Ліквідація незалежності НАБУ та САП - це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, - Мусаєва

Головна редакторка Української Правди Севгіль Мусаєва заявила, що закон №12414 це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Це не просто зміна підпорядкування. Не технічна правка, як нам хочуть це представити. Це демонтаж антикорупційної інфраструктури, створеної після Революції Гідності руками громадянського суспільства, завдяки тиску міжнародних партнерів, на вимогу українців, які хотіли чесної, прозорої держави. І які віддали за цю вимогу життя. Це рішення — це не просто зрада постмайданної архітектури. Це — втрата орієнтира, глузування з пам’яті, початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, де немає ані балансу, ані відповідальності, ані страху бути викритим", - написала вона.

Вона зазначила, що в історії України "вже були голосування, після яких країна змінювалась назавжди".

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"Я хочу звернутися до тих, хто сьогодні, попри шалений адміністративний, політичний і моральний тиск, сказав: ні. Хто не натиснув зелену кнопку. Хто залишився вірним присязі, здоровому глузду, а головне совісті. Я знаю, як вам було важко. Я знаю, як вас залякували, знецінювали, вмовляли. Але ви витримали. Історія бачить вас. Історія запам’ятає. Я не хочу сьогодні писати пафосно: "це початок кінця" чи "це нова епоха". Але я знаю: історія в Україні — циклічна. Влада, яка приходить, знову і знову намагається приборкати цей народ. Зламати. Перетворити на мовчазну масу. І знову і знову вона помиляється", - підкреслила Мусаєва.

Та додала, що "ця влада, як і попередні, рано чи пізно зіткнеться з реальністю. А реальність у тому, що Україна змінилась".

"Нас знову чекає довгий шлях. Через відкат, зневіру, опір і знову боротьбу. Але головне — залишитися собою. Зберегти ясність. Не зламатися. Не продатися. Не погодитися на менше. Бути з тими, хто тримає світло. Хто пам’ятає, навіщо все це починалось. Бо врешті-решт, країна будується не вчорашнім днем, а завтрашнім. І кожен із нас її частина. Те, що ми робимо сьогодні, — або додає сил її майбутньому, або послаблює його", - резюмувала Мусаєва.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.