

Початок авторитарного дрейфу був у 2019 році, коли ОП узурвував функції парламенту, кабміну та судів.
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22.07.2025 19:26 Відповісти
Закладетеся, що остання, і це вже дно?
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22.07.2025 19:38 Відповісти
А далі вже чистий нічим незамутнений авторитаризм.
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22.07.2025 19:42 Відповісти
Це ви дуже добре думаєте про патологічних брехунів. Вони спіткнуться на власному лайні, і втопляться у калюжі власної сцанини. Нажаль, нам це вчергове коштуватиме крові.
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22.07.2025 19:58 Відповісти
На який хвіст їм наступили?
Може єрмакам здалося що слідство помітило Оман і Оффшори ???
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22.07.2025 19:27 Відповісти
Зелені просто подивилися як адміністрація Трампа закриває і припиняє фінансувати ці всі організації, які курувалися останнім часом демократами і собі взялися за подібне. це ж демократи (в народі соросята) постворювали в Україні усі ці антикорупційні органи і поробили їх незалежними від української влади. от тільки адміністрація Трампа робить ці всі речі, щоб позбутися зайвих витрат і з економити, то наші зелені можновладці не ліквідовують усі ці структури, а беруть їх під свій ручний контроль, надіючись, що врятуються від тих всіх антикорупційних розслідувань. От тільки вони забули, що в адміністрації Трампа проти корупції можуть ще більше і жорсткіше виступати, ніж як це було при демократах. а заяви Вікторії Спартц ще у 22-му році про те, що Єрмак кришує в Україні корупцію нікуди не зникли. і Вікторія Спартц нікуди не ділась. тож тут зелені в намаганні когось обдурити можуть нарватись і зрештою обдурити самих себе. Західний, особливо американський фінансовий моніторинг і так знає кожну фінансову і майнову операцію наших казнокрадів за кордоном. і не тільки у Європі. а зважаючи на дружбу Трампа з саудитами і з ОАЕ, то і про всі ці квартири у Дубаях наших казнокрадів і корупціонерів їм теж буде відомо. ніде не зможуть сховатися зелені. хіба що на кацапії. але там їм пестець буде. як Портнову.
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22.07.2025 19:42 Відповісти
Адміністрація Трампа не робить нічого, щоби зекономити, лише перерозподіляє видатки і лише збільшує загальні витрати.
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22.07.2025 20:03 Відповісти
мова не про це. а про те, що вони закрили багато тих всіх структур і фондів.
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22.07.2025 20:06 Відповісти
Але ж це ви написали 'позбутися зайвих витрат і зекономити'. А це брехня, як і те, що цими інституціями опікувалися виключно демократи. Правда в тому, що роздутий бюджет США тріщить, і потребує серйозних реформ, але Трамп своїм куполом може його зовсім розірвати.
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22.07.2025 20:18 Відповісти
"Оман" - підслідність СБУ. Офшори - "свій прокурор" тепер!
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22.07.2025 19:51 Відповісти
InfoSich
@InfoSich_
Ви не повірите, НАБУ ліквідував ПОРОШЕНКО!!!!!!!!!!!!!
*********
Це до речі працівниця чи вигодовинабувачка фонду Притула.
Дівчина загиблого пілота Джуса. Про обшуки у його матері і слова не сказала.
Тільки на Порошенка, перепрошую, сере. Спеціально даже твіттер переплатила, щоб всі бачили плоди її серливої праці.
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22.07.2025 19:29 Відповісти
хоча лайк з "мені подобається " недоречний але за інформацію дякую
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22.07.2025 19:32 Відповісти
Хіба там про Порошенка? Там про трьох додіків, чи ні?
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22.07.2025 19:37 Відповісти
Шо-то мне подсказывает, что большинство украинцев не будут против этого возражать, особенно если сейчас пойдут массовые посадки тех кто десятилетиями находится в Украине при корыте.
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22.07.2025 19:29 Відповісти
Щось мені каже, що сєрий волк ******** зелене лайно. Хоча, який це вовк, вівця без мізків.
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22.07.2025 19:41 Відповісти
Ідіот "подсказывает". Не слухайте!
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22.07.2025 19:44 Відповісти
але які шашлички були смачні!
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22.07.2025 19:29 Відповісти
Ой хто б казало - Фіала його НВ та УП гарно сприяли цьому авторитаризму ... Але ГОЛОС типу ісправляєцца
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22.07.2025 19:29 Відповісти
Група Оманських помічників ригоАНАЛІВ, з урядового кварталу, лише наймані Українцями, працівники!!
Конституція України:


Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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22.07.2025 19:30 Відповісти
"Над Україною безхмарне небо"
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22.07.2025 19:33 Відповісти
про яке вільне плавання мова? нагадайте хоча б одне вільне до цього хоча б з 2003 р.
про "вільні плавання" при портнові так швидко на диво всі забули.
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22.07.2025 19:33 Відповісти
Це просто бардак суцільний. Кому вірити, вже не понятно. СБУ, чиї кращі кадри в Криму та на Донбассі перебігли в РФ? Ну ні. Це кротопітомнік. Одне ясно, Бубочка попутав геть все, на що дивляться його лупаті очі.
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22.07.2025 19:33 Відповісти
Цікаво, ЗЕ зассить масового обурення, чи ні?
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22.07.2025 19:34 Відповісти
Проголосить всіх агєнтамі крємля і буде перти далі.
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22.07.2025 19:39 Відповісти
Нет никакого народного обурення.
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22.07.2025 19:42 Відповісти
Яка смішна. А те що влада вже 3 роки авторитарна і сере на конституція, мабуть, раніше не помічала.
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22.07.2025 19:35 Відповісти
Вечерем буде недолідор гундосить як він працював
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22.07.2025 19:36 Відповісти
і що цікаво.
ніхто не каже, що подібні операції служб державної безпеки пройшли одночасно в трьох країнах: азербайджані, молдові, україні.
і звісно, коли знищується агентурна мережа кацапів, вони піднімають виття, підключаючи всіх корисних ідіотів.
вже і майдан збирають.
все, за сценарієм кремля. на вдається зовні, розваллять зсередини.
ще, залишилось зсу накрутити і україна буде знищена остаточно.
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22.07.2025 19:36 Відповісти
"Шпана ліквідаторів України" гризе гострими корупційними зубами
коріння держави.
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22.07.2025 19:36 Відповісти
Як бачимо багато з цих нікчемних грантоїдів щей корумповані і працюють на ворога.
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22.07.2025 19:37 Відповісти
НАБУ і було залежне від президента - він назначав і звільняв
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22.07.2025 19:38 Відповісти
Огляд від ШІ

Голова НАБУ призначається за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводить спеціальна комісія. До складу комісії входять представники Кабінету Міністрів та міжнародні експерти, яких пропонує Кабмін з числа організацій, що надавали допомогу Україні в боротьбі з корупцією.
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22.07.2025 19:41 Відповісти
шо в лоб,шо по лбу
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22.07.2025 19:43 Відповісти
Для тих, у кого будь-який набір літер складається у слово "срака", так.
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22.07.2025 19:45 Відповісти
Якщо чесно, потрібні не масові акції проти ліквідації НАБУ та САП, а масові ліквідації тих, хто це просунув та проголосував.
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22.07.2025 19:39 Відповісти
сьогодні день жалоби для України-прощавай НАТО, прощавай ЄС, прощавай безвіз для українців, які відстоювали на майдані 14 року. але все починалось у квітні 19 року. ну що 73% **********, які казали-хоч поржом. смійтесь і далі до кривавої сльози.
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22.07.2025 19:39 Відповісти
"Початок". Приходите, когда перестанете врать.
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22.07.2025 19:41 Відповісти
Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв та Ніна Южаніна - підтримали законопроєкт.
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22.07.2025 19:42 Відповісти
Говорили, балакали - сіли та й заплакали.
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22.07.2025 19:42 Відповісти
Дрейфу? Та цей шторм уже давно вирує на повно, а сьогодні хлинув просто дев'ятий вал.
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22.07.2025 19:45 Відповісти
Ну она украинка. Может её предки жили на территории Украины 2000 лет.
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22.07.2025 19:59 Відповісти
все холопы на войне, остались одни труднопроизносимые фамилии. Хйло потом припрется - а тут уже все свои.
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22.07.2025 20:21 Відповісти
 
 