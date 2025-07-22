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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ликвидация независимости НАБУ и САП - это начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках, - Мусаева

мусаева,севгиль

Главный редактор Украинской Правды Севгиль Мусаева заявила, что закон №12414 это начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Это не просто изменение подчинения. Не техническая правка, как нам хотят это представить. Это демонтаж антикоррупционной инфраструктуры, созданной после Революции Достоинства руками гражданского общества, благодаря давлению международных партнеров, по требованию украинцев, которые хотели честного, прозрачного государства. И которые отдали за это требование жизнь. Это решение - это не просто предательство постмайданной архитектуры. Это - потеря ориентира, насмешка над памятью, начало авторитарного дрейфа, когда власть концентрируется в одних руках, где нет ни баланса, ни ответственности, ни страха быть разоблаченным", - написала она.

Она отметила, что в истории Украины "уже были голосования, после которых страна менялась навсегда".

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"Я хочу обратиться к тем, кто сегодня, несмотря на безумное административное, политическое и моральное давление, сказал: нет. Кто не нажал зеленую кнопку. Кто остался верен присяге, здравому смыслу, а главное совести. Я знаю, как вам было трудно. Я знаю, как вас запугивали, обесценивали, уговаривали. Но вы выдержали. История видит вас. История запомнит. Я не хочу сегодня писать пафосно: "это начало конца" или "это новая эпоха". Но я знаю: история в Украине - циклична. Власть, которая приходит, снова и снова пытается укротить этот народ. Сломать. Превратить в молчаливую массу. И снова и снова она ошибается", - подчеркнула Мусаева.

И добавила, что "эта власть, как и предыдущие, рано или поздно столкнется с реальностью. А реальность в том, что Украина изменилась".

"Нас снова ждет долгий путь. Через откат, уныние, сопротивление и снова борьбу. Но главное - остаться собой. Сохранить ясность. Не сломаться. Не продаться. Не согласиться на меньшее. Быть с теми, кто держит свет. Кто помнит, зачем все это начиналось. Потому что в конце концов, страна строится не вчерашним днем, а завтрашним. И каждый из нас ее часть. То, что мы делаем сегодня, - или придает сил ее будущему, или ослабляет его", - резюмировала Мусаева.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2093) Мусаева Севгиль (12) Украинская правда (9)


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Топ комментарии
+17
Ні. Це вже остання жменька землі на могилу демократії.

Початок авторитарного дрейфу був у 2019 році, коли ОП узурвував функції парламенту, кабміну та судів.
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22.07.2025 19:26 Ответить
+11
Какой нах дрейф,уже,уже влада в лапах сына грушника,очнитесь балбесы.
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22.07.2025 19:23 Ответить
+11
А ви чіто, хатітє, чтоби било так плохо жіть, как прі Порошенко???
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22.07.2025 19:25 Ответить
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Какой нах дрейф,уже,уже влада в лапах сына грушника,очнитесь балбесы.
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22.07.2025 19:23 Ответить
Це українська правда, а не кацапська.
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22.07.2025 20:00 Ответить
А ви чіто, хатітє, чтоби било так плохо жіть, как прі Порошенко???
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22.07.2025 19:25 Ответить
Точно! Навіть це ****** прокинулось і раптом так: "Ой, шо ж такоє, как же ж так?!" Тупе продажне ****** "зробило разом" з ЗЕлупою, а тепер чомусь дивується, що на її очах ця падло демонтує країну.
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22.07.2025 19:45 Ответить
Ні. Це вже остання жменька землі на могилу демократії.

Початок авторитарного дрейфу був у 2019 році, коли ОП узурвував функції парламенту, кабміну та судів.
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22.07.2025 19:26 Ответить
Закладетеся, що остання, і це вже дно?
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22.07.2025 19:38 Ответить
А далі вже чистий нічим незамутнений авторитаризм.
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22.07.2025 19:42 Ответить
Це ви дуже добре думаєте про патологічних брехунів. Вони спіткнуться на власному лайні, і втопляться у калюжі власної сцанини. Нажаль, нам це вчергове коштуватиме крові.
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22.07.2025 19:58 Ответить
На який хвіст їм наступили?
Може єрмакам здалося що слідство помітило Оман і Оффшори ???
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22.07.2025 19:27 Ответить
Зелені просто подивилися як адміністрація Трампа закриває і припиняє фінансувати ці всі організації, які курувалися останнім часом демократами і собі взялися за подібне. це ж демократи (в народі соросята) постворювали в Україні усі ці антикорупційні органи і поробили їх незалежними від української влади. от тільки адміністрація Трампа робить ці всі речі, щоб позбутися зайвих витрат і з економити, то наші зелені можновладці не ліквідовують усі ці структури, а беруть їх під свій ручний контроль, надіючись, що врятуються від тих всіх антикорупційних розслідувань. От тільки вони забули, що в адміністрації Трампа проти корупції можуть ще більше і жорсткіше виступати, ніж як це було при демократах. а заяви Вікторії Спартц ще у 22-му році про те, що Єрмак кришує в Україні корупцію нікуди не зникли. і Вікторія Спартц нікуди не ділась. тож тут зелені в намаганні когось обдурити можуть нарватись і зрештою обдурити самих себе. Західний, особливо американський фінансовий моніторинг і так знає кожну фінансову і майнову операцію наших казнокрадів за кордоном. і не тільки у Європі. а зважаючи на дружбу Трампа з саудитами і з ОАЕ, то і про всі ці квартири у Дубаях наших казнокрадів і корупціонерів їм теж буде відомо. ніде не зможуть сховатися зелені. хіба що на кацапії. але там їм пестець буде. як Портнову.
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22.07.2025 19:42 Ответить
Адміністрація Трампа не робить нічого, щоби зекономити, лише перерозподіляє видатки і лише збільшує загальні витрати.
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22.07.2025 20:03 Ответить
мова не про це. а про те, що вони закрили багато тих всіх структур і фондів.
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22.07.2025 20:06 Ответить
Але ж це ви написали 'позбутися зайвих витрат і зекономити'. А це брехня, як і те, що цими інституціями опікувалися виключно демократи. Правда в тому, що роздутий бюджет США тріщить, і потребує серйозних реформ, але Трамп своїм куполом може його зовсім розірвати.
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22.07.2025 20:18 Ответить
"Оман" - підслідність СБУ. Офшори - "свій прокурор" тепер!
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22.07.2025 19:51 Ответить
InfoSich
@InfoSich_
Ви не повірите, НАБУ ліквідував ПОРОШЕНКО!!!!!!!!!!!!!
*********
Це до речі працівниця чи вигодовинабувачка фонду Притула.
Дівчина загиблого пілота Джуса. Про обшуки у його матері і слова не сказала.
Тільки на Порошенка, перепрошую, сере. Спеціально даже твіттер переплатила, щоб всі бачили плоди її серливої праці.
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22.07.2025 19:29 Ответить
хоча лайк з "мені подобається " недоречний але за інформацію дякую
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22.07.2025 19:32 Ответить
Хіба там про Порошенка? Там про трьох додіків, чи ні?
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22.07.2025 19:37 Ответить
Шо-то мне подсказывает, что большинство украинцев не будут против этого возражать, особенно если сейчас пойдут массовые посадки тех кто десятилетиями находится в Украине при корыте.
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22.07.2025 19:29 Ответить
Щось мені каже, що сєрий волк ******** зелене лайно. Хоча, який це вовк, вівця без мізків.
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22.07.2025 19:41 Ответить
Ідіот "подсказывает". Не слухайте!
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22.07.2025 19:44 Ответить
але які шашлички були смачні!
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22.07.2025 19:29 Ответить
Ой хто б казало - Фіала його НВ та УП гарно сприяли цьому авторитаризму ... Але ГОЛОС типу ісправляєцца
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22.07.2025 19:29 Ответить
Група Оманських помічників ригоАНАЛІВ, з урядового кварталу, лише наймані Українцями, працівники!!
Конституція України:


Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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22.07.2025 19:30 Ответить
"Над Україною безхмарне небо"
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22.07.2025 19:33 Ответить
про яке вільне плавання мова? нагадайте хоча б одне вільне до цього хоча б з 2003 р.
про "вільні плавання" при портнові так швидко на диво всі забули.
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22.07.2025 19:33 Ответить
Це просто бардак суцільний. Кому вірити, вже не понятно. СБУ, чиї кращі кадри в Криму та на Донбассі перебігли в РФ? Ну ні. Це кротопітомнік. Одне ясно, Бубочка попутав геть все, на що дивляться його лупаті очі.
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22.07.2025 19:33 Ответить
Цікаво, ЗЕ зассить масового обурення, чи ні?
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22.07.2025 19:34 Ответить
Проголосить всіх агєнтамі крємля і буде перти далі.
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22.07.2025 19:39 Ответить
Нет никакого народного обурення.
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22.07.2025 19:42 Ответить
Яка смішна. А те що влада вже 3 роки авторитарна і сере на конституція, мабуть, раніше не помічала.
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22.07.2025 19:35 Ответить
Вечерем буде недолідор гундосить як він працював
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22.07.2025 19:36 Ответить
і що цікаво.
ніхто не каже, що подібні операції служб державної безпеки пройшли одночасно в трьох країнах: азербайджані, молдові, україні.
і звісно, коли знищується агентурна мережа кацапів, вони піднімають виття, підключаючи всіх корисних ідіотів.
вже і майдан збирають.
все, за сценарієм кремля. на вдається зовні, розваллять зсередини.
ще, залишилось зсу накрутити і україна буде знищена остаточно.
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22.07.2025 19:36 Ответить
"Шпана ліквідаторів України" гризе гострими корупційними зубами
коріння держави.
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22.07.2025 19:36 Ответить
Як бачимо багато з цих нікчемних грантоїдів щей корумповані і працюють на ворога.
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22.07.2025 19:37 Ответить
НАБУ і було залежне від президента - він назначав і звільняв
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22.07.2025 19:38 Ответить
Огляд від ШІ

Голова НАБУ призначається за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводить спеціальна комісія. До складу комісії входять представники Кабінету Міністрів та міжнародні експерти, яких пропонує Кабмін з числа організацій, що надавали допомогу Україні в боротьбі з корупцією.
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22.07.2025 19:41 Ответить
шо в лоб,шо по лбу
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22.07.2025 19:43 Ответить
Для тих, у кого будь-який набір літер складається у слово "срака", так.
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22.07.2025 19:45 Ответить
Якщо чесно, потрібні не масові акції проти ліквідації НАБУ та САП, а масові ліквідації тих, хто це просунув та проголосував.
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22.07.2025 19:39 Ответить
сьогодні день жалоби для України-прощавай НАТО, прощавай ЄС, прощавай безвіз для українців, які відстоювали на майдані 14 року. але все починалось у квітні 19 року. ну що 73% **********, які казали-хоч поржом. смійтесь і далі до кривавої сльози.
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22.07.2025 19:39 Ответить
"Початок". Приходите, когда перестанете врать.
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22.07.2025 19:41 Ответить
Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв та Ніна Южаніна - підтримали законопроєкт.
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22.07.2025 19:42 Ответить
Говорили, балакали - сіли та й заплакали.
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22.07.2025 19:42 Ответить
Дрейфу? Та цей шторм уже давно вирує на повно, а сьогодні хлинув просто дев'ятий вал.
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22.07.2025 19:45 Ответить
Ну она украинка. Может её предки жили на территории Украины 2000 лет.
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22.07.2025 19:59 Ответить
все холопы на войне, остались одни труднопроизносимые фамилии. Хйло потом припрется - а тут уже все свои.
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22.07.2025 20:21 Ответить
 
 