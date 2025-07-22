Ликвидация независимости НАБУ и САП - это начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках, - Мусаева

Главный редактор Украинской Правды Севгиль Мусаева заявила, что закон №12414 это начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Это не просто изменение подчинения. Не техническая правка, как нам хотят это представить. Это демонтаж антикоррупционной инфраструктуры, созданной после Революции Достоинства руками гражданского общества, благодаря давлению международных партнеров, по требованию украинцев, которые хотели честного, прозрачного государства. И которые отдали за это требование жизнь. Это решение - это не просто предательство постмайданной архитектуры. Это - потеря ориентира, насмешка над памятью, начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках, где нет ни баланса, ни ответственности, ни страха быть разоблаченным", - написала она.

Она отметила, что в истории Украины "уже были голосования, после которых страна менялась навсегда".

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"Я хочу обратиться к тем, кто сегодня, несмотря на безумное административное, политическое и моральное давление, сказал: нет. Кто не нажал зеленую кнопку. Кто остался верен присяге, здравому смыслу, а главное совести. Я знаю, как вам было трудно. Я знаю, как вас запугивали, обесценивали, уговаривали. Но вы выдержали. История видит вас. История запомнит. Я не хочу сегодня писать пафосно: "это начало конца" или "это новая эпоха". Но я знаю: история в Украине - циклична. Власть, которая приходит, снова и снова пытается укротить этот народ. Сломать. Превратить в молчаливую массу. И снова и снова она ошибается", - подчеркнула Мусаева.

И добавила, что "эта власть, как и предыдущие, рано или поздно столкнется с реальностью. А реальность в том, что Украина изменилась".

"Нас снова ждет долгий путь. Через откат, уныние, сопротивление и снова борьбу. Но главное - остаться собой. Сохранить ясность. Не сломаться. Не продаться. Не согласиться на меньшее. Быть с теми, кто держит свет. Кто помнит, зачем все это начиналось. Потому что в конце концов, страна строится не вчерашним днем, а завтрашним. И каждый из нас ее часть. То, что мы делаем сегодня, - или придает сил ее будущему, или ослабляет его", - резюмировала Мусаева.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.